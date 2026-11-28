29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Сандерленд»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Сандерленд» набрал лишь девять очков. Команда забила восемь мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы подписав мировую с «Ягеллонией» — 1:1.
До того «Сандерленд» не уступил «Астон Вилле» — 0:0, а вот чуть раньше переиграл «Челси» — 1:0. «Чёрные коты» не уступили в трех последних поединках.
Состояние команды: «Сандерленд» сражается за выживание в элитном дивизионе, победив лишь в двух поединках из одиннадцати.
При этом «Сандерленд» имеет огромные проблемы с реализацией. Дома же команда и вовсе забила всего лишь два мяча в пяти поединках. Зато «шпорам» она не проигрывает уже десять лет. Тем не менее очки нужно брать здесь и сейчас!
Безусловно, команда будет активно атаковать. Вот только Брайан Бробби очень не вовремя получил травму и партнерам не поможет.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» окопался в середняках. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тоттенхэм» на три зачетных пункта отстает от топ-5. Команда забила 12 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Ипсвичем» — 2:0.
До того «Тоттенхэм» был бит «Лидсом» — 0:1, а вот чуть раньше переиграл «Кристал Пэлас» — 2:0. «Шпоры» в пяти гостевых поединках забили всего три мяча.
Состояние команды: «Тоттенхэм» имеет проблемы с реализацией, однако постепенно набирает обороты.
При этом «Тоттенхэм» по своему кадровому потенциалу должен бороться за выход в Лигу чемпионов, но после столь неудачного старта дела и так налаживаются. «Шпоры» способны на большее, да и пора бы раззабиваться Доминику Соланке, на счету которого пока всего два гола в чемпионате.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Шпоры» имеют амбиции и шансы подтянуться к зоне еврокубков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Сандерленда» — в 3.75.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.00, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.80.
Прогноз: «Шпоры» имеют потенциал прибавить в плане реализации, тогда как «Сандерленд» нынче выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Сандерленд» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Шпоры» уже десять лет не обыгрывают «Сандерленд»
- «Тоттенхэм» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Чёрные коты» забили всего два мяча в пяти домашних поединках
- «Шпоры» в пяти выездных матчах настреляли всего три мяча