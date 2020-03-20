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    Жажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20

    Десятка игроков, которые порадуют геймеров высоким темпом игры в популярном футбольном симуляторе

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Автор Squawka Бен Грин составил десятку игроков, которые обладают самым высоком темпом в футбольном симуляторе FIFA 20.

    10. Дуглас Коста («Ювентус»)

    Дуглас Коста
    globallookpress.com

    Темп: 94.

    Присутствие бразильца в списке — далеко не новость. Туринский вингер благодаря своей скорости заслужил авторитет реактивного футболиста в Италии. Это однозначно самый взрывной игрок в команде Маурицио Сарри. Скорость, низкий центр тяжести и блестящая техника — смертельная комбинация, которая есть в арсенале у Косты.

    9. Садио Мане («Ливерпуль»)

    Садио Мане
    globallookpress.com

    Темп: 94.

    Тот парень, который может похвастаться молниеносными перемещениями по полю с разрушительным завершением атак. Мане является обладателем «Золотой бутсы» и настоящим кошмаром для любого правого защитника, а также любимым игроком многих геймеров.

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    • 8. Анибаль Чала («Толука»)

    Темп: 95.

    Эквадорский защитник действует на левом фланге и придает «Толуке» качество мирового уровня — космическую скорость на своей бровке.

    7. Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»)

    Дэниел Джеймс
    globallookpress.com

    Темп: 95.

    Джеймс провел хороший сезон с «Манчестер Юнайтед», за что заслужил обновленную зимнюю карточку в FIFA 20. Теперь валлийцу добавили скорости, сделав его страшной угрозой соперникам на виртуальных флангах, как и в реальной жизни.

    6. Кенсуке Нагаи («Токио»)

    Темп: 95.

    Самый возрастной футболист в рейтинге — нападающему сборной Японии уже 31 год. Однако он нисколько не выпадает из элитной группы виртуозов темпа. Нагаи практически всю карьеру проводит на родине — только в 2013-м году он попытался переехать в Европу, но в бельгийском «Стандарде» остаться не сумел.

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    • 5. Желсон Мартинш («Монако»)

    Желсон Мартинш (слева)
    globallookpress.com

    Темп: 95.

    Португальский вингер не только владеет невероятной скоростью, но она еще и сочетается с мастерством дриблинга (86), представляя серьезную угрозу для любого соперника.

    4. Ашраф Хакими («Реал», «Боруссия» Д — в аренде)

    Ашраф Хакими
    globallookpress.com

    Темп: 95.

    Фланговый защитник Хакими также получил улучшенную карточку в «зимнем обновлении», что сделало его одной из главных звезд по скорости в симуляторе. Если не считать специальные карточки и иконы, то быстрее защитника вы не найдете.

    3. Лерой Сане («Манчестер Сити»)

    Лерой Сане
    globallookpress.com

    Темп: 95.

    Немецкий вингер «горожан» известен своим врожденным набором талантов — дриблинг, контроль мяча и ноги олимпийского атлета. Результат получается великолепным. Жаль, что из-за травмы он пока не может показать весь свой потенциал в футболке «Ман Сити».

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    • 2. Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

    Адама Траоре
    globallookpress.com

    Темп: 96.

    Траоре отличается строением тела, которое напоминает больше профессионального атлета, но и играет он блестяще. Вингер известен взрывными рывками на флангах, которые вводят защиту соперника в состояние паники.

    1. Килиан Мбарре («Пари Сен-Жермен»)

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Темп: 96.

    Он может забивать, он может вести мяч к воротам, он может финтить. Мбаппе может все. Этот вундеркинд вряд ли чего-то не умеет в футболе, но главное достоинство действующего футболиста — серьезная скорость. Его сверхзвуковые рывки часто оставляют защитников в дураках, после чего следуют красивые голы. 0

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