Когда «Аякс» вышел в финал Лиги Европы в 2017 году, ощущалось волнение. Оно возросло, когда в прошлом сезоне клуб остановился всего в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Эти примеры доказывают, что легендарный клуб все еще может конкурировать с лучшими в мире. «Аякс» сохраняет ту силу, с которой нужно считаться на мировой арене.

И хотя эти успехи придали дополнительный стимул болельщикам, любой, кто думает, что «Аяксу» нужно выиграть европейский трофей, чтобы сохранить влияние на игру, ошибается. Независимо от того, что происходит на поле, он остается тем клубом, который формирует тот футбол, в который играют во всем мире. Идеи «Аякса» по-прежнему живы.

«Успех на самом высоком уровне всегда помогает», — говорит Менно Гилен. — «Тот факт, что мы добились всего этого с нашими воспитанниками, играющими в привлекательный футбол, помогает еще больше. Это помогает нам продавать нашу историю. Но другая идея заключается в том, что мы создали бренд на основе собственной футбольной философии, и это позволило людям по всему миру присоединиться к нам».

Гилен является коммерческим директором «Аякса». Если мельком он попадает в объективы телекамер, то, как правило, на трибунах, сидя рядом с более известными личностями, такими как футбольный директор Марк Овермарс или исполнительный директор Эдвин ван дер Сар. Менно — человек, пропитанный эмоциями этого клуба. Он также является тем, кому поручено развивать академию «Аякса».

Эдвин ван дер Сар и Менно Гилен skysports.com

Каждый в этом мире хочет заполучить какой-то кусочек «Аякса». Только прошлым летом «Барселона» и «Ювентус» заплатили огромные деньги за Френки де Йонга и Маттейса де Лигта соответственно. «Аякс» не может конкурировать с этими клубами в финансовом плане, но амстердамский клуб использует иное влияние. Нидерландцы побеждают за счет «мягкой силы», становясь законодателями моды.

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави когда-то назвал модель каталонского клуба «моделью Аякса», а теперь и другие тоже хотят импортировать эту модель. Важно отметить, что они готовы платить за эту привилегию. Как объясняет Гилен, идея использовать тренерский бренд «Аякса» возникла органично, при этом она изменила финансовую ситуацию в клубе.

«За последние 25 лет многие клубы посетили нас, чтобы узнать больше о нашей академии», — подчеркивает он. — «Мы всегда показывали и рассказывали о том, что у нас творится, потому что это признак вежливости. Но поскольку все больше и больше клубов едут сюда и хотят получить информацию, мы не в состоянии удовлетворить все запросы. Это уже полноценная работа — показывать и рассказывать людям, что происходит вокруг».

Сотрудничество с «Гуанчжоу Фули» — одно из самых успешных для «Аякса» skysports.com

«Теперь, если какой-то клуб хочет улучшить свою академию, мы заключаем договор о том, как достичь поставленных целей. Мы можем поделиться нашими тренерскими методами и инфраструктурными проектами. У нас около 50 клубов, с которыми мы работаем в Нидерландах. У нас есть собственный клуб в Южной Африке. В Австралии мы сотрудничаем с ФК "Сидней", в Японии — с "Саган Туси", а в Китае управляем академией "Гуанчжоу Фули".

Для нас это очень важно. Будучи "Аяксом", мы получаем восемь-девять миллионов евро в год за телеправа. Это, вероятно, та сумма, которую "Эвертон" получает ежемесячно. Поэтому мы обязаны быть креативными. От "Гуанчжоу Фули" мы получаем три миллиона в год в течение десяти лет — итого 30 миллионов евро. Для такого клуба, как "Аякс", это большие деньги.

«Аякс» и «Гуанчжоу Фули» создали лучшую академию в Китае skysports.com

От остальных клубов мы получаем еще пять или шесть миллионов в год. Возможно, в английском футболе это небольшие деньги, но для нас это почти столько же, сколько мы получаем от телеправ, и эта статья доходов растет ежегодно. Когда мы начинали, то зарабатывали всего несколько сотен тысяч. Затем достигли миллиона около трех лет назад. Теперь это пять или шесть миллионов. Если коронавирус не станет преградой, то через несколько лет мы сможем получать восемь-девять миллионов», — убежден Гилен.

Но что именно покупают эти клубы? Конечно, престиж «Аякса» имеет свою особенность, и перспектива построения инфраструктуры академии в соответствии с принципами амстердамского клуба очень привлекательна. Но многие из вышеназванных клубов также получают практическое преимущество от тренеров «Аякса».

«У нас в Амстердаме были тренеры, которые хотели новых испытаний или нового образа жизни, и теперь они могут отправиться в Китай на два года, а затем вернуться сюда», — говорит Гилен. — «Наши лучшие тренеры остаются в Амстердаме, но, к счастью, у нас много хороших специалистов».

«Гуанчжоу Фули» тренируется по стандартам «Аякса» skysports.com

Они берут с собой традиции «Аякса», но также и инновации «Аякса».

«Инновации, пожалуй, одна из самых важных вещей для нас», — добавляет он. — «Мы первыми делаем шаг в будущее. У нас присутствует полная открытость к переменам, ведь творческий подход — ключ к продвижению вперед. Мы хотим быть открытыми для идей и стимулировать их. Не забывайте, что именно мы первыми применили короткий разбег перед пробитием пенальти. Это говорит о нашем мышлении. Мы хотим, чтобы игроки были креативными на поле, поэтому мы также проявляем креативность на уровне тренеров и руководителей. Иногда это может быть сложным в футболе, потому что этот вид спорта имеет свои традиции, и людям сложно менять культуру. Но нельзя в один момент сесть и успокоится, подумав, что знаешь все. Если вы думаете, что раскрыли все секреты, то через два года будете старомодным. Нам есть чему учиться, но мы верим в наш уникальный подход».

Некоторые нововведения кажутся незначительными. Молодые игроки «Аякса», например, тренируются в разноцветных носках, чтобы их партнеры по команде знали, какая из ног сильнее. Каждая деталь имеет значение.

Некоторые специалисты ранее черпали вдохновение в других видах спорта.

«У нас есть люди, которые перешли к нам из велоспорта, легкой атлетики, бейсбола и хоккея на траве. Теперь они работают с нашей молодежью», — говорит Гилен. — «Как можно провести многодневку "Тур де Франс" на самом высоком уровне? Питание — ответ на этот вопрос, и это то, чему мы можем научиться, когда нашим игрокам придется играть по три матча в неделю».

«Это действительно нормально — есть хорошую еду. Все так делают. Мы давали нашим игрокам одинаково хорошую еду перед каждым матчем. Но когда мы посетили велосипедные команды, то увидели, что у каждого спортсмена было свое меню. У некоторых в рационе было больше курицы, чем у других. Если вы хотите улучшить производительность, то не можете предоставлять всем одинаковое меня, оно должно быть персонализированным.

У нас есть тренеры по легкой атлетике, которые учат наших игроков бегать. Небольшие изменения в том, где располагать ноги, изменили ситуацию и помогли футболистам стать сильнее.

Киберспорт тоже был полезен. Мы заметили, что нашим молодым игрокам действительно нравится играть за компьютером. Это очень хорошо для координации рук и глаз. Не нужно играть днями напролет, но иногда это улучшает реакцию. Может быть на 0,01 процента, но если это помогает, то мы не отказываемся от такой практики.

Мы были одним из первых клубов в мире, в которых появился свой киберспортивный игрок. Это произошло с коммерческой точки зрения, поскольку облегчило нам доступ к молодым фанатам, с которыми мы хотели быть на связи. И это действительно сработало. Деньги, которые мы зарабатываем на киберспорте, могут быть реинвестированы в нашу академию», — заявил Гилен.

Урок английского для юного игрока «Гуанчжоу Фули» skysports.com

Это еще один пример того, как «Аякс» находит новые способы процветания в современном футболе. Но что дальше?

«Очевидно, что "Аякс" — это не "Манчестер Юнайтед". Мы не можем покорить сразу 20 стран, поэтому должны делать это поэтапно», — говорит Гилен. — «У Южной Америки есть к нам большой интерес, так что наш следующий шаг будет направлен туда, а пока мы сосредоточиваем усилия на Китае, Японии и Австралии, а также США, где у нас есть офис в Нью-Йорке».

«Аякс» действительно не может быть «Манчестер Юнайтед». Но когда дело доходит до формирования игры, бренд «Аякса» все еще силен.

«Наша молодежная академия — это наш спасательный круг», — продолжает Гилен. — «Мы не можем покупать легенд, но мы можем их создавать. Мы знаем, что не являемся самым богатым клубом в мире, но, если говорить о влиянии на футбол, думаю, мы все еще на вершине».

«Конечно, есть новые клубы. Пеп Гвардиола и Юрген Клопп вдохновляют людей своим футболом. Но я думаю, что многие все еще вдохновляются тем, что делаем мы.

Куда бы вы не отправились, люди говорят об "Аяксе", о развитии молодежи, об атакующем футболе. Мы по-прежнему хотим оказывать положительное влияние на футбол. Мы все еще можем вдохновлять. Мы реинвестируем деньги и цикл начнется заново». 0