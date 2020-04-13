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    Трансферный дайджест. 7-13 апреля

    Потеряет ли «Арсенал» звездного бомбардира, переманит ли «Зенит» защитника «Юве», усилится ли «Реал» молодым дарованием и другие трансферные новости последних дней

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Арсенал», нападающий, 26 лет

    Мадридский «Реал» сделал запрос в «Арсенал» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает France Football.

    Потенциальная сделка оценивается не менее чем в 50 миллионов евро. При этом лондонцы не хотят отпускать форварда.

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    • По информации источника, что габонский футболист готов согласиться на переход, если «Арсенал» по итогам сезона не квалифицируется в Лигу чемпионов.

    При ином раскладе лондонский клуб должен предложить Обамеянгу повышенную зарплату по новому контракту или согласиться отпустить футболиста бесплатно после завершения срока действия текущего соглашения, а именно в июне 2021 года.

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    • Ранее сообщалось, что Обамеянг летом может уйти из «Арсенала», а к нему проявляют интерес «МЮ» и «Барселона», и уже ведут предварительные переговоры.

    Появлялась информация, что сам игрок предпочел бы перейти в каталонский клуб.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Андре Онана

    «Аякс», вратарь, 24 года

    Андре Онана

    Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана может перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal.com.

    Онана готов покинуть «Аякс» этим летом и заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в одном из ряда европейских топ-клубов. Сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

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    • Сейчас в ПСЖ Онана видят вторым номером, однако в будущем он может сменить 34-летнего Кейлора Наваса в основе.

    Прошлым летом французский клуб уже проявлял интерес к 24-летнему голкиперу. Тогда «ПСЖ» в итоге сделал выбор в пользу Наваса.

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    Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в трансфере Онана и контактирует с окружением игрока. Вратарь был в системе молодежных команд «Барсы» в период с 2010 по 2015 год.

    Напомним, что основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген пока не может договориться с клубом о новом контракте.

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    • Также на голкипера голландского клуба претендует «Челси». Сообщается, что сумма трансфера голкипера составит 40-50 млн евро.

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс пообещал Онане, что он сможет уйти, если клуб получит выгодные предложения.

    Все футбольные трансферы

    В этом сезоне Онана провел 24 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, 8 из них — на ноль.

    Наш прогноз: «Челси»

    Марио Балотелли

    «Бершия», нападающий, 29 лет

    Марио Балотелли

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

    29-летним форвардом интересуется «Галатасарай», который готов предложить ему контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

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    • Стамбульский клуб ведет переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

    Балотелли перешел в «Брешию» перед стартом нынешнего сезона. В 19 матчах Серии А он забил пять мячей.

    Наш прогноз: «Галатасарай»

    Даниэле Ругани

    «Ювентус», защитник, 25 лет

    Даниэле Ругани

    Питерский «Зенит» интересуется защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb.

    Сделка может состояться благодаря связям спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибальты в итальянском клубе.

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  • 12/04/2020

    • После перехода в «Ювентус» защитника Маттейса де Лигта и из-за прогресса Мериха Демирала 25-летний итальянец перестал всерьез претендовать на место в стартовом составе команды.

    Руководство «бьянконери» готово расстаться с игроком, стороны уже контактировали по вопросу возможного перехода.

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    «Зенит» может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год, а также различные бонусы.

    Зимой уже появлялась информация об интересе «Зенита» к Ругани. Тогда «Ювентус» был готов продать его за 25-30 млн евро.

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал информацию об интересе к защитнику «слухом и не более».

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    • Ранее появлялась информация, что игрок «Ювентуса» входит в сферу интересов «Лестера». О трансфере говорили еще в зимнее трансферное окно, но в январе переход не состоялся. В тот момент «Юве» оценивал Ругани в 25-30 миллионов евро.

    В этом сезоне Ругани провел за «Ювентус» 3 матча в Серии А и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Бубакари Сумаре

    «Лилль», полузащитник, 21 год

    Бубакари Сумаре

    Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Le 10 Sport.

    По информации источника, 21-летний француз вошел в список приоритетных покупок главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

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    • Также в шорт-лист входят еще 2 игрока: 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинга, который является приоритетным вариантом и хавбек «Челси» Нголо Канте.

    Все три игрока рассматриваются в качестве подмены Каземиро. Для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана его позиция остается стопроцентной. Сумаре же стилю ближе к Полю Погба.

    Сделка по приобретению 21-летнего игрока оценивается в 24,5 млн евро, он может стать самым дешевым вариантом.

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    • По информации AS, за Сумаре также следит «Ливерпуль», который всерьез на него нацелился. Игрок очень нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

    В зимнее трансферное окно на Сумаре претендовали «Челси» и «МЮ», но сделка не состоялась. «Ньюкасл» предложил 45 млн фунтов за хавбеке — «Лилль» согласился, но игрок отказался.

    Наш прогноз: «Лилль»

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 17 лет

    Эдуардо Камавинга

    Мадридский «Реал» продолжает следить за полузащитником «Ренна» Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

    По информации издания, Камавинга считает, что переезд в Мадрид был бы лучшим вариантом продолжения карьеры, поскольку стиль команды подходит ему и поспособствует его развитию.

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    • В то же время семья игрока считает, что ему еще слишком рано соглашаться на такой трансфер, хотя и понимает, что сложно бороться с соблазном игры за «Реал».

    «Ренн» также не хочет продавать хавбека в этом году и предпочел бы совершить сделку летом 2021-го. В «Реале» уверены, что обе проблемы разрешимы.

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    В нынешнем сезоне 17-летний Камавинга провел за «Ренн» 25 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

    Наш прогноз: «Ренн»

    Томас Парти

    «Атлетико», полузащитник, 26 лет

    Томас Парти

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти заинтересовал итальянские клубы, сообщает As.

    Миланский «Интер» и «Рома» изучают варианты приобретения хавбека. Также за ним продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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    • «Атлетико» не намерен отпускать 26-летнего полузащитника и хочет предложить ему новый контракт, прописав 100 миллионов евро в качестве суммы отступных.

    В настоящий момент отступные за Парти составляют 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне ганец провел 24 игры в Ла Лиге и забил дважды.

    Наш прогноз: «Атлетико» 0

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