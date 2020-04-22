Должен ли Кейн покидать «Тоттенхэм»?

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн начал намекать на возможную смену клуба. Разбираемся, что ожидает нападающего в дальнейшем.

Кейн задумался об уходе

В мае прошлого года Гарри Кейн был финалистом Лиги чемпионов, но если в итоге АПЛ текущего сезона будет доиграна, он не будет участвовать в этом турнире с «Тоттенхэмом» в следующей кампании, не говоря уже о том, чтобы сохранять надежду на завоевание трофея.

Возможно, именно это знание в сочетании с неутешительной картиной того, как президент клуба Даниэля Леви, отправившего в неоплаченный отпуск сотрудников неигрового дня, прежде чем отозвать это решение, заставило форварда почувствовать, что подходящее время, чтобы разжечь костер спекуляций относительно его будущего.

«Это тяжело принять, как игроку. Вы знаете меня как личность, я хочу побеждать во всем, что я делаю, поэтому, когда вы близки к успеху, и в итоге не достигаете его, это трудно принять, а потом все это начинает накапливаться», — заявил он недавно.

«Конечно, я хочу выигрывать командные трофеи и хочу делать это раньше, чем позже, но мы просто должны посмотреть, как это будет происходить», — намекнул нападающий на возможный уход из лондонского коллектива.

Кейн имеет шансы остаться легендой, если останется

Эти слова вызвали множество сообщений в медиа с перспективой перехода в «Манчестер Юнайтед», а затем были быстро опровергнуты. По информации СМИ, Кейн все-таки не является целью манкунианцев, которые подкорректировали первоначальные планы по его подписанию из-за пандемии коронавируса и связанных с этим экономических издержек.

«Красные Дьяволы» при этом не выиграли ни одного трофея ни в одном из предыдущих двух сезонов, поэтому сомнительно, что этот шаг сразу же удовлетворит стремление лидера «Шпор».

Нужны ли Кейну трофеи, чтобы обеспечить свой культовый статус в английском футболе? Сэр Том Финни не завоевал большого трофея, но это не помешало ему получить рыцарское звание. Сэру Стэнли Мэтьюзу пришлось ждать до 38 лет, чтобы выиграть Кубок Англии. Может быть, время на стороне нападающего «Тоттенхэма».

Джимми Гривз и Гари Линекер пришли в лагерь действующих чемпионов Англии, но сами никогда не выигрывали этот трофей. Алан Ширер действительно выиграл титул Премьер-лиги с «Блэкберном», но больше ничего. Этого никогда не будет достаточно, чтобы успокоить всех, но при этом он не оказался препятствием для получения статуса легенд в английском футболе.

Кейну хочется выигрывать трофеи

Менеджеры могут нуждаться в медалях как доказательство своего величия, но для игроков их способности на поле видны всем. Моменты волшебства каждые выходные, которые оставляют неизгладимый след. Это больше, чем просто поднимание трофеев вверх. В противном случае это были бы Фил Нил и Фил Невилл на вершине списка великих игроков.

Томаш Кущак выступал за такое же количество команд-чемпионов, как Криштиану Роналду, на одну больше, чем Тьерри Анри, но это только для любопытные вопросы в викторине, а не серьезных дебатах об их относительном статусе в английском футболе.

Но только потому, что Кейн не нуждается в трофеях в качестве доказательства хорошо прожитой жизни, это также не должно мешать ему искать их. Он не обязан гоняться за славой, но имеет право это сделать это, поскольку славится своим драйвом, и эти инстинкты позволили ему забраться высоко. Никто не должен возмущаться им в том, что где-то ему представляется лучшая возможность для успеха.

Какие варианты у Кейна?

Было бы любопытно, если бы форвард сохранил нынешнее статус-кво и остался в «Тоттенхэме», в то время, когда он приближается к своему 27-летию в июле. Особенно с учетом того, что у него нет какого-то послужного списка, тогда как Жозе Моуринью проводит очередную перестройку. И хотя сам Кейн уверен, что португалец, везде выигрывавший трофеи, намерен добиться того же и со «Шпорами», на это также нужно время.

Как долго может ждать нападающий? Для фанатов лондонцев это знакомое чувство. В следующем сезоне исполняется 60 лет с момента предыдущей победы клуба в чемпионате и 30 — с того времени, когда они в последний раз поднимали над головой Кубок Англии. Фанаты команды, похоже, навсегда обречены на этот танец, но должен ли форвард оставаться с ними?

Возможно, придет время переосмыслить дискуссию. Это не обязательно должен быть вопрос о том, должен ли Кейн покинуть «Тоттенхэм». Реальная тема разговора заключается в том, должен ли он остаться. Болельщики редко хорошо реагируют на уходящих звезд, но в этом случае это не должно автоматически препятствовать поддержанию его репутации их любимца.

Кейн все еще может оставить по себе хорошую память, забив 181 гол за время выступлений в клубе. Многое будет зависеть от того, как он может уйти, в какое время, куда именно и за какие деньги. Само собой, поклонники лондонцев будут в ярости, если нападающий бесплатно уйдет в «Арсенал».

Тем не менее, фанаты «Шпор» должны были привыкнуть терять все лучшее в пользу «Реала». Кейн сделал для клуба больше, чем Лука Модрич и Гарет Бэйл, и велика вероятность, что он окажется именно на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, такой трансфер англичанина будет приемлемым для болельщиков.

Кейну не нужно уходить, чтобы быть великим, но он и не обязан оставаться. У него все еще может быть все это, ведь карьера с обилием трофеев сделает его легендой в родном клубе. Тем не менее, шансы получить все это в «Тоттенхэме» с годами уменьшаются. 0