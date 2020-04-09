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    Несостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд

    «Золотые мальчики» Football Manager, не сумевшие добиться успеха в реальности

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    Карлос Фиерро
    Карлос Фиерро
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    Каждый год Football Manager дарит нам свежую партию вундеркиндов, чтобы мы могли восхищенно оценить их, перехватить на трансферном рынке и превратить в звезд мирового класса.
    Будь то неожиданные таланты,выбравшиеся из полной безвестности, или юные воспитанники академий топ-клубов, эти чудо-мальчики бывают совершенно разными, но всегда оставляют неизгладимое впечатление.

    К сожалению, на каждого Неймара приходится свой Керлон; на каждого Марко Верратти есть Фредди Аду. Не всегда эти вылетающие из гнезда птенчики воплощают свой виртуальный успех в реальность.

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    • Некоторые достигли больших высот и реализовали свой потенциал, в то время как другие не оправдали ожиданий и теперь остались только в фольклоре Football Manager, служа ностальгическим напоминанием о том, что не все неограненные алмазы превращаются в бриллианты.

    Действительно, с годами футбольные вундеркинды захватили сердца и умы пользователей, и у некоторых из них еще есть время, чтобы переломить тенденцию и достичь своего пика.

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    • Но сейчас давайте погрузимся в воспоминания и припомним некоторых недавних юных кудесников мяча. Когда-то их потенциал был нетронут, теперь он не реализован.

    Автор Squawka Бен Грин перечисляет 15 вундеркиндов из Football Manager, которые не смогли оправдать ожидания.

    Карлос Фиерро

    Карлос Фиерро

    Перенеситесь мысленно во времена FM13 и FM14. Этот мексиканский бомбардир был настоящим киллером в штрафной площади соперника, он кардинально менял вашу линию атаки.

    Заблиставшему в академии «Гвадалахары» Фиерро, похоже, суждено было пойти по стопам Хавьера Эрнандеса и оставить «полосатых козлов» ради места в крупном европейском клубе.

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    • К сожалению, в 25 лет он так и не пробился в национальную сборную и в настоящее время пытается покинуть клуб MLS «Сан-Хосе Эртквейкс», подыскивая новую команду.

    Эрик Торрес

    Эрик Торрес

    Если задержаться в Мексике и «Гвадалахаре», мы обнаружим Эрика Торреса — абсолютную жемчужину Football Manager 12.

    Благословленный прославленной фамилией, Торрес, похоже, готов был украсить собой европейские чемпионаты, особенно после того, как Мексика заняла третье место на чемпионате мира U20 в 2011 году, обыграв в матче за бронзу сборную Франции, в составе которой были Антуан Гризманн, Калиду Кулибали и Александр Ляказета.

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    Торрес был, между прочим, заигран и за главную сборную Мексики, хотя «Эль Три», похоже, придется и дальше ждать своего следующего Уго Санчеса, поскольку этот некогда многообещающий талант, все еще пылит в свои 27 лет в чемпионате Мексики, играя за «Тихуану».

    Адриан

    Адриан

    Бразильский футбол является настоящим инкубатором новых талантов, и, когда Адриан впервые как следует засветился, казалось, что он уверенно займет место среди уважаемых выпускников «Фламенго».

    Он был настоящей жемчужиной, среди всех вундеркиндов Football Manager 13, после того, как добился серьезного успеха на молодежном уровне в составе «селесао».

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    • Но, в свои 25 лет, этот техничный игрок вернулся на родину, будучи арендованным бразильским «Аваи» у «Сьона», после того непримечательного сезона 2014/15 в «Лидсе», где он получил печально известную награду за лучшую симуляцию «Fallon d’Floor» (аллюзия на «Золотой мяч» — прим. ред.).

    Кума Бабакар

    Кума Бабакар

    В свои юные годы в FM10 Бабакар был сущим зверюгой, сочетая мозги и мускулы, и на голову превосходя всех остальных юных футболистов в игре.

    Проще говоря, он был обязательным приобретением в выпуске игры того года, и впоследствии становился одним из лучших игроков в мире.

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    • В реальности он играл в Серии А на протяжении всей своей карьеры, но в 27 лет мы обнаруживаем его арендованным «Лечче» у «Сассуоло» и только дважды сыгравшим за сборную Сенегала.

    Гай Ассулин

    Гай Ассулин

    С чего вообще начать рассказывать историю Ассулина? Когда то этого атакующего вингера называли будущим «Барселоны», а за сборную Израиля он дебютировал в 16 лет.

    Во время своего пребывания в знаменитой академии «Ла-Масия» он буквально издевался над соперниками по молодежному чемпионату.

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    • К сожалению, он не смог успешно перейти во взрослый футбол в Каталонии, и после неудачного пребывания в «Манчестер Сити», Ассулин перешел в режим путешественника, отправившись в широкое турне по Европе, но нигде не сумев закрепиться на постоянной основе.

    В 29 лет он сейчас играет в чемпионате Румынии за «КСМ Политехника Яссы».

    Яя Саного

    Яя Саного

    В свои юные годы в «Осере» Саного был пиксельной иконкой на экране FM11, юным нападающим со всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне.

    И если вы сумели урвать его у бургундцев, то, скорее всего, к тому времени, когда французу исполнилось 20 лет, у вас был одна из самых острых и успешных «девяток» в игре.

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    • Мы все были уверены, что Арсен Венгер сделал мастерский ход, когда перехватил своего молодого соотечественника, но 27-летний Саного в конечном счете не смог добиться успеха в северном Лондоне и теперь играет за «Тулузу» в Лиге 1.

    Дория

    Дория

    Матеус Дория был потрясающей юной звездой в FM14, и когда «Марсель» перехватил юношу в реальной жизни, мы все снимали шляпу перед проницательностью скаутской сети клуба.

    За Дорию не пришлось платить огромные деньги «Ботафого», где он вырос в ведущего центрального защитника и дебютировал в сборной Бразилии.

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    • Матеус провел 33 встречи за «Марсель», но в итоге ему не хватало стабильности, и теперь он выступает за «Сантос Лагуну» в Мексике.

    Лукас Ромеро

    Лукас Ромеро

    В FM14 и FM15 аргентинец был настоящей элитой среди вундеркиндов. Выпускник «Велес Сарсфилд» обладал всесторонне высокой статистикой, исключительной для такого молодого полузащитника, и мог превратиться в лидирующую «восьмерку».

    Хотя его и сравнивают с виртуозом игры «от штрафной до штрафной» Артуро Видалем, можно с уверенностью сказать, что Ромеро еще не дотягивает до высоты планки, установленной прославленным чилийцем.

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    • В 25 лет Ромеро еще не решился выйти за пределы южноамериканского футбола и в настоящее время выступает за «Индепендьенте».

    Гастон Хиль Ромеро

    Гастон Хиль Ромеро

    Это была настоящая дилемма — выбор между Ромеро и его тезкой Хилем Ромеро. Оба были молодыми, крепкими и стойкими центральными полузащитниками в FM14 / FM15.

    Второй, возможно, было менее оптимальным вариантом из двух аргентинцев, но он, конечно, не был слабым.

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    • Обладающий целым рядом атрибутов элитного уровня, Хиль Ромеро поднимался на виртуальные вершины, чего уж точно нельзя сказать о его реальной карьере, поскольку 26-летний футболист все еще играет на родине за «Альдосиви».

    Джоэл Валенсия

    Джоэл Валенсия

    Во время своих дней в «Сарагосе» эквадорец был одним из самых востребованных технарей на всем континенте. Он обладал желанным сочетанием темпа с креативностью и оживлял любой фланг команды в Football Manager.

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    Он не сумел разбить стеклянный потолок в «Сарагосе» и, поскитавшись по клубам в Восточной Европе, теперь он оказался в Чемпионшипе, выступая за «Брентфорд».

    Веллингтон Нем

    Веллингтон Нем

    Миниатюрный нападающий из Рио-де-Жанейро привлек серьезное внимание после того, как в молодости успешно выступал за «Фигейренсе» и «Флуминенсе».

    В Football Manager 13 вы были абсолютным дураком, если не пытались подписать этого универсального атакующего игрока из «Триколора».

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    • Оказывается, Нем пошел по проторенному пути многих своих соотечественников, перебравшись в донецкий «Шахтер», хотя он не проявил себя на Украине так, как Виллиан или Фернандиньо, и остается в истории как второстепенная фигура.

    Райан Голд

    Райан Голд

    Шотландская звездочка была воплощением креативности в FM14 и его трансфер был абсолютным воровством у «Данди Юнайтед».

    Действительно, молодой Голд оккупировал газетные заголовки на старте своей карьеры к северу от границы, и когда лиссабонский «Спортинг» приобрел его в 2014 году, это выглядело умным шагом.

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    • Тем не менее, абердинец провел лишь два матча за первую команду, и в 24 года он в настоящее время привлекает внимание, выступая за «Фаренсе» в Португалии.

    Брайан Рабелло

    Брайан Рабелло

    Еще один игрок, который, как и Голд, обладал творческим гением в свои ранние футбольные дни.

    Чилиец должен был стать следующей звездой, по крайней мере, по мнению FM11 и FM12, но стремительный феномен не сумел повторить свой виртуальный успех в реальной жизни.

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    Джино Перуцци

    Джино Перуцци

    Проведший пять матчей за сборную Аргентины правый защитник был достойным интереса игроком в FM13.

    Аргентинец был во всех смыслах типичным современным защитником, и его усиленно призывали пересечь Атлантику, чтобы заиграть в одном из европейских топ-клубов.

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    Ричмонд Боакье

    Ричмонд Боакье

    Авторы Football Manger были не единственными, кто думал, что Боакье был выигрышным лотерейным билетом и мог стать одним из самых смертоносных финишеров мирового футбола.

    Ганец был элитным талантом, который прошел через академию «Дженоа», и после двух успешных аренд в «Сассуоло», «Ювентус» увел его из под носа у «грифонов».

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    • Из-за жесткой конкуренции в Турине Боакье так и не закрепился в обойме, и теперь вы можете обнаружить, что он забивает голы за «Црвену Звезду» в Белграде. 0

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