«Барселона»: назначение Сетьена внезапно принесло риски

«Барселона» планировала решить будущее Кике Сетьена во главе команды по завершении сезона, но его остановка создает риски для усугубления проблем клуба. Разбираемся в ситуации.

«Барселона» видела в Сетьене вариант без риска

Хорошо управляемые организации думают о долгосрочной перспективе, но, учитывая непредсказуемость, присущую футболу, клубы можно простить за то, что они время от времени рискуют.

Это особенно верно, когда дела идут плохо. Мы часто слышим пословицу о том, что победный состав не меняют, и обратная сторона этого факта гласит, что время рисковать — это когда дела принимают худший характер, а проигрыш минимален.

Элемент этой логики был связан с назначением Кике Сетьена в качестве наставника «Барселоны» еще в январе. На поле все было так же ужасно, как и за кулисами, и тренерские умения Эрнесто Вальверде все больше и больше выглядели так, словно они снова сделали клуб посредственным.

Как только было решено, что ему пора уходить, и когда стало ясно, что лучшие кандидаты, такие как Хави Эрнандес, либо не хотят возглавить команду, либо недоступны, на первый план вышли более рискованные кандидаты — такие как Сетьен.

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Дальновидный бывший рулевой «Бетиса», вероятно, не получил бы такую ​​работу при нормальных обстоятельствах, но с учетом сезона, который уже выглядел потерянным, для «Барселоны» это была отличная возможность пойти на риск без особых потерь для себя.

Оставить этого тренера до конца кампании, посмотреть, что он может сделать с тем, что ему доступно, и решить, что делать дальше летом. Если он потерпит неудачу, это будет не хуже, чем неудача Вальверде, и летом все равно будет больше кандидатов, а если ему это удастся, это станет блестящим назначением.

Можно подумать, что все это логично. Никто не рассчитывал, что глобальная пандемия закроет футбол на несколько месяцев. Сетьен возглавлял каталонцев всего 12 матчей с противоречивыми результатами и выступлениями, прежде чем мир остановился. Это явно недостаточно времени, чтобы судить об эксперименте как о провальном или успешном. Тем не менее, он останется у руля, когда бы ни возобновилось первенство.

«Барселона» может не успеть найти преемника Сетьену

Перед началом новой кампании 2020/2021 будет небольшой перерыв, ведь европейские лиги стремятся свести к минимуму сбои в будущих сезонах. Это означает, что у «Барселоны» будет всего несколько недель, чтобы проанализировать, как проявил себя Сетьен, и определиться, заменять ли его, после чего выйти на контакт с потенциальным преемником и подписать с ним контракт.

То, что выглядело как игра без относительного риска, теперь стало 9-месячным обязательством перед кандидатом-аутсайдером. Между тем, возможные кандидаты, такие как Хави, которые планировали свою карьеру этим летом, и считали его решающим периодом, неожиданно снова оказываются в подвешенном состоянии, не зная, означает ли это, что они должны остаться в нынешних клубах, либо позиционировать себя доступными для смены работы.

Трещины в правлении «Барселоне», где заняты борьбой, теперь несут ответственность за гораздо больший риск, чем они когда-либо предполагали. 0