Самые влиятельные трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другие

10. Переход Яя Туре в «Манчестер Сити» (2010)

Яя Туре globallookpress.com

За годы, прошедшие после того, как в 2008 году группа шейха Мансура из Абу-Даби приобрела «Манчестер Сити», английский клуб заключил контракты со многими сильными игроками: Давид Сильва, Серхио Агуэро и Карлос Тевес были хорошими дополнениями к команде, но в конечном итоге именно Яя Туре стал настоящей точкой опоры «горожан».

Приобретенный у «Барселоны» приблизительно за 30 миллионов евро, ивуариец забил победные голы в полуфинале и финале Кубка Англии в сезоне 2010/11 — этот трофей стал первым для «Сити» за 35 лет.

Туре также был ключевым игроком на протяжении всей чемпионской гонки в 2012 году, когда «горожане» стали лучшими в АПЛ. Он же забил 20 голов в сезоне 2013/14, несмотря на позицию полузащитника, и помог команде завоевать еще один титул.

Сделка с Туре показала, что «Манчестер Сити» не просто покупал самых ярких и эффектных игроков, клуб побуждал их побеждать.

9. Переход Златана Ибрагимовича в «Барселону» и Самюэля Это’О — в «Интер» (2009)

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Златан Ибрагимович единолично привел «Интер» как минимум к двум чемпионским титулам, а его влияние было настолько сильным при Роберто Манчини, а затем и Жозе Моуринью, что остальная часть команды, а иногда и главный тренер, обращалась к нему, чтобы он помог все исправить, если что-то шло не так.

И вот, когда «Барселона» предложила миланцам за шведа 46 миллионов евро плюс Самюэля Это’О в 2009 году, у «нерадзурри» появилась возможность создать команду, а не иметь просто 10 парней плюс Златан. И это сработало: «Интер» выиграл первый и единственный требл в истории итальянского футбола.

Ибрагимович, в свою очередь, завоевал пять трофеев в «Барселоне», но ушел после чуть более года после хорошо известной ссоры с главным тренером Пепом Гвардиолой.

8. Переход Зинедина Зидана в «Реал» (2001)

Икер Касильяс и Зинедин Зидан globallookpress.com

Возможно, сделка с Луишем Фигу в первые годы работы Флорентино Переса произвела наибольший резонанс, ведь португалец был превосходен во время своего пребывания в клубе. Однако игроки и раньше переходили из «Барселоны» в «Реал».

А вот через год после этого «сливочные» приобрели у «Ювентуса» за примерно 77,5 миллиона евро Зинедина Зидана, ставшего одним из величайших в истории «Реала». Он регулярно создавал гениальные моменты, которые помогали выигрывать трофеи. Затем он развил свой успех уже на тренерском посту.

Многие спорят о слабом тактическом статусе Зидана или о чем-то другом, но когда вы выиграли три Лиги чемпионов подряд, то имеете право игнорировать все разговоры, которые вам не нравятся.

7. Переход Джанлуиджи Буффона в «Ювентус» (2001)

Джанлуиджи Буффон globallookpress.com

Сделка с Зиданом была особенно значимой, поскольку она еще и позволила заработать «Ювентусу». Идея продать звезду и купить команду — одна из тех теорий, которая обычно не работает, но для туринцев все сложилось успешно: они использовали деньги от продажи Зизу, чтобы купить Джанлуиджи Буффона и Лилиана Тюрама у «Пармы» за 52 миллиона евро, а еще 38 миллионов заплатили «Лацио» за Павела Недведа.

«Юве» финишировал на вершине Серии А в четырех из пяти следующих сезонов, и, хотя после знаменитого коррупционного скандала у клуба отняли два титула и перевели его в Серию B, Буффон остался, чтобы быть легендой клуба, за который отыграл почти два десятилетия.

6. Переход Неймара в «Пари Сен-Жермен» (2017)

Возможно, еще слишком рано судить о долгосрочных последствиях этого рекордного трансфера, но именно этот переезд Неймара вызвал наибольший волновой эффект в мировом футболе за последние несколько лет.

«Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне» невероятную сумму в 222 миллиона евро, которую каталонцы быстро потратили на Усмана Дембеле (105 миллионов) из дортмундской «Боруссии» и Филиппе Коутиньо (120 миллионов) из «Ливерпуля».

«Красные» использовали вырученные средства, чтобы купить Вирджила ван Дейка (84,5 миллиона) и Алиссона (62,5), за счет чего укрепили свою оборону, выиграли Лигу чемпионов и стали доминирующей силой в Премьер-лиге.

Конечно, изначальная идея заключалась в том, что трансфер окажет максимальное влияние на «Пари Сен-Жермен», а не на «Ливерпуль», но мы предполагаем, что для этого еще есть время.

5. Переход Альфредо Ди Стефано в «Реал» (1953)

Кака и Альфредо Ди Стефано globallookpress.com

Трансфер Альфредо Ди Стефано в «Реал» является тем переходом, о котором можно рассказывать очень долго. Изначально он должен был подписать контракт с «Барселоной», но в переговорах участвовали сразу четыре клуба («Мильонариос» из Колумбии, аргентинский «Ривер Плейт», а также «Реал» и «Барселона»), что породило различные противоречивые сделки. Дошло до того, что Ди Стефано мог поочередно представлять то мадридцев, то каталонцев. Все изменилось, как утверждается, когда вмешался испанский диктатор генерал Франко.

Конечно, в конце концов Ди Стефано присоединился к «Реалу», и наступил период исторического доминирования: среди прочего клуб выиграл восемь чемпионских титулов и пять Кубков чемпионов. Курс истории европейского футбола был бы иным, если бы вместо Мадрида он отправился в Каталонию.

4. Переход Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед» (1992)

Эрик Кантона globallookpress.com

Историю о том, как «Манчестер Юнайтед» купил Эрика Кантона, все хорошо знают: президент «Лидс Юнайтед» Билл Фотерби позвонил манкунианцам, чтобы спросить о возможности покупки защитника Дениса Ирвина, но в итоге продал, вероятно, самого харизматичного игрока, когда-либо появлявшегося в Премьер-лиге.

Кантона стал последним кирпичиком в построении первой великой команды сэром Алексом Фергюсоном. Именно он помог превратить команду из неудачников в чемпионов, помог выиграть пять титулов и два Кубка Англии, одновременно обучая молодежь из «класса 92».

«Юнайтед», возможно, все еще был бы хорошей командой в 1990-х и без Кантона, но он точно не доминировал так бы, как с ним.

3. Переход Диего Марадоны в «Наполи» (1984)

Диего Марадона globallookpress.com

В 1984 году Диего Марадона был в упадке. После двух хаотичных лет в «Барселоне», где он больше прославился внефутбольными проделками, чем красивой игрой, он отчаянно хотел уйти, но желающих его приобрести было не слишком много.

«Наполи» был скромным, но амбициозным клубом, который едва не обанкротился, найдя 13 миллиардов лир (10 миллионов долларов), которые в итоге окупились до каждой копейки.

С Марадоной «Наполи» выиграл два титула Серии А, Кубок Италии и Кубок УЕФА. В будущем неаполитанцы вновь могут стать чемпионами, но таких же славных времен у них больше не будет никогда.

2. Переход Кенни Далглиша в «Ливерпуль» (1977)

Кенни Далглиш globallookpress.com

Легендарный наставник «Ливерпуля» Боб Пейсли, вероятно, не осознавал в то время, когда заплатил «Селтику» рекордные для Великобритании на тот момент 440 тысяч фунтов за полузащитника Кенни Далглиша, что он купил не просто человека, который станет движущей силой на пути к завоеванию трех Кубков Европы и четырех чемпионских титулов, но просто человека, который выиграет еще три титула лиги в качестве тренера, но и человека, который станет душой всего футбольного клуба.

Далглиш был северной звездой «Ливерпуля», который провел «красных» через самое мрачное время — трагедию в Хиллсборо в 1989 году. Пейсли купил игрока, но получил божество.

1. Переход Йохана Кройфа в «Барселону» (1973)

Йохан Кройф globallookpress.com

В большинстве случаев лучшее, на что клуб может рассчитывать при крупной сделке — это то, что новый футболист не приведет коллектив к конфузу. В некоторых случаях новички действуют блестяще, еще реже — превосходят ожидания. Но Кройф создал клубную философию, которая просуществовала более 30 лет.

После того, как он вошел в историю с «Аяксом» и нидерландским «Тотальным футболом», его переход в «Барселону» за 6 миллионов гульденов (2 миллиона долларов) сделал каталонцев одной из самых доминирующих сил в европейском футболе в течение нескольких поколений.

Он выиграл лишь один титул Ла Лиги и один Кубок Короля на «Камп Ноу» в качестве игрока, но вернулся в 1988 году в качестве тренера, чтобы завоевать еще четыре титула и Кубок Европы.

Всемирно известная молодежная академия «Ла Масия», выпускниками которой стали многие величайшие футболисты, была создана благодаря Кройфу. Там же прививали стиль тики-така, основанный на владении мячом, и победный менталитет. Это была сделка века. 0