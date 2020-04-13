Индивидуальные тренировки теперь в моде. Санчо и Роналду готовы подтвердить

Известный тренер молодежных команд из Бельгииуместно затронул поднятый нами вопрос. «Молодежный футбол — это не командный вид спорта», — говорит он. — «Это индивидуальный вид спорта».

Его слова сейчас формируют мышление в клубах английской Премьер-лиги. Что дополнительно интригует, так это то, что элементы этого подхода просачиваются и во взрослый футбол.

В последнее время мы могли наблюдать за целой волной назначений индивидуальных тренеров. Летом «Саутгемптон» создал должность главы развития академии, которую тут же занял Дэвид Хьюз, покинув «молодежку» «Астон Виллы».

Рене Меленстен и Криштиану Роналду skysports.com

Тем временем Рис Карр недавно получил пост индивидуального тренера по развитию в «Шеффилд Юнайтед», при том что он продолжает работать с более широкими полномочиями в нескольких других командах.

«Моя роль означает, что я не работаю с одной командой», — подчеркивает Карр. — «Я работаю с лучшими игроками, уделяю им дополнительное внимание и обращаю их взор на важные детали».

«Раньше я тренировал первую команду, и в ней было около 20 игроков, и только 11 из них могли рассчитывать на попадание в стартовый состав. Но если вы находитесь в той группе футболистов, которые молоды и только пытаются найти путь для попадания в состав, то как должна проходить твоя подготовка?

Игры проходят плотно и быстро, поэтому тренировки имеют огромное значение, когда у вас есть всего два дня до следующей игры. Вы не можете посвятить много времени всей группе. Необходимо конкретному человеку дать те знания, в которых он нуждается.

Я всегда использую пример вингера. Их задача заключается в том, чтобы обыграть соперника на фланге и выполнить кросс. Но если проводить только мини-матчи на тренировках, то как часто вы будете сталкиваться с фланговым защитником на этом участке поля? Очень редко. А ведь в официальном матче этой встречи не избежать. Так что речь идет об ознакомлении игроков с этими процессами.

Все дело в том, что им понадобится. Моя нынешняя роль в большей степени связана с игроками академии, в которой мы пытаемся воспитать игроков U18 и U23 для нашей первой команды. Что они получают? Что нужно прежде всего? Нужно работать над ними и развивать их.

Я думаю, что этот тренерский аспект имеет потенциал для роста. Подумайте сами. Если вам нужно включить только одного игрока в команду Премьер-лиги, и этот игрок стоит десятки миллионов фунтов, то это поле работы для индивидуального тренера», — убежден Карр.

«Просто дайте мне пять лучших игроков»

В некоторых отношениях только название должности является новым. Клубы давно знают, что, несмотря на то, что сотни игроков проходят через академическую систему, лишь немногие становятся успешными выпускниками. Это не секрет, такова реальность, которая просто уходит на второй план, когда молодежные команды вместе празднуют победы или тренируются в больших группах.

Эту суровую правду Луис Ланкастер осознал в «Уотфорде» в 2013 году. Джейдон Санчо был жемчужиной клубной академии еще задолго до переезда в «Манчестер Сити». Ему еще не исполнилось 15 лет, а он уже выделялся на фоне остальных.

Джейдон Санчо skysports.com

Ланкастер тогда взялся за малоизвестную роль индивидуального тренера, работая с Санчо и избранной группой других молодых футболистов клубной академии. Для него это была идея, уходящая корнями в экономическую реальность «Уотфорда». И у него были экономические обоснования.

«В какой-то момент клуб точно попросит вас показать готовый продукт», — объясняет он. — «Руководство не может продолжать давать вам деньги, ничего не получая взамен. Поэтому я спросил, сколько игроков сменила первая команда за последние 10 лет. Мне сказали, что их было много. Фантастика!

Но кто из них сыграл 50 матчей или принес клубу более миллиона доходов? И вот тут суммы оказались очень низкими. Поэтому я, будучи элитным тренером, был готов работать с элитными игроками. Просто дайте мне пять лучших футболистов академии.

Луис Ланкастер skysports.com

Эта роль действительно научила меня разнице между спортом для всех и спортом для элиты. Это казалось фантастикой, потому что я просто выделил пятерку лучших. Я понимаю, что со временем ситуация может измениться из-за полового созревания, и у кого-то может случиться провал. Но было здорово сосредоточиться только на пяти игроках и получать от них максимум.

Все футболисты имели доступ к тренерам и всем объектам, но избранные получали дополнительную выгоду», — заметил Ланкастер.

«Речь только о лучших»

Роль Карра в «Шеффилд Юнайтед» состоит в том, чтобы предоставить эту дополнительную выгоду. Здесь есть отголоски опыта Ланкастера. Он вспоминает, как впервые летом приехал на тренировочную базу клуба и увидел на стене фотографию с завоеванным трофеем.

«Это было первое, что я заметил», — говорит Карр. — «В то время я был в Бристоле, в 200 милях от Шеффилда, и понятия не имел, что пару лет назад команда U18 "Шеффилд Юнайтед" выиграла чемпионат. Что я знал, так это то, что Кайл Уокер, Гарри Магуайр и некоторые другие прошли через местную академию.

А теперь нужно спросить себя, кто их той чемпионской команды сейчас выступает в основе? К сожалению, ответ печальный: никто. Когда дело касается академий, нет никакого смысла бороться за трофеи, хотя выигрывать матчи важно. Имеет смысл развивать имена. Речь только о лучших».

Гарри Магуайр skysports.com

Логика сосредоточения внимания на конкретном уникальном таланте, который может так или иначе изменить судьбу клуба, имеет смысл. Но роль Карра оказалась более широкой, потому что руководителю академии Джеку Лестеру он был нужен для работы с широким кругом игроков.

«Все начинается с руководителя академии», — объясняет Карр. — «Я ведь не знал игроков "Шеффилд Юнайтед" летом, поэтому у нас был процесс, когда я узнавал о каждом футболисте, чтобы понимать, над чем нужно работать.

Был случай, когда тренерский штаб основной команды беспокоился относительно трех набранных очков, и мне приходилось уделять дополнительное время молодым игрокам, которые уже работали в первой команде. Если приезжал новичок из-за границы, то я тоже брался за индивидуальные тренировки. Если в этом есть необходимость, я готов помочь».

«Ты постоянно работаешь»

Для Карра последние дни стали настоящим испытанием.

«В 7:30 утра у нас проходят индивидуальные занятия. Тренировки U23 начинаются в 10:30, и я провожу часть этой сессии. На основе выполненной работы я выбираю одного или двух человек. Всякий раз, когда возникает пауза, я спрашиваю, почему они сделали именно так, и могли ли они изменить решение, если бы была такая возможность. Таким образом, они постоянно получают обратную связь. Футболисты хотят стать лучше.

Но это бросает вызов тебе как тренеру, потому что ты не занимаешься одной командой, ты постоянно работаешь. У нас есть пара игроков из юношеских сборных Англии, поэтому приходится работать и с ними. Я был защитником, но мне пришлось изучить движения нападающих, чтобы я мог работать с нашими нападающими. В противном случае, тренировки не имели бы смысла.

После обеда может быть двойная сессия, когда я беру полузащитников и работаю над их взаимопониманием на поле. Если нет, то буду изучать видео с игроками по отдельности. Вам не обязательно выходить в бутсах на газон, чтобы улучшиться. Можно также обсуждать отдельные моменты. Это сильно недооценивается.

Всегда есть над чем поработать. Вам нужно только взглянуть на Криштиану Роналду и его карьеру, чтобы увидеть преимущества постоянной практики. Он всегда остается с индивидуальными тренерами и проделывает дополнительные занятия. Именно эта работа привела его туда, где он сейчас. Если вы не Роналду, то почему бы вам не поработать в том же стиле, что и он?».

Индивидуальная работа Роналду

Пример Роналду является интригующим, учитывая то, что большая часть его индивидуальной работы в «Манчестер Юнайтед» проходила под контролем голландского тренера по навыкам Рене Меленстена.

Меленстен был ярым сторонником тренерских методик Курвера, названных в честь его соотечественника Вила Курвера, известного как футбольный Альберт Эйнштейн.

Курвер, который в 1974 году привел «Фейеноорд» к чемпионскому титулу, изучил великих футболистов прошлого и пришел к выводу, что то, что делало их лучше, заключалось в умении владеть мячом. Что еще более важно, Курвер полагал, что эти навыки можно и нужно тренировать на индивидуальной основе.

Курвер утверждал, что «успех любой командной системы или тактики в конечном итоге зависит от качества навыков отдельных игроков».

Вил Курвер skysports.com

Роль Меленстена в «Манчестер Юнайтед» была изменена, чтобы он мог сосредоточиться именно на индивидуальных тренировках. Он проводил упражнения по дриблингу с игроками, которым это было нужно. Безусловно, среди них был и Криштиану Роналду.

Эта преданность методике Курвера была одним из главных факторов, повлиявших на сэра Алекса Фергюсона, который и привел Меленстена в клуб. Он был его давним поклонником.

«Одной из причин, по которой мы наняли Рене, были его знания и опыт работы по методике Курвера», — объяснил Фергюсон в 2006 году. — «Наше намерение состояло в том, чтобы улучшить технические навыки всех детей младшего возраста, и, конечно, Вил Курвер оказал огромное влияние на Рене в этом плане.

Мне это было нужно. Я тоже пользовался этой методикой, когда был тренером в "Абердине" много лет назад. Я думал, что это было очень важно тогда, и я думаю, что это еще более важно сейчас. Это отличный способ улучшить навыки всем игрокам, не только молодежи».

Споры вокруг Курвера

Фергюсон был фанатом методики, но другие влиятельные лица не разделяли его мнения, особенно Федерация футбола Нидерландов (KNVB). Как однажды выразился Фонс ван ден Бранде: «KNVB не рассматривает возможность внедрения тренировок по методике Вила Курвера и Рене Меленстена. Подобного рода тренировки всегда рассматривались как запретный плод».

Методы Курвера были расценены как особенно противоречивые в Нидерландах, потому что они были прямо противоположны взглядам Ринуса Михелса, культового тренера, который вместе Йоханом Кройфом считается создателем тотального футбола, прославившего страну.

Михелс и Кройф ценили индивидуальность, но только в контексте всей команды. Обучение молодых игроков тому, как делать разворот Кройфа, не помогло им понять, зачем вообще его делать. Для Михелса эти методики противоречили идеалам: человек был лишь частью целого.

Это справедливо, и, безусловно, футбол остается командным видом спорта. Но результат подхода Курвера до сих пор рассматривается как табу. Эта тема стала спорной в тренерских кругах, о чем рассказал глава академии «Де Графсхапа» Йефта Брессер.

Современный опыт Нидерландов

«Я абсолютно уверен, что мы многое упустили из виду», — говорит Брессер. — «Вил Курвер был проклят нашей федерацией, они отрицали все его идеи, и это было глупо.

Если вы посмотрите на современный мир, то дети больше не играют на улицах, поэтому техническое развитие детей остановилось. Мы должны дать им возможность развиваться индивидуально, для этого и нужны специалисты.

Когда я был маленьким, играл на улицах и видел, как более взрослые мальчишки обыгрывали ребятню за счет ложных движений. Я тоже хотел так делать, поэтому начал практиковать эти движения у себя на заднем дворе. И раз уж дети больше не играют не улице, то у них больше нет примера, который был у меня, вот почему мы должны дать им этот пример на тренировках».

Йефта Брессер skysports.com

Опыт Брессера в Нидерландах, где он работал тренером по навыкам в «НЕК Неймегене» до того, как занял нынешнюю должность главы академии, отражает опыт как Ланкастера, так и Карра в Англии. Другая страна, но та же реализация.

«На взрослом уровне целью является команда», — говорит он. — «В академии команда — что-то второстепенное. Личность — это самое важное. У меня есть потрясающий игрок U16, который должен добраться до самого высокого уровня в Нидерландах. Среди остальных лишь пара дойдет до уровня основной команды».

Но, возможно, наиболее четкое указание на то, куда этот стиль тренировок может привести, связан с пониманием того, что индивидуализм работает и со взрослыми футболистами.

«Я приведу вам пример», — продолжает Брессер. — «Мы работали с 34-летним левым защитником в "НЕК Неймегене". Каждый сеанс длился 45 минут и проходил ежедневно. Сессия перед игрой была чуть короче, но все равно ее никто не отменял.

Видели бы вы, насколько увереннее он стал работать с мячом после наших тренировок по навыкам. А чем лучше ваши навыки, тем увереннее вы чувствуете себя с мячом. Чем увереннее вы, тем более правильные решения вы будете принимать на поле. Уверен в этом».

Именно в таком ключе сейчас думают руководители клубов, продолжая нанимать индивидуальных тренеров. Карр — один из примеров, но точно не последний. 0