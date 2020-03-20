Жажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20

10. Дуглас Коста («Ювентус»)

Дуглас Коста globallookpress.com

Темп: 94.

Присутствие бразильца в списке — далеко не новость. Туринский вингер благодаря своей скорости заслужил авторитет реактивного футболиста в Италии. Это однозначно самый взрывной игрок в команде Маурицио Сарри. Скорость, низкий центр тяжести и блестящая техника — смертельная комбинация, которая есть в арсенале у Косты.

9. Садио Мане («Ливерпуль»)

Садио Мане globallookpress.com

Темп: 94.

Тот парень, который может похвастаться молниеносными перемещениями по полю с разрушительным завершением атак. Мане является обладателем «Золотой бутсы» и настоящим кошмаром для любого правого защитника, а также любимым игроком многих геймеров.

8. Анибаль Чала («Толука»)

Темп: 95.

Эквадорский защитник действует на левом фланге и придает «Толуке» качество мирового уровня — космическую скорость на своей бровке.

7. Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»)

Дэниел Джеймс globallookpress.com

Темп: 95.

Джеймс провел хороший сезон с «Манчестер Юнайтед», за что заслужил обновленную зимнюю карточку в FIFA 20. Теперь валлийцу добавили скорости, сделав его страшной угрозой соперникам на виртуальных флангах, как и в реальной жизни.

6. Кенсуке Нагаи («Токио»)

Темп: 95.

Самый возрастной футболист в рейтинге — нападающему сборной Японии уже 31 год. Однако он нисколько не выпадает из элитной группы виртуозов темпа. Нагаи практически всю карьеру проводит на родине — только в 2013-м году он попытался переехать в Европу, но в бельгийском «Стандарде» остаться не сумел.

5. Желсон Мартинш («Монако»)

Желсон Мартинш (слева) globallookpress.com

Темп: 95.

Португальский вингер не только владеет невероятной скоростью, но она еще и сочетается с мастерством дриблинга (86), представляя серьезную угрозу для любого соперника.

4. Ашраф Хакими («Реал», «Боруссия» Д — в аренде)

Ашраф Хакими globallookpress.com

Темп: 95.

Фланговый защитник Хакими также получил улучшенную карточку в «зимнем обновлении», что сделало его одной из главных звезд по скорости в симуляторе. Если не считать специальные карточки и иконы, то быстрее защитника вы не найдете.

3. Лерой Сане («Манчестер Сити»)

Лерой Сане globallookpress.com

Темп: 95.

Немецкий вингер «горожан» известен своим врожденным набором талантов — дриблинг, контроль мяча и ноги олимпийского атлета. Результат получается великолепным. Жаль, что из-за травмы он пока не может показать весь свой потенциал в футболке «Ман Сити».

2. Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

Адама Траоре globallookpress.com

Темп: 96.

Траоре отличается строением тела, которое напоминает больше профессионального атлета, но и играет он блестяще. Вингер известен взрывными рывками на флангах, которые вводят защиту соперника в состояние паники.

1. Килиан Мбарре («Пари Сен-Жермен»)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Темп: 96.

Он может забивать, он может вести мяч к воротам, он может финтить. Мбаппе может все. Этот вундеркинд вряд ли чего-то не умеет в футболе, но главное достоинство действующего футболиста — серьезная скорость. Его сверхзвуковые рывки часто оставляют защитников в дураках, после чего следуют красивые голы. 0