Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризиса

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подвергается нещадной критике все семь лет работы на своем посту. Тем не менее, ситуация с коронавирусом и его последствиями может сделать функционера настоящим спасителем клуба.

Сульшер надеется, что коронавирус поможет трансферам «МЮ»

Несколько дней назад Уле Гуннар Сульшер заявил, что, как только пандемия закончится, «Манчестер Юнайтед» надеется, что сможет использовать любые неожиданные возможности трансферного рынка, вызванные тем, что клубы сталкиваются с финансовыми трудностями из-за отсутствия доходов во время длительного увольнения.

Менеджер «МЮ» не выбрал слово «эксплуатировать», но понятно, что речь идет о том, что многие потенциальные контрагенты манкунианцев окажутся с трудностями. Ясно, что с «Олд Траффорд» пришло ясное сообщение, что «Красные Дьяволы» переживут бурю, и как только футбол вернется в нормальное русло, они ожидают, что смогут превратить свои лидерские позиции на рынке в преимущество.

В игре больше ничего не происходит, что означает, что все, от Джека Грилиша до Джейдона Санчо, выстраиваются в очередь — люди уже пытаются решить, удастся ли Грилишу и Джеймсу Мэддисону заиграть в одной команде. Тем не менее, в то время как Сульшер, возможно, принимает желаемое за действительное, если воображает, что самые яркие молодые таланты собираются создать упорядоченную очередь за пределами своего кабинета, его рассуждения — это не какая-то утопия.

Почему «МЮ» чувствует себя уверенно

Похоже, «Юнайтед» оказался лучше защищен, чем большинство клубов АПЛ, от потери доходов от посещаемости матчей, потому что какое-то время работал над тем, чтобы стать менее зависимыми от какого-то конкретного источника денежных поступлений.

Любой, кто видел армию корпоративного и гостеприимного персонала, спускающиеся по «Олд Траффорд» в дни матчей, оценит, что «МЮ» зарабатывает больше денег, чем большинство остальных в АПЛ, благодаря максимизации своих возможностей для развлечений и мерчендайзинга, в то время, как клуб также впереди всех (из-за чего часто становился объектом для насмешек) в заключении выгодных контрактов вне поля и стадиона. Да, здесь мы говорим о глобальных бизнес-спонсорах, включая производителей лапши, матрасов и кофе, которые сделали исполнительного вице-председателя Эд Вудворда забавной фигурой.

По последним подсчетам, хотя подсчеты часто бывают сложными, поскольку существуют различные уровни спонсорства и новые бренды все еще добавляются, у «Юнайтед» было 26 основных глобальных партнеров. Болельщики, как правило, раздражаются от этого, потому что предпочли бы, чтобы клуб потратил столько же усилий на покупку нового центрхава или попадание в Лигу чемпионов, в то время, как фанаты клубов-соперников рассматривают это как комедийный дар. В конце концов, какому поклоннику какой команды нужен положительный финансовый баланс, а не успехи на поле? Кто в здравом уме предпочел бы накопление спонсорских контрактов, а не очки в чемпионате?

Для Вудворда началась белая полоса

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это предпочел бы Вудворд (хотя он, очевидно, также предпочел бы повышение стандартов игры), и в течение последних нескольких лет его беспощадно изображали как не брезгующего ничем ради накопления денег бухгалтера, неразумно назначенного для управления знаменитой организацией.

Не вся критика и насмешки были совершенно незаслуженными, но в последние месяцы были явные признаки, особенно после того, как некие рассерженные фанаты «Дьяволов» устроили беспорядки рядом с его домом, что черная полоса функционера манкунианцев сменилась на белую. При этом Сульшер посрамил своих критиков и теперь выглядит способным внушить уважение подопечным и добиться хороших результатов.

Бруну Фернандеш добился безупречного успеха с тех пор, как прибыл из «Спортинга» в январе, не только доказав, что «Юнайтед» может по-прежнему находить и привлекать лучших игроков, но и отбрасывая весь негатив от саги с будущим Погба. И теперь, в то время, когда на поле ничего не происходит, а очки в лиге внезапно становятся недоступными, Вудворда чуть ли не можно поздравлять за его предусмотрительность в том, что потоки доходов «МЮ» достаточно разнообразны, чтобы выжить.

Фанатам «МЮ», вероятно, придется извиниться перед Вудвордом

Еще до того, как Сульшер выступил со своими замечаниями, оказалось, что есть множество клубов, желающих получить четкие гарантии постоянного дохода из источников, не затронутых коронавирусом. На ранней стадии дискуссий о сокращении зарплат и отпусках «Юнайтед» дал понять, что могут позволить себе принять удар пандемии.

Вудворд сказал то же самое еще год назад, пожав плечами в ответ на вопрос о впечатляющем всплеске дисбалансе, вызванном желанием Жозе Моуринью заполучить Алексиса Санчеса. Манкунианцы, возможно, не все делали и делают правильно, тогда или сейчас, но любой бизнес, способный спокойно переносить оклад с тем размером, что есть у Санчеса, должно быть, пребывает в хорошем состоянии.

Именно это и могут доказать следующие несколько недель и месяцев. Менеджер «Дьяволов», вероятно, не подпишет одновременно Грилиша, Санчо и Мэддисона, но «Юнайтед», скорее всего, будет в состоянии приобрести кого-то из них. Никто точно не знает, как и когда все это закончится, но разумно предположить, что «бизнес как ни в чем ни бывало» возобновится на «Олд Траффорд» раньше, чем в большинстве других клубов.

Исполнительный директор «МЮ», который начал сезон как клоун, еще может закончить его, считаясь провидцем. Воистину, мы переживаем странные времена. Как только завершится карантин, фанатам манкунианцев, возможно, придется нанести еще один визит домой к Вудворду, но на сей раз для того, чтобы извиниться. 0