Футболистов зря сделали козлами отпущения коронавируса

Игроки АПЛ создали специальный фонд

Как футболисты, мы имеем привилегию делать то, что делаем в этой стране, и мы никогда этого не забываем. Деньги, которые мы зарабатываем, хорошо документированы, но большинство профессионалов — выходцы из рабочего класса, и, каких бы успехов ни достигали, мы все еще опираемся на общественное сознание, сформированное нашим окружением.

Мы используем средства, которые нам повезло иметь с тем, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, людям, которые борются с этим ужасным вирусом на передовой линии Национальной службы здравоохранения (ГСЗ).

Джордан Хендерсон может быть капитаном чемпионов Европы, но он также происходит из семьи рабочих из Сандерленда, который заслуживает всяческой похвалы за то, что собрал нас всех вместе, показывая, что делает человека настоящим лидером. Как группа людей, мы просто хотели сделать что-то позитивное, и мы чувствуем, что сделали шаг к достижению этого.

Как работает фонд игроков АПЛ

С того момента, как Джордан позвонил мне, капитаны АПЛ неустанно трудились, чтобы гарантировать, что мы сможем организовать кампанию #PlayersTogether («Игроки едины») в столь короткие сроки. Нужно было коллективно предоставить коллективную помощь, насколько это возможно, и в то же время убедиться, чтобы наши средства были направлены туда, где это больше всего необходимо.

Естественно, что такой сложный вопрос требует времени для разбора, но наши откровенные дискуссии всегда преследовали одну и ту же цель: помочь всем, чем мы можем.

Цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше денег и как можно скорее получить деньги для благотворительных организаций ГСЗ. Финансирование будет использовано для оказания помощи сотрудникам и волонтерам ГСЗ, предоставляя им еду, предметы первой необходимости и мебель для комнат отдыха.

Из-за злобной природы вируса многие сотрудники остаются в изоляции, не в состоянии видеть своих близких, и это, несомненно, окажет влияние на психическое здоровье. Поэтому мы считаем важным, чтобы эти люди получили доступ к технологиям, которые позволяют им общаться с друзьями и семьей.

Последствия этого кризиса будут ощущаться годами, поэтому важно, чтобы наши гранты выделялись поэтапно, когда они необходимы. Процент будет использоваться для обеспечения передышки, реабилитации и психиатрической помощи сотрудникам ГСЗ и их семьям. Как и в случае с футболом, поддержка не прекращается после окончания матча, и мы будем продолжать ее оказывать, когда это необходимо.

Футболисты прекрасно понимают проблемы нуждающихся

Футбол — это глобальная игра, и АПЛ отражает это в своем разнообразии в каждой команде, поскольку игроки приезжают со всего мира, чтобы принять участие в лучшем чемпионате мира, У каждого игрока есть история о том, как коронавирус повлиял на их страну, и многие отправляют деньги на родину — это правильно.

Однако все пожертвования #PlayersTogether будут анонимными, при том, что на людей не оказывается никакого давления, чтобы вкладывать деньги в это дело, так как во всем мире есть много фантастических благотворительных возможностей, которые могут помочь.

Критика футболистов со стороны СМИ и правительства была, по меньшей мере, бесполезной. Плохое отношение прессы связано с тем, что она занимает видную профессию — проще делать заголовки, чем постоянно участвовать в сообществах и благотворительной работе, которую мы делаем по всему миру.

Но поскольку мы усердно работали над тем, чтобы внести свой вклад, эти заголовки отвлекли внимание от ненужных попыток сделать злодеев из футболистов, вместо того, чтобы похвалить большую работу тех ключевых работников, которые подвергают себя риску помогать другим. Именно они пытаются удержать эту страну на ногах, когда она больше всего в этом нуждается. Мы просто делаем все возможное, чтобы поддержать их.

Футболисты благодарны врачам

Наше послание носит положительный смысл, и если использование нашего статуса поможет другим состоятельным людям пересмотреть свою общественную сознательность и пожертвовать деньги, то чем больше, тем лучше. Но финансы — не единственный способ помочь в этой ситуации. Мы все можем внести свой вклад, как то сидеть дома и помогать пожилому родственнику или соседу. Мы все оказались в этом положении вместе.

Все британские игроки понимают важность ГСЗ. Мы все к этому привыкли: большинство из нас не родились с серебряной ложкой во рту. В частности, мы родились в больницах ГСЗ, и все футболисты, независимо от того, откуда они, понимают срочность вопроса: многие люди подвергают себя риску помочь нам, присмотреть за нами. Мы знаем, как это важно.

Моя жена беременна нашим вторым ребенком, и мы будем полагаться на то, что врачи предоставит нам блестящую помощь, как они это делали, когда родился наш сын. На протяжении всей нашей жизни мы использовали их фантастическую службу, чтобы сохранить наше здоровье, и я очень благодарен, что теперь мы можем отдать что-то взамен.

В настоящее время у всех нас есть намного больше времени, чтобы подумать о том, за что мы должны быть благодарны, и я делаю это каждый день. Я всегда был благодарен за то, что футбол дал мне, и за свободы, которые он предложил мне в моей жизни.

У всех нас сейчас одни и те же заботы: мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наши семьи и близких в безопасности. Больше ничего не имеет значения. Когда мы выйдем из этой ситуации, я надеюсь, что мы станем более сплоченным обществом, в котором будет больше понимания других людей, независимо от их профессии, происхождения или даже какую команду мы поддерживаем. 0