Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду

В футболе нет более приятного ощущения, чем надеть на себя футболку своей национальной команды. Ну, за исключением того, что вы еще и забьете гол, принеся своей сборной победу. И нижеперечисленные джентльмены прекрасно знают, каково это — быть героем нации.

На данный момент Криштиану Роналду находится в десяти голах от рекорда по количеству забитых мячей в международных матчах. Нет никаких сомнений, что он постарается его побить как можно быстрее.

Журнал FourFourTwo напомнил нам десятку лучших бомбардиров национальных сборных за всю историю, с которыми предлагаем познакомиться.

10. Сунил Четри, Индия (115 матчей, 72 гола)

Среди футболистов, продолжающих карьеру, Сунил Чатри занимает второе место по количеству голов на международном уровне, расположившись между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. На родине он известен как «Капитан Фантастик», а в составе сборной Индии является рекордсменом не только по голам, но и по проведенным матчам.

Наибольших успехов Четри добился в 2011 году, когда забил невероятные 13 голов в 17 матчах. Сейчас ему 35 лет и он, вероятно, понимает, что уже слишком поздно думать о первой строчке в нашем рейтинге.

9. Башар Абдулла, Кувейт (133 матча, 75 голов)

Башар Абдулла

Никакого отношения к Маджиду Абдулле он не имеет. Этот представитель сборной Кувейта, которая выиграла два Кубка наций Персидского залива и доходила до полуфинала Кубка Азии, забил 75 голов в 133 матчах в период с 1996 по 2007 год.

В 2000 году Башар Абдулла забил восемь голов в победном матче против Бутана (20:0). Четыре дня спустя он пять раз расписался в воротах Непала. А в начале 90-х годов регулярно терроризировал обороны таких стран, как Сингапур, Палестина и Узбекистан. Удобные соперники, чтобы оказаться в нашем списке.

8. Пеле, Бразилия (92 матча, 77 голов)

Голы Пеле за сборную Бразилии

Добавьте 18 голов, которые Пеле забил за Бразилию в неофициальных матчах, и вы увидите его на втором месте в нашем рейтинге. Однако в официальных встречах бразилец отличился 77 раз, не будучи 100-процентным нападающим.

В возрасте 17 лет он дважды забил в финальном матче чемпионата мира 1958 года против Швеции, после хет-трика против Франции в полуфинале. Пеле оформил еще шесть хет-триков на международном уровне, а на четырех чемпионатах мира сыграл 14 матчей, забил 12 голов и создал еще с десяток.

Сотый гол Бразилии на мировых первенствах он забил в финале ЧМ-1970 против Италии. Он умел оказаться в нужное время в нужном месте.

7. Зайнал Абидин Хасан, Малайзия (138 матчей, 78 голов)

Замечательный рекорд сборной Малайзии становится еще более впечатляющим, если учесть, что Зайнал Абидин Хасан забил многие из своих голов, выступая на позиции защитника. Будучи высококлассным универсалом, он часто использовался в качестве нападающего, а затем отступал к задней линии, чтобы нейтрализовать атаки противников.

Абидин Хассан провел свою клубную карьеру, попеременно выступая за малазийские «Салангор» и «Паханг», и забил впечатляющие 193 гола в 367 матчах национального первенства.

Вместе с Хуссейном Саидом он забил одинаковое количество мячей на международном уровне, но оказался чуть ниже в рейтинге, поскольку провел на одну игру больше.

6. Хуссейн Саид, Ирак (137 матчей, 78 голов)

Неудивительно, что Хуссейна Саида называют величайшим игроком века в Ираке, ведь он с легкостью забил рекордное количество голов и провел рекордное количество матчей в своей сборной.

Нападающий, который всю карьеру провел в составе «Аль-Талабы», пережил особенно плодотворный 1984 год, когда помог сборной выступить на Кубке наций Персидского залива. Там он оформил дубли в матчах против Омана и Кувейта, а также сделал хет-трик во встрече с Саудовской Аравией.

Он покинул сборную в 1990 году в возрасте 32 лет, после того, как Ирак снялся с Кубка наций Персидского залива… из-за судейства. Бывают и такие скандалы.

5. Годфри Читалу, Замбия (108 матчей, 79 голов)

Помните, как в 2012 году все поздравляли Лионеля Месси с побитием рекорда Герда Мюллера по количеству голов за календарный год? После этого Федерация футбола Замбии выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Годфри Читалу забил 107 голов в 1972 году, то есть в тот же период, когда Мюллер забил свои 85 мячей.

Читалу также забил 79 голов в 108 матчах за сборную Замбии в период между 1968 и 1980 годами. Его звездный час наступил на Олимпийских играх в Москве, где он забил голы в матчах с Венесуэлой и Советским Союзом.

К сожалению, в апреле 1993 года, когда он руководил национальной командой, Читалу погиб в авиакатастрофе у побережья Габона вместе со своими играми и тренерским штабом.

4. Кунисигэ Камамото, Япония (84 матча, 80 голов)

Кунисигэ Камамото

Первая футбольная суперзвезда Японии Кунисигэ Камамото забил 80 голов в 84 матчах в период между 1964 и 1977 годами. Он стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр в Мехико в 1968 году, где оформил хет-трик в матче против Нигерии, а также дважды забил Франции в четвертьфинале.

Япония тогда заняла третье место и возлагала большие надежды на отбор на чемпионат мира 1970 года, но в 1969 году у Камамото обнаружили гепатит, и в первом раунде квалификации его сборная уступила и Австралии, и Южной Корее.

Он вернулся через год и вскоре вновь начал радовать своей игрой. Его лучшим годом был 1972-й, когда он забил 15 голов в восьми играх. Завершив карьеру, он занялся политикой и футбольным администрированием.

3. Ференц Пушкаш, Венгрия (85 матчей, 84 гола)

Голы и навыки Ференца Пушкаша

В период с 1945 по 1956 год «Галопирующий майор» (Ференц Пушкаш выступал за армейский клуб, где все футболисты имели воинские звания) забил 84 гола в 85 матчах за сборную Венгрии, включая три хет-трика и покер во встрече с Албанией (12:0).

На Олимпийских играх 1952 года он забил четыре мяча, а его Венгрия завоевала золото. Затем, в 1953 и 1954 годах, «Могучие мадьяры» победили Англию 6:3 и 7:1, а Пушкаш оформил дубли в каждом из матчей.

В стартовом матче чемпионата мира 1954 года он забил три гола, после чего получил стрессовый перелом лодыжки. Пушкаш пропустил две игры, но вернулся к финалу против ФРГ и даже забил, однако противник совершил камбек и не отдал чемпионский кубок венграм.

2. Криштиану Роналду, Португалия (164 матча, 99 голов)

Медленно, но верно Криштиану Роналду продвигается вверх по этому списку. В марте 2017 года выше него было 11 человек, но после битвы на ЧМ-2018 против Марокко он опередил Пушкаша и впереди остался всего один бомбардир.

В дебютном для себя матче на ЧМ-2018 он оформил хет-трик, забив спасительный гол в ворота испанцев на 88-й минуте. Рон всегда считался «клатчером» в составе сборной Португалии. Тем не менее, особенно хорошо запомнился его хет-трик в ворота шведов в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2014.

В отборе на чемпионат мира 2018 гола только Роберт Левандовски забил больше голов, при этом Роналду не отличился точным ударом только в двух играх.

Теперь он на десять мячей отстает от первого места, и его вряд ли что-то остановит. Али Даеи, он идет за тобой!

1. Али Даеи, Иран (149 матчей, 109 голов)

Али Даеи

Когда берлинская «Герта» обыграла «Челси» со счетом 2:1 в групповом этапе Лиги чемпионов в 1999 году, именно самый результативный бомбардир в истории международного футбола опозорил Франка Лебефа. Иранский нападающий Али Даеи тогда обокрал француза на половине поля лондонцев, прежде чем сделать счет 2:0.

С 1993 по 2006 год Даеи забил 109 голов в 149 международных матчах. Дважды он делал покеры — против Южной Кореи на Кубке Азии-1996, а затем против Лаоса в квалификации ЧМ-2006.

Даеи тоже редко встречался с сильными оппонентами, он также не смог забить голов в финальных частях чемпионатов мира 1998 и 2006 годов. Однако он принял участие в победном матче против США в 1998 году — единственном триумфе иранцев на мировых первенствах. 0