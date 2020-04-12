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    Как сыграла бы Англия, если бы прошлые Евро тоже отложили?

    Могли бы «Львы» показать себя лучше?

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    Англия могла бы преуспеть на Евро-2005
    Англия могла бы преуспеть на Евро-2005
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    Мы никогда не узнаем, как прошел бы Евро-2020, но, возможно, Англия будет довольна этим переносом в следующем году. Выглядела бы история футбола сборной Англии совсем иначе, если бы предыдущие турниры также были бы перенесены на следующий год? В материале Sky Sports в этом разбиралтся Адам Бейт.

    Евро-2017: без унижения против Исландии?

    Унижение сборной Англии от Исландии на Евро-2016 теперь похоже на последние осколки ушедшей эпохи. Дело не только в том, что тусклое четырехлетнее тренерство Роя Ходжсона в качестве менеджера подошло к концу, но АПЛ должна была вновь обрести оживление с приходом Пепа Гвардиолы, не говоря уже об Антонио Конте и вернувшемся Жозе Моуринью.

    Стареющий Уэйн Руни все еще оставался в центре атаки Англии, а Джо Харт оставался бесспорным номером один. Но изменилось бы это, если бы турнир был передвинут на следующее лето? К тому времени карьера Руни в «Манчестер Юнайтед» подошла бы к концу, а Харта по сути выбросил из «Манчестер Сити» Гвардиола.

    Восходящая траектория Рахима Стерлинга началась при каталонском тренере, а Гарри Кейн забил очередные 29 голов в АПЛ — возможно, этого достаточно, чтобы не подпускать его к исполнению угловых? Турнир, вероятно, состоялся бы слишком рано для Джордана Пикфорда — его дебют в сборной случился не позднее, чем в 2017 году, — но исландского кошмара имени Харта можно было бы избежать.

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    Евро-2005: возвращение Рио делает его золотым?

    Джон Терри и Сол Кэмпбелл составляли нечто большее, чем временное партнерство, но потеря Рио Фердинанда все-таки была огромным ударом для сборной Англии Свен-Горана Эрикссона в 2004 году. Центральный защитник был временно отстранен от участия в Евро-2004 после того, как пропустил тест на наркотики. Он не вернулся из своей восьмимесячной дисквалификации до октября 2004 года.

    Результатом стало то, что, как многие считают, лучшая команда полевых игроков из так называемого золотого поколения Англии — Терри, Фердинанд, Гари Невилл, Эшли Коул, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Майкл Оуэн и Руни — никогда не выходили в основе одновременно.

    Скоулзу пришлось бы отсрочить завершение своей международной карьеры, но другие были бы сильнее через год. Лэмпард поднялся на уровень выше в «Челси» под руководством Жозе Моуринью, Терри в роли капитана сделал команду великой в 2005 году, а Джеррард сделал то же самое для «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Руни перешел в «МЮ», Оуэн в «Реал». Это была упущенная возможность.

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    • Евро-1997: еще лучше через год?

    У болельщиков Англии приятные воспоминания о Евро-96, но мог ли Евро-97 быть еще лучше на родной земле? Это правда, что отсрочка не пошла бы на пользу таким исполнителям, как Дэвид Платт и Стюарт Пирс, но появилось другое поколение — к следующему лету дебютировали Бекхэм, Скоулз и другие.

    Победа в Турнуа в 1997 году проявила растущий потенциал «Трех Львов». В этом мини-турнире также выступали Италия, действующий чемпион мира Бразилия и принимающая сторона Франция, которая выиграет чемпионат мира в следующем году. Но именно Англия выиграла первенство, обыграв обе европейские команды.

    Это был прорыв с точки зрения возможностей нападения сборной. В сезоне Премьер-лиги 1996/97 списки бомбардиров возглавили Алан Ширер, за которым следуют Иан Райт и Робби Фаулер, а Лес Фердинанд, Дион Дублин, Мэтт Ле Тиссье и Стэн Коллимор также вошли в топ-10.

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    • Но, пожалуй, наибольшим благом стало бы то, что Пол Гаскойн, спорно исключенный из команды чемпионата мира 1998 года, был по-прежнему силен. Евро-97 предложил бы заманчивую перспективу одновременного использования в полузащите его и Бекхэма. Пара хавбеков начала восемь матчей вместе, выиграв семь и сыграв на выезде против Италии в Риме. Жаль, что не было больше.

    Евро-1993: Гаскойн в форме, но без Ширера

    Работа Грэма Тейлора не вспоминается приятным образом, помимо юмора печально известного документального фильма, который сопровождал его, но нельзя отрицать, что Евро-92 с ним у руля коллектива был разрушен травмами. Мало того, что Тейлор был без своей звезды Гаскойна, а также большого количества отсутствовавших из-за травм игроков, вследствие чего он вынужден был поставить Кейта Кёрла и Дэвида Батти на непривычные для него позиции.

    Проблема с пальцем ноги у Гари Линекера была неизбежна, поэтому его международную карьеру нельзя было бы продлить, в то время как очевидная замена главной звезды «Львов» Ширер был бы вынужден пропустить турнир 1993 года, получив травму передней крестообразной связки на рубеже года. Иногда проблемы просто не могут быть решены путем изменения календаря.

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    • Евро-1989: ЧМ-90 на год раньше?

    Результат чемпионата Европы 1988 года, несомненно, было нетрудно улучшить. Фактически, на сегодня — это единственный крупный турнир, на котором Англия проиграла каждый матч. Сэру Бобби Робсону посчастливилось сохранить свою работу после поражений от Ирландии (0:1), Нидерландов (1:3) и СССР (1:3).

    Время было неудачным в том, что звездный нападающий Линекер страдал от гепатита во время турнира, что значительно уменьшило его влияние. Спустя год он был в хорошей форме и снова забивал — в том числе и в победном матче против Польши (3:0) летом 1989 года.

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    • В этой команде также играли Стюарт Пирс и Дес Уокер, оставшиеся без Евро-88, и ей удалось покорила сердца всей страны на ЧМ-1990 — в тот момент она начала набирать форму. Первый гол Гаскойна за сборную был забит в апреле 1989 году. Брайан Робсон тоже был в хорошей форме, сыграв в каждом из четырех поединков, в то время, как коллектив его тезки в течение всего лета оставался непобедимой.

    Возможно, самое интригующее из всех: могла ли неудачная карьера Гленна Ходдла в сборной был продлена, если бы не провальная кампания Евро-88? Он фактически стал козлом отпущения на том турнире и больше никогда не играл за свою страну, но продолжил наслаждаться звездным сезоном в «Монако» — забил 18 голов в чемпионате Франции за команду Арсена Венгера. Что это могло быть... 0

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