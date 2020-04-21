Красиво, но в итоге бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧ

Поединок на стадионе «Хайбери» запомнился ярким выступлением «Арсенала» Венгера, но, к сожалению, эта победа не помогла «канонирам» в дальнейшем их пути.

Напряженный первый раунд

Перед тем как сойтись в очном сражении за выгодные места в одной группе, «Арсенал» и «Ювентус» решали свои задачи по отдельности на первом этапе. Этот этап не был легким.

«Арсенал» начал свою кампанию в ЛЧ с Группы C. В этом квартете лондонцы бились за лидерские позиции с «Панатинаикосом», «Мальоркой» и «Шальке». Сейчас такая таблица смахивает на заурядную группу в Лиге Европы, но тогда коллективу Венгера пришлось несладко, так как его команда заняла второе место, опередив испанский клуб по разнице мячей.

«Ювентус» же решал свои задачи в квартете с «Порту», «Селтиком» и «Русенборгом». Несмотря на то что «Старая синьора» финишировала первой, у подопечных Марчелло Липпи было не все в порядке на данной стадии.

«Ювентус» трижды победил, два раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение. Плотная борьба в Группе E позволила итальянцам опередить «Порту» всего на один балл, а «Селтик» — на два.

Сошлись во втором раунде

В следующем групповом этапе «Арсенал» и «Ювентус» оказались в квартете D вместе с «Байером» и «Депортиво». Первую игру на данной стадии «канониры» провалили, уступив «Депору» в гостях, а вот «Юве» сумел разбить дома коллектив из Леверкузена.

После первого круга «Арсенал» с «Байером» шли в нижней части таблицы, и тут наступил момент для второго поединка. 4 декабря «Байер» принимал дома «Депортиво», а команда Венгера ждала у себя «Ювентус» Марчелло Липпи.

Возвращение авторитетного тренера

Итальянский специалист, проработавший в Турине с 1994-го по 1999-й год, перед следующим сезоном (1999/2000) переехал в Милан, где возглавил «Интер». Однако с «нерадзурри» у Липпи не сложилось по ряду причин, включая постоянные конфликты с Роберто Баджо.

Проведя один лишь футбольный год с «Интером», Марчелло попытался уговорить руководство клуба разорвать с ним контракт, однако вышестоящие представители были несогласны. На старте нового сезона его команда не пробилась в Лигу чемпионов, а после первого поражения в Серии А от «Реджины» тренера из клуба все-таки попросили. И летом 2001-го он вернулся в «Юве».

Впервые за два сезона «Старая синьора» выступала в Лиге чемпионов под руководством Липпи. Однако, как оказалось, еврокубковый год 2001/2002 получился для туринцев неудачным.

«Хайбери» был готов к перформансу хозяев

В отличие от «Юве», у «Арсенала» все было в порядке с тренером. Арсен Венгер уверенно чувствовал себя у руля «пушкарей». Как было указано ранее, поединок между этими командами состоялся 4-го декабря.

«Арсенал» — «Ювентус». ЛЧ 2001/2002

Бывший стадион лондонцев «Хайбери» собрал 34 тысячи болельщиков. Большая часть фанатов приехала на арену с мыслями только о победе их любимцев, так как те обязаны были реабилитироваться после провального старта в Ла-Корунье.

Тренеры выставили на поле своих лучших. Они уже разместились по всей территории, согласно тактическим соображениям, а судья, дождавшись, когда на часах будет ровно 20:45, дал стартовый свисток.

«Арсенал» пошел в разнос

В первой половине матча обе команды были одинаково хороши. Мощнейшая атака «Юве» с Недведом, Дель Пьеро и Трезеге выглядела у чужих ворот угрожающе. Но все их старания впереди сводил на ноль голкипер Стюарт Тейлор.

Молодой и дерзкий состав «Арсенала» ничуть не боялся «Ювентус» и тоже создавал свои моменты. Туринцы пытались взять мастерством, а лондонцы скоростью. На 21-й минуте как раз-таки быстрая атака хозяев и принесла им желаемое.

На правом фланге вперед подключился Лорен. Камерунец повозился с мячом впереди, сумел обмануть нескольких игроков в черно-белой форме и сделал прострел. Он оказался неудачным, однако на отскок среагировал Виейра. Патрик накрутил парочку туринцев и пробил в створ. Буффон засейвил, вот только Фредрик Юнгберг удачно добил мяч в цель. «Арсенал» повел 1:0, швед красовался своей розовой шевелюрой, а усатый, модно выстриженный Буффон явно был недоволен собой.

Второй гол прилетел в сетку «Ювентуса» спустя семь минут после первого. Недалеко от штрафной площади Дзамбротта сбил Пиреса. Португальский реф Витор Мелу Перейра свистнул фол. Со стандарта туринцев наказал Тьерри Анри, технично перекинув внушительную стенку гостей. Буффон даже не прыгнул за мячом. Самому дорогому голкиперу планеты пришлось еще раз вынимать из своих ворот, 2:0!

На этом веселье в первом тайме не закончилось. «Арсенал» поймал кураж и помчал громить команду Липпи. Правда, завершить голом свои хорошие моменты они не сумели. На перерыв соперники ушли со счетом 2:0, хотя могло быть и больше.

И дальше забивали только «канониры»

На 49-й минуте «Ювентус» получил щедрый подарок от «Арсенала». В ходе своей атаки туринцы вывели на ударную позицию Дзамбротту. С его попыткой справился вратарь, а затем и защитник старался выбить, делал он это как мог. Мяч на подборе достался Трезеге. Давид пробил, Сол Кэмпбелл в прыжке заблокировал угрозу, но попал в Стюарта Тейлора. Вот гол и записали на его счет. Таким нехитрым образом «Юве» затолкал мяч в сетку и сократил разрыв.

По логике вещей, коллектив Марчелло Липпи должен был бежать отыгрываться. Но инициативой, несмотря на пропущенный гол, и дальше владел «Арсенал». В этом поединке команда Венгера заслуживала на победу, однако счет 2:1 не зря принято называть скользким. Нужно забивать еще, а не получается.

Тогда тренер «Арсенала» решил сделать первую замену. На 70-й минуте Венгер убирает Кану, а на поле вышел Деннис Бергкамп. Спустя 18 минут голландец придумал одну из самых зрелищных голевых передач в истории Лиги чемпионов.

Красивая точка в игре

Шла 88-я минута, «Арсенал» побежал в контратаку, в ходе которой Бергкамп получил пас от Юнгберга и подошел к краю штрафной площади. Собрав вокруг себя четверых футболистов «Ювентуса», он мастерски накрутил соперников, а затем ювелирно отпасовал на Юнгберга. Шведский форвард первым касанием перекинул вышедшего Буффона.

«Арсенал» повел с разницей в два. На табло счет 3:1 полностью отображал суть матча. Пока Арсен Венгер поднимал руки вверх и радовался грядущей победе, футболисты «Ювентуса» не отходили от арбитра и дискутировали с рефом.

Дело в том, что перед этим голом вперед шел «Юве». Но, перепасовываясь, они попали в судью. Сейчас такой эпизод решается остановкой и розыгрышем спорного, однако тогда подобные ситуации трактовались иначе. Споры с португальским рефери были бесполезны, Витор Мелу Перейра указал на центр.

Если бы тогда знали, что будет дальше

Поединок на «Хайбери» «Арсенал» выиграл со счетом 3:1 и сумел улучшить турнирное положение. После вторых матчей в Группе D у каждой из команд было по три балла в активе.

20 марта 2002-го «Ювентус» дома возьмет у «канониров» реванш 1:0, но толку от этого будет мало. Кто бы мог подумать, но в этом квартете места для выхода в плей-офф достанутся «Байеру» и «Депортиво», а два гранда финишируют в нижней части и попрощаются с еврокубками. Кстати, в том же сезоне и «Арсенал», и «Ювентус» станут чемпионами своих стран. 0