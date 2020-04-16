«Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб. Если английская Премьер-лига утвердит сделку, предполагаемые покупатели из Саудовской Аравии обещают значительные инвестиции в клуб. Разбираемся, что ожидает «Сорок».

Президентство Эшли заканчивается

Согласно источникам СМИ, непосредственно связанным с поглощением, компания PCP Capital Partners договорилась о покупке «Ньюкасла» и прекращении 13-летнего пребывания Майка Эшли в качестве владельца клуба. Это следует документов, которые подтверждают, что обе стороны создали правовую основу для сделки.

Еще в январе медиа узнали, что PCP Capital Partners Аманды Стейвли и Саудовский фонд государственных инвестиций (PIF) вели переговоры о покупке английского клуба. Пока что PIF не упоминается ни в одном из документов Регистрационной палаты, но пресса не сомневается, что за готовящейся сделкой стоят именно саудиты.

Дополнительные документы привели к утверждению, что Эшли одалживает деньги PCP, чтобы помочь завершить сделку. Эшли всегда был готов структурировать платежи, чтобы достичь продажи. Продажа будет сделкой за наличный расчет, однако она состоится только после того, как ее утвердит АПЛ.

«Ньюкасл» будет продан за 300 млн фунтов

Цена, на которую согласился Эшли, ближе к 300 млн. фунтов стерлингов, а не к первоначально запрашиваемой им цене около 340 млн. фунтов, и считается, что пандемия коронавируса оказала значительное влияние на стоимость клуба.

Саудовский фонд (PIF), контролируемый принцем Мухаммедом ибн Салманом, будет владеть 80 процентами акций «Сорок», а Аманда Стейвли получит 10 процентов акций — ожидается, что она сыграет ключевую роль в управлении клуба.

Ей приписывают проведение сделки по приобретению «Манчестер Сити» Шейхом Мансуром у тайца Таксина Шинаватры в 2009 году. В том же году она была вовлечена в неудавшуюся попытку получить контрольный пакет «Ливерпуля», и вышла из переговоров, когда нынешние собственники мерсисайдцев Fenway Sports Group оценили их в 1 млрд фунтов.

Еще одни 10 процентов будут контролироваться миллиардерами братьями Дэвидом и Саймоном Рубенами. У них есть большой интерес к недвижимости в Ньюкасле и его окрестностях, включая и желание стать владельцами ипподромом города. Если АПЛ одобрит сделку, считается, что предполагаемые покупатели, сделают значительные инвестиции в клуб.

Саудиты все активнее участвуют в спортивном бизнесе

В течение последних 12 месяцев ведутся переговоры с саудовским фондом благосостояния, причем покупка «Сорок» носит кодовое название «Проект Зебра», что символизирует черно-белые цвета команды. В 2017 году Стейвли уже потерпела неудачу с предложением купить клуб после долгих переговоров. Положение о компенсации за понижение в классе считалось камнем преткновения на одном из этапов переговоров.

Эшли контролирует «Ньюкасл» с момента покупки его контрольного пакета акций в 2007 году. Коллектив дважды вылетал из Премьер-лиги во время правления Эшли, а его фанаты неоднократно протестовали против собственника клуба.

Покупка станет серьезным переворотом и самым большим шагом для Саудовской Аравии, которые все больше ориентируются на спорт и развлечения. Недавно они принимали участие в организации супербоя Энтони Джошуа и Энди Руиса в Эд-Диръии, а также объявили о планах построить трассу Формулы-1, которая примет Гран-при в 2023 году.

Эшли помогает своими финансами в сделке

Сегодня утром в Регистрационной палате появилась юридическая документация, подтверждающая передачу финансов. Также создается правовая база для продажи клуба. При этом 150 млн фунтов, которые Эшли выделит Стейвли и ее консорциуму для помощи в покуке «Ньюкасла», будут ему возвращены в рассрочку в ближайшие годы.

Источники, непосредственно вовлеченные в сделку, отмечают, что на самом деле между двумя сторонами ведутся сложные переговоры. Обсуждение потенциальной покупки «Сорок» начались еще в январе, а сейчас юридическая документация показывает, что «Ньюкасл», наконец, будет продан. Пока что сам участник АПЛ не комментирует информацию. 0