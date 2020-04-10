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    Команда сезона АПЛ от Sky Sports. Шмейхель вытеснил Алиссона, Хименес сильнее Фирмино

    Список составлен на основе 34 статистических показателей

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    Каспер Шмейхель
    Каспер Шмейхель
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    Какие игроки сформировали символическую команду Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона? Мы решили использовать рейтинг Sky Sports Power, чтобы узнать это, пишет журналист Адам Смит.
    Список составлен на основе 34 статистических показателей в матчах английской Премьер-лиги, и мы использовались накопительный график, чтобы выбрать действительно лучших.

    Наша футбольная служба в начале этой недели уже называла символическую команду, но основанный на статистике выбор принес сразу пять изменений. Итак, без дальнейших церемоний предлагаем посмотреть, какие игроки были сильнейшими.

    Вратарь

    Каспер Шмейхель потеснил Алиссона с места в воротах в символической сборной, сделав почти вдвое больше сейвов, чем вратарь «Ливерпуля». Плюс ко всему он предотвратил 2,8 гола, о чем говорит коэффициент ожидаемых голов (xG).

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    • Датчанин пропустил 28 голов, но он имеет 10 сухих матчей, отставая только от Ника Поупа. Он отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити» в феврале, за счет чего едва не принес своей команде одно очко, которое ушло из рук только из-за точного удара «горожан» в концовке встречи.

    Выступили чуть хуже: Алиссон и Дин Хендерсон.

    Центральные защитники

    Вирджил ван Дейк

    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк — основной центральный защитник символической команды, сделавший 2210 передач и помогший «красным» провести 12 встреч на ноль. Также он забил четыре гола — больше, чем любой другой центральный защитник.

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    За оставшееся место в центре обороны боролись Джеймс Тарковски и Гарри Магуайр, где первый оказался чуть сильнее за счет большего количества успешных верховых единоборств (144), сухих матчей (11), отборов (49), дуэлей (232), блоков (37) и выносов из штрафной площади (148).

    Выступили чуть хуже: Магуайр, Чалар Сеюнджю, Джонни Эванс и Крис Бэшем.

    Фланговые защитники

    Трент Александер-Арнольд

    Трент Александер-Арнольд блещет в этом сезоне своими беспощадными проходами по правому флангу, занимая в настоящее время второе место в рейтинге Sky Sports Power, что позволяет ему забронировать место в символической команде.

    21-летний футболист записал на свой счет рекордное количество кроссов (67) и касаний (2983), а по количеству результативных передач (12) и созданных моментов (75) занимает второе место в чемпионате. Кроме того, ни один игрок не сделал больше проходов в финальную треть поля, чем представитель «Ливерпуля».

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    • Его партнер по команде Энди Робертсон расположился на противоположном фланге, сделав семь результативных передач, несмотря на то, что выполнил всего 28 успешных кроссов.

    Выступили чуть хуже: Рикарду, Сезар Аспиликуэта, Мэтт Доэрти и Энда Стивенс.

    Полузащитники

    Кевин де Брейне

    Кевин де Брейне — лидер рейтинга Sky Sports Power, поэтому расположился в сердце нашей полузащиты. Он опережает Александера-Арнольда как по количеству результативных передач (16), так и по количеству созданных моментов (96). На его счету также восемь голов, три из которых были забиты с дальней дистанции.

    Хорошей новостью для молодых английских талантов Джеймса Мэддисона и Джека Грилиша стало попадание в нашу символическую команду, тем более что они опередили нескольких известных мастеров центра поля. Не забываем, что они оба претендуют на то, чтобы попасть в национальную команду и сыграть на Евро.

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    • Мэддисон и Грилиш имеют практически идентичные показатели по голам, созданным моментам и ударам, но Джек сделал вдвое больше результативных передач (6), тогда как Джеймс выполнил больше пасов (1102) и кроссов (56).

    Выступили чуть хуже: Джеймс Уорд-Проуз, Жоау Моутинью, Родри и Джордан Хендерсон.

    Вингеры

    Садио Мане

    Переходим к атакующим игрокам, где выделяются вингеры «Ливерпуля». Садио Мане и Мохамед Салах — неоспоримые игроки стартового состава нашей символической команды.

    В общей сложности они забили 30 голов, сделали 13 результативных передач, создали 88 опасных моментов и 93 раза успешно применили дриблинг — и эти суммы распределились практически поровну между ними.

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    • Их ближайшим соперником был Адама Траоре из «Вулверхэмптона», за которым последовал Рияд Марез, значительно оторвавшийся от Рахима Стерлинга, несмотря на то, что сыграл на 650 минут меньше.

    Выступили чуть хуже: Траоре, Марез, Виллиан и Стерлинг.

    Центральный нападающий

    Рауль Хименес

    Традиционные нападающие не очень хорошо себя чувствовали в этом сезоне, тогда как главным хедлайнером выступил представитель «Вулверхэмптона» Рауль Хименес.

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    • Мексиканец забил 14 голов и выполнил семь результативных передач, добавив к ним рекордные 14 быстрых отрывов в лиге.

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    skysports.com

    Его преследователями выступили Роберто Фирмино и Ришарлисон, тогда как Джейми Варди возглавил список более традиционных нападающих, опередив Пьера-Эмерика Обамеянга и Дэнни Ингза.

    Выступили чуть хуже: Фирмино, Ришарлисон, Варди и Обамеянг. 0

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