Остановка АПЛ. Определенности все еще нет, но клубы хотят доиграть сезон

Завершение сезона за 40 дней было одним из тех сценариев, которые обсуждались во время заседания АПЛ в прошлую пятницу.

Клубы топ-дивизионе по-прежнему настроены на то, чтобы сыграть все оставшиеся матчи этого сезона (92), однако не обсуждали дедлайн, к которому сезон должен возобновиться. Ожидалось, что клубы будут обсуждать 30 июня как крайнюю дату для завершения сезона, но вместо этого обсуждались «возможные модели календаря». АПЛ заявила, что доигровка всех матчей «остается нашей целью», но в настоящее время «все даты являются предварительными».

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен из-за коронавируса 13 марта.

Можно понять, что некоторые клубы ожидали обсуждения предполагаемого крайнего срока для завершения сезона, но было решено, что сейчас еще не подходящее время для этого. Спикер АПЛ заявил, что «как и в других сферах бизнеса и промышленности» клубы «вынуждены работать со сложными сценариями планирования». «Сегодняшнее собрание акционеров предоставило возможность обсудить возможные модели календаря», — добавил он.

«Наша цель — доиграть сезон 2019-2020. Однако на данном этапе все даты являются лишь ориентировочными. Так будет, пока влияние коронавируса будет увеличиваться», — также подчеркнул спикер.

Шестнадцати из двадцати команд АПЛ предстоит сыграть еще по девять игр, еще у четырех клубов осталось по десять матчей.

Ранее в этом месяце АПЛ заявила, что футбол вернется только тогда, когда «это будет безопасно и уместно». С тех пор количество смертей, связанных с коронавирусом, в Великобритании возросло до более чем 12 тысяч.

В четверг правительство продлило карантин еще на три недели, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и возможность контролировать распространение вируса.

Спортивный редактор BBC Дэн Роан узнал, что министр культуры Оливер Доудэн общался с боссами АПЛ на этой неделе и дал понять, что правительство позволяет планирование действий в чрезвычайной ситуации. Однако ничего не будет предпринято без зеленого света от правительства и в соответствии с рекомендациями медиков.

В ходе собрания АПЛ было решено, что тесты на коронавирус должны быть доступны прежде всего для широкой общественности до того, как можно будет приступить к обширному тестированию футболистов.

Когда и как возобновится футбол — вопрос широко обсуждаемый, так как клубы столкнулись с финансовыми трудностями и материально-техническими, а также логистическими проблемами, которые вызваны поздним завершением сезона.

Контракты многих футболистов истекают 30 июня. В их числе, например, соглашения полузащитника «Челси» Виллиана и защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.

Виллиан globallookpress.com

Если сезон будет продолжаться после этой даты, существует вероятность, что клубы потеряют своих игроков до того, как будут сыграны все матчи. ФИФА знает об этой проблеме и изучает альтернативы — такие, как продление срока действия контрактов.

Кроме того, 30 июня является важной датой, так как после нее истекают контракты с производителями формы. Например, «Ливерпулю» предстоит сменить форму с New Balance на Nike. «Уотфорду» и «Ньюкаслу» также предстоит сменить производителей.

В голосовании BBC о том, что делать с сезоном, 39% респондентов хотели бы, чтобы сезон был «объявлен недействительным», а 28% склоняются к тому, что сезон нужно «закончить, независимо от того, сколько времени это займет».

Мохамед Салах globallookpress.com

УЕФА предоставил национальным лигам время для разработки собственных предложений о завершении сезона по всей Европе. На следующей неделе руководящий орган европейского футбола соберется для дальнейшего обсуждения планов, которые, в частности, предполагают то, что финал Лиги чемпионов сезона 2019-2020 может быть сыгран 29 августа.

Если брать низшие английские дивизионы, то Английская футбольная лига (EFL) разослала клубам письмо, в котором рекомендовала возвращение к тренировкам не ранее 16 мая. EFL не обсуждала с правительством дату перезапуска лиги, но сказала клубам: «Наше планирование должно быть достаточно гибким, чтобы мы могли быть как можно более подготовлены к рестарту в относительно короткие сроки».

Автор BBC Саймон Стоун отмечает — есть ощущение, что эта встреча клубов АПЛ была проведена не в самое подходящее время для новых дебатов. А стремление АПЛ создать единый фронт было достаточно сильным, чтобы избежать реальной дискуссии.

Безусловно, отдельным клубам придется продолжать с игроками обсуждение сокращения заработной платы и отсрочек. В то же время клубы возьмут паузу, чтобы увидеть, что принесут две встречи УЕФА, запланированные на следующую неделю.

В немецком футболе следующие заседание состоится 1 мая. Некоторые игроки Бундеслиги уже вернулись в расположение своих клубов и тренируются, соблюдая правила социального дистанцирования — в частности, с переодеванием дома.

Тренировка «Баварии» globallookpress.com

На заседании Бундеслиги будет рассматриваться вопрос того, когда и как можно будет сделать следующий шаг, основываясь на заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель, которые будут сделаны в среду.

На данный момент кажется, что восьми недель для АПЛ будет достаточно, чтобы вернуться к тренировкам, восстановить физическую форму и сыграть девять туров. Возможно, именно опыт Германии поможет Англии понять, является ли эта перспектива реальной.

Однако, как и пять недель назад, когда были отменены первые матчи, сегодня можно быть уверенным только в неопределенности.

Что с другими европескими лигами?

Органы, которые представляют высшие европейские дивизионы, говорят, что когда футбол вернется, то «без сомнения» матчи будут проходить за закрытыми дверями.

В настоящее время ситуация следующая:

Немецкая Бундеслига. Клубы вернулись к тренировкам, но сезон приостановлен до 30 апреля

Испанская Ла Лига. Тренировки не будут проводиться, пока не будут отменены чрезвычайные меры. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас говорит, что самый благоприятный сценарий — это возобновление чемпионата 28 мая.

Французская Лига 1. Французские футбольные власти рассматривают возможность возобновления Лиги 1 3 или 17 июня, причем вторая дата является более вероятной, сообщает L'Equipe.

Итальянская Серия А. Федерация футбола Италии надеется начать тестирование игроков на вирус в начале мая, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. 0