Роналдиньо или Пеле? Кто был лучшим десятым номером в сборной Бразилии

Футболку с десятым номером носили как победители чемпионатов мира, так и обладатели «Золотого мяча».

Но кто был величайшим из них? Роналдиньо? А как на счет Пеле? Он был не так уж плох, если хорошенько подумать. Зико, Ривалдо, Неймар и Кака тоже могут посоперничать за пальму первенства.

10. Жуниньо Паулиста

Жуниньо Паулиста squawka.com

Выпускник академии «Сан-Паулу» Жуниньо Паулиста, как известно, покинул легендарный бразильский клуб ради «Мидлсбро», где провел два сезона, получив прозвище «Маленький парень».

Отсутствие габаритов и мощи Жуниньо компенсировал навыками и хитростью. Как и его тезка Жуниньо Пернамбукано, он был отличным исполнителем штрафных ударов.

На протяжении восьмилетней международной карьеры он время от времени носил футболку с десятым номером, играя в которой ни разу не подводил своих партнеров.

9. Раи

Раи squawka.com

В начале 90-х годов прошлого века было не так много нападающих, превосходящих Раи в качестве. Он воплощал ту великую команду «Сан-Паулу» во главе с Теле Сантаной, а его мастерство было продемонстрировано всему миру на Межконтинентальном кубке 1992 года, когда под солнцем Токио он ослепил «Барселону» под руководством Йохана Кройфа, которую называли «Командой мечты».

Этот успех поспособствовал переезду в Европу, где его новым домом стал «Пари Сен-Жермен», фанаты которого до сих пор продолжают петь его имя, вспоминая множество невероятных выступлений.

На международном уровне быть братом столь знаковой фигуры, как Сократес, было непросто, но Раи с 49 матчами и 17 голами проложил собственный путь со сборной Бразилии, который включал триумф на чемпионате мира в 1994 году.

8. Жаир

Жаир squawka.com

Легко забыть, насколько сильной была Бразилия до того, как начала побеждать на чемпионатах мира. За несколько лет до наступления этих славных времен в стране, помешанной на футболе, появились новые герои, выигравшие три южноамериканских титула, а чемпионат 1949 года стал особенным, поскольку он проводился дома.

Главным героем того времени был Жаир Роза Пинто. Он забил девять голов — рекордный показатель по количеству голов на одном турнире, который Жаир делит с Умберто Маскио и Хавьером Амбруа.

Многие были уверены, что через год Бразилия выступит на чемпионате мира и, наконец, завоюет долгожданный трофей. Одного этого не произошло, несмотря на блеск Жаира. Команда Флавио Косты на «Маракане» проиграла Уругваю в финальном матче, и эта трагедия преследовала Жаира всю его жизнь.

7. Ривелино

Ривелино squawka.com

Великий Пеле назвал футбол «прекрасной игрой», и никто не проиллюстрировал эти слова лучшем, чем его бывший напарник по сборной Бразилии Ривелино, чей блеск в то время не имел себе равных. Хотя он никогда не изобретал «эластико», а лишь совершенствовал его, этот финт теперь ассоциируется с ним.

В составе легендарной бразильской команды 1970-х годов, где звезд хватало на любом участке поля, представитель «Коринтианса» блистал с невероятным эффектом. Хотя в Мексике он носил футболку с номером 11, когда на его спине был десятый номер, Ривелино, казалось, становился еще более заметным, как будто номер обладал божественными силами.

6. Кака

Кака squawka.com

Кака был идеальным атакующим полузащитником и полностью доминировал до тех пор, пока известный дуэт не начал переписывать историю. Его непринужденные движения завоевали любовь множества поклонников. Наиболее выдающихся успехов он добился в 2007 году, благодаря чему завоевал «Золотой мяч».

Кака не принял большого участия в победе Бразилии на чемпионате мира 2002 года, проведя на поле лишь несколько минут. И хотя он так и не приблизился к победе в свои пиковые годы, Кака, тем не менее, действительно является последним классическим треквартистом в своей стране.

5. Неймар

Неймар squawka.com

Невероятно видеть, как Неймар достиг многого за столь короткое время. Если он продолжит в том же духе, то к моменту завершения карьеры станет лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

В 101 международном матче игрок «Пари Сен-Жермен» забил 61 гол, что поразительно, если учесть, что выше него находятся только Роналдо (62) и Пеле (77).

Почему же Неймар находится лишь в середине нашего списка? В отличие от других игроков над ним, у него не было выдающегося выступления на крупном турнире. Даже победный для Бразилии Кубок Америки-2019 он пропустил.

4. Ривалдо

Ривалдо squawka.com

Будет справедливо сказать, что Ривалдо не всегда получает вселенскую любовь, которую он заслуживает, и мы не говорим о каком-то определенном моменте. Долгое время долговязый вингер, хоть и чувствовал себя комфортно на своей позиции, почти не был задействован в комбинациях.

Он пугал защитников противника, но на нем был злой крест. И давайте не будем сразу нахваливать его невероятную способность бить по воротам, ведь его не задействовали.

Во многом его выступление в 1999 году на Кубке Америки, где он разделил «Золотую бутсу» с Роналдо (по пять голов), принесло ему «Золотой мяч».

Но именно его комбинации с другими бразильскими «Р» (Роналдо и Роналдиньо) на чемпионате мира 2002 года, на котором Бразилия завоевала свой пятый титул, все помнят с любовью.

3. Роналдиньо

Роналдиньо squawka.com

На своем пике Роналдиньо был прекрасен. Никто не мог повторить магию бразильца, чья смелость совершить невозможное принесла ему огромное количество невиданных ранее поклонников.

Его прибытие в 2003 году обозначило новый рассвет в «Барселоне», и с тех пор каталонцы ни разу не оглядывались назад. В итоге принц-шутник стал королем, но все закончилось так же быстро, как и началось.

Конечно, есть много причин, по которым Диньо пребывал на вершине недолго, но, как говорится, «лучше любить и терять, чем не любить никогда».

Никто не забудет его странную улыбку, когда он забил печально известный штрафной для Дэвида Симена на пути к пятому титулу на ЧМ-2002. Проще говоря, его карьера — то, за что многие умрут.

2. Зико

Зико squawka.com

Очень немногие бразильские футболисты любимы так же, как Зико. Прозвище «белый Пеле» он получил задолго до Уэйна Руни, будучи чрезвычайно успешным оттянутым форвардом.

Получив свободу на футбольном поле, Зико был лордом и мастером футбола, и ни одна команда не прочувствовала это больше, чем «Ливерпуль», который не мог за ним угнаться в матче Межконтинентального кубка 1982 года.

Грэм Сунесс лично хотел протестировать волшебника из «Фламенго», но не смог даже приблизиться к нему, гоняясь лишь за его тенью.

Да, он так и не стал чемпионом мира (команда Бразилии 1982 года остается одной из величайших, несмотря на отсутствие крупных трофеев), но влияние, которое он оказал, ощущается до сих пор.

1. Пеле

Пеле squawka.com

Существует лишь один король. Для целого поколения он остается величайшим. Пеле — стандарт для всех бразильских футболистов, которые носят футболку с десятым номером.

Проще говоря, он изменил игру. До сих пор продолжаются разговоры о том, что он величайший за всю историю, и это через 42 года после выхода на пенсию. Все это говорит о том, чего он достиг.

Его подвиги в финале чемпионата мира 1958 года, когда в подростковом возрасте он сыграл ключевую роль в составе сборной Бразилии, помнят до сих пор. Затем он добавил еще два титула чемпионов мира на свой счет, хотя и не играл так много в 1962 году из-за травмы.

На данный момент Пеле, который забил 77 голов в 92 матчах, является бесспорно величайшим футболистом сборной Бразилии. 0