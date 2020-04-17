Когда Жозе реально был “The Special One”. В 2005-м корзина для белья помогла Моуринью обыграть «Баварию»

В Лиге чемпионов сезона 2004/2005 было достаточно крутых матчей, одним из которых считают поединок и на «Стэмфорд Бридж».

Тот, кто должен вытащить «Челси»

После заоблачного успеха с «Порту» в ЛЧ сезона 2003/2004 в «Челси», владельцем которого не так давно стал Абрамович, прибыл молодой и амбициозный тренер Моуринью с целью слепить из клуба с кучей проблем и разногласий крепкую команду.

В первый же свой сезон Жозе завоевал с лондонцами чемпионство страны, а на евроарене «Челси», хоть и не дошел до финала, зато провел одну из ярчайших кампаний в своей истории. На групповой стадии Лиги чемпионов все для «Челси» все прошло ровно. В турнирной таблице лондонцы с 13 очками комфортно чувствовали себя лидерами.

Коллектив Жозе на начальном пути дважды сыграл против бывшей команды. Сперва синие хлопнули «Порту» на «Стэмфорд Бридж» — 3:1, а в декабрьской игре, которая ничего не решала, «драконы» ответили своей победой — 2:1.

Комичная история с бельевой корзиной

Первым серьезным испытанием для «Челси» в плей-офф была «Барса». Сине-гранатовые с Это’о и Роналдиньо в составе справились с гостями на «Камп Ноу», а вот в следующей игре лондонцы забили испанцам четыре, чего хватило для четвертьфинала.

Все бы ничего, если бы не вспыльчивость Жозе, который схлопотал двухматчевый бан за «некорректное поведение» и не мог находиться в раздевалке во время поединка с «Баварией». Но мы знаем, что ради успеха Моуринью готов пойти на крайности.

Чтобы люди из УЕФА не спалили тренера за нарушение дисквалификации, Жозе придумал оригинальный способ быть в раздевалке. Моуринью спрятался в корзине для белья. Разумеется, наставника лондонского клуба не застукали с поличным, но пресса и люди догадывались о том, что португалец нашел способ поддержать своих в игре против «Баварии».

То один из помощников, который никогда не надевал головной убор на игру, в странной шапке держал руку возле уха, то тренер вратарей пару раз ходил в подтрибунное помещение. Ребята из УЕФА хотели понять, в чем дело. В это время Жозе Моуринью находился в раздевалке в корзине с бельем. Стюарт помог тренеру залезть в корзину, приоткрыв тому крышку. А когда пронырливые люди из союза начали шерстить все вокруг, крышку пришлось закрыть.

«Я не мог дышать. У меня клаустрофобия. Нет, правда, я серьезно» — признался «особенный» в одном из интервью для британского издания. С момента того матча прошло много времени, поэтому Моуринью мог раскрыть все карты и поведать об успехе в поединке с «Баварией» на «Стэмфорд Бридж».

Первый тайм матча в Лондоне

Первая игра с Жозе Моуринью в бельевой корзине состоялась 6 апреля 2005-го года. В тот вечер стадион «Стэмфорд Бридж» собрал 42,5 тысячи болельщиков. В 20:45 по местному времени нидерландский судья Рене Темминк дал стартовый свисток.

«Челси» — «Бавария». Лига чемпионов 2005

Не прошло и пяти минут, как мяч впервые побывал в сетке. На 4-й минуте «Челси» открывает счет благодаря Джо Коулу и определенной доле везения. После выноса мяча вперед Роберт Ковач попытался выбить его головой, но получилась передача на Гудьонсена. Исландец отпасовал на Коула и Джо ударил по воротам. Мяч срикошетил от Лусио и оставил Оливера Кана не у дел. Хозяева повели, 1:0!

Казалось бы, многообещающий старт, однако забитых мячей в первом тайме больше не было. Первую половину встречи соперники провели неплохо. Коул и Гудьонсен имели свои моменты у ворот немцев, а баварцы несколько раз опасно исполнили штрафные удары. В защите никто грубых ошибок не допускал, потому в подтрибунку команды ушли с минимальным преимуществом синих.

Старания «Баварии»

В перерыве тренер мюнхенцев Феликс Магат заменил Хасана Салихамиджича на Бастиана Швайнштайгера. Швайни понадобилось чуть больше пяти минут, чтобы забить на выезде. Рядом со штрафной Вильям Галлас срубил Бастиана и получил желтую.

Со стандарта пробил Баллак, но попал в стенку. Затем Зе Роберто здорово приложился по мячу во второй волне атаки, однако Чех сделал хороший сейв, а вот третий раз вратарь ничего не смог предпринять, поскольку Швайнштайгер расстреливал ворота с нескольких метров, 1:1!

Трешка от «Челси»

Со второго гола и началось веселье на «Стэмфорд Бридж». На 60-й минуте лондонцы снова вышли вперед. После очередной передачи из глубины Дрогба головой сделал скидку на Лэмпарда. Фрэнки сумел подстроиться под мяч и в касание пробил с левой ноги точно в угол. Прыжок Оливера Кана был бесполезен, синие снова впереди, 2:1!

После второго гола «Челси» стремился развить преимущество. Лэмпарду хватило десятиминутного отрезка, чтобы положить еще один мяч в сетку баварцев. На 70-й минуте Клод Макелеле сделал точный навес на Фрэнка, тот принял мяч на грудь, а затем с разворота ударил в цель. Кан вынужден был третий раз вынимать из сетки, 3:1.

На 81-й минуте «аристократы» воспользовались стандартом и забили четвертый. После подачи с углового во вратарской «Баварии» возникла суматоха, в результате которой мяч отскочил к Дрогба. Нападающий с пары метров попал куда надо. Бедный Кан, спасавший свою команду по ходу игры, пропустил снова.

Мюнхенцы горели в Лондоне, а их надежды на ответную игру таяли с каждой минутой. Однако в конце поединка Михаэль Баллак заработал пенальти. Сам же футболист его и реализовал, подарив своей команде крохотные шансы на борьбу за полуфинал.

Через неделю красные в Германии победят со счетом 3:2, но в 1/2 попадет «Челси». Там коллектив Моуринью уступит «Ливерпулю», который в итоге и выиграет Лигу чемпионов в памятном финале в Стамбуле. 0