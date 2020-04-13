Трансферный дайджест. 7-13 апреля

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Арсенал», нападающий, 26 лет

Мадридский «Реал» сделал запрос в «Арсенал» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает France Football.

Потенциальная сделка оценивается не менее чем в 50 миллионов евро. При этом лондонцы не хотят отпускать форварда.

По информации источника, что габонский футболист готов согласиться на переход, если «Арсенал» по итогам сезона не квалифицируется в Лигу чемпионов.

При ином раскладе лондонский клуб должен предложить Обамеянгу повышенную зарплату по новому контракту или согласиться отпустить футболиста бесплатно после завершения срока действия текущего соглашения, а именно в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что Обамеянг летом может уйти из «Арсенала», а к нему проявляют интерес «МЮ» и «Барселона», и уже ведут предварительные переговоры.

Появлялась информация, что сам игрок предпочел бы перейти в каталонский клуб.

Наш прогноз: «Арсенал»

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 24 года

Андре Онана globallookpress.com

Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal.com.

Онана готов покинуть «Аякс» этим летом и заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в одном из ряда европейских топ-клубов. Сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

Сейчас в ПСЖ Онана видят вторым номером, однако в будущем он может сменить 34-летнего Кейлора Наваса в основе.

Прошлым летом французский клуб уже проявлял интерес к 24-летнему голкиперу. Тогда «ПСЖ» в итоге сделал выбор в пользу Наваса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Онана и контактирует с окружением игрока. Вратарь был в системе молодежных команд «Барсы» в период с 2010 по 2015 год.

Напомним, что основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген пока не может договориться с клубом о новом контракте.

Также на голкипера голландского клуба претендует «Челси». Сообщается, что сумма трансфера голкипера составит 40-50 млн евро.

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс пообещал Онане, что он сможет уйти, если клуб получит выгодные предложения.

Все футбольные трансферы

В этом сезоне Онана провел 24 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, 8 из них — на ноль.

Наш прогноз: «Челси»

Марио Балотелли

«Бершия», нападающий, 29 лет

Марио Балотелли globallookpress.com

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

29-летним форвардом интересуется «Галатасарай», который готов предложить ему контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Стамбульский клуб ведет переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Балотелли перешел в «Брешию» перед стартом нынешнего сезона. В 19 матчах Серии А он забил пять мячей.

Наш прогноз: «Галатасарай»

Даниэле Ругани

«Ювентус», защитник, 25 лет

Даниэле Ругани globallookpress.com

Питерский «Зенит» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb.

Сделка может состояться благодаря связям спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибальты в итальянском клубе.

После перехода в «Ювентус» защитника Маттейса де Лигта и из-за прогресса Мериха Демирала 25-летний итальянец перестал всерьез претендовать на место в стартовом составе команды.

Руководство «бьянконери» готово расстаться с игроком, стороны уже контактировали по вопросу возможного перехода.

Всё о футболе России

«Зенит» может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год, а также различные бонусы.

Зимой уже появлялась информация об интересе «Зенита» к Ругани. Тогда «Ювентус» был готов продать его за 25-30 млн евро.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал информацию об интересе к защитнику «слухом и не более».

Ранее появлялась информация, что игрок «Ювентуса» входит в сферу интересов «Лестера». О трансфере говорили еще в зимнее трансферное окно, но в январе переход не состоялся. В тот момент «Юве» оценивал Ругани в 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Ругани провел за «Ювентус» 3 матча в Серии А и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: «Ювентус»

Бубакари Сумаре

«Лилль», полузащитник, 21 год

Бубакари Сумаре globallookpress.com

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, 21-летний француз вошел в список приоритетных покупок главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

Также в шорт-лист входят еще 2 игрока: 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинга, который является приоритетным вариантом и хавбек «Челси» Нголо Канте.

Все три игрока рассматриваются в качестве подмены Каземиро. Для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана его позиция остается стопроцентной. Сумаре же стилю ближе к Полю Погба.

Сделка по приобретению 21-летнего игрока оценивается в 24,5 млн евро, он может стать самым дешевым вариантом.

По информации AS, за Сумаре также следит «Ливерпуль», который всерьез на него нацелился. Игрок очень нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

В зимнее трансферное окно на Сумаре претендовали «Челси» и «МЮ», но сделка не состоялась. «Ньюкасл» предложил 45 млн фунтов за хавбеке — «Лилль» согласился, но игрок отказался.

Наш прогноз: «Лилль»

Эдуардо Камавинга

«Ренн», полузащитник, 17 лет

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Мадридский «Реал» продолжает следить за полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

По информации издания, Камавинга считает, что переезд в Мадрид был бы лучшим вариантом продолжения карьеры, поскольку стиль команды подходит ему и поспособствует его развитию.

В то же время семья игрока считает, что ему еще слишком рано соглашаться на такой трансфер, хотя и понимает, что сложно бороться с соблазном игры за «Реал».

«Ренн» также не хочет продавать хавбека в этом году и предпочел бы совершить сделку летом 2021-го. В «Реале» уверены, что обе проблемы разрешимы.

Все прогнозы на футбол

В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за «Ренн» 25 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

Наш прогноз: «Ренн»

Томас Парти

«Атлетико», полузащитник, 26 лет

Томас Парти globallookpress.com

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти заинтересовал итальянские клубы, сообщает As.

Миланский «Интер» и «Рома» изучают варианты приобретения хавбека. Также за ним продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико» не намерен отпускать 26-летнего полузащитника и хочет предложить ему новый контракт, прописав 100 миллионов евро в качестве суммы отступных.

В настоящий момент отступные за Парти составляют 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне ганец провел 24 игры в Ла Лиге и забил дважды.

Наш прогноз: «Атлетико» 0