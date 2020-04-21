«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса

Предположение о возможной связи между зафиксированными случаями коронавируса в Ливерпуле и матчем Лиги чемпионов между «красными» и «Атлетико», который состоялся 11 марта, является «интересной гипотезой». Такое мнение выразил научный советник правительства Великобритании.

В некоторых смертях от коронавируса в Ливерпуле винят матч на «Энфилде», который посетили более 52 тысяч фанатов, в том числе — 3000 болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент уже частично действовал карантин.

И хотя нет подтвержденной связи между этим матчем и случаями коронавируса, заместитель главного научного советника правительства Анджела Маклин сказала, что данная ситуация требует дальнейшего расследования.

«В будущем будет очень интересно понять, какова связь между вирусами, которые циркулировали в Ливерпуле, и вирусами, которые были в Испании», — сказала она в понедельник в рамках ежедневного брифинга правительства Великобритании о ситуации с коронавирусом.

Руководитель отдела здравоохранения городского совета Ливерпуля Мэттью Эштон ранее заявил The Guardian, что этот матч следовало отменить. В то же время мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда на выходных заявил, что было «ошибкой» позволять нескольким тысячам фанов «Атлетико» посетить этот матч.

«3000 фанов в такое время смогли отправиться на "Энфилд". В этом не было здравого смысла», — сказал Мартинес-Альмедиа в эфире испанской радиостанции Onda Cero.

Фанаты «Атлетико» на «Энфилде» globallookpress.com

Согласно последним данным, в больницах Ливерпуля от коронавируса умерло 246 человек.

Мадрид тем временем является одним из городов Европы, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. По данным университета Джона Хопкинса, Испания занимает второе место по количеству подтвержденных случаев инфицирования в мире после США. В понедельник число погибших в стране приблизилось к отметке в 21 тысячу человек.

Выступая на брифинге в понедельник, канцлер Великобритании Риши Сунак отверг претензии о том, что правительство слишком медлило с отменой крупных спортивных мероприятий всего за несколько дней до того, как был введен карантин.

Фестиваль в Челтенхэме, а также матч Лиги чемпионов в Ливерпуле прошли во второй неделе марта. За четыре дня фестиваль посетило 251 тысяча 684 любителя скачек, а Золотой Кубок Челтенхэма 13 марта смотрели вживую 68 тысяч 500 зрителей.

23 марта были введены строгие ограничения для повседневной жизни — например, правительство потребовало, чтобы люди оставались дома, запретило собираться компаниями более двух человек, а работа многих предприятий была остановлена.

«Очень часто есть неподходящее время для принятия определенных мер. Мы руководствовались тем, чтобы принять правильные решения в правильное время, и я буду отстаивать это», — сказал Сунак.

Редатор BBC Дэн Роан считает — на данном этапе невозможно узнать точно, повлиял ли матч «Ливерпуль» — «Атлетико» на последующую волну смертей в Мерсисайде, и если да, то в какой степени. Так же, как мы не знаем, сколько любителей лошадиных скачек подхватили вирус, после того, как посетили Челтенхемский фестиваль.

Фрагмент матча«Ливерпуль» — «Атлетико» globallookpress.comgloballookpress.com

Однако даже во время самого матча нарастало беспокойство насчет того, что тысячам фанатов разрешили отправиться на «Энфилд» из одного из первых эпицентров пандемии в Европе.

И это даже после того, как Испания закрыла школы и запретила массовые собрания. Через два дня после того матча АПЛ приостановила сезон, фактически вырвав принятие этого решения из рук правительства.

Теперь комментарии Маклин, которая не исключила взаимосвязи между матчем и распространением коронавируса, когда корреспондент Liverpool Echo спросил о проблеме, могут лишь усилить давление на правительство, тех министров, которые давали свои консультации на тот момент, а также УЕФА. 0