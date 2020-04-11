«Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе

Последние пару месяцев «Барселона» регулярно появляется в новостных заголовках в качестве участника громких скандалов, а наступивший из-за пандемии коронавируса финансовый кризис лишь усугубил и без того немалые проблемы клуба. Разбираемся, что же происходит в стане каталонцев.

Раскол в раздевалке

Новый 2020 год начался для «Барселоны» с увольнения главного тренера и слухов о серьезных проблемах в команде.

14 января «Барселона» уволила Эрнесто Вальверде. Явных причин было много: провалы с «Ливерпулем» и «Ромой», неубедительное класико и убогий стиль игры команды. Но была и еще одна — главный тренер потерял контроль на командой.

Справедливости ради, в «Барселоне» у тренеров контроля этого и так не слишком много — давно ходят слухи о том, что группа ветеранов во главе с Лео Месси решает многие вопросы связанные как с тактикой и трансферами, так и с тренерскими назначениями.

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Косвенным доказательством того, что Вальверде не слишком управлял «Барселоной» служит тот факт, что главный тренер давал своим игрокам выходные в полтора раза чаще, чем например отдыхали игроки «Реала», не слишком утруждал их тренировками и тактическими занятиями.

Результатом стала не лучшая физическая подготовка игроков, которые часто травмировались, а «Барселона» нередко проваливала вторые таймы матчей.

В результате раздевалка команды раскололась на два лагеря — ветераны, во главе с Месси, довольные облегченным режимом, и амбициозная молодежь (де Йонг, Тер Стеген, Гризманн), которая хотела развиваться и не могла делать этого при таком стиле руководства, на что жаловалась менеджменту клуба.

Результатом стало увольнение Эрнесто Вальверде и назначение Кике Сетьена.

Месси против Абидаля

В начале февраля «Барсу» всколыхнул очередной скандал — спортивный директор и бывший игрок каталонского клуба Эрик Абидаль через прессу предъявил команде претензии за недостаточные усилия.

Речь в большом интервью Абидаля шла об увольнении Вальверде, которое, как оказалось, планировалось чуть ли не с 2018 года.

Мы собирали информацию, а после этого президент решил продлить контракт с Вальверде (в феврале 2019-го — Livesport.ru). Мы приняли это решение, но уже осознавали, что проблема не в результатах, а в том, что происходит внутри клуба. Мы смотрели на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях. И многие игроки не были довольны Вальверде или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе Эрик Абидаль

Заявления спортивного директора «Барселоны» вызвали ярость у Лионеля Месси, который, по слухам, уже устал, что в прессе многие непопулярные решения часто объясняют его желаниями или недовольством.

Аргентинцу не понравилось, что Абидаль пытается спихнуть на него увольнение Вальверде (работой которого, как мы помним, ветераны «Барсы» были вполне довольны), и он разразился гневной тирадой в своем инстаграме.

Мне не нравится делать такие вещи, но я думаю, что люди должны нести ответственность за свою работу и самостоятельно принимать решения. Игроки (несут ответственность) за то, что происходит на поле, и мы первыми признаем это, когда у нас не получилось. Руководители спортивных отделов тоже должны брать на себя ответственность — прежде всего за решения, которые они принимают. И последнее. Я считаю, что когда речь заходит об игроках, вы должны называть конкретные имена. Иначе вы поливаете грязью всех и раздуваете то, что говорится, но не соответствует действительности. Лионель Месси

По сообщениям прессы, президент «Барселоны» Бартомеу тоже был недоволен работой Абидаля: спортивный директор не смог договориться с Хави и не купил форварда на замену Суаресу.

Поговаривали даже о возможном увольнении спортивного директора, пошедшего на конфликт с Месси, но все разрешилось иначе.

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Бартомеу организовал срочную встречу, чтобы помирить Абидаля с командой. Конфликт погас, но, как оказалось, напряженность осталась.

«Барсагейт»

В конце февраля полыхнул очередной скандал, серьезнее всех предыдущих. Одна из крупнейших радиостанций Испании Cadena Ser заявила, что «Барселона» наняла аналитическую компанию I3 Ventures, которая работает над позитивным имиджем Жозепа Бартомеу в соцсетях.

Президент «Барселоны» хочет переизбраться на свой пост в 2021 году, поэтому сотня фейковых аккаунтов в твиттере и фэйсбуке активно публикуют положительную реакцию на новости о президенте и критикуют конкурентов Бартомеу на пост президента.

Казалось бы, это все мелочи, но от этих проплаченных аккаунтов активно достается и Месси, Пике и прочим влиятельным ветеранам. Лео ругали за то, что долго тянул с подписанием контракта; Хави и Пуйоля — за критику руководства, Пике — за то что он больше занят организацией Кубка Дэвиса, чем футболом.

Хосеп Бартомеу, Кике Сетьен и Эрик Абидаль globallookpress.com

И на все это «Барселона» потратила почти миллион евро. Разумеется, раскрытие этой истории вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Хосеп Бартомеу объяснил, что заказал у I3 Ventures только информационную поддержку клуба. Однако Cadena Ser предъявила доказательства того, что шесть аккаунтов, размещавших критические посты в адрес игроков и конкурентов Бартомеу, принадлежат компании I3 Ventures,.

Президент «Барселоны» в итоге заявил, что хейт в соцсетях — инициатива компании, о которой он не знал. Виновным Бартомеу назначил своего советника и правую руку Жауме Масферрера, который отвечал за digital-стратегию в «Барселоне» и курировал работу с I3 Ventures.

Масферрера был показательно уволен, Бартомеу объяснился перед лидерамси команды (Пике, Месси, Бускетсом и Серджи Роберто), но осадочек остался — Пике и Бускетс все равно остались недовольны.

Кроме того, Barcagate повлиял на настроения в руководстве клуба. Бартомеу начал казаться человеком, который ради себя пошел против клуба, топ-менеджеры потеряли в нем уверенность.

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В итоге, в феврале состоялось заседание совета директоров, на котором сразу несколько человек предложили Бартомеу перенести выборы с 2021-го на лето 2020-го.

Фактически, президенту «Барселоны» предложили досрочную отставку, но он отказался.

Раскол между игроками и руководством

В конце марта «Барселона» стала одним из первых футбольных клубов, объявивших о том, что на время пандемии коронавируса, из-за которой футбольные чемпионаты по всему миру встали на паузу, игрокам клуба сократят зарплаты.

Клуб сделал игрокам и сотрудникам предложение о временном понижении оклада на 70 процентов. Это касалось всех — мужской и женской футбольной команды, «Барселоны Б», баскетбольной, гандбольной и мини-футбольной команд.

Вот только прошло все не так гладко — переговоры с игроками затянулись, а в прессе появилась информация, что не все футболисты согласны на это.

Игроки «Барселоны» и Хосеп Бартомеу globallookpress.com

По данным СМИ, президент клуба Жозеп Бартомеу даже сделал футболистам более выгодное предложение, чем игрокам из других видов спорта — 50 процентов вместо 70, — так как они приносят значительно больше доходов.

Часть авторитетных игроков, во главе с Лионелем Месси, сразу согласились на понижение зарплаты, а аргентинец недавно пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

Другая часть игроков против такого подхода, считая, что боссы клуба напортачили во время трансферной кампании, поэтому сами виноваты в сложившейся ситуации. Футболисты не хотят платить за просчеты менеджмента.

И, наконец, третья группа игроков ждала решения профсоюза испанских футболистов, который обсуждал с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

После того, как все это стало достоянием СМИ, игроки «Барселоны» решили поставить точку в этой истории. Лидеры команды опубликовали в своих соцсетях заявления о том, что никогда не выступали против сокращений зарплат, а также раскритиковали тех людей, кто распространил слухи об их протесте.

Футболисты должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы делали это по собственной инициативе. По этой причине нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были люди, которые пытались поставить нас под увеличительное стекло и усилить давление, чтобы подтолкнуть к тому, к чему мы и так были готовы. Соглашение откладывалось на несколько дней, только потому, что мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его сотрудникам в эти трудные времена. Пришло время объявить, что помимо сокращения нашей зарплаты на 70 процентов на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100 процентов своей зарплаты. Заявление игроков «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил это, рассказав, что предложил сокращение 20 марта — и Месси сразу же согласился.

Тем не менее СМИ сообщают, что игроки изначально отвергли предложение клуба, а переговоры затруднял конфликт между частью игроков и некоторыми членами правления — недавний «Барсагейт» был свеж в памяти.

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В итоге клуб дал понять недовольным, что сократит зарплаты в одностороннем порядке и без всякого согласования, благо законодательство Испании на случай ЧП позволяло сделать это.

Раскол среди руководства

Заседание совета директоров «Барселоны», на котором Бартомеу предложили уйти по-хорошему, обнажило и раскол в руководстве клуба.

В последний год-полтора топ-менеджмент каталонцев разделился на две группы. «Старая гвардия», которая работала в клубе примерно с 2015-го и раньше, и «новички», которые пришли уже при Бартомеу.

«Старики» морально готовы к своему уходу из клуба в 2021-м го, с приходом нового руководства, а «новички» надеются войти в команду будущего президента или баллотироваться на выборах. Именно они и предлагали Бартомеу перенести выборы на 2020 год.

Отметим, что в число «новичков» входил и Эмили Русо, который был соратником Бартомеу и его кандидатом на президентских выборах в 2021-м. Для раскрутки преемника Бартомеу в январе 2020-го назначил Русо вице-президентом.

Лионель Месси и руководство «Барселоны» globallookpress.com

Поэтому, для всех стало неожиданностью то, что 8 апреля Бартомеу уволил Русо, причем сделав это максимально унизительно — звонком по телефону, не предупредив заранее.

При этом, согласно уставу «Барселоны» у президента нет полномочий увольнять топ-менеджеров, это право совета директоров.

Уволенный Эмили Русо не стал молчать, а сразу же дал несколько громких интервью, которые пролили свет на его отставку и ее причины.

Бартомеу позвонил мне и сказал, что хочет реорганизовать состав руководства, что у него есть опасения в отношении некоторых руководителей, включая меня. В прессу сливалась информация, это беспокоило игроков, и Бартомеу решил, что это я критиковал правление клуба. Я ответил Бартомеу, что общаюсь с представителями СМИ, но ничего не сливаю, и я никогда не критиковал игроков. То, что мне сообщили об увольнении по телефону, не предупредив заранее, мне кажется не самым красивым поступком. Мне не понравилось, в какой манере это было сделано. Эмили Русо

Кроме того, Бартомеу явно почувствовал себя преданным, когда Русо оказался в числе менеджеров, которые предложили устроить досрочные выборы президента «Барселоны». Доверие было потеряно.

Обвинения в коррупции

Если, увольняя Русо, Бартомеу пытался избавиться от сливов в прессы, он оказал «Барселоне» медвежью услугу, потому что в своих интервью бывший топ-менеджер каталонцев рассказал много интересного.

Например, он принимал участие во внутреннем расследовании «Барсагейта», которое обнаружило целый ряд интересных фактов.

«Барселона» заплатила I3 Ventures за услуги миллион евро — но траншами, в каждом из которых было немного меньше 200 тысяч долларов.

Хосеп Бартомеу и игроки «Барселоны» globallookpress.com

Такие контракты можно заключать и оплачивать в обход совета директоров — Бартомеу хотел скрыть факт сотрудничества с I3 Ventures и содержание их работы.

Кроме того, увольнение Жауме Масферрера, назначенного виновным за «Барсагейт», оказалось фиктивным. Доверенный помощник Бартомеу продолжает руководить делами уже в роли «серого кардинала», созваниваясь с менеджерами и раздавая указания.

А в пятницу, 10 апреля утром Эмили Русо дал еще одно интервью, в котором буквально обвинил клуб в коррупции.

Когда ты платишь миллион евро за услугу, которая стоит 100 тысяч — это вызывает вопросы. Сейчас проводится расследование, которое покажет, как все было на самом деле. И Бартомеу знает об этом. Это грязное дело. На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются. Эмили Русо

Каталонский клуб ответил сухим официальным заявлением, пригрозив судебным иском.

Учитывая обвинения, выдвинутые сегодня утром господином Эмили Русо, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть истолкованы как коррупция, и оставляет за собой право соответствующей реакции — вплоть до возбуждения уголовных дел. Заявление «Барселоны»

Развал продолжается

10 апреля еще пять топ-менеджеров «Барселоны» ушли в отставку. Вице-президент Энрике Томбас, директоры Сильвио Элиас, Мария Тейшидор и Жозеп Понт, секретарь совета директоров Жорди Класамилья, объяснили решение в открытом письме.

Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов в будущем и особенно после окончания пандемии. Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate. Желаем, чтобы после аудита со стороны PwC отчетность была передана, кому положено. Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы с удовольствием служили любимой «Барсе». Заявление директоров «Барселоны»

Отметим, что под письмом подписался и Эмили Русо. Как мы помним, уволить его без голосования совета директоров Бартомеу не мог, поэтому бывший топ-менеджер, видимо, решил упростить процедуру увольнения и добровольно ушел в отставку.

Клуб немедленно отреагировал на открытое письмо уволившихся топ-менеджеров, выпустив заявление, в котором говорилось, что «все так и задумывалось».

Заявления об отставке членов совета директоров произошли в результате перестройки совета, предложенной президентом Бартомеу. Перестройка нужна, чтобы обеспечить нынешнему руководству максимальные гарантии во время последнего года мандата, для преодоления последствий кризиса здравоохранения и завершения программы управления, начатой в 2010-м, и Стратегического плана, утвержденного в 2015-м. Заявление «Барселоны»

Несмотря на бравурные заявления, Жозеп Бартомеу не может не задумываться о возможном импичмента — тем более, что согласие руководства для запуска процедуры не требуется.

«Реал» осталется одним из четырех испанских клубов, которые являются некоммерческими ассоциациями, принадлежащими только болельщикам, которых называют «сосьос».

Это члены клуба, официально зарегистрированные и имеющие соответствующие документы. Они платят ежегодные взносы, участвуют в выборах президента и принимают участия в прочих собраниях, направленных на решения, непосредственно связанные с деятельностью клуба.

Для импичмента президента клуба кто-то просто должен организовать сбор подписей «сосьос» и собрать не менее 15% против нынешнего президента.

Потом вопрос выносится на ассамблею, где заседают главные представители «сосьос». Чтобы отставка произошла, на ассамблее нужно набрать 60% голосов.

В «Барселоне» плохо с деньгами

Финансовый кризис и пандемия коронавируса сильно ударили по экономической стаблиьности «Барселоны». Если сезон не будет завершен (а такая перспектива становится все реальнее), клуб может не выполнить некоторые из обязательств.

Из-за остановки турниров и введения карантина клуб не получает денег от посетителей матчей и клубного музея, продаж мерчендайза, впереди серьезные потери призовых и телевизионных денег.

В прошлом сезоне из годового бюджета в 1,047 млрд евро 66 процентов клуб тратил на зарплаты. В этом сезоне по плану был 61 процент, но выполнить его в сложившейся ситуация нереально.

Хосеп Бартомеу globallookpress.com

На сокращении зарплат «Барселона» выиграет 16 миллионов евро: 14 от главной футбольной команды и еще 2 от остальных затронутых (гандбольной, баскетбольной и прочих).

Проблемы с деньгами возникали еще в прошлом сезоне — летом 2019-го «Барселона» в последний момент вписалась в финансовый фэйр-плей, продав Дениса Суареса в «Сельту».

Проблема не была катастрофической, пока в клуб текли гигантские доходы. Но пандемия поставила на них крест, а значит каталонцы рискуют на этот раз не вписаться в ФФП.

Чтобы этого не случилось, в ближайшее трансферное окно клуб должен продать игроков на 109 миллионов фунтов. Проблема в том, что трансферное окно наверняка сдвинется, и «Барселона» может просто не успеть.

PS. Месси уходит в «Интер»?

Нет.

На днях вновь появились слухи о возможном уходе Лео из «Барселоны». Аргентинское издание TV TNT заверило, что у уроженца Росарио есть устная договоренность с «Интером» о переходе предстоящим летом, а также, что миланцами будет подписан Тьяго Алькантара.

Но Месси в последнее время не отмалчивает и активно реагирует на новости про себя. В «сторис» своего инстаграм-аккаунта аргентинец запостил скрин новости с подписью #FakeNews.

Кроме того, Лионель не забыл добавить и свое мнение об издании: «На прошлой неделе они отправляли меня в "Ньюэллс Олд Бойс". Хорошо, что им никто не верит».

Оказалось, что TNT использовали слова бывшего президента миланского клуба Массимо Моратти, который владел «Интером» с 1996 по 2013 годы.

Думаю, это вовсе не запретная мечта. Возможно, она не была запретной и до всей этой ситуации. Считаю, что владельцы должны попытаться привести Месси в «Интер». Не знаю, может ли пандемия коронавируса изменить этот вопрос к лучшем или к худшему, но все уже прояснилось. Мне кажется, высока вероятность того, чтобы увидеть довольно странные вещи в конце сезона Массимо Моратти

Действительно, Моратти пытался осуществить переход Лео еще в 2006 году,когда аргентинец еще не закрепилсяв «Барселоне». Спустя три года функционер повтори попытку, предлагая за Месси 250 тысяч евро, но вновь потерпел неудачу.

Так что, заявление Моратти плюс участившиеся конфликты Месси с руководством «Барсы» породили очередную несостоявшуюся сенсацию. 0