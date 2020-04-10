Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в Китай

Когда игрок покидает один из европейских топ-чемпионатов, чтобы перейти в китайскую Суперлигу, его часто обвиняют в том, что в списке своих приоритетов он ставит богатство, предлагаемое в низшей по уровню лиге, выше, чем карьерные интересы и славу.

И часто такая критика справедлива. Оскару, переехавшему в «Шанхай СИПГ» три года назад за 52 миллиона фунтов стерлингов, в конце концов, было всего 25.

И, несмотря на то, что в первой половине сезона, в котором он выиграл титул, он играл за «Челси» очень редко, его ценили достаточно высоко, чтобы у него не было недостатка в предложениях из крупных клубов по всей Европе.

Он мог даже приложить усилия и попытаться пробиться в состав безжалостной (в то время) победной машины Антонио Конте в западном Лондоне.

Но хотя некоторые считают такие переходы «убийцами карьеры», ряд игроков в последние годы перебрался из Европы или других стран в Китай и по ряду причин пережил карьерный ренессанс.

Редакция Squawka насчитала семь игроков, которые доказали, что переезд на Восток был правильным решением.

1. Ренато Аугусто

Откуда: «Коринтианс»

Куда: «Бейцзин Гоань»

Сумма трансфера: 6,80 млн. фунтов стерлингов

Ренато Аугусто globallookpress.com

После нестабильного и в основном разочаровывающего четырехлетнего пребывания в леверкузенском «Байере» бывший полузащитник «Фламенго» Ренато Аугусто вернулся в Бразилию в 2012 году, чтобы подписать контракт с «Коринтиансом»

Там он и оставался до января 2016 года, когда совершил переезд в столицу Китая Пекин. Этот трансфер оказался настоящим озарением свыше.

Аугусто сыграл 12 матчей за сборную Бразилии в этом году — по сравнению с пятью встречами за предыдущие три года — и, когда «селесао» выиграли олимпийское золото, был назван лучшим игроком команды.

У него в резюме даже есть гол на чемпионате мира, который он забил за команду Тите на ЧМ-2018. К сожалению, это было всего лишь утешительным призом, поскольку Бельгия выбила Бразилию в четвертьфинале.

2. Паулиньо

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Гуанчжоу Эвергранд»

Сумма трансфера: 11,90 млн. фунтов стерлингов

Из всех игроков в этом списке вы наверняка наиболее знакомы с историей этого.

Паулиньо считался большой удачей для «Тоттенхэма», когда он перешел из «Коринтианса» за 17 миллионов фунтов стерлингов в 2013 году после того, как он завоевал Кубок Либертадорес со своим клубом и Кубок Конфедераций со сборной Бразилии за несколько месяцев до трансфера.

Однако в течение двух сезонов на «Уайт Харт Лейн» репутация Паулиньо резко ухудшилась. Он даже потерял свое ранее железное место в стартовом составе сборной Бразилии и начал с первых минут только три матча Премьер-лиги в свой последний год в Англии.

Отъезд в Китай был расценен как лучший результат для всех заинтересованных сторон, и Паулиньо заново набрал форму, которая делала его таким ценным игроком раньше.

Как и Аугусто, Паулиньо стал постоянной частью в механизме бразильской национальной команды и заслужил сезон в «Барселоне», где он, играя в полузащите, забил девять раз, выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, прежде чем вернуться в «Гуанчжоу Эвергранд».

3. Одион Игало

Откуда: «Уотфорд»

Куда: «Чанчунь Ятай»

Сумма трансфера: 20 млн. фунтов стерлингов

Одион Игало и Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Одион Игало был одним из открытий сезона АПЛ 2015/16 после того, как он забил 14 голов в своих первых 23 матчах лиги. Сразу же появились слухи о возможном трансфере нигерийца в «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, 2016 год оказался для Игало просто катастрофическим — игрок забил всего два мяча в 32 матчах АПЛ, а почти все претенденты на его трансфер из Европы испарились.

Потеряв свое место в составе «Уотфорда», Игало воспользовался своим шансом переехать в Китай в январе 2017 года, пытаясь спасти свою карьеру, и забил там 46 голов в 74 матчах.

Его успешные выступления принесли ему неожиданный трансфер в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, где он забил в каждом из трех своих стартовых матчей.

4. Эран Захави

Откуда: «Маккаби Тель-Авив»

Куда: «Гуанчжоу Фули»

Сумма трансфера: 6,14 млн. фунтов стерлингов

Эран Захави globallookpress.com

Эран Захави — самый успешный израильский футболист своего поколения, но провальные полтора года в Серии А в составе «Палермо» бросили тень на его репутацию в европейских топ-чемпионатах.

Даже невероятная голевая статистика атакующего полузащитника за «Маккаби Тель-Авив» (113 голов в 148 матчах) после отъезда с Сицилии не привлекла еще один крупный европейский клуб, что привело к переходу в Китай.

После его перехода в Суперлигу Китая в 2016 году Захави стал одним из лучших снайперов лиги, забив невероятные 99 голов в 110 играх за «Гуанчжоу Фули», в том числе 29 в сезоне 2019 года, когда он выиграл гонку бомбардиров.

5. Стефан Мбиа

Откуда: «Трабзонспор»

Куда: «Хэбэй Чайна Форчун»

Сумма трансфера: 5,10 млн. фунтов стерлингов

Стефан Мбиа globallookpress.com

Провальное выступление за «Куинз Парк Рейнджерс», которое поставило под сомнение профессионализм и упортство Стефана Мбиа, привело к переезду игрока в испанскую «Севилью», где он чувствовал себя намного лучше, помогая клубу выиграть Лигу Европы.

Однако вскоре после этого успеха камерунец решил присоединиться к турецкому «Трабзонспору», что в конечном итоге оказалось катастрофически неудачным ходом.

Потеряв перспективы перехода в клуб из пяти крупнейших чемпионатов Европы, Мбиа переключился на Китай, и благодаря тому, что он является практически единственным качественным защитником с громким именем в чемпионате, его очень высоко ценили.

Все футбольные трансферы

Мбиа даже заработал себе переезд обратно в Европу, в «Тулузу», хотя с этим не все прошло гладко: 33-летний игрок вернулся в комфортный чемпионат Китая, сначала в «Ухань Чжоэр», а теперь в «Шанхай Шэньхуа».

6. Дарио Конка

Откуда: «Флуминенсе»

Куда: «Гуанчжоу Эвергранд»

Сумма трансфера: 7 млн. фунтов стерлингов

Дарио Конка globallookpress.com

Дарио Конка, чрезвычайно одаренный аргентинский плеймейкер, сделавший себе имя в Бразилии благодаря выступлениям за «Флуминенсе», прославился, став одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире после его переезда в «Гуанчжоу Эвергранд» в 2011 году.

Конке было 28 лет на момент его трансфера, и, несмотря на то, что он блистал в южноамериканском футболе, он никогда не вазывал интереса у аргентинской сборной.

Не обращая внимания на тающие перспективы пробиться в состав «альбиселесте», Конка вместо этого стал первопроходцем для южноамериканских футболистов в Азии, а также принес «Эвергранд» множество титулов.

Его выступления в Китае позволили Конке переехать в амбициозный американский клуб «Остин Болд» до того, как он завершил карьеру в 2019 году.

7. Паписс Сиссе

Откуда: «Ньюкасл»

Куда: «Шаньдун Лунэн»

Сумма трансфера: 5 млн. фунтов стерлингов

Паписс Сиссе globallookpress.com

Карьера Паписса Сиссе в «Ньюкасле», куда он перебрался из «Фрайбурга», началась поистине захватывающе — он забил 13 голов в своих первых 14 матчах АПЛ, включая этот потрясающий «парашютик» в матче против «Челси».

Тем не менее, в течение следующих четырех сезонов ему удалось забить только 24 гола в чемпионате Англии.

Из-за его нестабильной формы и того факта, что ему исполнилось 32 года, Сиссе не был бы завален предложениями вернуться в Премьер-лигу после ухода из «Ньюкасла», но вместо этого он был перехвачен «Шаньдун Лунэном» в качестве напарника для Грациано Пелле.

Все прогнозы на футбол

Сенегальский нападающий забил 18 голов в 34 играх, оправдать веру «Шаньдуна» в него, и в 2018 году заработал себе шанс вернуться в Европу, перейдя в турецкий «Аланьяспор», за который он пока забил 33 гола в 55 матчах. 0