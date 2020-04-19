Молодые, да ранние. Семь лучших юных бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Мэтт Басби сказал однажды: «если вы достаточно хороши на поле — вы достаточно взрослый, чтобы играть на нем». Давать шанс юным игрокам — давно стало частью футбола, и некоторым клубам это удается лучше, чем другим. В течение многих лет мы видели, как юные вундеркинды приходят и уходят, некоторые оставляют прекрасное впечатление, но куда интереснее то, что происходит после их первого прорыва на пути к славе.

В клубном футболе нет более престижной арены, чем главный европейский кубок УЕФА, и с момента его обретения нынешнего имени в 1992 году, многие из элитных игроков подняли его над головой.

Но что насчет тех, кто регулярно забивал в подростковом возрасте? Автор Squawka Мохамед Моалим взглянул на биографию семерки лидеров по забитым мячам, чтобы увидеть, что с ними произошло дальше.

7. Боян Кркич

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 5

Карьерный путь: «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль Импакт»

В 2020 году идти по стопам Лионеля Месси сложно и утомительно, но то же самое можно было сказать и чуть более десяти лет назад, когда Боян Кркич прорвался в «Барсу».

За многообещающим началом не последовало убедительного продолжения, и он оставил каталонский топ-клуб, поиграв сначала в аренде в нескольких клубах — в частности, в «Милане» и «Аяксе», — до того, как перебрался в «Сток Сити» на постоянной основе.

Уже будучи на контракте с «гончарами», форвард, родившийся в Линьоле, присоединился к «Майнцу-05» на правах аренды. Именно там Боян вошел в эксклюзивный клуб игроков, которые забивали в каждой из пяти лучших лиг Европы.

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Сейчас он готовится к сезону MLS 2020 года в «Монреаль Импакт», которым руководит его бывший одноклубник по «Барсе» Тьерри Анри.

6. Якубу Айегбени

Якубу Айегбени globallookpress.com

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 5

Карьерный путь: «Юлиус Бергер», «Жил Висенте», «Маккаби Хайфа», «Хапоэль Кфар-Саба», «Портсмут», «Мидлсбро», «Эвертон», «Лестер Сити», «Блэкберн Роверс», «Гуанчжоу Фули», «Аль-Райян», «Рединг», «Кайзериспор», «Ковентри Сити»

Называть Якубу Айегбени «путешественником» было бы преуменьшением. Бывший центральный нападающий сборной Нигерии за время своих трансферов успел поиграть не менее чем в семи странах, прежде чем завершить карьеру.

В отличие от всех остальных в этом списке, его карьера в Лиге чемпионов была короткой и приятной. В сезоне 2002/03 он сыграл пять еврокубковых матчей за «Маккаби Хайфу», забив пять голов, включая хет-трик в ворота «Олимпиакоса», и еще один гол в в матче с «Манчестер Юнайтед», выигранном со счетом 3:0.

В конечном итоге его увлек английский футбол: «Портсмут», «Мидлсбро», «Эвертон» и «Лестер Сити» наслаждались его игрой, прежде чем он отправил в мини-тур по миру.

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В конце карьеры его вновь поманило возвращение в Англию, хотя после трех матчей за «Ковентри Сити» он решил, что пришло время вешать бутсы на гвоздь.

5. Рауль

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 6

Карьерный путь: «Реал Мадрид», «Шальке 04», «Аль-Садд», «Нью-Йорк Космос»

Путь Рауля к превращению в легенду «Реала» начался в тот момент, когда мадридский «Атлетико» закрыл свою молодежную академию, частью которой он был.

Как только Рауль впервые надел эту знаменитую белую майку, стало очевидно, что он на пути к славе. Молодой испанец забивал голы с необыкновенной легкостью, и его ранние годы в Лиге чемпионов позволили ему наколотить с полдюжины.

Было ясно, что он не окажется очередным пшиком, и перед тем, как завершить карьеру в «Нью-Йорк Космос» — после сезонов в «Шальке» и катарском «Аль-Садде» — Рауль укрепит свои тесные отношения с Лигой чемпионов, выиграв три титула и возглавив таблицу бомбардиров всех времен.

Потребуются невероятные (если не сказать — странные) таланты Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чтобы выбить его с первого места.

Теперь, вернувшись к своей величайшей любви — «Реалу», Рауль в настоящее время возглавляет резервную команду мадридцев.

4. Карим Бензема

Карим Бензема globallookpress.com

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 6

Карьерный путь: «Лион», «Реал Мадрид»

Был ли в последние годы более недооцененный нападающий, чем Карим Бензема, который наверняка завершит свою карьеру как один из самых результативных форвардов в истории еврокубкового турнира?

Еще когда он играл за «Лион», от него ожидали больших успехов, и француз, безусловно, оправдал ожидания, а затем и превзошел их.

В годы его становления, когда он напоминал великого бразильца Роналдо, многие клубы положили на него глаз, в частности, «Манчестер Юнайтед», который на собственном опытеиспытал его способности на пути к триумфу в Лиге чемпионов 2008 года.

Именно во время этой еврокубковой кампании Бензема забил большую часть своих голов в юном возрасте. Затем последовал еще один сезон в «Лионе», прежде чем «Реал» подписал с ним контракт, а что было дальше — все знают.

Бензема — четвертый самый результативный игрок в истории Лиги чемпионов — впоследствии помог «Лос-Бланкос» выиграть четыре еврокубковых титула.

3. Патрик Клюйверт

Патрик Клюйверт globallookpress.com

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 7

Карьерный путь: «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл Юнайтед», «Валенсия», ПСВ, «Лилль»

Патрик Клюйверт и Рууд ван Нистелрой родились в один и тот же день, но траектория их карьеры получилась совершенно разной.

Клюйверт начал свою карьеру ошеломительно — в своем прорывном сезоне в 1995 году он помог «Аяксу» выиграть в пятом для амстердамцев финале Лиги чемпионов, завоевав четвертый титул.

Это также привело к тому, что он стал самым молодым игроком, который забил в ключевом матче турниров УЕФА, рекорд, который с тех пор не был побит.

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Покинув Амстердам, голландский бомбардир пошел по проторенному пути в «Милан» — хотя карьера в Серии А и не задалась (шесть голов в 27 матчах) — прежде чем воссоединиться с Луи ван Галом в «Барселоне».

После сверхудачного пребывания в Испании, где Клюйверт забил 90 голов в Ла Лиге, он ненадолго поиграл в Англии за «Ньюкасл Юнайтед», забив 13 голов в 35 играх, прежде чем вернуться в Голландию, хотя теперь он представлял заклятых соперников «Аякса» — «ПСВ Эйндховен».

14-летняя игровая карьера закончилась в «Лилле», и после завершения карьеры игрока, Клюйверт перешел на тренерскую работу и занимал различные административные должности.

На момент написания этого текста он вернулся в «Барсу» в качестве директора их академии.

2. Эрлинг Брёут Холанн

Эрлинг Брёут Холанн globallookpress.com

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 10

Карьерный путь: «Брюне», «Молде», «Ред Булл Зальцбург», «Боруссия» Дортмунд

Здесь есть небольшая аномалия. Холанн по-прежнему остается юношей до 21 июля 2020 года. В это сложно поверить, потому, что как и в случае с Мбаппе, его игра выходит за рамки его возраста.

Сын бывшего защитника Премьер-лиги Альфа-Инге Холанна, он в настоящее время известен всем любителям футбола в мире.

После пробного старта в Норвегии нападающий, родившийся в Лидсе, действительно заявил о себе в 2019 году, во-первых, в финале молодежного чемпионата мира (U-20), где он забил девять голов в победном матче с Гондурасом (12:0).

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А затем он забивал ради удовольствия в Лиге чемпионов за «Ред Булл Зальцбург», по пути устанавливая новые рекорды и заставляя болельщиков восхищенно открывать рот.

Как сообщается, европейские топ-клубы — в частности, «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», которым теперь управляет его бывший тренер по «Молде» Уле-Гуннар Сульшер — решили подписать его, но он выбрал «Боруссию Дортмунд», которая славится развитием игроков.

Холанн с ужасающей быстротой добивается успеха в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Его недавняя схватка с ПСЖ — с Мбаппе на поле — приблизила его к рекорду француза, хотя во втором тайме дела шли не так, как планировалось.

1. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Голов в Лиге чемпионов в юном возрасте: 13

Карьерный путь: «Монако», «Пари Сен-Жермен»

Кажется, будто целая вечность прошла с тех пор, как Килиан Мбаппе заявил о себе. Неделя за неделей в Лиге 1, рожденный в Париже снайпер, казалось только и делал, что побивал рекорд или устанавливал новый.

Защитники в высшем дивизионе Франции были не единственными его жертвами, игроки лучших европейских клубов почувствовали его гнев на пути к неожиданному для «Монако» полуфиналу Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Мбаппе забил тогда шесть мячей, прежде чем в следующем сезоне, уже в составе ПСЖ, установить так и не побитый пока рекорд по голам, забитым молодыми игроками в Лиге чемпионов.

В последние месяцы, когда он еще был юношей, он стал вторым футболистом после Пеле, забившим в финале чемпионата мира до того, как ему исполнится 20 лет.

С тех пор Мбаппе выиграл первый трофей «Копа», учрежденный France Football, который вручается лучшему игроку не старше 21 года.

Ему еще предстоит 22-й день рождения, весь мир у него на ладони, и многие твердо верят, что он наследник Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 0