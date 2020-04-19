Знаковые капитаны эпохи Премьер-лиги

Каковы наши базовые представления о том, каким должен быть капитан? Как правило, это постоянно кричащий, решительно преданный и почти чрезмерно мужественный футболист с повязкой на рукаве.

При этом можно быть великим лидером и без двух из вышеназванных признаков, потому что быть великим капитаном — это не просто быть великим лидером, но и отличным руководителем.

Во многих странах капитан — случайная фигура, обычно самый опытный футболист в команде. Но только не в Англии. Здесь капитан имеет куда большее значение. Имея это в виду, мы составили рейтинг топ-15 капитанов эпохи Премьер-лиги.

15. Сами Хююпия («Ливерпуль»)

Сами Хююпия globallookpress.com

Годы капитанства: 2000 — 2003.

Наивысший результат в Премьер-лиге: второе место (2001/02).

Человек, который научил Стивена Джеррарда тому, что значит быть лидером. Финн стал капитаном «Ливерпуля» в 2000 году, когда Джейми Реднапп и Робби Фаулер получили травмы, и впоследствии привел «красных» к кубковому треблу, а также ко второму месту в чемпионате на финише сезона.

14. Уэс Морган («Лестер»)

Уэс Морган globallookpress.com

Годы капитанства: 2012 — настоящее время.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2015/16).

Играл намного выше своего уровня, чтобы подарить всему миру чудо «Лестера», ставшего чемпионом Премьер-лиги. Занимает столь низкое место в нашем списке только потому, что в остальных сезонах, если не брать в расчет чемпионский, ему не хватало лидерских качеств. Но если мы говорим о сезоне 2015/16, то капитан Морган навсегда вписал свое имя в историю.

13. Стилиян Петров («Астон Вилла»)

Стилиян Петров squawka.com

Годы капитанства: 2009 — 2013.

Наивысший результат в Премьер-лиге: шестое место (2009/2010).

Болгарин был назначен капитаном в 2009 году, сразу после того, как болельщики и футболисты «Астон Виллы» признали его «Игроком года». Затем он добился успеха, приведя команду к шестому месту в АПЛ, дойдя с ней до финала Кубка Англии и Кубка лиги. Травма, а затем и серьезная болезнь оборвали его капитанство, и без его руководства «Астон Вилла» оказалась в черной дыре, из которой выбралась лишь недавно.

12. Фил Невилл («Эвертон»)

Фил Невилл globallookpress.com

Годы капитанства: 2007 — 2013.

Наивысший результат в Премьер-лиге: пятое место (2007/08 и 2008/09).

Невилл-младший доказал, что способен дать нечто большее, чем просто яркий образ блондина, когда перешел в «Эвертон». Он быстро стал капитаном и помог Дэвиду Мойесу (да, ему) дважды подряд финишировать на пятом месте в Премьер-лиге, совсем чуть-чуть не дотянув до зоны Лиги чемпионов.

11. Деннис Уайз («Челси»)

Деннис Уайз globallookpress.com

Годы капитанства: 1993 — 2001.

Наивысший результат в Премьер-лиге: третье место (1998/99).

В наше время, когда «Челси» переполнен яркими и дорогими игроками, Деннис Уайз служит напоминанием того, кто они на самом деле. Носив повязку в течение почти десятилетия, «бешеный питбуль» не делал ничего, кроме того, что приносил несчастье своим противникам на футбольном поле.

10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»)

Гари Невилл globallookpress.com

Годы капитанства: 2005 — 2011.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2006/07, 2007/08, 2008/09 и 2010/11).

Долгое время считавшийся прирожденным вице-капитаном, Гари Невилл доказал своим критикам, что с капитанской повязкой способен хорошо выполнять свою работу. Из-за травм он не всегда появлялся на поле, но при хорошем здоровье он всегда достойно представлял клуб и держал всех в команде сосредоточенными и честными.

9. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

Неманья Видич globallookpress.com

Годы капитанства: 2011 — 2014.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2012/13).

Как можно улучшить Невилла в качестве капитана? Очевидно, сделать его выше и страшнее. Неманью Видича боялись во всей лиге, но и уважали одновременно. Рослый и габаритный защитник управлял страхом и управлял хорошо. На сегодняшний день он остается последним капитаном «Манчестер Юнайтед», поднявшим трофей АПЛ над головой.

8. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

Венсан Компани globallookpress.com

Годы капитанства: 2011 — 2019.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2011/12, 2013/14, 2017/18 и 2018/19).

Улыбка и приветливое поведение Венсана Компани сделали восхождение «Манчестер Сити» на вершину чрезвычайно приятным, несмотря на все потраченные нефтедоллары. Компани — качественный защитник и строгий лидер, который одним своим присутствием на поле заставлял почувствовать разницу. Если бы он не был настолько подвержен травмам, то был бы выше в нашем списке, но все равно он остается легендой на «Этихаде».

7. Алан Ширер («Ньюкасл»)

Алан Ширер globallookpress.com

Годы капитанства: 1998 — 2006.

Наивысший результат в Премьер-лиге: третье место (2002/03).

Герой своего родного города избегал знаменитых клубов, чтобы за рекордную сумму перейти в «Ньюкасл», который он любил всю свою жизнь. Будучи капитаном и нападающим, он с силой горной реки вел вперед своих партнеров. Некоторые вещи стоят больше, чем завоеванные трофеи. Эпическая карьера Алана Ширера в роли капитана «Ньюкасла» — одна из них.

6. Патрик Виейра («Арсенал»)

Патрик Виейра globallookpress.com

Годы капитанства: 2002 — 2005.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2003/04).

Виейра попросили заменить Тони Адамса в качестве капитана «Арсенала». Никакого давления не было, точнее, так казалось тогда. И француз мгновенно стал звездой, доведя «канониров» до уровня доминирования, которого прежде не было в Премьер-лиге, выиграв титул в 2004 году с непобедимым «Арсеналом», что дало Виейра дополнительный балл в капитанском противостоянии с Роем Кином.

«Арсенал» в 2005 году выиграл Кубок Англии, когда Виейра забил победный пенальти перед тем, как покинуть клуб и создать лидерскую пустоту, которую «канониры» не заполнили даже более десяти лет спустя.

5. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»)

Стив Брюс squawka.com

Годы капитанства: 1992 — 1996.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (1992/93, 1993/94 и 1995/96).

Первый капитан «Манчестер Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги. Изначально он разделял эту роль со стареющим Брайаном Робсоном. Фактически, Брюс всегда был капитаном, но в редких случаях, когда Роббо мог играть, повязку передавали ему. Динамичный лидер, голы которого были решающими для завоевания титула в 1993 году.

4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

Стивен Джеррард globallookpress.com

Годы капитанства: 2003 — 2015.

Наивысший результат в Премьер-лиге: второе место (2008/09 и 2013/14).

Величайший игрок Премьер-лиги, который ни разу не стал чемпионом. А ведь он дважды так близко подбирался к заветному трофею, ведя «красных» через славные победы вперед. Эх, если бы не то роковое падение…

3. Тони Адамс («Арсенал»)

Тони Адамс squawka.com

Годы капитанства: 1988 — 2002.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (1997/98 и 2001/02).

«Мистер Арсенал» на более чем десять лет. Он является живым доказательством гения Арсена Венгера. Адамс был похож на выцветшую фотографию, но Венгер превратил его в яркую акварель. Затем Адамс наградил Венгера непоколебимым лидерством в обороне, которая освободила главного тренера от необходимости вообще думать о линии защиты. Адамс прикрывал собой все проблемы. Два титула завоеваны во многом благодаря его блестящей игре.

2. Джон Терри («Челси»)

Джон Терри globallookpress.com

Годы капитанства: 2004 — 2017.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17).

Терри имел удовольствие руководить великими командами на «Стэмфорд Бридж» и, нужно признать, он умел объединять футболистов.

Те турниры на PlayStation, которые он организовал в 2004 году, казались в то время тривиальными, но в рекордные сроки они превратили дорогую группу новичков Жозе Моуринью в настоящую команду.

У руководства Терри также было короткое возрождение в сезоне 2014/15, когда он взял под опеку молодых Курта Зума и Гари Кэхилла, чтобы сформировать основу защиты «Челси», которая впоследствии завоевала титул.

1. Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)

Рой Кин globallookpress.com

Годы капитанства: 1997 — 2005.

Наивысший результат в Премьер-лиге: первое место (1998/99, 1999/00, 2000/01 и 2002/03).

Что еще можно сказать о Рое Кине? Капитан с четырьмя титулами на счету унаследовал нарукавную повязку от Эрика Кантона и уже во втором сезоне в качестве капитана привел молодую команду «красныех дьяволов» практически к нереальному треблу. Затем он добился еще двух подряд титулов, которые были выиграны с непревзойденной легкостью.

Четвертый титул последовал двумя годами позже, когда он помог «Юнайтед» опередить «Арсенал». Кин был прирожденным победителем, и при нем «Юнайтед» считался почти неприкосновенным. Неважно, были ли вы Тимом Шервудом или Зинедином Зиданом, Рой Кин переигрывал вас и вел свою команду вперед.

Его битвы с Виейра были безумным сочетанием работ Фрэнка Миллера и Дэвида Мэмета: ненормативная лексика, гротеск и слава. Более того, Кин, который доминировал над Виейра на «Хайбери» в начале 2005 года, остается главным примером лидерства в истории Премьер-лиги.

Единственным противником, которого Кин не смог покорить комбинацией проницательных передач, ураганной ненормативной лексики и невероятно жестких ударов, стало время, лишившее его энергии, пока ему не пришлось покинуть «Олд Траффорд» в сезоне 2004/05.

Но Кин остается величайшим капитаном, которого когда-либо видела Премьер-лига. 0