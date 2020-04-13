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    Лукаку, Жезус и еще четырех самых недооцененных футболиста

    Яркие футболисты, которые остаются в тени главных звезд мирового футбола

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    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    В футболе сегодня хватает звезд мирового уровня. Если бы не блеск Лионеля Месси и Криштиану Роналду, список обладателей «Золотого мяча» за последние десять лет был бы куда обширней. Уровень таланта в современном футболе настолько высок, что очень многие игроки просто упускаются из виду. ESPN рассказывает о некоторых ярких талантах, которые остаются в тени гигантов.

    Гранит Джака («Арсенал»)

    До того, как пандемия заморозила нынешний сезон, у Джаки произошел серьезный конфликт с фанатами «Арсенала». Сейчас кажется, что это случилось еще несколько веков назад. На тот момент казалось, что тогдашний капитан «Арсенала» больше не наденет красно-белую футболку вновь, что он захочет уйти, что клуб будет не против, а расставание окажется лучшим решением для всех.

    Но если в начале сезона «Арсенал» выглядел плохо с Джакой в составе, то без него они были еще хуже. Микель Артета после своего назначения вернул швейцарца в состав, и мы увидели, что Джака может продемонстрировать, когда использует свои сильные стороны.

    Гранит Джака
    globallookpress.com

    Джака — не самый быстрый футболист, но его футбольные мозги и радароподобная левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, которая пропускала в каждом матче. Он воплотил в жизнь инструкции Артеты, прикрывая линию обороны, а также взаимодействуя с летающим по левому флагу Букайо Сакой.

    Когда-то Артета и Пеп Гвардиола всерьез задумывались над тем, чтобы забрать Джаку в «Манчестер Сити». Несмотря на все испытания и невзгоды, возможно, он никогда не был таким уж плохим.

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    • Томас Мюллер («Бавария»)

    Что-то есть в мысли, что если игрока слишком часто называть «недооцененным», он в конце концов выходит за пределы этого термина и становится довольно высоко оцененным.

    Все знают, что Мюллер всегда был игроком мирового класса. На какой бы позиции он ни играл — в центре нападения, справа или где-то еще — он долгое время зарабатывал себе репутацию человека, который мало что делал на протяжении 89 минут, но решал судьбу встречи в одну оставшуюся.

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    Однако Мюллер, которому только 30, но кажется, что он играет уже вечность, на самом деле лучше этого. Он продемонстрировал это, например, во время разгромной победы над «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в 1/8 финала Лиги чемпионов, незадолго до пандемии.

    Он действовал властно на позиции «десятки», связывая атаки и находя пространство там, где больше никому не удавалось, а также проверяя каркас ворот на прочность с дистанции.

    Мюллер стабильно забивал голы на протяжении всего сезона, став первым игроком, который достиг одиннадцати забитых мячей в первой половине кампании в Бундеслиге. Он продемонстрировал, что, хотя многие и сомневались в нем, он больше, чем просто тот, кто оказывается в нужном месте в нужное время.

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    • Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)

    Жезус в первые годы в «Ман Сити» столкнулся с двумя крупными препятствиями. Первое — это продолжающийся блеск Серхио Агуэро, который остается одним из немногих избранных и умеет возвращать великолепную форму как только начинает казаться, что он уже сдает позиции. Во-вторых, Жезус еще молод. И для 19-летнего парня, который приехал из Бразилии в совершенно новую для себя культуру в 2017 году, его адаптация на поле была удивительно быстрой.

    Габриэл Жезус
    globallookpress.com

    Сейчас ему 23 года. Он забивает в среднем по голу за 2,2 матча, многие из них — со скамейки запасных. Нынешняя кампания — которая пока что принесла ему 18 голов — может стать самой плодовитой. Все говорит о том, что уже в обозримом будущем, в ближайшие пару сезонов Жезус сможет надеть сверкающую корону, которая сейчас принадлежит Агуэро. Время по-прежнему на его стороне и он находится на пороге того, чтобы быть одним из лучших в мире.

    Ромелу Лукаку («Интер»)

    Аргументы против Лукаку следующие: он плохо передвигается по полю, он не очень хорошо читает игру, его видение поля и взаимодействие с партнерами по команде не улучшились за все эти годы.

    Но на самом деле все это меркнет на фоне его достижений, потому что Лукаку демонстрировал выдающийся уровень в каждом своем клубе. И иногда стоит уделять больше внимания тому, что игрок может сделать, чем тому, что он не умеет.

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    Без его 17 голов в 25 матчах Серии А «Интер» не смог бы вести борьбу за титул, хотя они и немного споткнулись перед остановкой сезона. Даже в его период в «Манчестер Юнайтед», который многие сочли неоднозначным, он забивал чуть больше одного гола каждые две игры, вынуждая предполагать, что куда большую озабоченность должен вызывать не вклад Лукаку, а давние проблемы «МЮ».

    Лукаку всего 26 лет, а он уже забил 172 гола на клубном уровне. Это феноменально. Лукаку — один из тех, чье возвращение на поле стоит отпраздновать, когда футбол снова вернется к нам.

    Томас Партей («Атлетико»)

    Партей прекрасно олицетворяет все то, что сделало великим «Атлетико» Диего Симеоне. Он неутомимый, он предан своему делу, он высокоэффективен и, что не менее важно, очень-очень хорош.

    И хотя, Томаса все чаще связывают с переходом в другой клуб — в частности, в один из клубов АПЛ, ему еще предстоит добавить статусности своему имени. Это меняется — медленно, но уверенно. За последние три сезона 26-летний футболист стал играть все более важную роль и стал по-настоящему незаменим. Только Ян Облак и Сауль Ньигес провели больше матчей за «Атлетико» в Ла Лиге за этот период.

    Томас Партей
    globallookpress.com

    Партей — динамичный, физически сильный, острый и эффективный полузащитник, которого хотели бы подписать многие европейские топ-клубы — в частности, интерес приписывают «Арсеналу». Однако сообщается, что он заключит новый контракт с «Атлетико» с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю, что должно подготовить почву для дальнейшего успеха в Лиге чемпионов.

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    • Джо Гомес («Ливерпуль»)

    Проблема любого партнера Вирджила ван Дейка по центру обороны «Ливерпуля» заключается в том, что никто, насколько хорош бы он ни был, не сможет сравниться с нидерландцем прямо сейчас. Не помогает и то, что Гомес, как и Джоэль Матип, сталкивались с травмами, что говорит о том, что их шансы на блеск были ограничены.

    Джо Гомес
    globallookpress.com

    Однако в сезоне 2019-2020 Гомес был в более-менее хорошей форме и зажигал. Иногда трудно поверить, что ему всего лишь 22 года. Немногие молодые футболисты могут похвастаться 124 матчами за клуб к этому возрасту. И это лишь подчеркивает мысль о том, что впереди у Гомеса еще много всего.

    Он прекрасный атлет, а также, несмотря на свою молодость, демонстрирует потрясающие лидерские качества. Он мог бы украсить собой любую оборону в АПЛ, и есть надежда, что в ближайшие десять лет он реализует свой потенциал и станет одним из величайших игроков. Нет ничего стыдного в том, чтобы быть второй скрипкой рядом с Вирджилом ван Дейком, однако у Гомеса есть все для того, чтобы превзойти нидерландца. 0

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