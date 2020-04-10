Как за считанные минуты проиграть Евро? В 2000–м году сборная Италии знала ответ

Как две сборные дошли до финала?
На групповом этапе у Италии не было никаких серьезных испытаний. Команда Дино Дзоффа заняла первое место в квартете B, опередив команду, идущую второй, на пять пунктов. В плей-офф «Скуадра Адзурра» прошла благодаря победам над Турцией (2:1), Бельгией (2:0) и Швецией (2:1).
У подопечных Роже Лемерра ситуация немного иная. Сборная Франции закончила выступления на групповой стадии на второй позиции. Третью команду она обошла с разницей в три очка. Сперва «трехцветные» одержали верх над Данией (3:0) и Чехией (2:1), а затем проиграли голландцам (2:3).
В четвертьфинале «лазурная команда» всухую одолела Румынию, в то время как французам пришлось повозиться с Испанией. Коллектив Лемерра победил с минимальной разницей благодаря забитому мячу Джоркаеффа на 45-й минуте — 2:1.
А перед финалом сложно было обеим сборным. На стадии 1/2 в соперники французам досталась Португалия. В течение часа основного времени коллективы по разу расписались в воротах друг друга, а затем дело дошло до овертаймов. И лишь на 117-й минуте Зидан с 11-метровой отметки положил золотой гол, который на данном чемпионате Европы не был для французов последним.
Итальянская команда также приложила немало усилий для прохода в финал. 29 июня 2000 года за путевку на решающую игру она боролась с Голландией. Основное время и овертаймы не подарили публике в Амстердаме ни единого гола. Все веселье перенеслось в серию пенальти, которую в итоге выиграли итальянцы со счетом 3:1. Единственный удар в их составе смазал Мальдини, а вот у оранжевых с точки не забили Франк Де Бур, Стам и Босвелт.
Финал тех, кто уже был чемпионами
В заключительном поединке принимали участие команды, становившиеся ранее триумфаторами Евро, поэтому увидеть новичка в списке победителей не представлялось возможным. Французы один раз выигрывали этот трофей в 1984 году, а итальянцы брали кубок в далеком 68-м.
Перед финальной игрой расклад сил был примерно одинаковым. Яркие сборные с талантливыми футболистами в составах уже готовились к главному матчу всего сезона. И вот настало второе июля, Роттердам находился в предвкушении битвы на стадионе «Фейеноорд», который посетили 48 тысяч любителей футбола со всех уголков Старого Света.
В летний вечер 2000-го года в Роттердаме было облачно. К счастью, тучи и серость над ареной не помешали командам зарядиться эмоциями во время прослушивания гимнов, а в 20:00 шведский арбитр Андерс Фриск начал финальный поединок между сборными Франции и Италии.
Интересный, но безголевой тайм
Первая половина встречи не была скучной. Команды пытались атаковать и придумывать что-то опасное у чужих ворот. С первых минут сборная Италии старалась доставить мяч в штрафную соперников длинными передачами, но получалось это сделать далеко не всегда.
Французы же стремились подловить «лазурную команду» на ее ошибках. Коллектив Роже Лемерра активнее действовал через центр. Свою магию хотел показать публике Зизу, однако итальянцы не очень-то и многое позволяли Зидану.
Чаще всех воротам Франческо Тольдо угрожал Анри, а самый классный момент первого тайма возник у Марселя Десайи. После подачи с углового к мячу пытался выйти голкипер итальянцев, вынося круглого, он попал в защитника сборной Франции, от него мяч шел в направлении ворот, но в итоге пролетел мимо штанги.
Ближе к середине первого тайма подопечные Дино Дзоффа начали отказываться от длинных забросов и делали акцент на навесы с флангов, игроки на острие не могли замкнуть подобные передачи. Несмотря на хороший тайм, на перерыв команды ушли с нулями в графе забитых голов. Во многом отличиться сборные не смогли из-за концентрации и слаженной работы их оппонентов во время оборонительных действий.
Гол Италии и надежная защита
В самом начале второй половины встречи «трехцветные» старались больше времени проводить около штрафной итальянцев. Но «Скуадра Адзурра» ничего не позволила создать оппонентам и сама забила спустя десять минут после перерыва.
На 55-й минуте Тотти получил мяч на правом фланге атаки. Его прессинговали сразу два футболиста Франции. Тогда Франческо пяткой отдал на Джанлука Пессотто. Полузащитник сделал точный навес на Марко Дельвеккио, а нападающий с левой ноги уже расстреливал вратаря с метра. Итальянцы повели 1:0!
Разумеется, при таком раскладе «трехцветные» вынуждены были бежать отыгрываться. На некоторое время темп встречи упал. Подопечные Лемерра владели мячом, но продвижений вперед не наблюдалось. Однако ближе к концу французы активизировались с новой силой. Зидан и компания без устали навешивали в чужую штрафную, старались бить издали, все тщетно.
Никто и не заметил, как напряженная игра перешла в компенсированное время. В этот момент Франция создала еще одну опасность. Давид Трезеге ударил в ближний угол, но с угрозой справился голкипер Тольдо.
Не дотерпели и все потеряли
Секундомер показывал 93-ю минуту. Итальянцы сумели выбраться на чужую половину поля и пытались перекатывать мяч у штрафной французов малыми силами. Вот только получилось это бездарно. На ровном месте «лазурные» угодили в офсайд, а мячом завладели «трехцветные», которые через несколько секунд спасли для себя финал.
На 94-й минуте Сильвена Вильтора отреагировал на скидку головой и побежал ближе к вратарской, после чего он приложился по мячу так, что тот полетел в цель под рукой голкипера. В самом конце французы выдают потрясающую развязку, но при этом сдержанно радуются голу. Счет 1:1, игра переходит в дополнительное время.
В овертайме тогда действовал принцип золотого гола. Забиваешь — выигрываешь. Данное правило сыграло на руку Франции на 103-й минуте дополнительного времени. Пирес получил мяч и обыграл у края штрафной Фабио Каннаваро, а затем ворвался в штрафную. После этого Робер сделал передачу, которая прошла из-под Несты и долетела до Трезеге. Давид сумел сложить корпус и подстроился под удар с левой. Форвард «трехцветных» ввинтил мяч точно вверх и обеспечил своей команде победу.
Сборной Италии не хватило минуты для того, чтобы стать триумфатором Евро-2000. А команда Роже Лемерра проявила характер и боролась за успех до самой последней секунды, в результате чего она и подняла над головой кубок чемпионов Европы, подарив своим фанатам и нейтральным болельщикам одну из самых драматичных развязок в истории турнира. 0