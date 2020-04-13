КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Раньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06

    О финальном поединке Лиги чемпионов сезона 2005/06 между «Барсой» и «Арсеналом»

    Футбол Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Арсенал Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    РоналдиньоРаньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06 Ромелу ЛукакуЛукаку, Жезус и еще четыре самых недооцененных футболиста Донни ван де БекАкадемия «Аякса». Основа клуба, влияющая на весь современный футбол
  • 17:18
    • «Спортинг» поборется за Жоау Мариу
  • 16:38
    • «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части зарплаты
  • 15:05
    • «Зенит» сохраняет интерес к Ругани — СМИ
  • 13:16
    • ФИФА может ввести третье трансферное окно в этом году
  • 11:33
    • «Интер» установил ценник на Лаутаро Мартинеса
  • 09:25
    • Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится под угрозой банкротства
  • 08:19
    • Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат
    Все новости спорта
    Роналдиньо
    Роналдиньо
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    Встреча в Париже запомнилась тремя голами, удалением и игрой Роналдиньо.

    О чем упоминали перед матчем во Франции?

    Как только футбольный мир узнал финалистов Лиги чемпионов 2005/06, люди принялись обсуждать неудачные выступления «Барселоны» в заключительных матчах на евроарене. Дело в том, что этот финал был для сине-гранатовых пятым в их истории, а предыдущие четыре встречи закончились лишь одной победой в 1992-м году и тремя поражениями.

    Не могли любители футбола обойти стороной и «Арсенал», тем более когда команда Венгера совершила историческое достижение, впервые добравшись так далеко в Лиге чемпионов. Кроме того, «Арсенал» стал первым клубом из Лондона, который сумел дойти до финала.

    Легкий групповой раунд и непростой плей-офф

    Оба коллектива финишировали первыми в своих группах. В квартете B «канониры» оторвались от ближайшего преследователя «Аякса» на пять пунктов, а каталонцы в Группе C опередили «Вердер» на девять очков.

  • Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубах
  • Многие игроки выходят на мировой уровень, сменив по несколько команд, однако есть и противоположные примеры
  • Вчера

    • А в раунде на выбывание у клубов начались серьезные испытания уже на стадии 1/8 финала. «Арсеналу» в соперники достался «Реал». И лишь единственный гол Тьерри Анри на «Сантьяго Бернабеу» решил судьбу двухматчевого противостояния с «королевским клубом».

    «Барселона» в это же время билась с «Челси». В первой игре сине-гранатовые одолели «аристократов» благодаря голу Самюэля Это’о на 80-й минуте и волевой победе со счетом 2:1. На «Камп Ноу» соперники разошлись миром — 1:1.

    На стадии четвертьфинала «Барса» дома разобралась с «Бенфикой» — 2:0, а «Арсенал» с таким же счетом в родных стенах одолел «Ювентус». В полуфинале каталонцы благодаря голу Людовика Жюли переиграли «Милан» по сумме двух матчей 1:0. «Арсенал» усилиями Коло Туре прошел «Вильярреал» — 1:0.

    Без промедлений пошли вперед

    17 мая 2006-го года на трибунах «Стад де Франс» собралась огромная толпа из 79 тысяч болельщиков, чтобы вживую увидеть звезд мирового класса. В 20:45 по местному времени судья из Норвегии Терье Хауге дал стартовый свисток и веселье началось с первых минут.

    «Барселона» — «Арсенал». Лига чемпионов 2005/06

    Соперники сразу же принялись за дело. Коллективы не стали лишний раз присматриваться друг к другу, а решили активно идти в нападение. На старте поединка воротам «Барселоны» угрожал Тьерри Анри. Француз ожидаемо был самым опасным футболистом в атаке «Арсенала». Пару раз он неплохо пробил в створ, однако молодой Виктор Вальдес, проводивший всего третий полноценный сезон, здорово действовал на ленточке.

    В составе каталонского клуба опасно впереди выглядели все атакующие игроки, но на их фоне выделялся Роналдиньо. Бразилец не боялся лезть в обыгрыш на нескольких соперников, делать непредсказуемые обостряющие передачи и бить по воротам, находя минимальный для этого шанс.

    Судья, которым недовольны все

    На 18-й минуте случилось историческое и, как выяснится в дальнейшем, судьбоносное удаление. Впервые в финале Лиги чемпионов была показана красная карточка. Досталась она за фол последней надежды вратарю «пушкарей» Йенсу Леманну.

  • «Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
  • Рассказываем, как «Барселону» раздирают на части финансовый кризис и конфликт топ-менеджмента
  • 11/04/2020

    • Роналдиньо шикарным пасом оставил не у дел всю защиту «Арсенала» и вывел Это’о один на один. Голкипер сбил Самюэля, а мяч достался Жюли. Людовик переправил его в пустую рамку, но судья Терье Хауге зафиксировал фол на Это’о, удалил вратаря и заставил «Барсу» пробить штрафной. Те, разумеется, больше хотели гол, а «Арсенал» не хотел ни пропускать, ни оставаться в меньшинстве.

    Решение судьи и его дальнейшую работу по ходу встречи обсуждали и после игры. Обиженных тогда накопилось много. Даже Анри не стал молчать и рассказывал, как его постоянно били по ногам, но арбитр не делал то, что должен был.

    Конкретно в упомянутом эпизоде норвежец был непоколебим. Арсен Венгер сразу же убрал с поля без вины виноватого Пиреса, а на ворота стал Мануэль Альмуния. Штрафной, который назначил судья, смазал Роналдиньо.

    Не растерялись и забили

    После матча тренер «Арсенала» скажет: «Когда Йенс Леманн был удален с поля, у нас оставалось 70 минут, чтобы сыграть 10 на 11 против команды, которая очень хорошо держит мяч». Да, каталонская команда действительно владела мячом 64% времени, но «пушкари», несмотря на численный перевес соперников, готовы были биться с «Барсой» за победу.

  • «Барселона Б» Гвардиолы. Где они сейчас?
  • Как сложилась карьера игроков знаменитого дубля «Барсы» 2007-2008?
  • 11/04/2020

    • На 37-й минуте лондонцы и открыли счет в матче. Эммануэль Эбуэ на правом фланге пытался прорваться с мячом в штрафную площадь, но его сбил Карлес Пуйоль. Стандарт взялся исполнять Анри. Француз сделал подачу, которую головой замкнул Сол Кэмпбелл. Вот так в меньшинстве «пушкари» забили первыми и ушли на перерыв лидерами!

    Как «Ливерпуль», но скромнее

    Во втором тайме команда Франка Райкарда оказывала на «Арсенал» больше давления, чем в первой половине встречи. Роналдиньо был самым активным в составе сине-гранатовых и делал все, чтобы «Барселона» сравняла счет. Улыбчивый бразилец был настойчив. Но у десятого номера каталонцев не получалось отметиться результативными действиями.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Команда Венгера тоже не собиралась закрываться на весь тайм. Лондонский коллектив часто подлавливал соперников на ошибках и имел свои жирные моменты, порой даже опаснее, чем у «Барсы». Но усилиями Вальдеса «пушкари» не забили второй.

    Свой же гол сине-гранатовые нашли на 76-й минуте. В дело вступили футболисты, которые вышли на замену. Андрес Иньеста выпилил проникающий пас в штрафную на Ларссона, а Хенрик в касание отдал на Это’о. Самюэль приблизился к вратарской и с метра переиграл голкипера в ближнем бою, 1:1!

  • «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода
  • Есть ли у «нерадзурри» шансы на трансфер?
  • 11/04/2020

    • Через пять минут сыграет еще одна замена тренера. На 81-й минуте «Барселона» вышла вперед. Жулиано Беллетти получил пас в штрафной площади от Ларссона, прорвался ближе к краю вратарской и попал с острого угла между ног голкиперу, в результате чего мяч влетел куда надо, 2:1!

    Подавленный «Арсенал» ничем не смог ответить, а «Барса» добыла волевую победу. После матча Это’о сказал, что его команда не сдалась и последовала примеру «Ливерпуля», который годом ранее совершил чудо-камбэк в битве с «Миланом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вечер имени Анри. Вспоминаем, как «Арсенал» Венгера разнес «Интер» в ЛЧ 2003/04
  • 11/04/2020 в 15:03
    •
  • Прогноз
  • Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • 1.22
  • 17/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Карлос Фиерро
  • Несостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
    • 21:47 09/04/2020     «Истиклол» празднует победу в Суперкубке
  • Коронавирусу вопреки. Знакомимся с чемпионатом Таджикистана по футболу
    • 20:50 07/04/2020     Хосеп Бартомеу
  • «Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
    • 22:16 11/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Тоже интересно
    Бен Ми Футбол Футболистов зря сделали козлами отпущения коронавирусаКолонка капитана участника АПЛ Вчера в 23:000
  • 16:53
    • «Рома» не готова выкупить контракт Мхитаряна
  • 16:21
    • Агент: Вероятность отъезда Бурдасова в НХЛ — 50 на 50
  • 16:06
    • Жоау Мариу: Феликсу было бы проще в «Барселоне»
    Джанлуиджи Доннарумма Футбол Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубахМногие игроки выходят на мировой уровень, сменив по несколько команд, однако есть и противоположные примеры Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • 1.70
    •
  • 17:07
    • Кержаков будет рад, если его рекорд по голам за сборную побьют
  • 15:50
    • «Галатасарай» предлагает контракт Балотелли
  • 15:35
    • «Барселона» рассматривает вариант с подписанием игрока «Баварии»
    Майкл Оуэн Футбол Как ливерпульцы унизили немцев перед чемпионатом мира 2002?В 2001-м году сборная Англии сыграла с Германией в рамках отборочного тура на ЧМ-2002 Вчера в 14:030
  • 15:19
    • РФС авансом выплатит зарплаты арбитрам
  • 14:48
    • Ареоля не хочет оставаться в «Реале»
  • 14:33
    • Хохлов: Я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Ординар дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Ординар дня 14 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие