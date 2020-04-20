Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубов

Раз уж мы продолжаем ждать возобновления сезона, остановившегося из-за пандемии коронавируса, давайте посмотрим на некоторые основные различия между современным европейским футболом и его версией десятилетней давности, уделив основное внимание стилю, ценностям и правящему классу.

Романтика еще не умерла

Слово «романтика» 20 раз встречается в книге «Революции на газоне» Джонатана Уилсона, которая посвящена эволюции футбольной тактики. Обычно слово проявляется в контексте, подобном этой цитате бывшего вратаря минского «Динамо» Михаила Вергеенко: «Соперничество между Минском и Киевом было соперничеством двух умов. Лобановский был математическим тренером, а Малофеев был более романтичным. Главное, что он хотел от игроков, было то, чтобы они проявили себя на поле. Если вы отдадите все свои силы, по его словам, фанаты вас полюбят».

В Америке фанаты как бейсбола, так и баскетбола в XXI веке тоже оказались вовлечены в своего рода битву «умников» и «романтиков»: самый эффективный способ игры был противопоставлен эстетической красоте. В связи с этим кража базы или бросок со средней дистанции стали гораздо менее заметными.

Американский футбол также стал объектом этого опыта, ведь, как показывает продвинутая статистика, «ставка на бег» перестала быть столь ценной в НФЛ, хотя фанаты и тренеры были долго в нее влюблены. Конечно, многие из нас думают, что бросать мяч — более приятное занятие с эстетической точки зрения, чем глотать пыль каждые три ярда, и данная перемена нас вполне устраивает.

Футбол, тем не менее, проходил свою собственную версию этой битвы в течение более стал лет: роботизированная структура против индивидуального творчества, одержимость владением против рискованных дальних забросов и так далее.

Возможно, из-за того, что голы настолько редки и не всегда получаются чудесными, любимые воспоминания фанатов часто строятся на романтических качествах: скажем, на дальнем пушечном ударе или точном ударе после ста передач подряд. Для некоторых футбольных культур старомодная грубая игра в подкатах представляет собой собственную версию трех ярдов и облака пыли.

Как и в случае с кражей базы, некоторые из романтических идеалов футбола отошли от мейнстрима в 2010-х годах.

Давайте сравним некоторую статистику Opta для лиг «Большой пятерки» сезона 2010/11 с данными, полученными в сезоне 2019/2020. Все характеристики усреднены для команд в среднем за 90 минут.

Статистика Opta ESPN

Количество передач и процент владения растет во всех возможных вариантах.

Статистика Opta ESPN

Короче говоря, футбол «Большой пятерки» — английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1 — стал менее физическим и имеет гораздо меньше желанных пушечных ударов, чем раньше. Смелость в игре отсутствует, ставка идет на холодный расчет и эффективность.

Впрочем, хотя количество передач и процент владения значительно вырос, количество тех же перехватов или фолов сильно не изменилось.

Статистика Opta ESPN

Вы можете часто слышать от людей старой закалки ворчание относительно физики и романтики. Но если вам нравятся голы и голевые моменты, то изменения сильно их не затронули.

Статистика Opta ESPN

Меньше плохих ударов, больше хороших ударов — такой вот результат. Может быть, нам просто нужно пересмотреть то, что мы считаем «романтичным». Кроме того, 10 лет назад особенно ориентированный на результат и не самый романтичный тренер переживал свой расцвет.

Жозе Моуринью на пике своих возможностей

Переходим к миланскому «Интеру». 47-летний Моуринью уже выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и пару титулов Премьер-лиги с «Челси». Он провел «Интер» через групповой этап Лиги чемпионов, а затем выполнил серию магических действий в плей-офф. В 1/8 финала «нерадзурри» обыграли «Челси», который впоследствии станет чемпионом Англии. И после успешного противостояния с ЦСКА в четвертьфинале «Интер» послал серьезный предупредительный выстрел, встретившись с цветущей династией «Барселоны».

«Интер» обыграл действующих чемпионов со счетом 3:1 на «Сан-Сиро», а на «Камп Ноу» уступил с минимальной разницей — 0:1. Это позволил миланцам выйти в финал, где они со счетом 2:0 победили «Баварию» (выбившую «Манчестер Юнайтед»), завершив оформление требла: Лига чемпионов, Серия А и Кубок Италии.

Готовясь к ответному полуфиналу Лиги чемпионов, Гвардиола сказал СМИ, что «даже несмотря на молодой возраст, есть очень веские основания считать Моуринью лучшим тренером в мире». Через неделю после триумфа Моуринью перешел в «Реал» и вместе с Гвардиолой создал одно из самых эпичных соперничеств между «Барселоной» и «Реалом». С 2010 по 2012 год тренеры сражались друг с другом, а ведь все началось с «Интер» — «Барселона» (3:1).

«Интер», тем временем, исчез после того, как ушел Моуринью. «Нерадзурри» заняли второе место в Серии А в 2011 году, но с тех пор не финишировали выше четвертого и даже не достигли четвертьфинала ни в одном крупном европейском турнире. (В этом сезоне они были третьими, пока коронавирус не прервал сезон).

91 миллион евро дохода — хороший результат

Согласно ежегодному сравнительному отчету по лицензированию клубов УЕФА, в 2010 году команды Бундеслиги в среднем имели доход в 91 миллион евро. Это был второй результат в Европе, однако уже в 2018 году он занял бы только четвертое место.

Годовой доход клубов ESPN

Мы по-прежнему называем пятерку лучших европейских чемпионатов «Большой пятеркой», но, с другой стороны, это становится делать все труднее, учитывая тот факт, что средняя команда Премьер-лиги получает такой же доход (272 миллиона евро), что и средние команды Ла Лиги и Серии А вместе взятые.

В то время как Англия продолжает расти более быстрыми темпами, чем любой другой чемпионат, эта пятерка лидеров по-прежнему четко отделяется от остальной Европы. Хотя выручка выросла почти повсеместно. Она увеличилась в среднем на 83 процента для «Большой пятерки» и менее чем на 30 процентов для остальной части Европы. (Выручка Бельгии выросла более чем на 60 процентов в расчете на команду).

«Порту» и «Бенфика» все еще в элите

Чемпионаты за пределами «Большой пятерки» тоже имеют запас прочности, а некоторые клубы даже запомнились отдельными проблесками. Взгляните на «Аякс» и ПСВ в Нидерландах, «Порту» и «Бенфику» в Португалии, «Зенит» и ЦСКА в России, «Андерлехт» в Бельгии, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» на Украине, «Олимпиакос» в Греции, «Селтик» и «Рейнджерс» в Шотландии и так далее. Однако, поскольку «Большая пятерка» дистанцировалась, вышеназванные клуба изо все сиз пытались не отставать.

Согласно ежегодному рейтингу от EloFootball.com в том-15 лучших европейских клубов в 2010 году входили три представителя второго эшелона: «Порту» (девятое место), «Бенфика» (13-е) и «Шахтер» (15-е). Средний же рейтинг пяти клубов за пределами «Большой пятерки» составлял 16,8. В 2020 году лучшей из второго эшелона была уже «Бенфика» (20-е место). Средний рейтинг пяти клубов при этом составлял уже 24,4.

И все же элитным португальским клубам было особенно трудно не отставать. В период с 1960 по 2004 год «Бенфика» и «Порту» завоевали четыре титула Лиги чемпионов. Вместе они также потерпели пять поражений в финалах ЛС, взяли пару титулов Кубка УЕФА/Лиги Европы и Кубок обладателей кубков.

Однако, в зависимости от вашего определения, последний крупный успех был достигнут либо в 2004 году (победа «Порту» Моуринью в Лиге чемпионов), либо в 2011 году («Порту» выиграл Лигу Европы), либо в 2014 году («Бенфика» вышла в финал Лиги Европы). Совместно клубы лишь четырежды доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов в этом десятилетии, а дальше не проходили вот уже 16 лет.

Что-то похожее случилось и с нидерландскими тяжеловесами. «Аякс», будучи пятикратным победителем Лиги чемпионов, трижды подряд выходил в полуфинал с 1995 по 1997 год, но с 2003 года прошел дальше четвертьфинала только один раз: в 2019 году, когда по ходу турнира выбил «Ювентус» и «Реал». Однако он не совладал с «Тоттенхэмом», а в феврале этого года уступил в 1/16 финала Лиги Европы.

Тем временем ПСВ упас с 37-го места в 2010 году на 86-е место сейчас в рейтинге EloFootball. Триумфаторы Лиги чемпионов 1988 года не выходили в четвертьфинал турнира с 2007 года.

250 миллионов долларов на покупку Роналду, Бензема, Кака и Хаби Алонсо

Теперь на эти деньги можно купить Луку Йовича, Эдера Милитао, Ферлана Менди, Родриго и Рейниера.

Как и следовало ожидать, с ростом доходов выросли и расходы на трансферы. По данным Transfermarkt, летом 2009 года было совершено три трансфера на сумму более 40 миллионов долларов. В рамках откровенного разгула «Реал» приобрел Роналду у «Манчестер Юнайьед» зв 103,4 миллиона долларов и Кака у «Милана» за 73,7 миллиона. Они также заплатили в сумме 76,5 миллиона за Карима Бензема из «Лиона» и Хаби Алонсо из «Ливерпуля».

Эти четыре трансфера вошли в топ-5 всех покупок за год. Еще одной серьезной сделкой стало подписание «Барселоной» Златана Брагимовича из «Интера». В межсезонье 2019 года эти суммы заняли бы четвертое, 12-е, 32-е и 36-е места. Сумма, которую «Реал» потратил на Алонсо, была примерно такой же, какую «Валенсия» заплатил за резервного вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена в июне прошлого года.

В общей сложности в сезоне 2019/20 было проведено 27 трансферов на сумму более 40 миллионов долларов. Десять лет назад средняя сумма за топ-20 покупок составляла 36,8 миллиона долларов, а сейчас — 77,9 миллиона. И да, Йович, Милитао, Менди, Родриго и Рейниер были ведущими игроками, за которыми охотился «Реал» в прошлом году. В совокупности они стоили на 3 миллиона больше, чем внушающая страх четверка из прошлого десятилетия.

Они хороши? Да, и, вероятно, будут прогрессировать. Станут ли они новыми Роналду, Кака, Бензема и Алонсо? Скорее всего, нет.

Вингеры ценились очень по-разному

Возвращаясь к статистике Opta, похоже, что используемые тактические схемы с начала прошлого десятилетия сильно не изменились.

В 2010-11 годах команды начинали матчи со схемами 4-2-3-1 и 4-4-2 наиболее часто, как и в сезоне 2019/20. При этом схема 4-3-3 тоже довольно распространена. Однако произошла и пара интересных изменений.

Узкая схема 4-1-2-1-2, которая жертвует шириной, чтобы уместить в составе как опорника, так и плеймейкера с атакующим полузащитником, почти ушла на второй план. В 2010-11 годах она была третьей по популярности, а этом сезоне лишь время от времени использовалась «Страсбуром» и «Шальке».

В некоторой степени она была заменена на схему 4-3-1-2, которая дружественна обороне и позволяет играть сзади через короткие передачи, а также прессинговать соперников по флангам. Она не очень популярна, но эта схема самая распространенная среди таких команд, как «Брешиа» и «Лечче».

Между тем, схема 3-5-2, которая дружественна владению и часто ассоциируется с Гвардиолой, раньше использовалась в основном «Удинезе», а теперь ее успешно применяют клубы, не борющиеся за призовые места, как, например, «Шеффилд Юнайтед». Она позволяет выставить двух вингеров, не жертвуя двумя нападающими, но часто делает команды уязвимыми при контратаках.

Такие сдвиги дают намек на то, что вингеры становятся все более полезными и важными в чемпионатах «Большой пятерки», и это впечатление подтверждается трансферными данными.

Я попытался провести эксперимент с использованием статистики Transfermarkt. Я взял топ-20 самых дорогих покупок в каждом сезоне, начиная с 2008 года, присуждая по 20 баллов самым дорогим, по 19 баллов — вторым и так далее. В общей сложности за год распределял 210 баллов. Затем я суммировал итоговые очки по позициям: нападающие, вингеры, полузащитники и защитники (вратари были в топ-20 лишь четыре раза за этот 12-летний период).

Ну рубеже десятилетия стало ясно, какие позиции считаются наиболее ценными. С 2008 по 2011 год нападающий получали 93,7 балла или около 45 процентов. И это несмотря на то, что они занимали всего от 9 до 18 процентов в составе из 11 человек.

Вингеры, между тем, в этот период получили всего 27 баллов, в основном за счет четырех крупных трансферов: Роналду перешел в «Реал», Робиньо — в «Манчестер Сити», Анхель Ди Мария — в «Реал», а Рикарду Куарежма — в «Интер». Если вы не были лучшим на этой фланговой позиции, то могли даже не думать о больших деньгах.

«Бавария» приобрела 25-летнего вингера Арьена Роббена у «Реала» за ту же сумму (27,5 миллиона долларов), что «Барселона» заплатила «Шахтеру» за защитника Дмитрия Чигринского. Не хочется обижать Чигринского, но «Бавария» получила больше выгоды от своей покупки.

В течение 2010-х годов рынок стал более разумно осознавать ценность хорошего вингера.

2008-11 годы: нападающие — 93,7 балла, полузащитники — 62,3 балла, вингеры — 27, защитники — 27.

2011-16 годы: полузащитники 77,2 балла, нападающие — 57 баллов, вингеры — 48 баллов, защитники 27,8 балла.

2016-20 годы: вингеры — 61 балл, полузащитники — 58,3 балла, защитники 51,8 балла, нападающие — 39 баллов.

В 2019-20 годах три игрока, которых Transfermarkt назвал вингерами, были в числе семи самых дорогих трансферов. В 2018-19 годах — четыре в шестерке лучших, за год до этого — двое из трех лучших. Похоже, что команды больше фокусируются на созидателях и плеймейкерах, и, возможно, не так сильно, на чистых нападающих и финишерах. Эта тенденция проявляется как в потраченных долларах, так и в примененных схемах по всей Европе.

«Пари Сен-Жермен» был обычным французским середняком

Давайте представим, что под конец следующего сезона Лиги 1 турнирная таблица выглядит так:

1. «Лион»

2. «Бордо»

3. «Марсель»

4. «Лилль»

5. «Осер»

6. «Монако»

7. «Пари Сен-Жермен»

Конечно, в этом сезоне у «Лиона» была вторая разница забитых и пропущенных мячей, а его седьмое место на момент паузы немного вводит в заблуждение, но вышеуказанная таблица все равно вышла довольно резкой, не так ли? (И не только потому, что «Осер» в настоящее время погряз в середине таблицы Лиги 2).

Приведенная выше таблица представляет собой общие итоги Лиги 1 за десятилетие 2000-х годов. «Лион» выиграл чемпионат семь раз, он также доходил до полуфинала Лиги чемпионов в 2010 году. «Марсель», «Бордо» и «Нант» — каждый из них заработал по чемпионству.

Если вы стали большим поклонником футбола в последние восемь лет или около того, как это сделали многие американцы, то вы, вероятно, знаете только одну Лигу 1: ту, в которой из года в год доминирует «Пари Сен-Жермен». (Вы также можете знать, что «Лион» — женская команда, которая за последние девять лет шесть раз побеждала в Лиге чемпионов).

Но десять лет назад «Пари Сен-Жермен» все еще был скорее концепцией, чем соперником. Одно только местоположение давало парижанам тот же потенциал, что у «Челси» и «Манчестер Сити» в Англии до прихода миллиардных инвестиций. Парижане выигрывали Лигу 1 всего два раза (1986 и 1994), а в 2000-х годах лишь раз финишировали выше шестого места. Только после того, как группа Qatar Sports Investments приобрела клуб в 2011 году, «Пари Сен-Жермен» стал правителем Лиги 1. В 2011 году они прыгнули с 13-го на четвертое место, затем на второе в 2012 году. С тех пор: первое, первое, первое, первое, второе, первое и первое. И это без почти гарантированного титула в 2020 году.

Говоря о других клубах с деньгами, «Манчестер Сити» десять лет назад тоже ждал прорыва. «Горожане» были выкуплены группой из Абу-Даби в 2008 году и не могли выиграть титул Премьер-лиги до 2012 года. С тех пор они еще трижды сделали это.

«Ювентус», тем временем, все еще возвращался из Серии B после наказания за договорные матчи. Туринцы заняли седьмое место в Серии А в 2010 и 2011 годах, прежде чем приступить к последовательным чемпионствам, начиная с 2012-го.

«Лестер» был во втором дивизионе, «Лейпциг» — в пятом

Никто не собирается называть взлет «Пари Сен-Жермен» историей о Золушке: в конце концов, у Золышки была фея, а не благотворитель. Но в начале десятилетия зарождалась невероятная история из разряда «из грязи в князи».

В начале 2010-х годов «Лестер» на пятом место завершил выступление в Чемпионшипе, куда лишь недавно вернулся. Дело в том, что в 2008 году «лисы» опустились в третий по силе дивизион, где сразу же финишировали первыми и довольно быстро вернулись туда, откуда пришли. Проиграв плей-офф в 2010 и 2013 годах, они, наконец, добились выхода в Премьер-лиге в 2014 году. На элитном уровне они не выступали в течение десяти лет, и их почти отправили обратно.

В начале апреля 2015 года «Лестер» занимал последнее место в турнирной таблице, выиграв всего четыре из 29 стартовых матчей. «Лисы» на семь очков отставали от безопасной зоны, и у них оставалось девять матчей в запасе. В тот момент тренер Найджел Пирсон дал нападающему Джейми Варди, вингеру Марку Олбрайтону и защитнику Роберту Хуту более заметные роли, и «Лестер» зажегся, заработав 22 очка на финише сезона, став в итоге 14-м.

В следующем сезоне «Лестер» заменил Пирсона на Клаудио Раньери, усилил состав Н'Голо Канте и Синдзи Окадзаки и продолжил свою горячую серию, набрав 38 очков в стартовых 17 турах. После нескольких шатких моментов в январе и феврале он набрал 28 очков в последних 12 матчах, чтобы с комфортом выиграть первый титул в Премьер-лиге.

В такой игре, как Football Manager, можно выбрать клуб из нижнего дивизиона, выбирать правильные решения, побеждать и строить мощный коллектив (кто из нас не выигрывал Лигу чемпионов с «Крю Александрой»?). В реальной жизни, однако, такого не бывает без вышеупомянутых миллиардных инвестиций, но «Лестер» проделал интересную работу, медленно наращивая свою инфраструктуру.

После продажи большинстве своих звезд «лисы» опустились до 44 баллов и 12-го места в 2017 года, а затем поднялись до 47 баллов в 2018 году и 52 баллов в 2019 году. В текущем сезоне «Лестер» набрал 38 очков в стартовых 16 турах и был на третьем месте, на пять баллов опережая «Челси», когда АПЛ была приостановлена в марте. Скорее всего, эта команда вернется в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У нее нет манчестерских денег и никогда не будет, но она сама создала себе финансовую подушку за счет сильного плана действий.

А вот самый большой взлет десятилетия не мог обойтись без большей помощи.

Корпорация «Ред Булл» приобрела права на «ССВ Маркранштедт», клуб пятого немецкого дивизиона, базировавшегося вблизи Лейпцига, в 2009 году. Благодаря корпоративным ресурсам и четкому плану клуб превратился в «Ред Булл Лейпциг» и продвинулся вверх, напомнив реальный эксперимент из Football Manager.

Играя в совершенно другой тип «манибола», «быки» заработали повышение до четвертого дивизиона в 2010 году, третьего — в 2013 году и второго — в 2015 году. Им потребовалось всего два годы, чтобы выйти в Бундеслигу, где уже в дебютном сезоне они заняли второе место (2017) и стали третьими в 2019-м. В текущем сезоне они вновь рассчитывают оказаться в тройке лидеров. При этом им удалось дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Под руководством 32-летнего наставника Юлиана Нагельсманна «Ред Булл» играет в захватывающий, оптимистичный футбол, имея в составе самых интересных молодых игроков в Европе — среди них форварды Тимо Вернер и Юссуф Поульсен, полузащитники Кристофер Нкунку и Марсель Сабитцер и защитники Дайо Упамекано и Лукас Клостерманн.

Но присутствие «Ред Булл», наряду с вложениями Дитмара Хоппа в «Хоффенхайм», пугает немецких фанатов, которые, похоже, предпочитают, чтобы доминирование «Баварии» продолжалось.

Несмотря на это, в Лейпциге сейчас базируется один из лучших клубов в Европе. Такое было бы невозможно представить десятилетие назад.

Прессинг — удел немцев

Похоже, эта тенденция имеется и сейчас. Как и в баскетболе, в футболе есть много способов прессинговать, как с точки зрения количества, так и с точки зрения позиции на поле. Есть также много способов оценить эффект прессинга, хотя все они далеки от совершенства. Тем не менее, два показателя Opta могут нам кое-что сказать.

1. Владение, полученное в атакующей трети поля: довольной прямо способ определить, где команды начинают вступать в отбор.

2. Восстановление мяча: согласно Opta, речь идет о том, когда игрок получает мяч в ситуации, когда ни одна из команд им не владела, или когда мяч был отдан непосредственно противником. Этот показатель указывает на ваш общий уровень агрессии и, что более важно, сколько игроков у вас рядом с мячом в данный момент.

В среднем сейчас команды держат больше игроков около мяча, чем десять лет назад, а количество выигранных владений в атакующей трети увеличилось с 2,82 в сезоне 2010/11 до 4,05 в сезоне 2019/20, то есть на 44 процентов. Восстановление мяча тоже выросло на 13 процентов — с 46,9 до 53,1.

Поскольку и прессинг, и игра с мячом сзади стали более распространенным явлением, становится все труднее выделяться, когда речь идет об ультраагрессивном прессинге. Если вы посмотрите на владение, полученное в атакующей трети, то команды «Большой пятерки» по этому показателю варьировались от минимума в 0,9 за матч («Бари») до максимума в 8,8 («Вердер») в сезоне 2010/11. В 2019-20 годах этот диапазон стал меньше: от 2,5 («Ренн») до 7,3 («Бавария»). 12 команд в среднем набирали по меньшей мере 6 таких владений девять лет назад, и только две — в прошлом сезоне.

Так или иначе, команды Бундеслиги лидировали в плане агрессивности. В сезоне 2010/11 шесть немецких клубов входили в десятку лучших команд по восстановлению мячей. При этом все 18 команд Бундеслиги были лучшими по владениям, полученным в атакующей третий. Конечно, можно поставить под сомнения методы подсчета. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что чемпионат Германии был самым плодовитым в этом отношении.

В 2019-20 годах пятерка лучших команд с точки зрения восстановления мяча и восемь из лучших 15 представляли Бундеслигу. И хотя выигрыш владения в атакующей трети стало более увлекательным занятием всех клубов (лучшая пятерка — «Бавария», «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен»), «Бавария» по-прежнему лидирует, а «Айнтрахт» — первая небогатая команда в списке.

Забить со штрафного было проще

Что еще вы можете увидеть наиболее часто в Германии, так это голы со штрафных.

В 2019-20 годах по этому показателю четыре из шести лучших команд «Большой пятерки» и шесть из 12 были из Бундеслиги, забивая со штрафных не менее 0,4 гола за матч. В 2011-12 годах можно говорить о трех командах Бундеслиги из шести лучших при том же количестве голов. За последние годы штрафные удары стали предметом особого внимания аналитиков, и мы увидели здесь две небольшие тенденции.

1. Разрыв между лучшими и худшими слегка вырос. В 2010–2011 годах лучшая команда по количеству забитых голов со штрафных («Байер») в среднем забивала 0,56 гола или по одному каждую 161 минуту. Худшая («Чезена» и «Арль-Авиньон») забивала в среднем 0,13 гола за матча или по одному каждые 682 минуты.

В 2019-20 годах лучшая команда («Кельн») в среднем забивает 0,6 гола или по одному каждые 150 минут. Худшая («Уотфорд» и «Майорка») забивает 0,07 гола или по одному за каждые 1290 минут.

2. В подобных ситуациях не так много общего количества голов. Количество прямых ударов со штрафного снизилось на 37 процентов: с 0,57 на команду за матч до 0,36. Голевые моменты после штрафных упали с 2,3 до 2,07, а голы — с 0,34 до 0,28. Также увеличилось количество короткого розыгрыша угловых. Все это говорит о том, что команды часто довольствуются просто короткой передачей, даже не пытаясь прямо угрожать воротам. Также кажется, что команды начали наносить удары со штрафных более высокого качества. 0