Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?

Эдена Азара критикуют за его первый сезон в «Реале», но почему у него возникли проблемы? В материале Sky Sports с этим разбирается Ричард Морган.

Поклонники, естественно, были на седьмом небе от счастья, когдапокинули согласился присоединиться к 13-кратному чемпиону Европы в июле прошлого года в рамках сделки, которая, как сообщается, может достичь рекордной отметки в 130 млн фунтов.

Впрочем, забегая вперед на восемь месяцев, и жесткая оценка Азаром своего дебютного сезона на «Бернабеу» не вызвала никаких возражений: «Мой первый сезон в Мадриде плохой», — заявил он. «Это адаптационный сезон, и меня будут судить по второму, поэтому мне нужно быть в хорошей форме в следующем году».

Как решить проблему замены Роналду?

Когда Криштиану Роналду решил покончить со своей наполненной трофеями девятилетней связью с «Реалом» и присоединиться к «Ювентусу» летом 2018 года, у тех, кто отвечал за подписание новичков в Мадриде, оставалось заполнить большую потерю. А чтобы быть точным — пустоту размером в 450 голов.

Однако, несмотря на то, что его заставили ждать, президент «Реала» Флорентино Перес, в конце концов, получил своего исполнителя, и Азар получил футболу с седьмым номером, освобожденную пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Тем не менее, экс-менеджер «Арсенала» Арсен Венгер полагает, что бельгийцу было нереально заменить португальца, по крайней мере, с точки зрения того количества голов, которые были у Роналду в каждый сезон в Мадриде. «Он будет ответом на уход Криштиану, но не в том, чтобы его непосредственно заменить, это точно», — считает француз.

«Он не будет забивать 50 голов в год, потому что теперь они так играют в футбол. Им нужен еще один бомбардир... Если бы рядом с ним был кто-то помоложе, чтобы забивать голы, возможно, они могли бы добиться успеха».

«Азар — исключительный игрок, который создает шансы, а иногда и завершает атаки, и это то, что ему нужно делать в больших матчах. Я не думаю, что "Реалу" еще предстоит увидеть настоящего Азара», — убежден Венгер.

«Я не Галактико — я Азар»

Когда Азар присоединился к самому большому клубу в мире, он также стал их самым новым «Галактико» спустя шесть лет после предыдущего трансфера за большие деньги в королевский клуб — Гарета Бэйла. Однако, так же как и валлиец до него, бельгиец не тот, кто находится в центре внимания, и вместо этого он предпочитает говорить на поле, где чувствует себя как дома с мячом в ногах.

Этим он немного отличается от предыдущих «Галактикос», таких звезд, как Дэвид Бекхэм, Робиньо, Роналдо и других, Которые находились в центре внимания СМИ, находясь в испанской столице. Но Азар — совсем другой персонаж, на что он намекнул во время своей презентации: «Я не "Галактико", но я постараюсь им быть, а пока я Эден Азар». Но будет ли этого достаточно для «Сливочных»?

Проблемы с весом

В начале своей мадридской карьеры полузащитнику было трудно отмахнуться от критики, заключавшейся в том, что он прибыл на предсезонную подготовку в свой новый клуб с избыточным весом после семейного отпуска летом. Игрок также не отрицал это обвинение.

Некоторые издания из испанской прессы, которым, как может засвидетельствовать Бэйл, может быть трудно угодить даже в лучшие времена, зашли так далеко, что назвали новичка мадридцев толстым.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес даже был вынужден защищать своего подопечного, заявив, что Азар очень заботится о себе, и совсем не толстый.

Несвоевременная травма и медленный старт

Тем не менее, лишний вес, который был у бельгийца, могла привести к травме бедра, которую он получил на последней тренировке перед дебютным матчем «Реала» в сезоне против «Сельты», а также к последующей потере уверенности в своей игре.

Венгер, конечно, так и думал, отмечая: «Если вы хотите, чтобы лошадь проиграла в гонке, достаточно добавить на нее два килограмма весом 500 килограммов».

В результате официальный дебют новичка был отложен на три поединка до сентября, когда главный тренер Зинедин Зидан вынужден был призывать мадридских болельщиков проявить терпение.

Но из-за того, что дорогостоящий новобранец «Реала» не смог забить в своих первых пяти матчах во всех турнирах, Marca указывала, что худшее начало карьеры среди «Галактикос» на «Сантьяго Бернабеу» было у Майкла Оуэна, когда англичанин провел семь матчей, прежде чем травмировался.

К счастью для бельгийца, он, наконец, забил свой первый гол за свой новый клуб в победной домашней игре со счетом 4:2 над «Гранадой» в октябре, а значит, побил нежелательный рекорд Оуэна на один матч.

Шаг вперед, два шага назад

Азар знал, что ему нужно улучшить свою игру, чтобы оправдать деньги, которые «Реал» на него потратил. Тем не менее, ситуация улучшилась после впечатляющего выступления в победном поединке со счетом 4:0 против «Эйбара» в ноябре, и обложка AS заявляла: «Азар, наконец, объявила».

Это был тот самый бельгиец, которого все ожидали в Испании, но сразу за этим плеймейкер получил травму лодыжки в поединке группового раунда Лиги чемпионов против ПСЖ, из-за чего пропустил 16 поединков.

Несчастливая семерка

Азар отсутствовал на поле до февраля, прежде чем, наконец, совершил долгожданное возвращение против «Сельты», с привлекательным 73-минутным выступлением, которое принесло ему овации «Бернабеу». Однако прошло шесть дней, и игрок вернулся в процедурную комнату после перелома лодыжки в сенсационно проигранном матче от «Леванте», когда проклятие травм снова дало о себе знать.

Невероятно, но теперь вингер пропустил больше поединков из-за травм в своем урезанном дебютном сезоне в «Реале», чем за всю свою семилетнюю карьеру в «Челси».

«Он полностью адаптирован к лиге и Мадриду», — сказал впоследствии Мартинес. «Его единственной проблемой были травмы. Ему очень, очень не повезло».

Период адаптации

Конечно, Азар — не первый, кому нужно время, чтобы приспособиться к новой команде, стране и лиге. Пеп Гвардиола, однако, непреклонен, что бельгиец слишком хорош, чтобы не добиться успеха в Мадриде.

«Если он плохо играет, что-то происходит в Мадриде, потому что он действительно хорош», — сказал бывший полузащитник и наставник «Барселоны».

«Это не просто лучший игрок, а еще больше. То, что мы видели в Англии... он — исполнитель мирового класса. Но весь мир знает, что нужен период адаптации».

Пока рано выносить вердикт

Что же думают болельщики королевского клуба о первом сезоне Азара в Мадриде?

«Вердикт фанатов состоит в том, что он достоин оценки пять из 10. Дело в том, что из-за травм он не может быть правильно оценен, но настоящие фанаты были очень довольны им до того, как он получил травму во второй раз», — говорит испанский футбольный автор Альваро Монтеро.

«Болельщики королевского клуба согласны с тем, что об Азаре нужно судить во время его второго сезона, потому что это почти невозможно сделать в этом». Тем не менее, Монтеро говорит, что в следующем сезоне бельгиец должен улучшить свою игру у чужих ворот, если он хочет, чтобы его считали успешным в клубе.

«Но в следующем сезоне он должен быть более креативным и опасным в атаке, потому должно быть больше ассистов и голов. Он забил всего один мяч за сезон. Настоящие фанаты не ожидают, что он будет как Роналду, но они ожидают, что он забьет, скажем, 15 голов в течение всего года». 0