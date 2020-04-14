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    «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцев

    На чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии

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    Бразилия — Франция. ЧМ-1986
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986
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    В четвертьфинальном поединке «трехцветные» одолели «избранных» по пенальти.

    Неприступная бразильская крепость

    На начальном этапе чемпионата мира 1986-го года, который проходил в Мексике, сборная Бразилии выдала мощный старт. Команда под руководством Теле Сантаны финишировала первой в Группе D, заработав шесть очков. «Избранные» победили во всех матчах на групповой стадии, не пропустив ни единого гола.

    Чуть позже в раунде 16 команд желто-синие встретились с Польшей. На стадионе «Халиско» бразильцы разбили поляков со счетом 4:0. В этой игре подопечные Сантаны снова отстояли на ноль. Сильный старт и надежная защита делали «избранных» фаворитами не только четвертьфинала, но и всего чемпионата.

    Путь французов к 1/4

    Команда Анри Мишеля в Группе D боролась за плей-офф со сборными СССР, Венгрии и Канады. В этом квартете французы заработали пять очков, выиграв два матча. Одна встреча завершилась ничьей в противостоянии с СССР — 1:1.

    Выйдя в 1/8 финала со второго места, Франция сразилась с Италией. Поединок в Мехико закончился победой подопечных Анри Мишеля со счетом 2:0.

    В преддверии четвертьфинала

    Настал день, когда за право попасть в четверку сильнейших между собой сражались Франция и Бразилия. На календаре 21 июня 1986 года. Команда Сантаны с ее мощными атакующими футболистами была готова разобраться с соперниками и пройти в полуфинал.

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    • Но у коллектива Анри Мишеля имелись свои взгляды на этот поединок. В составе его сборной выступал Платини, на которого возлагались большие надежды перед матчем с бразильцами. В день четвертьфинала капитану Франции исполнился 31 год. Тот день рождения он запомнит навсегда.

    Город Гвадалахара, где и проходил четвертьфинальный поединок, заполонили бразильские болельщики, чьи красочные наряды выделялись и на трибунах стадиона. Тогда эту арену посетили 65 тысяч болельщиков. Игра была запланирована на 12 часов дня. Ровно в этот момент судья Иоан Игна и дал стартовый свисток.

    Бразильская красота и упорство французов

    С опасного момента в матче начала Франция. Разыграв штрафной в метрах 35 от ворот, «трехцветные» решили пробить издали, но голкипер Карлос не зевал и своевременно среагировал. После такой неплохой попытки вперед побежаpreston-north-end ли желто-синие.

    Подопечные Теле Сантаны не просто так считались командой, собранной из техничных мастеров. Уже на первых минутах бразильцы подтверждали свой класс делом. Однако пока вратарь Жоэль Батс не позволял соперникам открыть счет.

    Бразилия — Франция. ЧМ-1986

    Правда, продлилось это недолго, так как на 17-й минуте «избранные» забили. Голом отметился Карека. Французы начали возиться с мячом в защите, после чего вратарь «трехцветных» выбил его на чужую половину. Бразильцы короткими перепасовками подошли к штрафной соперников и здорово на троих разыграли комбинацию, где на завершающей стадии находился Карека. Нападающий в касание пробил в противоход голкиперу, 1:0!

    После первого гола в игре сборная Франции уже активнее начала действовать в атаке. «Трехцветных» часто били по ногам, но свисток судьи молчал. А когда футболистам Анри Мишеля удавалось что-то придумать впереди, с угрозами справлялся Карлос.

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    • На 40-й минуте французы все-таки сравняли счет. После прострела Доминика Рошто с правого фланга мяч пролетел мимо партнера и голкипера бразильцев, но дошел до Платини, который уже в пустые ворота попал с пары метров. На перерыв команды ушли с ничейным результатом 1:1.

    Без голов, но с моментами

    Во втором тайме Сократес, Карека и компания атаковали опаснее. Французскую сборную неоднократно выручал вратарь, а сама команда Мишеля вперед шла не так активно, как это делали их соперники. Но голы первой половины встречи пока были единственными в игре.

    На 72-й минуте Теле Сантана убирает с поля Мюллера и выпускает Зико. Через две минуты свежий футболист уже активно будет помогать команде. На 74-й минуте Бранко на своей половине поля пасует на Зико и мчит вперед. Зико делает передачу на ход Бранко, тот выбегает один на один, уходит в сторону, но вратарь успел зацепить соперника. Арбитр назначил пенальти.

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    • Бранко не поднимался с газона и радовался с партнерами так, будто уже прозвучал финальный свисток, зафиксировавший проход Бразилии. На деле же 11-метровый нужно было реализовать. Исполнять пенальти взялся Зико. Десятый номер неважнецки ударил в правый угол и голкипер Батс отразил угрозу, а оборона французов не позволила желто-синим добить мяч в ворота.

    Второй тайм был богат на хорошие моменты, однако, благодаря вратарям, оппоненты не смогли забить друг другу, поэтому дело дошло до дополнительного времени.

    Странные судейские решения

    В овертайме игра была все такой же интересной. Команды довольно активно пытались атаковать. Хватало в дополнительное время и грубых столкновений между футболистами, вот только рефери редко замечал нарушения.

    На 116-й минуте судья и вовсе отличился, когда после корнера бразильцев сборная Франции побежала в контратаку. Мишель Платини своим пасом в центральной зоне отрезал всю защиту соперников от Брюно Беллона.

    Нападающий подбежал к вратарю, ушел в сторону, а Карлос зацепил игрока Франции. Тот сумел устоять на ногах и пытался добраться до мяча, но защитники поспели и вынесли его. Нарушения в этом эпизоде Иоан Игна не разглядел, чем и разозлил французов, которые доказывали ему обратное.

    В этом же моменте в свой контрвыпад летела Бразилия, которая могла сразу же забить, если бы Сократес попал с вратарской зоны по мячу после прострела с правого фланга. Да, незадолго до конца игры была жара!

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    Еще один судейский промах случился уже в самом конце. В атаку шла Бразилия. Команда Сантаны большими силами подходила к штрафной «трехцветных». В запасе у «избранных» было еще секунд 25, но рефери дал свисток, который означал, что впереди серия пенальти. Теперь недовольная Бразилия обступила судью и требовала объяснений, только все без толку.

    Финальный этап битвы

    Первыми решать с точки должны были бразильцы. Серию начал Сократес. Футболист без большого разбега пробил практически по центру, а вратарь Франции сделал сейв. Пенальти для «избранных» потрачен.

    «Трехцветные» свой 11-метровый исполнили уверенно. Стопира сделал внушительный разбег и мощно всандалил под перекладину! Затем Алемао, Зико, Бранко, Аморос и Беллон забили по голу.

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    • Настала очередь именинника Мишеля Платини. Капитан хотел попасть в десятку, но угодил выше ворот, подарив соперникам шанс на спасение серии. Коллективу Сантаны нужен был гол. Решающий удар доверили Жулио Сезару. Защитник пробил в штангу! Нет гола, сборная Франции идет в полуфинал.

    После четвертьфинального поединка футболист Бразилии Сократес назовет Платини гением. Сама же Франция на чемпионате мира 1986 года займет третье место. На стадии 1/2 команда Анри Мишеля уступит ФРГ — 2:0, но в игре за бронзу она в дополнительное время возьмет верх над Бельгией — 4:2. 0

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