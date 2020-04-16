Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в тумане

Немцы дали надежду, но не более того

Альберто Коломбо, заместитель генерального секретаря Европейски лиги, заявил, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса привела к «огромному кризису».

«Подавляющее большинство» членов ассоциации, в которую входят Премьер-лига и Английская футбольная лига, отдают приоритет возобновлению сезона, сказал он.

Но Коломбо также признал, что «небольшое количество» стран, включая Бельгию, сейчас рассматривают возможность досрочного завершения сезона.

Футбол был приостановлен на неопределенный срок в большей части Европы из-за распространения Covid-19 и объявленной пандемии.

Клубы Премьер-лиги должны встретиться в пятницу, 17 апреля, чтобы обсудить ситуацию, но вряд ли в ближайшее время стоит ждать возобновления сезона в топ-чемпионатах, в которых все еще не сыграно приличное количество туров.

На прошлой неделе возникла надежда, когда немецкие клубы стали первыми в Европе, которые решили вернуться к тренировкам, хотя и со строгим соблюдением мер предосторожности, обсуждая при этом возможное возобновление Бундеслиги уже в мае.

Но Коломбо призвал к осторожности, добавив: «На сегодняшний день приоритетом остается создание условий для возобновления матчей летом, если нам позволят это сделать».

«Командам следует возобновить тренировки и разработать свои собственные протоколы работы. Нет сомнений, что все мероприятия будут проходить без болельщиков, поэтому организаторы соревнований должны разработать медицинские протоколы, протоколы тренировок, процедуру проведения матчей».

Но, конечно, невозможно ответить на вопрос о точной дате возвращения футбола прямо сейчас. Ответа нет ни у кого.

«В конечном счете, мы все прекрасно понимаем, что правительства стран несут персональную ответственность, поэтому будут принимать решение о снятии различных ограничений, касающихся спорта».

Никто не хочет злить УЕФА, как это сделала Бельгия

В Германии уже тренируются globallookpress.com

Германия провела больше специальных тестов, чтобы установить, заражен ли человек коронавирусом, чем другие крупные европейские страны. Итальянская федерация футбола хочет начать тестирование игроков на вирус в начале мая в рамках подготовки к возобновлению сезона.

«Нет сомнений в том, что здоровье игроков стоит на первом месте, а также здоровье всех, кто участвует в организации поединков. Это персонал клубов, СМИ, каждый должен быть в безопасности», — сказал Коломбо.

«Проведение проверки с помощью тестов является важной составной частью этих мер здравоохранения. Но в настоящее время даже по этому вопросу в Европе нет единого мнения».

Лига Бельгии и ее руководство разозлили руководящий орган европейского футбола УЕФА, завершив сезон досрочно из-за проблем с коронавирусом и финансовых вопросов, хотя официально решение еще не утверждено. Процедура отложена до 24 апреля.

«Мы знаем, что есть другие лиги, но на самом деле их небольшое количество, которые имеют похожую позицию с бельгийской», — сказал Коломбо.

«Подавляющее большинство на сто процентов сосредоточено на возобновлении своих соревнований. Одна из причин, по которой мы поддерживаем это в качестве приоритета, заключается в обеспечении целостности соревнований. И, конечно, мы должны избегать того, чтобы ставить под угрозу сотрудничество, которое удалось создать с УЕФА в течение последних недель».

Коломбо добавил, что, хотя возобновление соревнований будет отличным сценарием, Европейская лига будет уважать «любое решение, которое будет принято».

УЕФА планирует провести видеоконференцию на следующей неделе, чтобы принять очередную порцию решений о следующем этапе урегулирования кризиса. 0