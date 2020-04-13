Раньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06

Встреча в Париже запомнилась тремя голами, удалением и игрой Роналдиньо.

О чем упоминали перед матчем во Франции?

Как только футбольный мир узнал финалистов Лиги чемпионов 2005/06, люди принялись обсуждать неудачные выступления «Барселоны» в заключительных матчах на евроарене. Дело в том, что этот финал был для сине-гранатовых пятым в их истории, а предыдущие четыре встречи закончились лишь одной победой в 1992-м году и тремя поражениями.

Не могли любители футбола обойти стороной и «Арсенал», тем более когда команда Венгера совершила историческое достижение, впервые добравшись так далеко в Лиге чемпионов. Кроме того, «Арсенал» стал первым клубом из Лондона, который сумел дойти до финала.

Легкий групповой раунд и непростой плей-офф

Оба коллектива финишировали первыми в своих группах. В квартете B «канониры» оторвались от ближайшего преследователя «Аякса» на пять пунктов, а каталонцы в Группе C опередили «Вердер» на девять очков.

А в раунде на выбывание у клубов начались серьезные испытания уже на стадии 1/8 финала. «Арсеналу» в соперники достался «Реал». И лишь единственный гол Тьерри Анри на «Сантьяго Бернабеу» решил судьбу двухматчевого противостояния с «королевским клубом».

«Барселона» в это же время билась с «Челси». В первой игре сине-гранатовые одолели «аристократов» благодаря голу Самюэля Это’о на 80-й минуте и волевой победе со счетом 2:1. На «Камп Ноу» соперники разошлись миром — 1:1.

На стадии четвертьфинала «Барса» дома разобралась с «Бенфикой» — 2:0, а «Арсенал» с таким же счетом в родных стенах одолел «Ювентус». В полуфинале каталонцы благодаря голу Людовика Жюли переиграли «Милан» по сумме двух матчей 1:0. «Арсенал» усилиями Коло Туре прошел «Вильярреал» — 1:0.

Без промедлений пошли вперед

17 мая 2006-го года на трибунах «Стад де Франс» собралась огромная толпа из 79 тысяч болельщиков, чтобы вживую увидеть звезд мирового класса. В 20:45 по местному времени судья из Норвегии Терье Хауге дал стартовый свисток и веселье началось с первых минут.

«Барселона» — «Арсенал». Лига чемпионов 2005/06

Соперники сразу же принялись за дело. Коллективы не стали лишний раз присматриваться друг к другу, а решили активно идти в нападение. На старте поединка воротам «Барселоны» угрожал Тьерри Анри. Француз ожидаемо был самым опасным футболистом в атаке «Арсенала». Пару раз он неплохо пробил в створ, однако молодой Виктор Вальдес, проводивший всего третий полноценный сезон, здорово действовал на ленточке.

В составе каталонского клуба опасно впереди выглядели все атакующие игроки, но на их фоне выделялся Роналдиньо. Бразилец не боялся лезть в обыгрыш на нескольких соперников, делать непредсказуемые обостряющие передачи и бить по воротам, находя минимальный для этого шанс.

Судья, которым недовольны все

На 18-й минуте случилось историческое и, как выяснится в дальнейшем, судьбоносное удаление. Впервые в финале Лиги чемпионов была показана красная карточка. Досталась она за фол последней надежды вратарю «пушкарей» Йенсу Леманну.

Роналдиньо шикарным пасом оставил не у дел всю защиту «Арсенала» и вывел Это’о один на один. Голкипер сбил Самюэля, а мяч достался Жюли. Людовик переправил его в пустую рамку, но судья Терье Хауге зафиксировал фол на Это’о, удалил вратаря и заставил «Барсу» пробить штрафной. Те, разумеется, больше хотели гол, а «Арсенал» не хотел ни пропускать, ни оставаться в меньшинстве.

Решение судьи и его дальнейшую работу по ходу встречи обсуждали и после игры. Обиженных тогда накопилось много. Даже Анри не стал молчать и рассказывал, как его постоянно били по ногам, но арбитр не делал то, что должен был.

Конкретно в упомянутом эпизоде норвежец был непоколебим. Арсен Венгер сразу же убрал с поля без вины виноватого Пиреса, а на ворота стал Мануэль Альмуния. Штрафной, который назначил судья, смазал Роналдиньо.

Не растерялись и забили

После матча тренер «Арсенала» скажет: «Когда Йенс Леманн был удален с поля, у нас оставалось 70 минут, чтобы сыграть 10 на 11 против команды, которая очень хорошо держит мяч». Да, каталонская команда действительно владела мячом 64% времени, но «пушкари», несмотря на численный перевес соперников, готовы были биться с «Барсой» за победу.

На 37-й минуте лондонцы и открыли счет в матче. Эммануэль Эбуэ на правом фланге пытался прорваться с мячом в штрафную площадь, но его сбил Карлес Пуйоль. Стандарт взялся исполнять Анри. Француз сделал подачу, которую головой замкнул Сол Кэмпбелл. Вот так в меньшинстве «пушкари» забили первыми и ушли на перерыв лидерами!

Как «Ливерпуль», но скромнее

Во втором тайме команда Франка Райкарда оказывала на «Арсенал» больше давления, чем в первой половине встречи. Роналдиньо был самым активным в составе сине-гранатовых и делал все, чтобы «Барселона» сравняла счет. Улыбчивый бразилец был настойчив. Но у десятого номера каталонцев не получалось отметиться результативными действиями.

Команда Венгера тоже не собиралась закрываться на весь тайм. Лондонский коллектив часто подлавливал соперников на ошибках и имел свои жирные моменты, порой даже опаснее, чем у «Барсы». Но усилиями Вальдеса «пушкари» не забили второй.

Свой же гол сине-гранатовые нашли на 76-й минуте. В дело вступили футболисты, которые вышли на замену. Андрес Иньеста выпилил проникающий пас в штрафную на Ларссона, а Хенрик в касание отдал на Это’о. Самюэль приблизился к вратарской и с метра переиграл голкипера в ближнем бою, 1:1!

Через пять минут сыграет еще одна замена тренера. На 81-й минуте «Барселона» вышла вперед. Жулиано Беллетти получил пас в штрафной площади от Ларссона, прорвался ближе к краю вратарской и попал с острого угла между ног голкиперу, в результате чего мяч влетел куда надо, 2:1!

Подавленный «Арсенал» ничем не смог ответить, а «Барса» добыла волевую победу. После матча Это’о сказал, что его команда не сдалась и последовала примеру «Ливерпуля», который годом ранее совершил чудо-камбэк в битве с «Миланом». 0