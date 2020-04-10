Английская футбольная лига. Как планируют доигрывать сезон?

Клубам сообщили, что сезон Английской футбольной лиги (EFL), в состав которой входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, можно завершить за 56 дней. Но предполагается, что матчи будут проводиться за закрытыми дверями.

В письме за подписью председателя лиги Рика Парри, которое было отправлено 71 клубу EFL и которое оказалось в распоряжении BBC, говорится, что команды не должны возобновлять тренировки как минимум до 16 мая.

EFL надеется, что сезон может быть доигран летом, но пока нет никаких предположений насчет того, когда он может возобновиться.

Почему 56 дней?

Эта цифра основана на том, что командам необходимо играть два раза в неделю, после чего пройдут матчи плей-офф. Правда, «Уэмбли» может быть не доступен для финала, а потому может потребоваться альтернативное место.

Майкл Дафф, главный тренер клуба «Челтенхем Таун» из Лиги 2, сказал BBC Radio: «Думаю, что сроки будут более ограничены, потому как две недели будут отведены для плей-офф. Так что нужно будет попытаться сыграть 10 матчей за 42 дня. Эти 56 дней включают и плей-офф. Но футбол на данный момент на втором плане. Мы сделаем все, что сможем».

Он добавил: «Самое главное, чтобы мы пережили то, что происходит в стране, а затем, уже? во-вторых, завершили сезон. При этом нужно, чтобы у нас по-прежнему были футбольные клубы, а e людей была работа».

Командам Чемпионшипа, сезон которого был приостановлен 13 марта, нужно провести еще как минимум 9 матчей. У некоторых клубов Лиги 1 и Лиги 2 остается по 10 игр.

Матч Чемпионшипа «Суонси» — «КПР» globallookpress.com

Если бы кампания продолжалась в штатном режиме, то оставшиеся матчи были бы сыграны за 73 дня, а финал плей-офф Чемпионшипа состоялся бы 25 мая.

По оценкам EFL, теперь сезон может быть завершен в течение двух месяцев, включая плей-офф. Некоторым командам уже приходилось играть такое количество матчей за такой же промежуток времени в начале сезона.

«То, как и когда мы вернемся, включая тренировки, может видоизменяться. Любые решения будут приниматься совместно с правительством и органами здравоохранения», — говорится в письме.

«На данном этапе наше рабочее предложение заключается в том, что матчи, когда мы вернемся, будут проводиться за закрытыми дверями. Кроме того, частью нашего плана является то, что нам необходимо постараться снизить расходы клубов», — также отмечается в письме.

Будет ли отложен следующий сезон?

Сезон EFL в настоящее время приостановлен на неопределенный срок. Некоторые клубы уже отправили игроков и сотрудников в бессрочный или временный отпуск.

Тем не менее, 125 миллионов фунтов, которые АПЛ решила выделить в помощь клубам Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2, пока что не будут распределены между клубами, так как «требуется дополнительная ясность по другим финансовым вопросам, особенно в отношении заработной платы игроков».

В письме также предполагается, что начало следующего сезона может быть отложено.

«В более долгосрочной перспективе EFL следует помнить о последствиях, которые продление нынешнего сезона может оказать на начало сезона 2020-2021. Но мы должны обеспечить, чтобы между ними был надлежащий перерыв, и клубы, а также персонал имели достаточно времени, чтобы перегруппироваться и подготовиться», — также говорится в письме.

«Когда мы доберемся до этой точки, то вздохнем с облегчением. Пока же из-за Covid-19 мы продолжаем жить в трудное и очень неопределенное для всех нас время. И наши мысли с теми, кого непосредственно затронула пандемия». 0