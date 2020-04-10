Как за считанные минуты проиграть Евро? В 2000–м году сборная Италии знала ответ

Поединок, который считают одним из лучших в истории международных футбольных соревнований.

Как две сборные дошли до финала?

На групповом этапе у Италии не было никаких серьезных испытаний. Команда Дино Дзоффа заняла первое место в квартете B, опередив команду, идущую второй, на пять пунктов. В плей-офф «Скуадра Адзурра» прошла благодаря победам над Турцией (2:1), Бельгией (2:0) и Швецией (2:1).

У подопечных Роже Лемерра ситуация немного иная. Сборная Франции закончила выступления на групповой стадии на второй позиции. Третью команду она обошла с разницей в три очка. Сперва «трехцветные» одержали верх над Данией (3:0) и Чехией (2:1), а затем проиграли голландцам (2:3).

В четвертьфинале «лазурная команда» всухую одолела Румынию, в то время как французам пришлось повозиться с Испанией. Коллектив Лемерра победил с минимальной разницей благодаря забитому мячу Джоркаеффа на 45-й минуте — 2:1.

А перед финалом сложно было обеим сборным. На стадии 1/2 в соперники французам досталась Португалия. В течение часа основного времени коллективы по разу расписались в воротах друг друга, а затем дело дошло до овертаймов. И лишь на 117-й минуте Зидан с 11-метровой отметки положил золотой гол, который на данном чемпионате Европы не был для французов последним.

Итальянская команда также приложила немало усилий для прохода в финал. 29 июня 2000 года за путевку на решающую игру она боролась с Голландией. Основное время и овертаймы не подарили публике в Амстердаме ни единого гола. Все веселье перенеслось в серию пенальти, которую в итоге выиграли итальянцы со счетом 3:1. Единственный удар в их составе смазал Мальдини, а вот у оранжевых с точки не забили Франк Де Бур, Стам и Босвелт.

Финал тех, кто уже был чемпионами

В заключительном поединке принимали участие команды, становившиеся ранее триумфаторами Евро, поэтому увидеть новичка в списке победителей не представлялось возможным. Французы один раз выигрывали этот трофей в 1984 году, а итальянцы брали кубок в далеком 68-м.

Перед финальной игрой расклад сил был примерно одинаковым. Яркие сборные с талантливыми футболистами в составах уже готовились к главному матчу всего сезона. И вот настало второе июля, Роттердам находился в предвкушении битвы на стадионе «Фейеноорд», который посетили 48 тысяч любителей футбола со всех уголков Старого Света.

В летний вечер 2000-го года в Роттердаме было облачно. К счастью, тучи и серость над ареной не помешали командам зарядиться эмоциями во время прослушивания гимнов, а в 20:00 шведский арбитр Андерс Фриск начал финальный поединок между сборными Франции и Италии.

Интересный, но безголевой тайм

Первая половина встречи не была скучной. Команды пытались атаковать и придумывать что-то опасное у чужих ворот. С первых минут сборная Италии старалась доставить мяч в штрафную соперников длинными передачами, но получалось это сделать далеко не всегда.

Франция — Италия. Евро-2000

Французы же стремились подловить «лазурную команду» на ее ошибках. Коллектив Роже Лемерра активнее действовал через центр. Свою магию хотел показать публике Зизу, однако итальянцы не очень-то и многое позволяли Зидану.

Чаще всех воротам Франческо Тольдо угрожал Анри, а самый классный момент первого тайма возник у Марселя Десайи. После подачи с углового к мячу пытался выйти голкипер итальянцев, вынося круглого, он попал в защитника сборной Франции, от него мяч шел в направлении ворот, но в итоге пролетел мимо штанги.

Ближе к середине первого тайма подопечные Дино Дзоффа начали отказываться от длинных забросов и делали акцент на навесы с флангов, игроки на острие не могли замкнуть подобные передачи. Несмотря на хороший тайм, на перерыв команды ушли с нулями в графе забитых голов. Во многом отличиться сборные не смогли из-за концентрации и слаженной работы их оппонентов во время оборонительных действий.

Гол Италии и надежная защита

В самом начале второй половины встречи «трехцветные» старались больше времени проводить около штрафной итальянцев. Но «Скуадра Адзурра» ничего не позволила создать оппонентам и сама забила спустя десять минут после перерыва.

На 55-й минуте Тотти получил мяч на правом фланге атаки. Его прессинговали сразу два футболиста Франции. Тогда Франческо пяткой отдал на Джанлука Пессотто. Полузащитник сделал точный навес на Марко Дельвеккио, а нападающий с левой ноги уже расстреливал вратаря с метра. Итальянцы повели 1:0!

Разумеется, при таком раскладе «трехцветные» вынуждены были бежать отыгрываться. На некоторое время темп встречи упал. Подопечные Лемерра владели мячом, но продвижений вперед не наблюдалось. Однако ближе к концу французы активизировались с новой силой. Зидан и компания без устали навешивали в чужую штрафную, старались бить издали, все тщетно.

Никто и не заметил, как напряженная игра перешла в компенсированное время. В этот момент Франция создала еще одну опасность. Давид Трезеге ударил в ближний угол, но с угрозой справился голкипер Тольдо.

Не дотерпели и все потеряли

Секундомер показывал 93-ю минуту. Итальянцы сумели выбраться на чужую половину поля и пытались перекатывать мяч у штрафной французов малыми силами. Вот только получилось это бездарно. На ровном месте «лазурные» угодили в офсайд, а мячом завладели «трехцветные», которые через несколько секунд спасли для себя финал.

На 94-й минуте Сильвена Вильтора отреагировал на скидку головой и побежал ближе к вратарской, после чего он приложился по мячу так, что тот полетел в цель под рукой голкипера. В самом конце французы выдают потрясающую развязку, но при этом сдержанно радуются голу. Счет 1:1, игра переходит в дополнительное время.

В овертайме тогда действовал принцип золотого гола. Забиваешь — выигрываешь. Данное правило сыграло на руку Франции на 103-й минуте дополнительного времени. Пирес получил мяч и обыграл у края штрафной Фабио Каннаваро, а затем ворвался в штрафную. После этого Робер сделал передачу, которая прошла из-под Несты и долетела до Трезеге. Давид сумел сложить корпус и подстроился под удар с левой. Форвард «трехцветных» ввинтил мяч точно вверх и обеспечил своей команде победу.

Сборной Италии не хватило минуты для того, чтобы стать триумфатором Евро-2000. А команда Роже Лемерра проявила характер и боролась за успех до самой последней секунды, в результате чего она и подняла над головой кубок чемпионов Европы, подарив своим фанатам и нейтральным болельщикам одну из самых драматичных развязок в истории турнира. 0