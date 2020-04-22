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    Куда с ними тягаться, когда за них Дель Пьеро? Об ответке в 1/2 ЛЧ между «Монако» и «Юве» в 1998-м

    В полуфинальной паре «Монако» — «Ювентус» была масса интересностей, о которых можно вспомнить во время футбольной паузы

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    Алессандро Дель Пьеро
    Алессандро Дель Пьеро
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    В сезоне 1997/1998 «Монако» с Тьерри Анри и Трезеге в атаке пытался пройти «Старую синьору» в Лиге чемпионов.

    Хороший старт еврокубкового сезона

    «Бьянконери» под руководством итальянского тренера Марчелло Липпи попали в Группу B вместе с «МЮ», «Фейеноордом» и клубом «Кошице». Накопив 12 баллов, «Ювентус» вышел в четвертьфинал со второго места.

    «Монако» в сезоне 1997/1998 тренировал Жан Тигана. Его коллектив в квартете F сумел закончить группу на вершине, опередив «Байер» по дополнительным показателям.

    Совершенно непохожие четвертьфиналы

    Оказавшись в плей-офф, у команд уже была совсем другая головная боль, в особенности у «Монако», которому в соперники достался постоянный в те годы претендент на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед».

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    • Первую игру 4 марта на «Луи II» долго обсуждать не приходится, поскольку встреча закончилась унылыми нулями. А вот двумя неделями позже на «Олд Траффорд» было жарко. «Монегаски» усилиями Трезеге распечатали ворота «МЮ» на 5-й минуте, а свой гол хозяева забили лишь на 53-й. Собственно, так соперники и закончили. Результат 1:1 вывел княжеский клуб в полуфинал.

    В соперники «Юве» досталось киевское «Динамо». В девяностые это тоже был достаточно именитый соперник. Киевский коллектив сумел в Турине зацепиться за ничью — 1:1, но на родном «НСК Олимпийский» хозяева не выстояли и пропустили в свою сетку четыре. Итог — 4:1 в пользу итальянцев.

    Полуфинал имени Алессандро

    Пока «Реал» и «Боруссия» Д решали, кто из них сильнее на «Сантьяго Бернабеу», «Ювентус» на стадионе «Делле Альпи» не стал церемониться с «Монако». Негостеприимные хозяева положили французам четыре гола, три из которых на свой счет записал Дель Пьеро.

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    • Алессандро дважды удачно решил с 11-метров, а первый мяч в поединке он забил с игры на 35-й минуте. Жирную точку в той встрече поставил Зизу. Единственный гол «Монако» на 42-й минуте лишь немного сгладил серый вечер в Турине и подарил призрачные надежды на второй матч.

    У команды Жана Тиганы было две недели, чтобы придумать, как исправить катастрофу, возникшую в Турине. А «Юве» хотел, чтобы матч на «Луи II» стал обыденной формальностью. 15 апреля 1998-го года публика княжества Монако собралась понаблюдать за тем, как их любимый клуб попытается взять реванш у «Старой синьоры».

    Первый тайм ответки — выстрелы вхолостую

    В 20:45 по местному времени судья из Швейцарии Урс Майер сигнализировал о начале ответного поединка. С первых минут «Монако» полетел забивать быстрый гол. Спустя пять минут у «Ювентуса» сломался Индзаги и был заменен.

    «Монегаски» продолжали обстреливать ворота туринцев. Связка Трезеге и Анри без устали придумывала моменты впереди, но пока мяч не летел в сетку. Удивительно, но коллектив Липпи очень многое позволял красно-белым в собственной штрафной.

    «Монако» — «Ювентус». Лига чемпионов 1997/1998

    Однако на 15-й минуте «Юве» сам рванул в быструю атаку, в ходе которой Зидан красиво прошел середину поля и отпасовал на Дель Пьеро. Але обыграл пару защитников, после чего с левого края штрафной выпилил идеальную передачу на Аморузо, последний замкнул с нескольких метров. Гости вышли вперед, а коллективу Тиганы нужно было забивать минимум четыре.

    Крутость «Монако» в этой встрече заключалась в том, что парни в красно-белом не думали о том, с какой разницей они горят, а потому они бежали вперед и создавали угрозы, которые гости до определенного периода отражали. Свой гол французский клуб нашел аж на 38-й минуте. Это был штрафной, который исполнил Филипп Леонар. Мяч после удара бельгийца зажевала стенка, но рикошетом от игроков «Юве» тот влетел точно в угол, 1:1. Игра была веселой, но к перерыву счет не изменился.

    Осторожные мысли о камбэке

    В первой половине встречи «монегаски» нанесли больше десятка ударов по воротам, но точным оказался всего один. В принципе, так и продолжилось во втором тайме, однако хозяева сумели положить второй уже на 50-й минуте.

    Футболисты «Ювентуса» неудачно защищались около своей штрафной, что позволило Трезеге вывести Анри на ударную позицию, Тьерри не смазал. Счет 2:1, французский форвард забрал мяч и побежал с ним к центру.

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    • После пропущенного гола «Юве» стал немного живее. Эффектные проходы Дель Пьеро и дальние удары Зидана не позволяли «монегаскам» терять концентрацию в защите. Но и сами игроки «Монако» продолжали снабжать вратаря Анджело Перуцци работой. Хозяевам нужно было забить еще два гола, до конца встречи 40 минут, а туринцы все еще позволяли соперникам очень многое. Шансы были.

    В дело вступил Дель Пьеро

    Благодаря активности десятого номера «Ювентуса», гостям удалось отодвинуть игру от своей штрафной. Дель Пьеро, разделавшись с «Монако» в первой встрече, принялся добивать оппонента и на «Луи II». Большой мастер Алессандро творил красоту, создавая при этом шансы для партнеров. Но Фабьен Бартез справлялся.

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    На 74-й минуте сам Але был точен и забил второй гол. Сперва Дель Пьеро вырезал хороший пас в область вратарской зоны, Бартез здорово сыграл на выходе, после чего мяч оказался на правом фланге, а Алессандро уже находился в штрафной. Алессио Таккинарди выполнил подачу на десятку «Юве» и тот, поймав мяч на лету, приложился точно в цель, 2:2! Для Дель Пьеро это был десятый гол в турнире, а также четвертый в полуфинальной схватке с «Монако».

    Громко хлопнули дверью

    Второй забитый мяч «Ювентуса» сводил на нет все желания «Монако» сотворить невообразимое чудо для выхода в финал. Но конкретно в этом матче красно-белые заслуживали на победу, пусть и не с крупной разницей.

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    • На 83-й минуте Лилиан Мартин зарядил подачу с правого фланга, на которую своевременно откликнулся Роберт Шпехар. Хорват прицельно пробил головой, отправив мяч за шиворот вратарю. «Монегаски» повели со счетом 3:2, а на трибунах разлеталось конфетти, будто хозяева выгрызли путевку на заключительную игру в Амстердаме.

    Разумеется, силенок тягаться на равных с итальянцами в течение двух матчей им не хватило. «Ювентус» оказался в финале, где влетел «Реалу». Но проигрывать решающие поединки стало привычным для коллектива из Турина. 0

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