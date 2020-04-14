От Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатам

Нападающий «Вулверхэмптона» Диого Жота тренирует «Телфорд Юнайтед», форвард «Барселоны» Антуан Гризманн стал одним из 32 игроков, борющихся за «Кубок Франции» (победитель ЧМ-2018 также возглавляет «Ренн»), да и для полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана футбол остался большой частью ежедневного расписания.

Поскольку нехватка живого футбола продолжается, ведущие звезды спорта — и тысячи фанатов по всему миру — погружаются в виртуальный эквивалент своей собственной профессии: Football Manager 2020.

Football Manager — это мир, в котором реалистичность сочетается с непредсказуемостью футбола, в которую играют на Windows, MacBook и на мобильных устройствах.

По своей сути, это пошаговая ролевая игра, в которой вы берете на себя ответственность за клуб по вашему выбору, а затем соревнуетесь с виртуальным эквивалентом реальных тренеров в игре.

Она также предлагает беспрецедентную свободу действий и контроль. Вы можете начать словесную войну с Юргеном Клоппом или открыть следующего Эрлинга Холанна.

Football Manager 2020

Вы можете разругаться с владельцами клуба из-за возможностей вашего аналитического отдела или оштрафовать игрока, если он прогуляет тренировку.

Вы можете взять под свой полный контроль все, включая детали обучения вашей молодежной команды, или же вы можете пройти сезон, делегируя обязанности другим сотрудникам.

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Вы также можете быть уволены (получить пинка под зад в этой игре довольно просто). Если вы уволены из своего клуба, игра продолжается, к счастью, не зная о вашей неудаче, пока вы пытаетесь устроиться в другие клубы, управляемые компьютером и сидящие без тренера.

А потом вам приходится смотреть, как кто-то другой руководит вашей бывшей командой, как будто вас там никогда и не было.

В отличие от серии игр FIFA, вы не можете принимать активного участия в матчах. Вы задаете установки и направляете точки на экране, все больше раздражаясь на то, что у них никак не получается контрпрессинг при схеме 4-2-3-1.

Затем вы отправляетесь на пресс-конференцию, чтобы разобраться с трудными вопросами и давлением со стороны фанатов. По сути, это дает фанатам шанс сделать то, что они, как они сами всегда были уверены, способны сделать — руководить командой лучше, чем настоящий тренер.

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В эти скупые на футбол времена любители игры обращаются к ее виртуальному эквиваленту; спрос на футбольный менеджер идет вверх, в то время, как болельщики пытаются унять свой футбольный зуд виртуальным способом. Игра может и не дотягивает до реальности, но это все, что у них есть.

Истоки одержимости

Серия игр Football Manager стартовала почти 30 лет назад. Оригинальная концепция была придумана братьями Оливером и Полом Коллер в их спальне в английском Шропшире в 1985 году и получила название «Чемпионы Европы».

Первоначальная версия игры содержала всего 500 строк кода (для справки, в последней версии Microsoft Office — около 30 миллионов строк кода).

Издатель EA Sports отказался от этой игры, поскольку ей не хватало графики, но небольшая компания под названием Domark взялась выпустить ее.

Официально выпущенная под названием Championship Manager в 1992 году, игра быстро набирала популярность, и в 1994 году братья создали компанию Sports Interactive Ltd, чтобы и дальше развивать ее.

Игра была переименована в 2005 году в Football Manager. Год спустя она была куплена компьютерными гигантами Sega и сейчас включает в себя 118 лиг, в которых можно играть.

Championship Manager 01/02

По словам Майлза Джейкобсона, директора студии Sports Interactive, пользователи проводят в среднем 300 часов в год играя в Football Manager.

Когда каждый ноябрь выходит новое издание игры, с обновленными командами и добавленными функциями, чаще всего пользователи махают рукой на свои любимые сохраненные игры продолжительностью в 50 сезонов из предыдущего выпуска и начинают все заново.

«Мы рассматриваем Football Manager как вселенную», — рассказывает Джейкобсон ESPN. «Это может звучать странно, но в игре есть сотни и тысячи неиграбельных персонажей — игроков и тренеров — и вам они знакомы, так что вы можете представить себя в этой вселенной».

Football Manager 2005

Иэн Макинтош, который когда-то писал о своих попытках управлять «МЮ» и «Арсеналом» для ESPN, настолько любит игру, что в 2012 году он стал соавтором книги «Football Manager украл мою жизнь: 20 лет прекрасной одержимости».

«Я всегда защищал эту игру», — говорит Макинтош ESPN. «Есть люди, которые досконально разбираются в крикетной статистике или моделях железных дорог. Это одержимость, которая на первый взгляд кажется совершенно бесполезной, но это не так так.

Это похоже на решение кроссвордов или судоку и это не такое бессмысленное занятие, как взрывать инопланетян в Space Invaders. Вам нужны мозги и все более и более сложные знания футбольной тактики. Эта игра сочетает в себе развлечение и упражнения для мозга».

«Но игра не нуждается в людях. Она как Скайнет, и ее стремлению самоутвердиться с помощью растущего уровня реализма невозможно поротивостоять».

Но этот реализм может вызывать привыкание и разрушать жизни. Макинтош рассказывает, что Football Manager упоминался в 35 случаях развода.

FM2008

У меня был друг в школе, который не сдал важнейшие экзамены, так как он был слишком увлечен 15-м сезоном своего прохождения FM05 за шотландскую команду второго дивизиона «Ист Файер».

Но есть и положительные истории о тех, кто зарабатывает на жизнь, играя в Football Manager.

«Когда я приехал в Лондон в 2000 году, мой и без того значительный студенческий кредит устроился, а работа у меня низкооплачиваемой», — рассказал Макинтош.

«Я старался пореже ходить в паб, и поэтому до 2003 года у меня хватало денег лишь на один вечер в неделю. Я выводил свои команды в высшую лигу, в то время как другие веселились.

Но это не стоило мне ни гроша, так что на самом деле это помогло мне пережить непростые времена».

Football Manager становится мейнстримом

В нынешние времена вы можете зарабатывать на жизнь, управляя виртуальными командами, в то время как другие наблюдают за этим на YouTube.

Бен Карр, также известный как DoctorBenjyFM, проводит время своей самоизоляции транслируя свои игры за «Грейт-Ярмут» и миланский «Интер», и присматривая за своей беременной партнершей. Но его любовь к игре зародилась в непростые для него времена.

«Я вылетел из колледжа после периода депрессии и провел шесть лет в таком состоянии, пока мне не исполнилось 24 года», — рассказал Карр ESPN.

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«Я был безработным, и эта игра дала мне фокус, и, когда мне было 26 лет, я стал заниматься ей "на полную ставку".

Я стримил игру, общался с людьми и решил превратить мою страсть к ней во что-то полезное. И хотя звучит немного драматично, когда я говорю, что Football Manager помог мне выйти из депрессии, это былом огромным фактором. Игра дала мне возможность сбежать от проблем».

FM 2009

Его наиболее популярное видео на сегодняшний день — ролик, в котором пользователь Reddit использовал модификацию «уйти в отпуск» в игре, в результате чего она продолжается без вас, и провел таким 1000 сезонов в режиме симуляции — до 3015 года.

На это ушло 58 дней в режиме реального времени. (Хорошие новости, фанаты «Шеффилд Юнайтед», вы должны выиграть Премьер-лигу в 2374/75 годах со 101 очком, а «Брентфорд» станет самой богатой командой мира в следующем тысячелетии.)

Другой популярный инфлюэнсер, Джек Пичман, также известный как WorkTheSpace, получил свою работу в игровой индустрии, благодаря успеху, которого он добился в Football Manager.

Рассказы об одержимости Football Manager — обычное явление среди пользователей игры, так что комик Тони Джеймсон создал шоу, основанное на этом, для фестиваля в Эдинбурге в 2013 году под названием «Футбольный менеджер разрушил мою жизнь». Билеты на его шоу были распроданы. В 2015 году он отправился в 18-месячный тур по 50 местам.

FM11

«Я думаю, это немного похоже на НФЛ, когда вы пытаетесь объяснить основы системы кому-то, кто ничего не знает о НФЛ. Взаимопонимание сразу разрушено», — рассказывает Джеймсон ESPN.

«Это похоже на то, когда вы разговариваете с людьми, которые помешаны на World of Warcraft, или с теми, кто одевается как Гарри Поттер. Но, я имею в виду, мы ведь все надели форму для финала Кубка Англии в игре, не так ли?».

«Однажды я отбывал удаление со скамейки, стоя за дверью, пока моя команда играла. Правила есть правила».

Джеймсон также выучил слова к гимну Камеруна, чтобы «помочь своей команде» на FM 18, и когда он выиграл Лигу чемпионов с «Блайт Спартанс», он забронировал себе тур на автобусе по Ньюкаслу и включил во время этого тура «Мы чемпионы» на своем ноутбуке.

«Сейчас у меня двое маленьких детей, но благодаря COVID-19 у меня есть намного больше времени, чтобы снова играть в Football Manager», — сказал он.

«Я начал игру за "Кингс-Линн Таун", но теперь перебрался в "Бангор Сити" в Уэльсе. Я вышел на международный уровень!»

FM 13

У фанатов FM есть свои любимые игроки: культовые герои, такие как Фредди Аду, Черно Самба, Тонтон Зола Мукоко, Андри Сигпорссон, Николас Миллан, Марк Керр и Максим Цигалко.

Все они были удивительными футболистами в игре, более желанными и ценными, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду, но никто из них не сумел воплотить свою потрясающую статистику в реальность.

Возьмите Самбу — он был идущим нарасхват 16-летним талантом в «Миллуолле» в СМ 01/02 и превращался в победителя мирового масштаба. К сожалению, его реальная карьера не соответствовала этому оптимистичному прогнозу, и он завершил карьеру в 2015 году в норвежской команде третьего дивизиона «Тонсберг».

Клубы даже обращались к игре за трансферными подсказками для скаутов, используя ее обширную базу данных. «Эвертон» подписал соглашение в 2008 году, чтобы заблаговременно ознакомиться с базой данных до выпуска игры, в то время как несколько нынешних тренеров сделали свои первые шаги на этом поприще благодаря Football Manager.

«Это фантастическая игра, я многое узнал о футболе», — сказал в 2013 году тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. «Я помню, что когда играл, думал так же, как и сейчас, уже будучи тренером — что хочу дать шанс молодым игрокам и увидеть их развитие. Многие из моих игроков играют в FIFA и Football Manager — я думаю, что это помогает им лучше понимать футбол».

Иногда доходит до смешного, как в Азербайджане в 2013 году, когда 22-летний Вугар Гусейнзаде получил полуторагодичный контракт в качестве скаута «ФК Баку» исключительно за счет своей «проницательности», полученной в результате девяти лет игры в Football Manager.

Как Football Manager помогает людям в эти сложные времена

Тысячи новых пользователей обращаются к Football Manager 20 в нынешние времена социальной изоляции. По словам Джейкобсона, FM достиг рекордного шестизначного числа игроков в службе цифровой дистрибуции Steam, когда они сделали игру бесплатной на две недели.

«Любой небольшой побег от реальности в данный момент хорош», — сказал он. «Людям довольно трудно приспосабливаться ко всей этой ситуации с коронавирусом. Мы все это тоже чувствуем — мы, работавшие над игрой, — мы все тоже люди, и мы переживаем то же самое, поэтому если мы сможем сделать что-нибудь, что поможет уйти от этой реальности, то мы попытаемся это сделать».

Хотя пандемия коронавируса не будет отражена в FM20, несмотря на то, что некоторые пользователи просят Джейкобсона добавить его через обновление, чтобы идти в ногу с реальным миром, серия иногда даже опережает многие политические и социальные проблемы.

FM 2018

«Мы невероятно гордимся тем, как в прошлом мы разбирались с непростыми вопросами, будь то информирование людей о потенциальных последствиях Brexit или камин-ауты футболистов-еев в игре, которые не подавались как нечто из ряда вон выходящее», сказал Джейкобсон.

«То, как мы это сделали в игре, заключалось в том, что вы получали сообщение от коммерческого директора вашего клуба, в котором говорилось, что продажи футболок выросли на которой период времени, а потом вы об этом больше и не услышите, что, я надеюсь, будет происходить и в реальной жизни».

«Мы поддерживаем благотворительный фон "Kick it Out" (борется с дискриминацией в футболе — прим. ред) на протяжении 20 с лишним лет, и "War Child" (оказывает помощь детям, которые находятся на территориях зон, участвующих в военных конфликтах — прим. ред) получает отчисления с каждой купленной игры.

Мы сделали нашу упаковку на 100% перерабатываемой и пригодной для повторного использования — опять же, это стоило нам больших денег, но мы сделали это, потому что это правильно».

Следующее издание FM выйдет в ноябре. Такие звезды, как Гризманн и Жота, скачают его и испытают такие же разочарование и восторг, как и тысячи других фанатов. Каждый начинает на одном уровне, несмотря на свои способности в реальном мире, и у каждого свои любимые сейвы.

FM 19

«Я помню, как выиграл Кубок УЕФА с "Саутенд Юнайтед", — рассказал Макинтош. Это было хорошее время, но когда вы открываете новую игру и выигрываете трофей, вы чувствуете облегчение — вы знаете, что вам не уволят некоторое время и, возможно, вы сможете получить работу получше.

И вдруг вы понимаете, что вы человек средних лет, который играет в компьютерную игру, и играет он в нее уже 25 лет, и, ну, вы знаете, вам наверное стоит задуматься о своей жизни».

Хотя вы никогда не сможете пройти FM до конца, всегда найдутся те, кто использует игру как место, куда они могут сбежать на несколько драгоценных минут — или часов — пока мир ждет возвращения футбола.

«В футбольном мире мы видим очень мало новостей, а в реальном мире — все новости плохие», — сказал Джейкобсон. «Вот почему я считаю, что наша игра так популярна: это чистый эскапизм ... это позитивный мир, который нравится людям». 0