Как часто перерыв влияет на итоговый результат?

В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»

Говорят, что игра состоит из двух частей, но как часто перерыв влияет на изменение ее хода? В материале Sky Sports Адам Смит разбирается в данном вопросе на примере АПЛ.

В чем тут дело?

Иногда кажется, что игра не выходит у той или иной команды к перерыву, но предполагается, что воодушевляющий разговор в раздевалке может повернуть ситуацию. В конце концов, это игра, которая состоит из двух таймов, не так ли?

Фактически, результат в первом тайме — победа, поражение или ничья — не изменился после финального свистка в 6 507 из 10 794 поединков — так что есть 60-процентная вероятность того, что результат в перерыве сохранится и после второй половины матча.

Как забивали голы в двух таймах?

Несмотря на то, что только 40 процентов результатов изменяются во второй половине встречи, вероятность того, что гол будет забит после перерыва, на 26 процентов выше. В общей сложности в первом тайме было забито 12 673 гола, а во втором — 15 970.

С 1995/96 года, когда АПЛ была сокращена до 20 команд, в сезоне 2010/11 и в прошлой кампании было забито наибольшее количество мячей в первом тайме — 476, в то время как в 2008/09 было забито только 398, что близко к 357, забитым уже в этом сезоне.

Во втором тайме сезонов 2011/12 и 2016/17 были забиты рекордные за 25 лет турнира 602 гола, но только 498 — в кампании 2005/06 (427 в этом сезоне, который еще не завершился).

Что насчет команд?

«Брэдфорд Сити» был наиболее вероятной командой, которая заканчивала матчи с другим результатом: 51,3 процента которых изменились после перерыва в 76 матчах АПЛ. Следом идут «Суонси» (45,1 процента) и «Кардифф» (44,7 процента).

И наоборот, наименьший процент в лиге у «Блэкпула», чьи результаты менялись после перерыва в его единственной кампании в АПЛ 2010/2011 годов. Сразу за «Мандаринами» следуют «Суиндон» (33,3 процента) и «Олдхэм» (35,7 процента).

Что насчет сезонов?

Что касается сезонов, кампания 2004/05 действительно была сезоном, состоящим из двух половин, где в 46,1 процента случаев матчи завершались с другим результатом, чем их первые таймы. Сразу за ними идут кампании 1999/2000 (43,4 процента), 2002/03 (42,6 процента) и текущий сезон (42,4 процента).

Для сравнения, кампания 2009/2010 отметилась наибольшим количеством поединков, в которых результаты, зафиксированные к перерыву, не менялись — 64,2 процента. На втором и третьем местах соответственно — кампании 1998/99 (63,7 процента), 2010/11 (63,4 процента) и 2003/04 (62,9 процента).

Какие лучшие примеры?

Два из величайших примеров матчей с явно разными таймами связаны с одним и тем же противостоянием: «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма».

В сентябре 2001 года «Шпоры» вели 3:0 против «Дьяволов» со счетом к перерыву, но в итоге проиграли 3:5 на «Уайт Харт Лейн». В 2009 году «МЮ» добыл еще один камбэк с пятью голами, уступая 0:2 после первого тайма, и выиграл 5:2.

Кроме того, «Ньюкасл» спас ничью 4:4 в матче против «Арсенала», когда проигрывал с разницей в четыре гола к перерыву в сезоне 2010/11. Но было множество и других запоминающихся матчей с контрастными таймами. 0