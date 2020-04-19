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    «Ювентус» должен строиться вокруг Дибалы

    Какое будущее у форварда в Турине?

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    Паулу Дибала
    Паулу Дибала
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    Пауло Дибала все еще не стал лидером «Ювентуса» и был близок к уходу прошлым летом. Разбираемся в перспективах нападающего в клубе.

    Дибала обязан своими успехами Дзампарини

    Бывший владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини кое-что знает о покупках — большая часть его личного богатства была создана благодаря, среди прочего, сети универмагов. Поэтому не должно сильно удивлять то, что он выгодно выторговал в 2012 году за рекордные для клуба 8 млн евро 18-летнего Пауло Дибалу.

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    • Вероятно, вдохновившись предыдущим подписанием и последующей выгодной продажей другого уроженца Кордовы, Хавьера Пасторе, Дзампарини совершил сделку, которая заставила удивиться футбольную Италию — по стандартам «розанеро», это была большая сумма, потраченная на молодого игрока, который в тот момент провел лишь один сезон во второй лиге Аргентины.

    Тем не менее, Дзамбарини всегда верил в Дибалу, время от времени обращаясь с ним почти как с сыном, и эта лояльность сохранялась, несмотря на довольно невзрачную первую кампанию в исполнении форварда, в котором тот забил только три гола в Серии А, а «Палермо» вылетел.

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    Тем не менее, чемпионство в Серии B и немедленное возвращение в высший дивизион случились в следующем году, и вместе с коллегой-аргентинцем Франко Васкесом в сезоне 2014/15 он действительно начал показывать элите, на что способен, забив 13 голов и отметившись 10 ассистами, в то время, как сицилийцы финишировали на 11-м месте.

    Дибала не раскрылся бы без своего характера

    Этот последний сезон в «Палермо» можно назвать настоящим прорывом для Дибалы, но с точки зрения личных качеств, которые оказались столь важными в последующем переходе в «Ювентус», именно первые две кампании оказались бесценными. В конце концов, мы часто узнаем больше о себе и других людях скорее во времена несчастий, чем успеха.

    У аргентинца были неоспоримые способности, и то, что на родине он побил рекорды самого Марио Кемпеса, говорили, что это очень талантливый футболист, но первые пару лет в составе «Грифонов» проявили гораздо больше его психологических качеств, необходимых для успеха на высшем уровне.

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    • «Старая Синьора» в этом убедилась и потратила 40 млн евро на Дибалу в 2015 году. Это принесло прибыль в 32 миллиона евро Дзампарини, чьим прощальным подарком игроку был его портрет во время матча за «розанеро». Но хотя вера президента сицилийцев в форварда никогда не колебалась, этого нельзя сказать о его времени в Турине.

    Дибала пока не стал лидером «Ювентуса»

    Статистика игрока в «Ювентусе», безусловно, выдерживает проверку: 91 гол в 216 матчах, не говоря уже о 31 ассисте за это время в Лиге чемпионов и в Серии А. Он уже выиграл девять главных наград с «бьянконери», трижды входил в команду чемпионата Италии по итогам года и играл в финале Лиги чемпионов, но его пребывание в самом титулованном клубе кальчо не всегда было простым. В нем сомневались многие.

    Период работы Массимилиано Аллегри с командой чрезвычайно успешным, но особенно в его последнем сезоне в Турине казалось, что Дибала был недостающим фрагментом в паззле, которому уходящий тренер не мог найти место.

    Нападающий регрессировал, а не наоборот, на превращался в стабильный талант мирового уровня, который, как считали, станет таковым, когда ему будет 25 лет, и с тактической точки зрения временами выглядел немного потерянным — можно было даже сказать, что его использовали неправильно.

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    • Справедливости ради в отношении наставника и аргентинского форварда, на это, вероятно, повлияло подписание Криштиану Роналду, но было много болельщиков «Старой Синьоры», которые ожидали, что уход Аллегри в мае 2019 года скорее поможет Дибале, чем навредит карьере последнего в Турине.

    Продажа Дибалы была бы большой ошибкой для «Юве»

    Примечательно, что всего через два месяца казалось, что нападающий уйдет, когда команду возглавил Маурицио Сарри. Насколько близко он подошел к трансферу, а также каковы причины этого — все еще остается неизвестным. И кажется почти немыслимым, что игрок его возраста и качеств считался бы лишним с точки зрения требований, особенно с учетом того, что явно не хотел уходить.

    Эта непоколебимая вера в собственные умения, оказавшаяся столь важной в «Палермо», вновь проявилась в бедственном положении, и стойкая решимость Дибалы остаться в «Ювентусе» была воспринята многими тифози как большое проявление верности клубу.

    Если это правда, что «бьянконери» действительно были готовы заработать на одном из своих самых ярких талантов, то месяцы, прошедшие с тех пор, доказали, что люди, принимающие решения в клубе, были спасены от провала: форвард забил семь мячей и сделал девять результативных передач в 24 поединках Серии А.

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    • Позволить ему уйти было бы серьезными, нанесенными самим себе увечьями, ведь хотя на Роналду по-прежнему возлагаются большие надежды в краткосрочной перспективе, именно Дибала — ключевая фигура как для настоящего, так и для будущего команды.

    «Ювентусу» стоит делать ставку на Дибалу

    Игрок, которому в 26 лет еще есть куда прогрессировать, способен значительно вырасти с точки зрения своего влияния в раздевалке «Ювентуса». В действительности у аргентинца есть все качества и характер, чтобы стать неотъемлемой частью эпохи после Роналду, которая из-за возраста португальца должна наступить уже скоро.

    Дибала — тот исполнитель, кто действительно может выйти на передний план в процессе перестройки коллектива, и стать серьезной движущей силой в рамках новой команды. Футболист, теперь полностью погруженный в ожидания и традиции туринцев, — достаточно опытный, чтобы подавать пример, но и достаточно юный, чтобы играть решающую роль на протяжении многих сезонов.

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    • Похоже, что теперь эти мнения разделяются в коридорах власти клуба, при этом часто сообщается, что «Старая Синьора» хотела бы, чтобы аргентинец подписал новый долгосрочный контракт — некоторые СМИ даже предполагают, что есть желание подписать с ним пожизненное соглашение.

    У него, конечно, было больше результативных сезонов, чем нынешний, однако можно утверждать, что его никогда не ценили больше, чем сейчас, и, возможно, отчасти это связано с осознанием руководства «Ювентуса» того, что он Дибала должен стать большой частью будущего организации, потенциально драгоценным камнем в их короне с тем, чтобы двигаться вперед. 0

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