«Барселона Б» Гвардиолы. Где они сейчас?

Начиная с 2008 года, фанаты привыкли наблюдать за тем, как Пеп Гвардиола поднимает над головой самые престижные трофеи Европы и мира. Но так было не всегда.

Через год после завершения игровой карьеры в составе мексиканского «Дорадос» Гвардиола был назначен главным тренером команды «Барселона Б». Перед ним была поставлена задача добиться повышения в классе.

Эта задача выглядела нереальной. Последние годы перед приходом Гвардиолы дубль «Барселоны» шел по нисходящей спирали и позорно понизился из Сегунды В (третий по силе испанский дивизион) в региональный дивизион Tercera. Сезону 2007-2008 предстояло стать первым для каталонцев на этом уровне еще с сезона 1973-1974.

Гвардиола и его ассистент Тито Вилланова, составляя план повышения в классе, провели многочисленные кадровые перестановки в составе — некоторые игроки пришли в команду в статусе свободных агентов, некоторые — из академии «Барселоны».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Изменения принесли свои плоды. Гвардиола занял со своей командой первое место в дивизионе, а затем одержал победу в плей-офф, чтобы вернуть команду в Сегунду Б.

С тех пор, как Гвардиола стал звездой «Барселоны Б», он многого добился в своей карьере. Но как сложились судьбы игроков, которых он тренировал в сезоне 2007-2008?

Голкипер — Ойер Оласабаль

Возраст: 30

Текущий клуб: «Леванте»

Матчи в сезоне 2007-2008: 31

Карьерный путь: «Барселона», «Гранада», «Реал Сосьедад» (аренда), «Леванте», «Эспаньол»

Ойер Оласабаль globallookpress.com

Ойер в 2008 году привлекался в первую команду «Барселоны» и сыграл один матч за «блаугранас» в Ла Лиге. В 2014 году он перешел в «Гранаду», за которую провел 17 матчей. Затем он играл за «Реал Сосьедад» и «Леванте», а теперь оказался в «Эспаньоле».

Правый защитник — Давид Корколес

Возраст: 34

Текущий клуб: «Виламарксант»

Матчи в сезоне 2007-2008: 30

Карьерный путь: «Эркулес», «Валенсия Б», «Барселона Б», «Рекреативо», «Альбасете», «Расинг», «Алькояно», «Виламарксант»

В 2007 году Корколес был подписан из дубля «Валенсии» за 425 тысяч фунтов. За два года он провел за «Барселону Б» 65 игр. После игры за «Рекреативо», «Альбасете», «Расинг» и «Алькояно» теперь он выступает за «Виламарксант».

Центральный защитник — Чико Флорес

Возраст: 33

Текущий клуб: «Фуэнлабрада»

Матчи в сезоне 2007-2008: 10

Чико Флорес globallookpress.com

Карьерный путь: «Кадис», «Портуэнсе», «Барселона Б», «Альмериа», «Джеона», «Мальорка», «Суонси», «Лехвия», «Гранада», «Рубин», «Фуэнлабрада»

Да, тот самый. Он перешел в «Барселону» Б« на правах аренды и сыграл только десять матчей. Однако с тех пор у него была хорошая карьера. Когда он не "троллит" Сэма Аллардайса, то у него есть время, чтобы играть за "Фуэнлабраду".

Центральный защитник — Марк Вальенте

Возраст: 33

Текущий клуб: "Спортинг" Хихон

Матчи в сезоне 2007-2008: 29

Карьерный путь: "Барселона Б", "Севилья Б", "Вальядолид", "Маккаби" Хайфа, "Эйпен", "Партизан", "Спортинг" Хихон.

Вальенте так и не сыграл за первую команду "Барселоны", но те не менее у него за плечами довольно успешная карьера. Он провел более 150 матчей за "Вальядолид", а также поиграл в Израиле за "Маккаби" из Хайфы. Сейчас ему 33 и он выступает за "Спортинг" Хихон.

Левый защитник — Виктор Санчес

Возраст: 32

Текущий клуб: "Эспаньол"

Матчи в сезоне 2007-2008: 30

Карьерный путь: "Барселона Б", "Барселона", "Херес", "Хетафе", "Ксамакс", "Эспаньол"

Виктор Санчес globallookpress.com

Санчес сделал себе имя в Каталонии, но скорее в "Эспаньоле", нежели в "Барсе". За первую команду каталонцев он провел лишь 14 матчей в их победном сезоне, прежде чем перейти к более обычному футболу.

Оборонительный полузащитник — Дани Торибио

Возраст: 31

Текущий клуб: "Расинг" (в аренде из "Алькоркона")

Матчи в сезоне 2007-2008: 17

Карьерный путь: "Барселона Б", "Террасса", "Малага", "Понферрадина", "Вильярреал Б", "Мурсия", "Алавес", "Алькоркон", "Расинг" (аренда)

Универсальный полузащитник сейчас выступает за сантандерский "Расинг" во втором дивизионе.

Оборонительный полузащитник — Димас Дельгадо

Возраст: 37

Текущий клуб: "Бенгалуру"

Матчи в сезоне 2007-2008: 23

Карьерный путь: "Грамене", "Барселона Б", "Нумансия", "Картахена", "Рекреативо", "Вестерн Сидней Уондерерс", "Бенгалуру"

Димас Дельгадо globallookpress.com

Играл важную роль в том сезоне, но путь в первую команду "Барселоны" для него оказался закрыт. После двух лет в Австралии он перебрался в Индию, где играет сейчас.

Оборонительный полузащитник — Хави Торрес

Возраст: 32

Текущий клуб: "Аль-Араби Спортинг Клуб"

Матчи в сезоне 2007-2008: 28

Хави Торрес globallookpress.com

Карьерный путь: "Вильярреал Б", "Аликанте", "Барселона Б", "Малага", "Леванте", "Хетафе", "Бетис", "Спортинг" Хихон, "Перт Глори", "Эльче", "Аль-Араби Спортинг Клуб"

Полузащитник Торрес провел большую часть своей карьеры в Ла Лиге, и дольше всего задержался в "Леванте" (в период с 2010 по 2012 годы). Он недолго поиграл в Австралии, затем вернулся в Испанию, а теперь выступает в Кувейте.

Центральный полузащитник — Серхио Бускетс

Возраст: 31

Текущий клуб: "Барселона"

Матчи в сезоне 2007-2008: 23

Карьерный путь: "Барселона" Б, "Барселона"

После назначения Гвардиолы на пост главного тренера "Барселоны" Бускетс проследовал в первую команду вслед за ним. Он заменил в полузащите Яя Туре и с тех пор стал опорой команды.

Центральный полузащитник — Абрахам Гонсалес

Возраст: 34

Текущий клуб: АЕК Ларнака

Матчи в сезоне 2007-2008: 37

Карьерный путь: "Террасса", "Барселона Б", "Кадис", "Химнастик", "Понферрадина", "Алькоркон", "Эспаньол", УНАМ, "Лобос БУАП" (аренда), "Тибуронес Рохос", АЕК Ларнака

Ключевой игрой той "Барселоны Б" на данный момент выступает за АЕК в высшем дивизионе чемпионата Кипра.

Центральный полузащитник — Тьяго Алькантара

Возраст: 28

Текущий клуб: "Бавария"

Матчи в сезоне 2007-2008: 5

Карьерный путь: "Барселона Б", "Барселона", "Бавария"

Тьяго Алькантара globallookpress.com

Алькантара был привлечен для участия в нескольких матчах "Барселоны Б" после того, как зарекомендовал себя в юношеских командах. В итоге он стал одним из лучших плеймейкеров Европы, хотя, скорее, в "Баварии", нежели в "Барселоне".

Атакующий полузащитник — Виктор Васкес

Возраст: 32

Текущий клуб: "Умм-Салаль"

Матчи в сезоне 2007-2008: 22

Карьерный путь: "Барселона Б", "Барселона", "Брюгге", "Круз Асул", "Торонто", "Аль-Араби", "Умм-Салаль"

Он считался одним из главных талантов "Барселоны", однако травмы помешали его развитию. Он провел три матча за первую команду "Барселоны" и даже отличился в своем дебютном матче в Лиге чемпионов, но затем перешел в "Брюгге" в 2011 году, а через пять лет — в "Круз Асул". Его самым успешным периодом карьеры стала игра за "Торонто" — 18 голов в 66 играх и победа в Кубке MLS-2017, награда Supporters’ Shield, а также два золота в чемпионатах Канады. В январе 2019 года он переехал в Катар.

Левый вингер — Хеффрен

Возраст: 32

Текущий клуб: "Славен Белупо"

Матчи в сезоне 2007-2008: 27

Карьерный путь: "Барселона Б", "Барселона", "Спортинг", "Вальядолид", "Эйпен", "Грассхопперс", АЕК Ларнака, "Славен Белупо"

Хеффрен globallookpress.com

Навсегда увековечен в барселонском фольклоре после исторической победы каталонцев над "Реалом" со счетом 5:0, в которой забил пятый гол. Сейчас играет в Хорватии.

Левый вингер — Яго Фальке

Возраст: 30

Текущий клуб: "Дженоа" (в аренде из "Торино")

Матчи в сезоне 2007-2008: 17

Карьерный путь: "Барселона Б", "Ювентус", "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Альмерия", "Райо Вальекано", "Дженоа", "Рома", "Торино", "Дженоа" (аренда)

К 30 годам Фальке очень много попутешествовал, но, похоже, наконец-то обосновался в Италии, где забил 32 гола в 108 играх за "Торино", прежде чем во второй раз перейти в "Дженоа".

Правый вингер — Педро Родригес

Возраст: 32

Текущий клуб: "Челси"

Матчи в сезоне 2007-2008: 37

Карьерный путь: "Барселона Б", "Барселона", "Челси"

Педро globallookpress.com

Как и Бускетс, Педро зарекомендовал себя в качестве важнейшего игрока первой команды "Барселоны" в сезоне 2008-2009. В 2015 году он перешел в "Челси", с которым выиграл чемпионский титул АПЛ в 2017 году.

Центральный нападающий — Гай Ассулин

Возраст: 29

Текущий клуб: "Политехника Яси"

Матчи в сезоне 2007-2008: 22

Карьерный путь: "Барселона Б", "Манчестер Сити", "Брайтон", "Расинг", "Гранада", "Эркулес", "Мальорка", "Хапоэль" Тель-Авив, "Сабадель", "Кайрат", Политехника Яси»

В нем видели будущую звезду футбола, однако с тех пор, как Ассулин покинул «Барселону», его карьера стремительно пошла на спад. Сейчас он играет в первом дивизионе Румынии.

Центральный нападающий — Эмилио Герра

Возраст: 38

Текущий клуб: закончил карьеру

Матчи в сезоне 2007-2008: 26

Карьерный путь: «Эспаньол Б», «Вильяссар», «Фигерас», «Ройс», «Паламос», «Линарес», «Сабадель», «Гранада Б», «Сарагоса Б», «Барселона Б», «Атлетико Б», «Атлетико Сьюдад», «Кастельон», «Бенидорм», «Пуэртольяно», «Малага Б», «Кавала», «Сагеата», «Академика», «Велес»

Он сменил двадцать клубов, не задержавшись ни в одном из них дольше двух лет. После выступлений за испанский «Велес» он завершил карьеру. 0