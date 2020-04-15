КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду

    Кого до сих пор не догнал португальский форвард?

    Футбол Сборная Бразилии Сборная Японии Сборная Венгрии Сборная Португалии Португалия Сборная Ирана
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуВеличайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду Томас МюллерПочему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе Антуан ГризманнОт Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатам
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
  • 14:50
    • «Автомобилист» возглавил бывший наставник сборной Канады
  • 13:43
    • Колосков: Снятие клубов с чемпионатов не смертельно для футбола
  • 13:29
    • Морозов: Готовимся начать новый сезон в сентябре
    Все новости спорта
    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    В футболе нет более приятного ощущения, чем надеть на себя футболку своей национальной команды. Ну, за исключением того, что вы еще и забьете гол, принеся своей сборной победу. И нижеперечисленные джентльмены прекрасно знают, каково это — быть героем нации.
    На данный момент Криштиану Роналду находится в десяти голах от рекорда по количеству забитых мячей в международных матчах. Нет никаких сомнений, что он постарается его побить как можно быстрее.

    Журнал FourFourTwo напомнил нам десятку лучших бомбардиров национальных сборных за всю историю, с которыми предлагаем познакомиться.

    10. Сунил Четри, Индия (115 матчей, 72 гола)

    Среди футболистов, продолжающих карьеру, Сунил Чатри занимает второе место по количеству голов на международном уровне, расположившись между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. На родине он известен как «Капитан Фантастик», а в составе сборной Индии является рекордсменом не только по голам, но и по проведенным матчам.

  • Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000
  • Сегодня

    • Наибольших успехов Четри добился в 2011 году, когда забил невероятные 13 голов в 17 матчах. Сейчас ему 35 лет и он, вероятно, понимает, что уже слишком поздно думать о первой строчке в нашем рейтинге.

    9. Башар Абдулла, Кувейт (133 матча, 75 голов)

    Башар Абдулла

    Никакого отношения к Маджиду Абдулле он не имеет. Этот представитель сборной Кувейта, которая выиграла два Кубка наций Персидского залива и доходила до полуфинала Кубка Азии, забил 75 голов в 133 матчах в период с 1996 по 2007 год.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    В 2000 году Башар Абдулла забил восемь голов в победном матче против Бутана (20:0). Четыре дня спустя он пять раз расписался в воротах Непала. А в начале 90-х годов регулярно терроризировал обороны таких стран, как Сингапур, Палестина и Узбекистан. Удобные соперники, чтобы оказаться в нашем списке.

    8. Пеле, Бразилия (92 матча, 77 голов)

    Голы Пеле за сборную Бразилии

    Добавьте 18 голов, которые Пеле забил за Бразилию в неофициальных матчах, и вы увидите его на втором месте в нашем рейтинге. Однако в официальных встречах бразилец отличился 77 раз, не будучи 100-процентным нападающим.

    В возрасте 17 лет он дважды забил в финальном матче чемпионата мира 1958 года против Швеции, после хет-трика против Франции в полуфинале. Пеле оформил еще шесть хет-триков на международном уровне, а на четырех чемпионатах мира сыграл 14 матчей, забил 12 голов и создал еще с десяток.

    Сотый гол Бразилии на мировых первенствах он забил в финале ЧМ-1970 против Италии. Он умел оказаться в нужное время в нужном месте.

    7. Зайнал Абидин Хасан, Малайзия (138 матчей, 78 голов)

    Замечательный рекорд сборной Малайзии становится еще более впечатляющим, если учесть, что Зайнал Абидин Хасан забил многие из своих голов, выступая на позиции защитника. Будучи высококлассным универсалом, он часто использовался в качестве нападающего, а затем отступал к задней линии, чтобы нейтрализовать атаки противников.

  • Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в Европе
  • Форвард «Баварии» заслуживает большего признания
  • Сегодня

    • Абидин Хассан провел свою клубную карьеру, попеременно выступая за малазийские «Салангор» и «Паханг», и забил впечатляющие 193 гола в 367 матчах национального первенства.

    Вместе с Хуссейном Саидом он забил одинаковое количество мячей на международном уровне, но оказался чуть ниже в рейтинге, поскольку провел на одну игру больше.

    6. Хуссейн Саид, Ирак (137 матчей, 78 голов)

    Неудивительно, что Хуссейна Саида называют величайшим игроком века в Ираке, ведь он с легкостью забил рекордное количество голов и провел рекордное количество матчей в своей сборной.

    Нападающий, который всю карьеру провел в составе «Аль-Талабы», пережил особенно плодотворный 1984 год, когда помог сборной выступить на Кубке наций Персидского залива. Там он оформил дубли в матчах против Омана и Кувейта, а также сделал хет-трик во встрече с Саудовской Аравией.

  • «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцев
  • На чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии
  • Вчера

    • Он покинул сборную в 1990 году в возрасте 32 лет, после того, как Ирак снялся с Кубка наций Персидского залива… из-за судейства. Бывают и такие скандалы.

    5. Годфри Читалу, Замбия (108 матчей, 79 голов)

    Помните, как в 2012 году все поздравляли Лионеля Месси с побитием рекорда Герда Мюллера по количеству голов за календарный год? После этого Федерация футбола Замбии выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что Годфри Читалу забил 107 голов в 1972 году, то есть в тот же период, когда Мюллер забил свои 85 мячей.

    Читалу также забил 79 голов в 108 матчах за сборную Замбии в период между 1968 и 1980 годами. Его звездный час наступил на Олимпийских играх в Москве, где он забил голы в матчах с Венесуэлой и Советским Союзом.

    К сожалению, в апреле 1993 года, когда он руководил национальной командой, Читалу погиб в авиакатастрофе у побережья Габона вместе со своими играми и тренерским штабом.

    4. Кунисигэ Камамото, Япония (84 матча, 80 голов)

    Кунисигэ Камамото

    Первая футбольная суперзвезда Японии Кунисигэ Камамото забил 80 голов в 84 матчах в период между 1964 и 1977 годами. Он стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр в Мехико в 1968 году, где оформил хет-трик в матче против Нигерии, а также дважды забил Франции в четвертьфинале.

  • Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризиса
  • Вудворда напрасно критиковали
  • Вчера

    • Япония тогда заняла третье место и возлагала большие надежды на отбор на чемпионат мира 1970 года, но в 1969 году у Камамото обнаружили гепатит, и в первом раунде квалификации его сборная уступила и Австралии, и Южной Корее.

    Он вернулся через год и вскоре вновь начал радовать своей игрой. Его лучшим годом был 1972-й, когда он забил 15 голов в восьми играх. Завершив карьеру, он занялся политикой и футбольным администрированием.

    3. Ференц Пушкаш, Венгрия (85 матчей, 84 гола)

    Голы и навыки Ференца Пушкаша

    В период с 1945 по 1956 год «Галопирующий майор» (Ференц Пушкаш выступал за армейский клуб, где все футболисты имели воинские звания) забил 84 гола в 85 матчах за сборную Венгрии, включая три хет-трика и покер во встрече с Албанией (12:0).

    На Олимпийских играх 1952 года он забил четыре мяча, а его Венгрия завоевала золото. Затем, в 1953 и 1954 годах, «Могучие мадьяры» победили Англию 6:3 и 7:1, а Пушкаш оформил дубли в каждом из матчей.

  • Индивидуальные тренировки теперь в моде. Санчо и Роналду готовы подтвердить
  • Многие клубы хотят развивать личностей, а не делать ставку на группу игроков
  • 13/04/2020

    • В стартовом матче чемпионата мира 1954 года он забил три гола, после чего получил стрессовый перелом лодыжки. Пушкаш пропустил две игры, но вернулся к финалу против ФРГ и даже забил, однако противник совершил камбек и не отдал чемпионский кубок венграм.

    2. Криштиану Роналду, Португалия (164 матча, 99 голов)

    Медленно, но верно Криштиану Роналду продвигается вверх по этому списку. В марте 2017 года выше него было 11 человек, но после битвы на ЧМ-2018 против Марокко он опередил Пушкаша и впереди остался всего один бомбардир.

    В дебютном для себя матче на ЧМ-2018 он оформил хет-трик, забив спасительный гол в ворота испанцев на 88-й минуте. Рон всегда считался «клатчером» в составе сборной Португалии. Тем не менее, особенно хорошо запомнился его хет-трик в ворота шведов в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2014.

  • Раньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06
  • О финальном поединке Лиги чемпионов сезона 2005/06 между «Барсой» и «Арсеналом»
  • 13/04/2020

    • В отборе на чемпионат мира 2018 гола только Роберт Левандовски забил больше голов, при этом Роналду не отличился точным ударом только в двух играх.

    Теперь он на десять мячей отстает от первого места, и его вряд ли что-то остановит. Али Даеи, он идет за тобой!

    1. Али Даеи, Иран (149 матчей, 109 голов)

    Али Даеи

    Когда берлинская «Герта» обыграла «Челси» со счетом 2:1 в групповом этапе Лиги чемпионов в 1999 году, именно самый результативный бомбардир в истории международного футбола опозорил Франка Лебефа. Иранский нападающий Али Даеи тогда обокрал француза на половине поля лондонцев, прежде чем сделать счет 2:0.

    С 1993 по 2006 год Даеи забил 109 голов в 149 международных матчах. Дважды он делал покеры — против Южной Кореи на Кубке Азии-1996, а затем против Лаоса в квалификации ЧМ-2006.

    Даеи тоже редко встречался с сильными оппонентами, он также не смог забить голов в финальных частях чемпионатов мира 1998 и 2006 годов. Однако он принял участие в победном матче против США в 1998 году — единственном триумфе иранцев на мировых первенствах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Несостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
  • 09/04/2020 в 21:47
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея»
  • 1.71
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Карлос Фиерро
  • Несостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
    • 21:47 09/04/2020     Хосеп Бартомеу
  • «Барса» гниет с головы. Скандал в каталонском клубе
    • 22:16 11/04/2020     У Месси конфликт с руководством «Барселоны»
  • «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода
    • 03:09 11/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Тоже интересно
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 13:560
  • 16:58
    • «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» поспорят за хавбека «Вердера»
  • 16:50
    • «Ман Сити», ПСЖ и «Ман Юнайтед» интересуются защитником «Наполи»
  • 16:37
    • Клозе может стать ассистентом главного тренера «Баварии»
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986 Футбол «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцевНа чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии Вчера в 17:200
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 20:33
    • Стремвалль перейдет в «Авангард»
  • 20:21
    • Главный тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса
  • 20:04
    • Польховский: Я готов полностью отвечать за результат
    У «МЮ» более 26 глобальных спонсоров Футбол Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризисаВудворда напрасно критиковали Вчера в 04:300
  • 15:57
    • Питерс: Я счастлив подписать контракт с клубом
  • 15:38
    • «Интер» снова интересуется Видалем
  • 14:41
    • Гравина: Я не сдамся, чемпионат должен быть доигран
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.34
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие