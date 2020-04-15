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    Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»

    Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000

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    Как две команды вышли в плей-офф

    На первом групповом этапе «Манчестер Юнайтед» в квартете D бился за проход дальше с «Марселем», «Штурмом» и клубом «Кроация». Коллективу Алекса Фергюсона удалось занять первое место, набрав 13 очков.

    Во втором раунде «красные дьяволы» также были лидерами своей группы. Во встречах с «Валенсией», «Фиорентиной» и «Бордо» «манкунианцы» заработали 13 баллов. Закончив два групповых этапа на вершине, английская команда без особых проблем попала в четвертьфинал.

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    • «Реал» в ходе первого раунда сыграл по два раза с «Порту», «Олимпиакосом» и «Мольде». В этих поединках «сливочные» заработали 13 баллов и опередили португальских соперников на 1 пункт, благодаря чему и заняли первое место.

    На следующем этапе у «королевского клуба» были серьезные проблемы. В Группе C коллектив Висенте дель Боске соревновался за плей-офф с «Баварией», «Динамо» Киев и «Русенборгом».

    Мюнхенская команда закончила группу на первом месте, а норвежский коллектив с одним баллом был на дне таблицы. Главная битва за четвертьфинал точилась между мадридцами и киевлянами. Исход второго места решила выездная победа «Реала» — 2:1, а также ничья на «Сантьяго Бернабеу» — 2:2.

    Первый матч в Мадриде

    4 апреля 2000-го года «Реал» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу». Соперники не сумели хотя бы раз забить в чьи-либо ворота, поэтому расстроенная 80-тысячная публика в Мадриде ждала ответную встречу в надеждах на успех «сливочных» в Англии.

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    • Несмотря на нули в первой игре, от второго поединка ждали много интересного. Ответка состоялась 19 апреля. Тогда «Олд Траффорд» посетила 61 тысяча болельщиков. На кону решалась судьба полуфинала. В 20:45 команды под пристальным вниманием авторитетного рефери Пьерлуиджи Коллины начали этот матч.

    Перестрелка в первом тайме

    Соперники без раскачки начали бегать от ворот до ворот, желая первыми открыть счет. Обе команды пытались создать какую-то опасность с помощью прострелов или подач в штрафную.

    «Реал» чаще атаковал через фланг и проходы вперед в исполнении Роберто Карлоса, а «Манчестер Юнайтед» рассчитывал на навесные передачи Дэвида Бекхэма и попытки обострить от Райана Гиггза. Но игроки откровенно неудачно распоряжались своими шансами и били прилично мимо ворот.

    «Манчестер Юнайтед» — «Реал». ЛЧ 1999/2000

    Шикарной возможностью не распорядились гости в эпизоде, когда после паса Роберто Карлоса Фернандо Морьентес из выгодной позиции пробил очень слабо. Вратарь Ван дер Гау без проблем забрал мяч намертво. Но для обороны «МЮ» такой опасный прорыв «Реала» был тревожным. Проходы по флангу Райана Гиггза и его пасы в штрафную, а также бесконечные забегания Роберто Карлоса и моменты, созданные благодаря ему, превратили первый тайм в яркое зрелище, которое обещало голы.

    Первый забитый мяч «Олд Траффорд» увидел уже на 21-й минуте. И пришел он с правого фланга. На этот раз Морьентес отпасовал на Сальгадо, Мичел сделал прострел вдоль вратарской. Голкипер готов был забрать мяч, но Рой Кин не видел партнера и попытался отразить угрозу. Вышло не так, как хотелось. Мяч срикошетил в ворота, «Реал» вышел вперед в гостевой игре!

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    • После пропущенного гола хозяева вновь активизировались у чужих ворот. Практически каждая подача в штрафную «Реала» влекла за собой угрозу. Не обошлось в первом тайме и без парочки добротных сейвов от Касильяса. Мадридцы же чаще делали ставку на контратаки и также создавали хорошие моменты. Однако голов в таком бодром тайме больше не было. Перерыв, «Реал» ведет 1:0!

    Преимущество гостей в три гола

    Выйдя из раздевалки, коллектив Висенте дель Боске выдал мощный старт. Несколько попыток мадридцев забить завершились неудачно, а на 50-й минуте «Реал» все-таки удвоил преимущество. Стив Макманаман своим пасом отрезал нескольких защитников «МЮ», а Рауль вышел на ударную позицию и точно закрутил мяч в дальний угол. Мадридцы завладели комфортным преимуществом в гостях, 2:0!

    Сразу же после второго взятия ворот «манкунианцы» могли сократить преимущество, если бы Рой Кин попал в цель из убойной позиции. За такое расточительство «Манчестер Юнайтед» был наказан на 53-й минуте. Фернандо Редондо здорово прошел по левому флангу, вбежал в штрафную и покатил мяч на Рауля. Перед Раулем были пустые ворота и нападающий буквально внес мяч в ворота. Разгром уже в начале второго тайма, 3:0!

    Голы хозяев на «Олд Траффорд»

    «Реал» не хотел останавливаться на достигнутом и ловил «красных дьяволов» на контратаках. «Сливочные» создавали неплохие моменты, но забить четвертый им не удалось. А вот на 63-й минуте хозяева наконец-то распечатали ворота соперников.

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    Пол Скоулз сделал пас на Дэвида Бекхэма, после чего публика на «Олд Траффорд» пришла в восторг от индивидуального прохода Бекса, который накрутил защиту мадридцев и сильно пробил в дальний угол. Икер Касильяс с таким выстрелом справиться не мог. Благодаря красоте в исполнении Бекхэма «Юнайтед» отыграл один мяч, 1:3!

    Забив первый гол, хозяева уже не так активно оказывали давление на «Реал», но по воротам «манкунианцы» порой били опасно. Время потихоньку подходило к концу матча, а «Манчестеру» нужно было забивать несколько раз. По игре становилось ясно, что этого сделать не получится.

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    • На 87-й минуте Макманаман в своей штрафной сбил Роя Кина. Коллина назначил пенальти. Минутой позже Пол Скоулз, сделав внушительный разбег, очень сильно пробил в девятку. Подобный удар отразить невозможно, «манкунианцы» забивают второй, 2:3. На большее команды Алекса Фергюсона не хватило.

    Мадридцы этой победой обеспечили себе выход в полуфинал. Там они разберутся с «Баварией» по сумме двух матчей 3:2 и сыграют с «Валенсией» в финальном поединке. 0

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