Одолели хозяев, чтобы влететь аутсайдерам. Об игре Швеции и Германии на Евро-1992

К сожалению, пандемия коронавируса стала причиной переноса Евро-2020 на год, потому отмотаем несколько десятков лет и вернемся в 1992-й, когда Швеция и Германия бились за право сыграть в финале.

Ситуация, когда немцы могли пролететь

«Бундестим», которой на тот момент руководил Берти Фогтс, на чемпионате Европы 1992-го года играла в Группе B. В той же группе выступали сборные Голландии, Шотландии и новичок турнира — команда СНГ. В данном квартете немцы, отстав от оранжевых, вынуждены были биться за выход в плей-офф с шотландцами.

За три встречи на групповой стадии сборная Германии по разу выиграла, проиграла и расписала мировую. Единственная победа на данном этапе была добыта коллективом Фогтса над «Тартановой армией» со счетом 2:0. Во многом это и повлияло на то, что «национальные одиннадцать» лишь с разницей в один балл опередили Шотландию и заняли второе место.

Для «бундестим» эта часть турнира оказалась непростой. Но перед матчем плей-офф коллектив Берти Фогтса извлек необходимую пользу из предыдущих неудач и был готов сразиться с хозяевами Евро-1992 за право сыграть в финале.

Противоположный старт в исполнении шведов

Шведский коллектив под крылом Томаса Свенссона играл в Группе A вместе с командами Дании, Франции и Англии. Квартет выглядел мощно, а лучшей сборной в нем оказалась Швеция.

«Три короны» уверенно возглавили турнирную таблицу, набрав пять очков. На данной стадии чемпионата подопечные Свенссона дважды победили и раз сыграли вничью. Единственная потеря очков была зафиксирована в первом же матче против Франции — 1:1, но, несмотря на неудачный старт, в полуфинал шведы прошли без серьезных проблем.

Тот самый день полуфинала

Первый матч плей-офф, который как раз и украшала вывеска «Швеция — Германия», состоялся 21 июня 1992-го года в Стокгольме на стадионе «Росунда». К слову, на этой арене завершилась реконструкция за семь лет до начала Евро-1992. В 2012-м году ее закрыли, после чего вообще снесли в 2013-м. Но в тот год на трибунах ныне несуществующего стадиона собралось около 29 тысяч зрителей, которые ждали достойного выступления в исполнении команды-хозяйки Евро.

В полуфинальной встрече против Германии коллектив Томаса Свенссона действовал по схеме 4-4-2 с Мартином Далином и Томасом Бролином в нападении. Последний станет одним из лучших бомбардиров Евро-1992 с тремя забитыми голами.

«Бундестим» тактически выглядела интереснее. Ее расположение на поле 3-5-2 подразумевало активную игру впереди с Ридле и Юргеном Клинсманом на острие.

Стартовые протоколы были готовы, а сами футболисты уже вышли на поле стадиона «Росунда». Матч начался в 20:15 по местному времени, судить встречу было доверено итальянскому арбитру Туллио Ланезе, который без лишних задержек дал свисток.

Ранний гол и грубости по ходу тайма

Первый забитый мяч состоялся уже на 11-й минуте поединка. Минутами ранее сборная Германии пошла в атаку, здорово разыграла комбинацию, в результате которой на ударную позицию мог выскочить Ридле. Но Карла-Хайнца сбил Ян Эрикссон. Судья сказал, что это штрафной в пользу немцев.

Швеция — Германия. Евро-1992

Шведы, будто чувствуя беду заранее, обступили арбитра, а Эрикссон с помощью жестикуляции показывал Туллио Ланезе, что соперник нырял. Никому до возмущений шведов не было дела. Стандарт взялся исполнить Томас Хесслер, который с короткого разбега перекинул стенку и направил мяч в дальний угол. Вратарь шведов даже не дернулся. Классный штрафной позволил «бундестим» открыть счет, 1:0.

Каких-либо других запоминающихся интересностей в первом тайме не было. Темп игры не взвинчивался, а сама первая половина встречи характеризовалась грубой борьбой с пятью желтыми карточками, четыре из которых на счету Германии. На перерыв команды ушли с одним голом на двоих и кучей предупреждений.

Открытая игра после перерыва

В течение стартовых 15 минут второго тайма команды успели раскочегариться и публика на «Росунда» увидела еще один гол. Снова забили немцы.

Футболисты сборной Швеции пытались выйти со своей половины поля, но «бундестим» здорово сыграла в отборе. После этого Томас Хесслер сделал точный проникающий пас на Маттиаса Заммера, который, находясь в штрафной, прострелил на Ридле. Карл-Хайнц был точен и с нескольких метров переиграл вратаря, 2:0.

Германия повела в два, вот только такому преимуществу она радовалась недолго. Уже через 6 минут в их ворота назначили пенальти за фол против Класа Ингессона. Игрок шведов вошел в штрафную, пробросил мяч себе на ход и был сбит Томасом Хельмером. С точки своим шансом уверенно воспользовался Томас Бролин, 1:2 к 64-й минуте.

Финальная перестрелка

Забитый гол Швеции воодушевил болельщиков, которые начали активнее размахивать флагами своей страны и гнать вперед хозяев. Но время потихоньку шло к концу поединка, а голов больше не было. И тут в очередную атаку бежит Германия.

Томас Хельмер на правом фланге накрутил нескольких футболистов Швеции и выпилил отличный пас на Ридле. Форвард добежал до вратарской, после чего с угла пробил в дальний, немцы снова впереди — 3:1!

«Национальные одиннадцать» опять имеют перевес в два гола, однако теперь на секундомере 89 минута. «Три короны» могло спасти только чудо. И вот минутой позже Швеция забивает в ответ.

Этот мяч пришел после подачи в исполнении Класа Ингессона. После его навеса защитники, наблюдавшие за эпизодом со стороны, перекинули всю ответственность на вратаря, а голкипер Бодо Илльгнер опоздал с выходом и не сумел перехватить передачу, которую головой удачно замкнул Кеннет Андерссон, 2:3!

У шведов было еще несколько минут, чтобы спасти матч. Команда Томаса Свенссона незамысловато пыталась грузить пасы в штрафную, но немцы выстояли. Финальный результат 3:2 в пользу «бундестим» позволил коллективу Фогтса пройти в финал, ну а там Германию ожидал неприятный сюрприз из Дании. 0