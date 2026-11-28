29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Сандерленд»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Сандерленд» набрал лишь девять очков. Команда забила восемь мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы подписав мировую с «Ягеллонией» — 1:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Сандерленд» не уступил «Астон Вилле» — 0:0, а вот чуть раньше переиграл «Челси» — 1:0. «Чёрные коты» не уступили в трех последних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Сандерленд» сражается за выживание в элитном дивизионе, победив лишь в двух поединках из одиннадцати.

При этом «Сандерленд» имеет огромные проблемы с реализацией. Дома же команда и вовсе забила всего лишь два мяча в пяти поединках. Зато «шпорам» она не проигрывает уже десять лет. Тем не менее очки нужно брать здесь и сейчас!

Безусловно, команда будет активно атаковать. Вот только Брайан Бробби очень не вовремя получил травму и партнерам не поможет.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» окопался в середняках. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» на три зачетных пункта отстает от топ-5. Команда забила 12 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Ипсвичем» — 2:0.

До того «Тоттенхэм» был бит «Лидсом» — 0:1, а вот чуть раньше переиграл «Кристал Пэлас» — 2:0. «Шпоры» в пяти гостевых поединках забили всего три мяча.

Состояние команды: «Тоттенхэм» имеет проблемы с реализацией, однако постепенно набирает обороты.

При этом «Тоттенхэм» по своему кадровому потенциалу должен бороться за выход в Лигу чемпионов, но после столь неудачного старта дела и так налаживаются. «Шпоры» способны на большее, да и пора бы раззабиваться Доминику Соланке, на счету которого пока всего два гола в чемпионате.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Шпоры» имеют амбиции и шансы подтянуться к зоне еврокубков.

На что ставят в матче Сандерленд — Тоттенхэм Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Тоттенхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Сандерленда» — в 3.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.00, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: «Шпоры» имеют потенциал прибавить в плане реализации, тогда как «Сандерленд» нынче выглядит бледновато.

2.00 Победа «Тоттенхэма» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Сандерленд» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Сандерленд» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт