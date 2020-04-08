Большой подвиг перед еще большими: «Ювентус» на «Камп Ноу» оставил «Барсу» без еврокубков

В четвертьфинале Лиги чемпионов 2003-го года на «Камп Ноу» «Ювентус» переиграл «Барселону»

Перед ответкой в Испании

«Барса», которая начала собственный еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда, расположилась во втором групповом этапе первой, опередив «Интер», «Ньюкасл» и «Байер». А вот «Юве» попал в плей-офф, финишировав вторым. У его конкурентов было столько же очков — 7, но по разнице мячей итальянцы вышли дальше.

В четвертьфинале туринскую команду ждала «Барселона». Первая игра прошла на стадионе «Делле Альпи». В той встрече хозяева забили гол на 16-й минуте благодаря стараниям уругвайца Паоло Монтеро. А пропустить «Старая синьора» умудрилась ближе к концу поединка. В воротах итальянцев расписался Хавьер Савиола.

Ответный матч обещал быть интересным, поскольку первый раунд этого противостояния ничего не решил. «Ювентус» приехал в Каталонию не затем, чтобы играть вторым номером и смотреть на то, как «Барселона» издевается над клубом перед толпой фанатов на «Камп Ноу».

Первый тайм матча на «Камп Ноу»

Второй матч между этими командами собрал 92 тысячи болельщиков, которые пришли поддержать сине-гранатовых в такой ответственный момент. На календаре 22 апреля 2003 года, на часах 20:45 по местному времени. Рефери из Англии Грэм Полл не видел причин для задержек и дал стартовый свисток.

«Барселона» — «Ювентус». Лига чемпионов 2002/2003

В первой половине встречи ни одна из команд не владела очевидным преимуществом. И те и другие хорошо выглядели впереди, но с реализацией у соперников имелись проблемы. Чаще всего воротам «Ювентуса» угрожали Марк Овермарс со своими попытками пробить издали и Хавьер Савиола, который, несмотря на маленький рост, старался замкнуть верховые передачи партнеров с флангов.

В составе туринской команды в нападении пытались активничать Дель Пьеро и Марко Ди Вайо. Иногда и Павел Недвед пробовал расчехлить свою пушку. Характерной чертой атак команды Марчелло Липпи в первом тайме были классические длинные забросы и стандарты, с которых приходило немало опасностей. Нередко «Ювентусу» помогали неуверенные действия «Барселоны» в защитной линии.

Сине-гранатовые пытались создавать искусственные офсайды, но чаще всего арбитр на линии не фиксировал положений вне игры, благодаря чему все тот же Ди Вайо или Эдгар Давидс выходили на ударные позиции. В этих эпизодах блестяще на ленточке действовал Роберто Бонано. Аргентинский вратарь несколько раз спас «Барселону» от беды.

В первом тайме соперники неоднократно могли забить друг другу, но на табло счет не менялся. С нулями клубы ушли на перерыв. Все веселье оппоненты отложили на вторую половину встречи.

Накал страстей после перерыва

Выйдя из раздевалки, «Барселона» помчалась в очередную атаку. На 46-й минуте второго тайма каталонцы не воспользовались шикарным моментом, который сам себе создал Луис Энрике. 21-й номер сине-гранатовых ворвался с мячом в штрафную, обыграл Паоло Монтеро и пробил с близкого расстояния. Буффон, вышедший к нападающему, помешал Энрике точно прицелиться, в результате чего Луис перекрутил мяч и тот пролетел рядом с дальней штангой.

Свой жирный момент хозяева потратили вхолостую, а вот «Ювентус» несколькими минутами позже воспользовался шансом впереди. Эдгар Давидс отпасовал на левый фланг, где находился Недвед. Павел завладел мячом и прорвался в штрафную. Собрав возле себя трех футболистов «Барсы», чешский игрок направил мяч в ближний угол. Оборона и вратарь хозяев лишь наблюдали за гениальными действиями Недведа. Вот так нули на табло разбивались голом «Ювентуса».

После забитого мяча гости не стали прижиматься к собственным воротам. Команда Марчелло Липпи имела еще несколько хороших возможностей. Павел Недвед пару раз добротно приложился по мячу дальними ударами, но Роберто Бонано не позволил «Старой синьоре» удвоить преимущество.

«Барселона» также шла вперед, поскольку ей нужно было обязательно забивать в ответ. Сравнять счет коллективу Радомира Антича удалось уже спустя 13 минут после гола «Юве». На 66 минуте отличился Хави. После первой попытки придумать что-то верховыми передачами мяч прилетел к полузащитнику, который находился в центральной зоне штрафной площади. Шестой номер «Барсы» не стал долго возиться и пробил точно в левый угол. Джанлуиджи Буффон никак не мог спасти свою команду.

Рубка на поле и гол в овертайме

Когда счет на табло стал равным, на газоне «Камп Ноу» спортивной борьбе внимания уделялось все меньше, игра была намного жестче. Зрители наблюдали за стычками Луиса Энрике и Эдгара Давидса. Не обошлось в поединке и без грубостей со стороны Пуйоля и Алессио Таккинарди. Но на фоне остальных игроков выделялся именно Давидс, который на 79-й минуте схлопотал вторую желтую и был по делу удален с поля.

После такого решения Грэма Полла количество серьезных столкновений на какой-то период поубавилось. Да и сам темп игры упал. Время приближалось к концу, а забить командам так и не удалось. Счет по сумме двух встреч 2:2, решать судьбу противостояния нужно было в дополнительное время.

В овертаймах «Барселона» не покидала чужую половину поля. «Юве», который играл вдесятером, думал исключительно об обороне. Все опасности сине-гранатовых возникали благодаря действиям Хави, Клюйверта и Рикельме. Но в некоторых эпизодах они сами били мимо, в других спасал Буффон или же кто-то из полевых футболистов туринцев.

Все старания хозяев были растоптаны лишь одной контратакой «Ювентуса». На 114-минуте Недвед сделал пас вперед на Салайету, Марсело переправил мяч на Алессандро Биринделли. Тот снова сыграл на Салайету, выполнив точную передачу с правого фланга. Уругвайскому форварду осталось только попасть в цель с близкого расстояния, что он и сделал. Счет 1:2, «Старая синьора» проходит в следующий раунд.

Перетерпев сколько нужно, «Ювентус» выгрыз победу над «Барсой» и попал в полуфинал. Чуть позже туринцы выбьют из еврокубков «Реал», а в финале уступят «Милану» в серии послематчевых пенальти. 0