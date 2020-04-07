Капитан вернулся и все решил. В 2009-м Джеррард выкидывал «Реал» из еврокубков

В 2009 году на стадии 1/8 финала между собой встретились коллективы Бенитеса и Хуанде Рамоса

Обманчивый расклад сил

В начале 2009 года и «Реал», и «Ливерпуль» активно сражались на нескольких фронтах. У обоих коллективов были неплохие шансы на успех в разных соревнованиях. Но в зимний период английский клуб испытывал проблемы с результатами, вследствие чего Рафу Бенитеса критиковала большая часть публики, поддерживающая красных.

В то самое время «королевским клубом» руководил Хуанде Рамос. Под его крылом «сливочные» провели убедительный отрезок из девяти побед в Ла Лиге. Тогда мадридцы находились в хорошей форме и на стадии 1/8 им в соперники достался «Ливерпуль», имеющий кучу проблем.

Испанская команда считалась фаворитом противостояния с коллективом, вокруг которого ходили неприятные разговоры, включая слухи о возможной отставке тренера. Да и к первому поединку на «Сантьяго Бернабеу» «Ливерпуль» подошел с кадровыми потерями в виде Стиви Джи и Фернандо Торреса. Однако в матче в Мадриде гости выиграли 1:0. В воротах «Реала» расписался Йосси Бенаюн на 82-й минуте.

Намерение все исправить на «Энфилде»

Результат встречи, прошедшей на «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля, не отразил всей сути поединка. Обе команды часто атаковали, и «Реал» свой гол должен был найти, но по истечении девяноста минут счет на табло показывал минимальный перевес «Ливерпуля». Впереди красных ждал домашний поединок против озлобленного мадридского соперника.

Перед подопечными Хуанде Рамоса не стояло никаких сверхзадач. Им необходим всего лишь гол, а лучше два. Тогда в четвертьфинале могли оказаться мадридцы. Рафа Бенитес это прекрасно понимал, однако на фоне общих результатов команды становилось очевидно, что удержать преимущество «Ливерпуль» просто не в состоянии.

Все дело в том, что в зимний период «мерсисайдцы» никак не радовали стабильностью. Коллектив Бенитеса мало забивал, а пропускал в некоторых встречах больше одного мяча. Частые потери очков из-за ничьих также расшатывали обстановку в раздевалке.

«Реал» ехал на «Энфилд» в надежде на то, что «Ливерпуль» дрогнет и сам отдаст инициативу. Но на ответное еврокубковое сражение в плей-офф вышла какая-то совершенно другая команда, которая не испытывала вышеперечисленных проблем в матчах внутри страны.

Давление «Ливерпуля» и быстрый гол

С момента предыдущей игры прошло две недели. Десятого марта 2009 года «Энфилд» собрал практически 43 тысячи фанатов, которые ждали на поле возвращения двух лидеров. В составе красных появился выздоровевший Стивен Джеррард и не совсем готовый Торрес. Эль Ниньо ту встречу провел на обезболивающих уколах. Чуть позже Фернандо признается, что на такие шаги осмелился, поскольку для него игры против «Реала» были принципиальными со времен выступлений за «Атлетико».

Со стартовым свистком бельгийского рефери Франка Де Блекере вперед побежал не «Реал», которому нужно отыгрываться, а «Ливерпуль», желавший в самом начале придушить все попытки мадридцев забить быстро. И уже в первые минуты хозяева создали несколько по-настоящему классных моментов. С выстрелами Торреса и Маскерано справился Икер Касильяс, которого тогда не просто так считали лучшим голкипером в мире.

«Ливерпуль» — «Реал». Лига чемпионов 2008/2009

Но на 16-й минуте оборона «Реала» облажалась так сильно, что даже вратарь мадридцев ничего не сделал. Сперва вынос вперед не сумел прервать Фабио Каннаваро, который в падении махнул мимо мяча. Затем Пепе запрессовали Кюйт и Торрес, в результате чего голландец покатил мяч на испанца и тот с пары метров пробил в пустую рамку. Касильяс был бессилен, а попытки «Реала» и Пепе давить на судью, сигнализируя о нарушении, закончились ничем.

Красные продолжили избиение

«Мерсисайдцы» забили первыми и обеспечили преимущество в два гола. На лице Бенитеса было невозможно прочитать какие-либо эмоции, но его план начал работать. «Ливерпуль» даже не думал сбавлять обороты. Английская команда снова обступила штрафную площадь мадридцев. С очередными ударами вновь справился Касильяс.

Прошло чуть больше 20 минут. Хозяева снова идут вперед. Альваро Арбелоа на краю штрафной принял мяч на грудь, а круглый угодил в Габриэля Хайнце. Боковой судья сигнализирует об игре рукой, а главный арбитр указывает на точку. Бесконечные возмущения футболистов в белом бесполезны. На 25-й минуте пенальти реализовал Стивен Джеррард, уверенно пробив в левый угол. «Реал» горел уже в первом тайме.

Во второй половине встречи «Ливерпуль» захотел добить «королевский клуб», который забыл выйти на поле в этой игре. Не прошло и двух минут, как красные в очередной раз порадовали публику на «Энфилде». Джеррард оформил дубль.

Райан Бабел с левого фланга сделал прострел. На него и откликнулся капитан, ввинтив снаряд своей пушкой в верхний ближний угол. Бедняга Касильяс опять пытался спасти, но удар вышел добротный. «Ливерпуль» — «Реал» 3:0, 47-я минута. В потухшем взгляде сидящего Хуанде Рамоса все читалось без слов.

Раздавленный «Реал» выглядел ужасно. Попытки мадридцев атаковать никакой опасности не представляли. А Стиви Джи продолжал феерить. Капитал красных был повсюду и неоднократно мог оформить хет-трик. Однако Джеррард ушел с поля с двумя голами на счету, поклонники «мерсисайдцев» провели лидера достойными его аплодисментами.

На 83-й минуте красные положили в сетку королей еще один мяч. Хозяева убежали в быструю атаку. Андреа Доссена, вышедший вместо Торреса, получил идеальный пас от Маскерано и пробил в ближний. Икер Касильяс, который меньше всего заслуживал этого позора, дотянулся до мяча, но от его руки он влетел в другой угол.

В тот вечер «Ливерпуль» забыл о своих проблемах в АПЛ и разнес «Реал» на глазах у собственных болельщиков. После матча Бенитес сказал: «Нам еще есть куда расти», а Хуанде Рамос пообещал навязать борьбу «Барсе» за чемпионство. В итоге красные вылетят из еврокубков от «Челси» и закончат Премьер-лигу вторыми. А «сливочные» финишируют в Примере, отстав от сине-гранатовых на девять очков. 0