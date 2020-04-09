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    Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить играть

    Официально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом

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    Футбол в Бурунди
    Футбол в Бурунди
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    Федерация футбола Бурунди (ФФБ) заявляет, что внутренние соревнования будут продолжаться до тех пор, пока распространение коронавируса не станет серьезным, пишет журналист BBC Пьерс Эдвардс.
    Решение о продолжении сезона было принято после встречи с клубами в воскресенье, 5 апреля. Футболистам строго приказали не праздновать голы вместе и держаться на расстоянии от судей.

    Кроме того, игрокам посоветовали мыть руки перед матчами и не касаться официальных лиц или других футболистов.

    «Если будут признаки распространения коронавируса, мы остановим чемпионат», — заявил президент ФФБ Ндикурийо Ревериен в интервью BBC Sport Africa. — «Пока же мы будем играть и в то же время постоянно поддерживать связь с Министерством здравоохранения».

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    • В национальном чемпионате этой восточноафриканской страны, где три человека из более чем 10-миллионного населения сдали положительный тест на COVID-19, осталось сыграть всего три тура.

    «До сих пор у нас три выявленных случая. Все люди, которые общались с зараженными находятся в изоляции под контролем Министерства здравоохранения», — добавил Ревериен, который также председательствует в Сенате Бурунди.

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    «Мы знаем, что во многих странах ситуация с коронавирусом катастрофическая, но мы имеем лишь два случая, когда больные приехали из-за границы, еще один человек заразился здесь. Мы не видим смысла останавливать чемпионам, тем более что страна продолжает жить как обычно».

    В отличие от многих других стран, затронутых коронавирусом, Бурунди пока даже не применяет практику социального дистанцирования.

    Бурунди — одна из четырех стран в мире, наряду с Белоруссией, Никарагуа и Таджикистаном, где продолжаются матчи футбольных чемпионатов, и все 16 команд высшего дивизиона сейчас готовятся к выходу на поле.

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    • И хотя глобальный спорт массово ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, ФФБ решила продолжить играть после того, как министр здравоохранения страны выступил на воскресном собрании в Бужумбуре.

    «После консультации с министром здравоохранения Таддеусом Ндикуманой Генеральная ассамблея приняла решение, что чемпионаты первого и второго дивизионов должны продолжаться при соблюдении надлежащих мер гигиены», — говорится в заявлении ФФБ.

    Ревериен отметил, что количество зрителей на матчах будет уменьшено, хотя должные расчеты пока не проведены.

    «Вскоре мы планируем принять решение о разрешенном количестве зрителей», — сказал он. — «Подождем до пятницы, пока министерство сообщит нам о состоянии здоровья в стране в рамках распространения вируса».

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    • Местная Примус Лига — одна из немногих лиг, которая все еще полноценно функционирует, а это значит, что футбол в Бурунди, чья национальная команда в прошлом году дебютировала на Кубке африканских наций, вызывает беспрецедентный глобальный интерес, в основном со стороны онлайн-игроков.

    «Я обычно не делаю ставки на матчи чемпионатов Белоруссии, Бурунди или Никарагуа, но теперь приходится делать их ради развлечения, поскольку все остальные стоят на паузе», — сказал один из таких игроков.

    Ревериен также подчеркнул, что у местного чемпионата нет официального спонсора. Он добавил, что 28-й тур чемпионата планируют провести 18-19 апреля, тогда как на ближайшие выходные запланированы матчи национального Кубка, в четвертьфинале которого встретятся «Мусонгати» и «Виталь О», встречу которых могут посетить 12 тысяч зрителей.

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    • «Виталь О» — единственная бурундийская команда, которая когда-либо доходила до африканского клубного финала (в 1972 году). Она является 20-кратным чемпионом Бурунди, но в этом сезоне играет слабее, чем в лучшие годы.

    «Мусонгати», имея игру в запасе, на четыре очка отстает от лидирующего «Ле Мессажер Нгози», который в 2018 году уже становился чемпионом. 0

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