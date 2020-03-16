На заметку поклонникам Football Manager 2020: лучшие вундеркинды для подписания

Здесь не будет Жоау Фелишка или Трента Александер-Арнольда — эти парни невероятно талантливы, но они уже выступают на топ-уровне и вряд ли будут доступны для усиления для большинства геймеров. Мы заглянули глубже в этот рынок и собрали игроков, которые могут стать звездами игры в будущем.

Аймар Орос (AIMAR OROZ)

Центральный полузащитник, «Осасуна»

Цена: 9 миллионов фунтов.

Возможно, Орос может стать подходящим вариантом плеймейкера для большинства команд уровня английской Премьер-лиги благодаря его высокому базовому уровню передач, дриблинга, техники и видения поля. Есть вариант дождаться его окончания контракта и подписать бесплатно.

Алессио Риккарди (ALESSIO RICCARDI)

Центральный полузащитник, «Рома»

Цена: 20 миллионов фунтов.

Если проявить творческий подход и правильно составить предложение, добавив туда бонусы, то можно усилиться итальянским полузащитником за сумму порядка 10 миллионов. Он того стоит и сразу способен заиграть в большинстве европейских чемпионатов. С начала игры за парнем следит «Манчестер Сити», поэтому надо действовать быстро.

Алекс Сентеллес (ALEX CENTELLES)

Левый защитник, «Валенсия»

Цена: 5 миллионов фунтов.

Напервом этапе этот футболист не так готов к большим матчам, как некоторые его сверстники, но его преимущество заключается в том, что он уже выступает в аренде, где сможет прибавить. На второй сезон можно спокойно забирать его у «Валенсии» и наблюдать за его дальнейшим ростом.

Амин Гуири (AMINE GOUIRI)

Нападающий, «Лион»

Цена: 30 миллионов фунтов.

Его высокая стоимость делает сделку недоступной для всех, кроме топ-клубов. Маленькие команды могут арендовать форварда. Если ты управляешь большим клубом, то этот парень однозначно стоит внимания.

Андреас Сков Ольсен globallookpress.com

Андреас Сков Ольсен (ANDREAS SKOV OLSEN)

Вингер, «Болонья»

Цена: 13,5 миллиона фунтов.

Сков Ольсен, возможно, один из самых недооцененных футболистов в FM. Это идеальный вариант для клубов, играющих с вингерами. Это двуногий игрок, который может выступать на обоих флангах и имеет невероятные завершение (15), дальние удары (14) и дриблинг (14). Единственная проблема — его зарплата. Он хочет получать около 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Армел Белла-Котчап (ARMEL BELLA-KOTCHAP)

Центральный защитник, «Бохум»

Цена: 4 миллиона фунтов.

Парень с забаной фамилией — это настоящее сокровище игры. Он стоит всего 4 миллиона, просит зарплату 5 тысяч фунтов в неделю и не слишком горд, чтобы перейти в маленькую команду ради игрового времени. В будущем он станет выдающимся центрбеком. Ему не всегда хватает темпа, но это единственный минус на фоне множества достоинств.

Арне Майер (ARNE MAIER)

Центральный полузащитник, «Герта»

Цена: 40 миллионов фунтов.

Заполучить хавбека в первое трансферное окно не получится. Он несколько месяцев проводит в лазарете из-за травмы колена. Наберитесь терпения и заполучите его в январе или позже. Цена может упасть, если «Герта» вылетит из Бундеслиги.

Деклан Райс globallookpress.com

Деклан Райс (DECLAN RICE)

Опорный полузащитник, «Вест Хэм»

Цена: 50 миллионов фунтов.

Один из самых популярных дарований АПЛ не может стоить дешево. Тем не менее, за эти деньги вы получите крутого опорника, который классно работает в полузащите и может сыграть в защите. Более того, в перспективе он способен стать капитаном вашего клуба за счет яркой индивидуальности.

Диего Лайнес (DIEGO LAINEZ)

Вингер, «Бетис»

Цена: 12 миллионов фунтов.

Не обращайте внимание на пункт выкупа мексиканца за 20 миллионов фунтов — можно заполучить его дешевле. Кроме того, он не только вингер, но и может закрыть позицию под нападающим. Пользуйтесь его великолепным ускорением и дриблингом, дав указания чаще использовать эти качества.

Дуайт Макнил (DWIGHT MCNEIL)

Вингер, «Бернли»

Цена: 52 миллиона фунтов.

Если говорить честно, то Макнил не стоит этих денег. Несмотря на этот факт, вингер все равно очень хорош и способен терроризировать защитников. Можно попробовать переучить его на позицию левого хавбека, если вам не нужен вингер.

Эдуардо Камавинга (EDUARDO CAMAVINGA)

Центральный полузащитник, «Ренн»

Цена: 22 миллиона фунтов.

У вас хватает бюджета, чтобы потратить на 16-летнего парня больше 20 миллионов? Тем не менее, полузащитник станет одним из лучших плеймейкеров в симуляторе уже через пару лет.

Эмануэль Вингато (EMANUEL VIGNATO)

Вингер, «Кьево»

Цена: 12 миллионов фунтов.

Если ваш клуб не входит в футбольную элиту, то маловероятно, что вы сможете его заполучить уже в первое трансферное окно. «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси» ведут борьбу за таланта. Если у вингера начнутся проблемы, то через пару сезонов его можно подписать со скидкой.

Эрлинг Холанд (ERLING HAALAND)

Нападающий, «Зальцбург»

Цена: 16 миллионов фунтов.

Как и в реальной жизни, в FM 2020 Холанд — одно из главных чудес. Он может заиграть со старта практически в любой команде и является идеальным вариантом на острие атаки благодаря темпу, силе, храбрости и завершению (все — по 16).

Эван Хендерсон (EWAN HENDERSON)

Центральный полузащитник, «Селтик»

Цена: 6 миллионов фунтов.

В отличие от других игроков из этой подборки, Хендерсон — более долгосрочный проект, так как на старте у него не так много классных навыков. Это означает, что игрока можно забрать, управляя даже клубом Чемпионшипа.

Эсекиэль Паласиос (EXEQUIEL PALACIOS)

Центральный полузащитник, «Ривер Плейт»

Цена: 4,5 миллиона фунтов.

Его позиция — центральный хавбек, но это лишь на бумаге. Он прекрасно подойдет на роль атакующего полузащитника. Просто аргентинца надо переучивать.

Фабиу Силва (FABIO SILVA)

Нападающий, «Порту»

Цена: 35 миллионов фунтов.

Силву сложно рекомендовать геймерам. Он стоит очень дорого, а «Порту» не хочет его продавать. Однако навыки у него на великолепном уровне: 13 — завершений атаки, 14 — дриблинг. И это — в 16 лет. Гарантируем, что в симуляторе он станет одним из лучших форвардов мира.

Федерико Равалья (FEDERICO RAVAGLIA)

Вратарь, «Болонья»

Цена: 2 миллиона фунтов.

Не каждый юноша имеет потенциал стать суперзвездой. Это нормально. Если вы находитесь в поисках резервного вратаря — это то, что вам нужно.

Густаво (GUSTAVO ASSUNCAO)

Опорный полузащитник, «Фамаликан»

Цена: 9 миллионов фунтов.

Густаво не хватает яркого таланта, но он может оказаться полезным дополнением к команде, претендующей на место в еврокубках. Он прекрасно поддерживает контроль мяча, если вам это надо.

Хамед Траоре (HAMED JUNIOR TRAORE)

Центральный полузащитник, «Сассуоло»

Цена: 20 миллионов фунтов (третий сезон).

Вам не удастся заполучить Траоре до третьего сезона из-за условий его контракта. Но забывать о нем не стоит — ивуариец станет топ-игроком.

Ганнибал Межбри (HANNIBAL MEJBRI)

Атакующий полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Цена: 60 миллионов фунтов.

Манкунианцы не будут рады отпускать свое французское дарование. Если все-таки получится его подписать, Межбри станет игроком мирового уровня.

Илайкс Мориба globallookpress.com

Илайкс Мориба (ILAIX MORIBA)

Атакующий полузащитник, «Барселона»

Цена: 22,5 миллиона фунтов.

Вам надо будет активировать пункт выкупа, чтобы заполучить очередную жемчужину каталонцев. Предлагаем использовать его в роли атакующего хавбека в схеме 4-2-3-1, чтобы максимально реализовать его потенциал.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Джонатан Дэвид

Вингер, «Гент»

Цена: 15 миллионов фунтов.

Дэвид идеально подойдет вам, если команда играет постоянно на контратаках. Он обладает стремительным темпом и большим потенциалом, поэтому с радостью покинет бельгийский клуб.

Йоша Вагноман (JOSHA VAGNOMAN)

Защитник, «Гамбург»

Цена: 13 миллионов фунтов.

Этот парень обинаково хорошо играет на обоих флангах защиты. Сила — 17, темп — 16, дрибринг — 13, кроссы — 12. Это великолепные характеристики, чтобы помогать атаке.

Кака

Вингер, «Флуминенсе»

Цена: 4 миллиона фунтов.

Как и его знаменитый однофамилец, этот вундеркинд способен давать результат в одиночку благодаря прекрасным дриблингу (13), передачам (14) и принятию решений (14).

Карамоко Дембеле

Вингер, «Селтик»

Цена: 6 миллионов фунтов.

Дембеле пока еще не раскрыл свой потенциал, но его стоит купить и постепенно задействовать его в матчах уровня АПЛ. Со временем он дорастет до этого уровня и оправдает свою цену на сто процентов

Лука Иванушец

Атакующий полузащитник, «Динамо» Загреб

Цена: 9 миллионов фунтов.

Недорогой вариант качественного плеймейкера. Иванушец также отлично справляется с ролью теневого форварда.

Макс Ааронс (MAX AARONS)

Защитник, «Норвич»

Цена: 45 миллионов фунтов.

Ааронс — один из немногих молодых защитников в Football Manager 2020, который сразу справится с задачей игры в еврокубках и будет делать это без ошибок. Рекомендуем разрешить ему подключаться в атаку на фланге.

Мохаммед Ихаттарен (MOHAMED IHATTAREN)

Атакующий полузащитник, ПСВ

Цена: 22 миллиона фунтов.

В Голландии подрастает очередная группа вундеркиндов, а Ихаттарен — один из них. По крайней мере, с точки зрения симулятора. 16 — первое касание, 14 — передачи, 15 — техника и видение поля. Это идеальный плеймейкер даже в свои 17 лет.

Наджи Унювар (NACI UNUVAR)

Вингер, «Аякс»

Цена: 13,5 миллиона фунтов.

Унювар указан как игрок, который может действовать на позиции атакующего полузащитника, а также левого вингера, но именно последний вариант — предпочтительный.

Николо Армини (NICOLO ARMINI)

Центральный защитник, «Лацио»

Цена: 800 тысяч фунтов.

Если можешь подписать только одного вундеркинда за трансферное окно, то лучше сделать выбор в пользу Армини. Учитывая его трансферную стоимость — это простая задача. Даже если его не использовать — можно продать итальянца за хорошие деньги в будущем. При этом он станет отличным центрбеком на уровне АПЛ.

Себастьяно Эспозито (SEBASTIANO ESPOSITO)

Нападающий, «Интер»

Цена: 2 миллиона фунтов (пункт выкупа).

Эспозито — еще один вариант, чтобы усилить состав без особых проблем. Это 16-летний парень с классной физической подготовкой, а также интеллектом. С каждым годом он будет прибавлять и станет настоящей звездой.

Стефан Баич (STEFAN BAJIC)

Вратарь, «Сент-Этьен»

Цена: 7 миллионов фунтов.

Кипер, который ощутимо прибавить при правитльном тренере, тщательной подготовке и регулярном игровом времени. Его главные преимущества — игра на выходах и во время угловых. 0