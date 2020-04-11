«Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода

СМИ сообщают о стремлении «Интера» заполучить лидера атак «Барселоны» Лионеля Месси и даже переговорах между клубами. Разбираемся, способна ли итальянская сторона осуществить трансфер.

Месси заинтересован в возобновлении конкуренции с Роналду

Когда Криштиану Роналду ушел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года, это стало сигналом к ​​окончанию его десятилетнего соперничества с суперзвездой «Барселоны» Лионелем Месси. Пара не только боролась за самые крупные клубные трофеи, будучи также капитанами своих национальных сборных, но также били рекорды друг друга и по очереди короновались лучшим игроком мира.

С тех пор было несколько намеков на то, что заклятые конкуренты могут возродить свое соперничество в Италии. Сначала это был Роналду, который призывал Месси присоединиться к нему в Серии А и покинуть «Барселону» для новых битв. 32-летний аргентинец признавался, что ему хотелось бы, чтобы португалец все еще играл в Испании. Вот здесь и может вступить в игру «Интер».

«Интер» давно пытается подписать Месси

Экс-владелец «Бенеамата» Массимо Моратти выделил 150 миллионов евро на подписание Месси летом 2006 года, когда тот был еще тинейджером, но подрастающая звезда отклонила трансфер. Тем не менее, бывший владелец миланского клуба не испытывает горечи и все еще питает надежды на то, что Месси наденет футболку «нерадзурри», ссылаясь на это не в одном, а в двух интервью за последнюю неделю.

«Я не думаю, что это запрещенная мечта. Месси в конце своего контракта, и, безусловно, будут попытки его заполучить. Зная смелость [владельца клуба] Стивена Чжана, он наверняка подумал об этом. В конце концов, контракт Месси истекает в 2021 году — было бы замечательно, вернуть некоторую жизнеспособность Серии А в целом и вселить больше надежд в команду», — заявил Моратти.

Месси может уйти из-за конфликта с правлением «Барселоны»

Действительно, контракт аргентинца истекает в следующем году, и появились признаки того, что его отношения с «Барселоной» начинают обостряться. В начале этого года нападающий раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля после того, как он предположил, что футболисты перестали идти за экс-наставником Эрнесто Вальверде, который был уволен в январе из-за плохой формы команды.

И только в прошлом месяце Месси заявил о неназванных функционерах внутри клуба, которые слили прессе информацию о нежелании игроков идти на сокращение зарплаты на время пандемии. Хотя его преданность каталонцам неизменной, именно его не лучшие отношения с президентом «блауграна» Жозепом Бартомеу и его коллегами могут стать спусковым крючком для ухода капитана.

«Интер» может использовать Мартинеса для трансфера Месси

В свою очередь, «Барселона» отчаянно пытается переманить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Несмотря на его несомненный потенциал, последний не является и никогда не будет новым Месси, и любая возможность подписать его соотечественника просто не может быть упущена, даже если это означает потерю Мартинеса, не говоря уже о клаусуле в 111 млн евро.

Таким образом, переход в миланский клуб позволил бы ему снова вступить в схватку с Роналду и по-настоящему восстановить статус Серии А в качестве ведущей лиги на мировой арене. И если скандал «Кальчополи» 2006 года не разжег и так большое противостояние «Ювентуса» и «Интера», тогда это точно удастся двум королям современной игры.

Однако это не означает, что идея перехода Месси к «Интеру» не является выдумкой. Начнем с того, что он является самым высокооплачиваемым футболистом в мире, зарабатывая около 70 млн евро за сезон в «Барселоне» до вычета налогов, и потребуется гораздо больше, чем просто разногласия с Бартомеу и его коллегами, чтобы переманить его из клуба, который продолжает обеспечивать все его прихоти.

Трудно оспаривать финансовое влияние группы Suning, но для нее важно сохранять устойчивость на нынешнем уровне в период, когда мировая экономика находится в глубокой рецессии. Это, в сочетании с необходимостью соблюдения финансового фэйр плей, превращает мечту Моратти в несбыточную.

Меньшие налоги — еще один козырь «Интера»

Несмотря на это, собственники «Интера» могут извлечь пользу из «Декрета роста» — по сути, итальянской версии «Закона Бекхэма», согласно которому иностранные резиденты обязаны платить налог только на 50 процентов от своей зарплаты. Эта половина предполагаемой зарплаты Месси будет облагаться налогом по ставке 43 процента, что даст итальянскому клубу больше свободы в переговорах с форвардом.

В итоге «Интер», похоже, является наиболее вероятной командой для Месси среди всех европейских грандов, особенно если учесть, что «нерадзурри» будут выступать в Лиге чемпионов следующего сезона, тогда как тот же «Манчестер Сити», который также связывают с аргентинцем, пока что такого права лишен.

При этом у Месси может возникнуть соблазн воспользоваться своим итальянским происхождением и оказаться в клубе, известном своими богатыми традициями подписания аргентинцев перед возвращением домой. В эти трудные времена можно мечтать. 0