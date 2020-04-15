8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье

На футбольной бирже труда всегда есть кто-то, ждущий, когда сдадут нервы у очередного нетерпеливого владельца клуба, недовольного последними шестью результатами командами. В футболе тренерская должность может и не сильно защищена от увольнения, зато и скорость найма на работу просто невероятна.

Достаточно взглянуть на Дэвида Мойеса. Он продолжает получать предложения работы, даже там, откуда его уже увольняли, независимо от того, насколько хорошо он справился на предыдущем рабочем месте.

В то время, как много известных специалистов сидят без работы, автор FourFourTwo Марк Уайт насчитал восемь тренеров, которые могут вернуться к работе в ближайшее время.

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде, последняя жертва европейской футбольной элиты, может испытывать справедливую горечь по поводу того, как все закончилось для него в «Барселоне».

Он завоевал два титула и все еще участвовал в гонке за победу в Ла Лиге в этом сезоне, когда совет директоров «Барсы» не заменил его на ничего не добившегося на тренерском поприще Кике Сетьена.

Вальверде был солидным тренером — просто не подходил для клуба, где игровой стиль — это все.

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Есть довольно много клубов, которым может требоваться прагматичный наставник, который знает кое-что о победе — главное не вспоминать о катастрофическом провале в еврокубках.

Унай Эмери

Унай Эмери globallookpress.com

Пребывание Унаи Эмери в «Арсенале» было ничем иным, как катастрофой. Капитуляция на финише сезона 2018/19 предшествовала поражению от «Челси» со счетом 1:4 в финале Лиги Европы.

И все это произошло еще перед тем, как игроки взбунтовались против тактики испанца в следующем сезоне.

Дон Унаи, возможно, потерпел неудачу в двух крупных клубах, но он все тот же тренер, который трижды подряд принес титулы победителей Лиги Европы в «Севилью».

Всегда есть амбициозные клубы, ищущие менеджеров, чтобы привить рабочую этику своим командам — «Вест Хэм Юнайтед», слыхали про такой?

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Так что, вероятно, пройдет не так много времени, прежде чем Эмери поприветствует новых работодателей.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Самое громкое увольнение за последний год — Маурисио Почеттино превратил «Тоттенхэм» из аутсайдеров в финалистов Лиги чемпионов, восстановив клуб изнутри и наполнив состав «шпор» игроками действительно мирового уровня.

Он уперся в потолок — это была не только его вина, если судить по трансферной кампании «Тоттенхэма», — но его расставание с клубом из Северного Лондона было действительно шоком.

«Манчестер Юнайтед» постоянно связан слухами с аргентинцем, и «Бавария», судя по всему, не отказалась бы от его услуг. Хотя кто знает?

Может быть, перспективы нанять Почеттино достаточно для топ-клуба, чтобы уволить их тренера — или, может быть, как Клопп несколько лет назад, он предвкушает задачу взять на себя ответственность за команду, в настоящее время находящуюся за пределами элиты.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Время в «Ювентусе» для Массимилиано Аллегри — тренера, которого в течение уже многих лет боятся и уважают больше остальных в Серии А, пришло к какому-то естественному завершению прошлым летом.

С тех пор он был связан слухами с «Арсеналом», но, по-видимому, делал перерыв в карьере осенью — может ли он быть готов вернуться в ближайшее время?

Аллегри еще не пробовал себя за пределами Италии, поэтому посмотреть на него в другом чемпионате было бы интригующе.

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Есть чувство, что для того, чтобы Большой Макс согласился на это, проект должен быть идеален, но, учитывая провальные сезоны, которые были у многих крупных европейских команд, не стоит делать ставку против того, что Аллегри в скором времени займет еще один тренерский пост.

Марку Силва

Марку Силва globallookpress.com

Пребывание Марку Силвы в «Эвертоне» должно было стать новым рассветом для клуба — долгосрочный проект с молодым тренером у руля.

Это закончилось плачевно — теперь «ириски» выглядят куда здоровее и в форме под руководством Карло Анчелотти.

Силва успел поруководить тремя клубами Премьер-лиги уже за свою короткую карьеру — и выиграл титулы с «Олимпиакосом», — несомненно, не пройдет много времени, прежде чем он вернется в футбол.

Возможно, он оказался не таким специалистом, каким все его представляли, когда он отправлялся в «Халл Сити», но он все еще хороший тренер, чтобы удержать команду на плаву.

Леонарду Жардим

Леонарду Жардим globallookpress.com

«Монако» выиграл титул при Леонарду Жардиме, но споткнулся и уволил португальца, чтобы нанять на его место Тьерри Анри.

Этот эксперимент закончился катастрофой, и Жардим был призван еще раз, чтобы исправить ущерб. Но Жардим снова остался без работы после того, как покинул «Монако» в декабре.

Он был чрезвычайно успешен во Франции, работая как с молодежью, так и с ветеранами, и создавая из них крепкие команды, которые было очень трудно победить на их пике формы.

Еще одна крупная европейская команда, несомненно, скоро воспользуется его опытом.

Крис Хьютон

Крис Хьютон globallookpress.com

По нему не скажешь, но Крису Хьютону уже 61 год. Он приближается к тому этапу в своей карьере, когда он считается ветераном — безопасный выбор для клуба, в котором нужно укрепить оборону и вернуться к основам.

Во многих отношениях ему не повезло быть уволенным из «Брайтон и Хоув Альбиона», дважды сохранив им место в Премьер-лиге.

Учитывая карусельный характер пребывания в высшей лиге и склонность клубов среднего класса к назначению тренеров, уволенных из другой команды в дивизионе, Хьютону осталось ждать всего лишь несколько месяцев до его следующей зарплаты.

Мануэль Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Мануэль Пеллегрини неплохо начал сезон в «Вест Хэме». То, как все закончилось, возможно, лучше не упоминать.

В 66 лет у чилийца впереди не такая уж и большая карьера, но на самом деле многие тренеры в Премьер-лиге выступали и хуже.

Он по-прежнему добился с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов больше, чем Гвардиола, и при условии, что у него все еще есть страсть к игре, он, несомненно, мог бы предложить другому середняку АПЛ свои услуги. 0