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    Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемии

    Какова ситуация в лиге?

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    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков
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    Пандемия коронавируса вызвала экономические трудности в футбольном мире, включая и клубы английской Премьер-лиге. Рассказываем о ситуации в каждом из них.

    «Арсенал»

    «Арсенал» продолжает следить за ситуацией с заработной платой игроков, а также персонала и играет активную роль в обсуждениях Премьер-лиги. Но никакого решения не было принято, и основное внимание уделяется тому, чтобы деньги платились обычные сотрудники «Канониров».

    Все будет выплачено в обычном режиме до 30 апреля, после чего ситуация будет рассмотрена позднее. Как и ожидалось, работникам, занятым полный рабочий день, было выплачено 27 марта за месяц. На данный момент есть небольшая тяга к сокращениям.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» продолжает платить всем сотрудникам в обычном режиме, и ситуация постоянно пересматривается. Обычным сотрудникам игрового дня заплатили за матч против «Челси» 14 марта, хотя она не состоялась.

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    «Бернли»

    Заплатит всему персоналу, работающему в дни матчей и не только, по крайней мере до 30 апреля, затем рассмотрит ситуацию. «Бернли» считает, что он также может достичь этой точки, не обращаясь к игрокам с просьбой о сокращении заработной платы или отсрочках, хотя будут учитывать всем, что будет принято на собрании Ассоциации профессиональных футболистов, если бездействие продлится значительно дольше.

    «Борнмут»

    Эдди Хау стал первым менеджером АПЛ, который в среду добровольно сократил зарплату, предложив работать на значительно сокращенных условиях вместе со своим помощником Джейсоном Тиндаллом, техническим директором Ричардом Хьюзом и генеральным директором Нилом Блейком.

    Президенту Джеффу Мостину и другим ключевым сотрудникам по-прежнему выплачивается полная зарплата, и клуб взял на себя обязательство обеспечить, чтобы сотрудники продолжают получать полный доход после того, как отправили в отпуск около 50 сотрудников, включая тех, кто работает в отделах маркетинга и гостиничного бизнеса.

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    • «Брайтон»

    Весь персонал в течение игрового дня будет оплачен до конца сезона, а исполнительный директор Пол Барбер, главный тренер Грэм Поттер и технический директор Дэн Эшворт добровольно урезали себе заработную плату в течение трех месяцев, чтобы другие сотрудники «Брайтона» продолжали получать оклады в полном объеме. Барбер ранее признал, что некоторые сокращения могут быть также возможны.

    «Вест Хэм»

    Весь персонал, не занятый в футболе, получает полную зарплату, работая на дому, а обычный персонал и те работники, который заняты в день матчей, также получает зарплату в обычном режиме. «Вест Хэм», который выступает за отсрочку выплаты игрокам, также поддерживает запросы от сотрудников, которые хотят стать волонтерами для Национальной службы здравоохранения.

    «Вулверхэмптон»

    Объявляя о закрытии почти всех объектов клуба на следующий день после приостановки АПЛ, президент «Вулверхэмптона» Джефф Си пообещал, что всем сотрудникам будут продолжать платить за период закрытия клуба и период неопределенности. Это остается в силе, и «Волки» обходятся без отпусков. Неясно, какие меры будут приняты для работников, которые заняты в день поединков.

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    • «Кристал Пэлас»

    Президент Стив Пэриш пообещал, что все сотрудники получат полную оплату во время вспышки коронавируса, и что персонал в этот день не будет «финансово ущемлен». «Кристал Пэлас» также гарантировал, что выплаттт полную зарплату любому сотруднику, оставшемуся без работы из-за Covid-19.

    «Лестер»

    До сих пор «Лестер» продолжал платить всем сотрудникам как обычно. Не было принято никакого решения относительно обычных сотрудников в игровой день, которые не могли работать с момента приостановки чемпионата.

    «Ливерпуль»

    Игрокам и сотрудникам по-прежнему платят в обычном порядке, хотя это, вероятно, изменится, по крайней мере, с точки зрения зарплаты игроков, после встречи заинтересованных стороны Премьер-лиги 10 апреля. «Ливерпуль» взял на себя обязательство заплатить работникам игрового дня в течение трех домашних матчей, которые должны были состояться до 30 апреля, что обошлось клубу в 750 тыс. фунтов.

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    • «Манчестер Сити»

    «Сити» предоставил свой стадион, который принадлежит местному городскому совету, в распоряжение Национальной службы здравоохранения, и пообещал заплатить 1000 сотрудников за весь оставшийся сезон независимо от того, как и когда он закончится. Финансово обеспеченные ресурсами, у «Горожан» нет срочных планов просить игроков о сокращении зарплаты или ее отсрочке.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» договорился заплатить своему огромному персоналу игрового дня до конца сезона. Наблюдает за ситуацией с контрактами с футболистами, некоторые из которых также огромны, но чувствуют себя более защищенными, чем большинство клубов, поскольку 25 глобальных спонсорских партнеров делают «Дьяволов» менее зависимыми от телевидения и доходов.

    «Норвич»

    «Норвич» уволил всех штатных сотрудников, которые «не могут работать в это время», и использует правительственную схему по компенсации 80 процентов окладов. Он будет дополнять выплату отпусков, чтобы сотрудники получали эквивалент полной зарплаты. Игроки, тренерский штаб и команда управления пожертвовали часть своих зарплат на общую сумму более 200 тыс. фунтов нуждающимся в Норфолке.

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    • «Ньюкасл»

    Весь персонал не из первой команды отправлен в отпуск. «Ньюкасл» — первый клуб АПЛ, который воспользовался правительственной схемой по компенсации 80 процентов зарплат. В это число входят скауты, сотрудники академии и работники благотворительного фонда клуба.

    «Саутгемптон»

    Игрокам «Саутгемптона», команде менеджеров и другим сотрудникам по-прежнему платят в полном объеме, поскольку клуб ожидает результатов видеоконференции Премьер-лиги 10 апреля, прежде чем предпринимать какие-либо возможные действия. Сотни обычных работников клуба, занятых в дни матчей, еще не затронуты закрытием стадиона из-за отсутствия домашних поединков в последние недели, и большинство штатных сотрудников работают удаленно.

    «Тоттенхэм»

    В тот день, когда «Шпоры» снизили заработную плату своим 550 сотрудникам, не относящимся к футболу, на 20 процентов, в некоторых случаях отпустив их в отпуск, выяснилось, что их президент Даниэль Леви, заработал 4 млн фунтов плюс бонус в размере 3 млн фунтов за последний финансовый год. Леви при этом хочет, чтобы игроки и тренеры пошли на урезание оклада.

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    • «Уотфорд»

    Каждый член игрового и административного персонала «Уотфорда» получает полную оплату до пятничной видеоконференции Премьер-лиги, в ходе которой будет обсуждаться оплата, после чего может быть пересмотрена политика клуба. «Шершни» экономят благодаря проверке базы поставщиков клуба, а активность на стадионе теперь минимальна.

    «Челси»

    Нефутбольный персонал по-прежнему получает полную зарплату. Клуб также открыл отель «Миллениум» на своем стадионе для сотрудников Национальной службы здравоохранения, работающих в лондонских больницах, а игроки пожертвовали деньги, чтобы благотворительный фонд «Челси» мог помочь нуждающимся во время кризиса.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Все работники «Шеффилд Юнайтед» получают зарплату в обычном режиме, и им не было приказано ожидать, что ситуация изменится в ближайшее время.

    «Эвертон»

    Отношение заработной платы к доходам «Эвертона» выросло до 85 процентов в сезоне 2018/2019, но до сих пор не было принято никаких мер по сокращению расходов, поскольку игроки и сотрудники получают свою обычную заработную плату. Объявление об их следующем финансовом шаге, вероятно, последует за встречей АПЛ 10 апреля. Клуб вместе со своим сообществом взяли на себя обязательство платить «всем непосредственно занятым» в матчах работников, а также тем, кто не связан с игрой. 0

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