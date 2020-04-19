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    Последняя преграда на пути к финалу. В начале 90-х великий «Милан» в гостях одолел «Баварию»

    В сезоне 1989/1990 в полуфинале Кубка европейских чемпионов «Милан» разобрался с мюнхенцами

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    Арриго Сакки
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    В том сезоне «россонери» под руководством Арриго Сакки прошли сложный путь к финалу.

    Тактическое сражение на «Сан-Сиро»

    Первый полуфинальный поединок между «Миланом» и «Баварией» был датирован 4 апреля. Тогда на «Сан-Сиро» хозяева на глазах у собственных болельщиков пытались вскрыть надежную оборону мюнхенского клуба.

    Тогда атакующая линия красно-черных усилиями Даниеле Массаро, Марко ван Бастена и Джованни Строппы хотела забить «Баварии» гол, а лучше два, чтобы перед ответкой чувствовать себя комфортнее. Но защита гостей в тот вечер была на высоте. Тактическая битва Арриго Сакки и Юппа Хайнкеса длилась в течение всей игры, отчего и забитыми мячами встреча не баловала.

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    • Единственный гол в матче влетел в сетку баварцев аж на 77-й минуте. И этот гол пришел с пенальти. Шведский арбитр Бо Карлссон разглядел нарушение в штрафной площади после розыгрыша стандарта и указал на точку. С 11 метров уверенно все решил Марко ван Бастен. Его третий забитый мяч в турнире позволил «Милану» отправиться в Мюнхен с приподнятым настроением.

    Неуступчивость в ответке

    Второй матч состоялся 18 апреля 1990-го года. На «Олимпийском стадионе» в Мюнхене собрались 63 тысячи фанатов. Команды под пристальным вниманием испанского судьи Эмилио Сориано Аладрена начали эту встречу в 20:30 по местному времени.

    Первой волной побежали вперед баварцы. На правах хозяев немецкий коллектив принялся создавать опасные моменты у ворот «россонери», однако пока все их попытки читались голкипером и не несли в себе какой-то серьезной угрозы.

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    • Время шло, а «Бавария» так и не открыла счет, из-за чего инициативой больше начал владеть «Милан». В данном поединке итальянская команда действовала по схеме 4-4-2. Широкая линия в середине поля позволяла гостям придумывать неплохие моменты благодаря подачам с флангов. Вот только опасных навесов было не так много, да еще и вратарь Раймонд Ауманн справлялся с большей частью этих передач.

    В целом первый тайм был интересным, соперники бежали вперед в силу своих возможностей, но тактические планы оппонентов и счет по сумме двух матчей не вынуждал кого-либо идти ва-банк и рисковать во что бы то ни стало. Поэтому на перерыв команды отправились без забитого гола, оставив все самое интересное на второй тайм или больше…

    Когда яркое начало оказалось бесполезным

    Старт второго тайма прошел под диктовку «Милана». Подопечные Арриго Сакки наращивали темп и атаковали все опаснее с каждым следующим подходом. Казалось, что красно-черные вот-вот разыграют до верного, но вратарь Раймонд Ауманн творил какие-то чудеса на ленточке, без устали отражая угрозы итальянцев.

    «Бавария» — «Милан». Кубок европейских чемпионов 1990

    Прошло пять, семь, десять, пятнадцать минут второй половины встречи, а гола так и нет. К тому же ближе ко взятию ворот был «Милан», когда забивать необходимо «Баварии». Юппу Хайнкесу такой расклад был не по душе, поэтому тренер все активнее гнал своих вперед.

    Секундомер показывает 58-ю минуту, в поисках гола в наступление идет «Бавария». В одном из эпизодов футболисты «Милана» нарушают правила, а испанский судья назначает штрафной. Красные быстро разыграли стандарт, в ходе которого Ханс Дорфнер отдал хороший пас на Томаса Штрунца и вывел полузащитника на ударную позицию.

    Создалось впечатление, что миланцев эта нехитрая комбинация застала врасплох, так как Мальдини и вратарь начудили в обороне, благодаря чему игрок мюнхенской команды обыграл голкипера и пробил по пустой рамке точно в цель, 1:0, «Бавария» впереди!

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    • После забитого гола у команд было в запасе чуть больше получаса для того, чтобы равенство по сумме двух матчей превратилось в преимущество одного из клубов. Но коллективы сбавили обороты. За оставшийся отрезок они лишь несколько раз обменялись хорошими моментами, вот только никто так и не вышел в лидеры, игра перенеслась в дополнительное время.

    Как «Милан» решил судьбу овертаймов

    Разумеется, в дополнительное время темп поединка поутих, игра замедлилась, а футболисты подустали. Цена ошибки с каждой минутой возрастала, пропускать никому не хотелось. Тем не менее, команды все равно шли вперед и успели создать еще несколько моментов.

    И тут наступила сотая минута, которая оказалась счастливой для «Милана». «Россонери» большими силами вошли на половину поля «Баварии», а мюнхенцы прозевали тот момент, когда после розыгрыша штрафного мяч достался Стефано Боргоново. Вся защита красных была отрезана, а футболист «Милана» вышел один на один с вратарем и перевесил голкипера, отправив мяч верхом точно в цель.

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    Итальянский клуб практически обеспечил себе выход в финал, осталось только потерпеть совсем чуть-чуть. А «Бавария» стремилась забить в ответ и сделала несколько опасных подступов к воротам «Милана», пока неудачно.

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    • Хозяевам матча в Мюнхене удалось забить миланцам второй на 108-й минуте. Коллектив Юппа Хайнкеса провел классную атаку, в результате которой Манфред Бендер здорово прострелил на Макиналли, а Алан не очень технично, но все же точно замкнул передачу партнера, 2:1, еще есть надежды на финал!

    Воодушевившись голом, мюнхенцы побежали забивать третий. Правда, в защите они тоже привозили и дарили соперникам шикарные шансы на взятие ворот. Несмотря на все попытки, больше забитых мячей не было. Итоговый счет 2:1 позволил «Милану» по сумме двух встреч пройти в финал, где единственный гол Франка Райкарда принесет коллективу Арриго Сакки победу над «Бенфикой». 0

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