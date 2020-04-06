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    Самые влиятельные трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другие

    Иногда трата больших денег может считаться оправданной

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    За последние годы было совершено много крупных трансферов, но сколько из них имели длительную выгоду? Журналист ESPN Ник Миллер составил свой список из десяти самых важных и влиятельных переходов в истории футбола.

    10. Переход Яя Туре в «Манчестер Сити» (2010)

    Яя Туре

    За годы, прошедшие после того, как в 2008 году группа шейха Мансура из Абу-Даби приобрела «Манчестер Сити», английский клуб заключил контракты со многими сильными игроками: Давид Сильва, Серхио Агуэро и Карлос Тевес были хорошими дополнениями к команде, но в конечном итоге именно Яя Туре стал настоящей точкой опоры «горожан».

    Приобретенный у «Барселоны» приблизительно за 30 миллионов евро, ивуариец забил победные голы в полуфинале и финале Кубка Англии в сезоне 2010/11 — этот трофей стал первым для «Сити» за 35 лет.

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    • Туре также был ключевым игроком на протяжении всей чемпионской гонки в 2012 году, когда «горожане» стали лучшими в АПЛ. Он же забил 20 голов в сезоне 2013/14, несмотря на позицию полузащитника, и помог команде завоевать еще один титул.

    Сделка с Туре показала, что «Манчестер Сити» не просто покупал самых ярких и эффектных игроков, клуб побуждал их побеждать.

    9. Переход Златана Ибрагимовича в «Барселону» и Самюэля Это’О — в «Интер» (2009)

    Златан Ибрагимович

    Златан Ибрагимович единолично привел «Интер» как минимум к двум чемпионским титулам, а его влияние было настолько сильным при Роберто Манчини, а затем и Жозе Моуринью, что остальная часть команды, а иногда и главный тренер, обращалась к нему, чтобы он помог все исправить, если что-то шло не так.

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    И вот, когда «Барселона» предложила миланцам за шведа 46 миллионов евро плюс Самюэля Это’О в 2009 году, у «нерадзурри» появилась возможность создать команду, а не иметь просто 10 парней плюс Златан. И это сработало: «Интер» выиграл первый и единственный требл в истории итальянского футбола.

    Ибрагимович, в свою очередь, завоевал пять трофеев в «Барселоне», но ушел после чуть более года после хорошо известной ссоры с главным тренером Пепом Гвардиолой.

    8. Переход Зинедина Зидана в «Реал» (2001)

    Икер Касильяс и Зинедин Зидан

    Возможно, сделка с Луишем Фигу в первые годы работы Флорентино Переса произвела наибольший резонанс, ведь португалец был превосходен во время своего пребывания в клубе. Однако игроки и раньше переходили из «Барселоны» в «Реал».

    А вот через год после этого «сливочные» приобрели у «Ювентуса» за примерно 77,5 миллиона евро Зинедина Зидана, ставшего одним из величайших в истории «Реала». Он регулярно создавал гениальные моменты, которые помогали выигрывать трофеи. Затем он развил свой успех уже на тренерском посту.

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    • Многие спорят о слабом тактическом статусе Зидана или о чем-то другом, но когда вы выиграли три Лиги чемпионов подряд, то имеете право игнорировать все разговоры, которые вам не нравятся.

    7. Переход Джанлуиджи Буффона в «Ювентус» (2001)

    Джанлуиджи Буффон

    Сделка с Зиданом была особенно значимой, поскольку она еще и позволила заработать «Ювентусу». Идея продать звезду и купить команду — одна из тех теорий, которая обычно не работает, но для туринцев все сложилось успешно: они использовали деньги от продажи Зизу, чтобы купить Джанлуиджи Буффона и Лилиана Тюрама у «Пармы» за 52 миллиона евро, а еще 38 миллионов заплатили «Лацио» за Павела Недведа.

    «Юве» финишировал на вершине Серии А в четырех из пяти следующих сезонов, и, хотя после знаменитого коррупционного скандала у клуба отняли два титула и перевели его в Серию B, Буффон остался, чтобы быть легендой клуба, за который отыграл почти два десятилетия.

    6. Переход Неймара в «Пари Сен-Жермен» (2017)

    Неймар

    Возможно, еще слишком рано судить о долгосрочных последствиях этого рекордного трансфера, но именно этот переезд Неймара вызвал наибольший волновой эффект в мировом футболе за последние несколько лет.

    «Пари Сен-Жермен» заплатил «Барселоне» невероятную сумму в 222 миллиона евро, которую каталонцы быстро потратили на Усмана Дембеле (105 миллионов) из дортмундской «Боруссии» и Филиппе Коутиньо (120 миллионов) из «Ливерпуля».

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    • «Красные» использовали вырученные средства, чтобы купить Вирджила ван Дейка (84,5 миллиона) и Алиссона (62,5), за счет чего укрепили свою оборону, выиграли Лигу чемпионов и стали доминирующей силой в Премьер-лиге.

    Конечно, изначальная идея заключалась в том, что трансфер окажет максимальное влияние на «Пари Сен-Жермен», а не на «Ливерпуль», но мы предполагаем, что для этого еще есть время.

    5. Переход Альфредо Ди Стефано в «Реал» (1953)

    Кака и Альфредо Ди Стефано

    Трансфер Альфредо Ди Стефано в «Реал» является тем переходом, о котором можно рассказывать очень долго. Изначально он должен был подписать контракт с «Барселоной», но в переговорах участвовали сразу четыре клуба («Мильонариос» из Колумбии, аргентинский «Ривер Плейт», а также «Реал» и «Барселона»), что породило различные противоречивые сделки. Дошло до того, что Ди Стефано мог поочередно представлять то мадридцев, то каталонцев. Все изменилось, как утверждается, когда вмешался испанский диктатор генерал Франко.

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    • Конечно, в конце концов Ди Стефано присоединился к «Реалу», и наступил период исторического доминирования: среди прочего клуб выиграл восемь чемпионских титулов и пять Кубков чемпионов. Курс истории европейского футбола был бы иным, если бы вместо Мадрида он отправился в Каталонию.

    4. Переход Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед» (1992)

    Эрик Кантона

    Историю о том, как «Манчестер Юнайтед» купил Эрика Кантона, все хорошо знают: президент «Лидс Юнайтед» Билл Фотерби позвонил манкунианцам, чтобы спросить о возможности покупки защитника Дениса Ирвина, но в итоге продал, вероятно, самого харизматичного игрока, когда-либо появлявшегося в Премьер-лиге.

    Кантона стал последним кирпичиком в построении первой великой команды сэром Алексом Фергюсоном. Именно он помог превратить команду из неудачников в чемпионов, помог выиграть пять титулов и два Кубка Англии, одновременно обучая молодежь из «класса 92».

    «Юнайтед», возможно, все еще был бы хорошей командой в 1990-х и без Кантона, но он точно не доминировал так бы, как с ним.

    3. Переход Диего Марадоны в «Наполи» (1984)

    Диего Марадона

    В 1984 году Диего Марадона был в упадке. После двух хаотичных лет в «Барселоне», где он больше прославился внефутбольными проделками, чем красивой игрой, он отчаянно хотел уйти, но желающих его приобрести было не слишком много.

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    • «Наполи» был скромным, но амбициозным клубом, который едва не обанкротился, найдя 13 миллиардов лир (10 миллионов долларов), которые в итоге окупились до каждой копейки.

    С Марадоной «Наполи» выиграл два титула Серии А, Кубок Италии и Кубок УЕФА. В будущем неаполитанцы вновь могут стать чемпионами, но таких же славных времен у них больше не будет никогда.

    2. Переход Кенни Далглиша в «Ливерпуль» (1977)

    Кенни Далглиш

    Легендарный наставник «Ливерпуля» Боб Пейсли, вероятно, не осознавал в то время, когда заплатил «Селтику» рекордные для Великобритании на тот момент 440 тысяч фунтов за полузащитника Кенни Далглиша, что он купил не просто человека, который станет движущей силой на пути к завоеванию трех Кубков Европы и четырех чемпионских титулов, но просто человека, который выиграет еще три титула лиги в качестве тренера, но и человека, который станет душой всего футбольного клуба.

    Далглиш был северной звездой «Ливерпуля», который провел «красных» через самое мрачное время — трагедию в Хиллсборо в 1989 году. Пейсли купил игрока, но получил божество.

    1. Переход Йохана Кройфа в «Барселону» (1973)

    Йохан Кройф

    В большинстве случаев лучшее, на что клуб может рассчитывать при крупной сделке — это то, что новый футболист не приведет коллектив к конфузу. В некоторых случаях новички действуют блестяще, еще реже — превосходят ожидания. Но Кройф создал клубную философию, которая просуществовала более 30 лет.

    После того, как он вошел в историю с «Аяксом» и нидерландским «Тотальным футболом», его переход в «Барселону» за 6 миллионов гульденов (2 миллиона долларов) сделал каталонцев одной из самых доминирующих сил в европейском футболе в течение нескольких поколений.

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    • Он выиграл лишь один титул Ла Лиги и один Кубок Короля на «Камп Ноу» в качестве игрока, но вернулся в 1988 году в качестве тренера, чтобы завоевать еще четыре титула и Кубок Европы.

    Всемирно известная молодежная академия «Ла Масия», выпускниками которой стали многие величайшие футболисты, была создана благодаря Кройфу. Там же прививали стиль тики-така, основанный на владении мячом, и победный менталитет. Это была сделка века. 0

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