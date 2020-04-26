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    В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределами

    Нападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Из-за вынужденного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса, очень маловероятно, что Лионель Месси ударит по мячу до своего 33-го дня рождения, который наступит 24 июня, пишет корреспондент ESPN Тим Викери.
    Будучи тем игроком, который в течение последних полутора десятилетий установил чрезвычайно высокие стандарты, ему часто задают вопрос: как может один из величайших футболистов продолжать прогрессировать?

    Мне посчастливилось пораньше взглянуть на его талант. В начале 2005 года я был в Колумбии на чемпионате Южной Америки U20. Месси тогда был практически неизвестен даже аргентинцам. Он провел четыре года в «Барселоне», сыграл в одном товарищеским матче за основную команду, так что ходили слухи, что он может стать особенным. Испания была заинтересована в его услугах, поэтому Аргентина позаботилась о том, чтобы как можно быстрее забрать его под свое крыло.

    Месси не дали футболку с десятым номером, и в 17 лет он был на два года моложе, чем подавляющее большинство других игроков на турнире. Он был робким, неопрятным и крошечным юношей. Если бы вы взглянули на него, то никогда бы не подумали, что его ждет блестящее будущее на поле. Но так было, пока он не получал мяч.

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    • Часть гения Месси уже тогда была очевидна: особенно то, как мяч прилипал к его левой ноге, когда он резко менял направление или взвинчивал скорость. Он также показал фантастическую способность влиять на события вокруг него, находить пространство, принимать правильные решение и гарантировать, чтобы его талант всегда служил коллективу.

    В последующие сезоны эти способности были усовершенствованы, развиты и усилены. По словам его старого друга и бывшего партнера по сборной и клубу Хавьера Маскерано, там, где почти всеми игроками управляет игра, Месси мог сам контролировать ее.

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    По мере перехода от юного возраста до современности, у Месси было мало возможностей для совершенствования или упадка. Много ли он может выучить или улучшить в техническом и тактическом плане? Похоже, нет. Физически он будет идти только одним путем (в гонке между спортсменом и временем есть только один победитель). Но есть один компонент, в котором он все еще может улучшиться и, кажется, улучшается — лидерство на поле.

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    • Первые 18 месяцев Месси в сборной Аргентины совпали с окончанием международной карьеру Роберто Айалы. Центральный защитник и капитан сборной вспоминает молодого Месси как чрезвычайно застенчивую фигуру, сказав: «Он практически не общался. Он выходил на тренировку, потому что таковы были правила. Если бы не они, он бы оставался в своей комнате».

    И даже когда Месси стал суперзвездой, всегда было чувство (особенно в сборной Аргентины, где ценится разговорный стиль лидерства), что он остается в своем маленьком мире. Он был счастлив разговаривать со своим старым другом Серхио Агуэро, но не был общительным со многими другими. Так продолжалось до прошлогоднего Кубка Америки.

    Наблюдательные ветераны сборной Аргентины были поражены изменением его поведения. Месси стал оратором в отеле, на поле и в общении с прессой. Он был полон ободряющих слов для своих партнеров и быстро встал на защиту команды перед журналистами. Более того, после вылета Аргентины он даже выдвинул неразумные обвинения относительно честности турнира, что привело к его дисквалификации на три месяца.

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    • Анхель Ди Мария, который играет за сборную с 2008 года, был очарован своим партнером по команде. «Это был совершенно другой Кубок Америки», — заявил он. — «Мне понравилось, как он общался с игроками и прессой. Для молодых футболистов это принципиально важно. Мне очень нравится этот Месси».

    Это изменение произошло не случайно. Имея аналитический ум, который так хорош в чтении игры, Месси, похоже, сосредоточился на улучшении своих навыков на фоне приближающегося завершения карьеры. Он не привык много говорить, но это было ему нужно, чтобы развиваться дальше.

    Нравится ему это или нет, но его техническое доминирование ставит его в центр внимания и придает его поведению большее значение. И вот теперь он стал лидером клуба и сборной.

    В «Барселоне» он защищал команду от обвинений со стороны спортивного директора Эрика Абидаля в том, что некоторые из игроков ни очень старались на футбольном поле. Также Месси выразил свое недовольство тем, что руководители клуба используют общественное давление, чтобы заставить игроков пойти на снижение зарплаты.

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    • Войдя в тренерский штаб сборной Аргентины, Айала сказал, что ему нравится зрелая версия человека, с которым он играл почти 15 лет назад.

    «Он сильно вырос за последнее время», — добавил Айала. — «В настоящее время он лидер на поле и за его пределами, способный подобрать правильное слово. Он участвует во всем, разговаривает с партнерами, спрашивает, как они. Он говорит перед матчами и делает то, что действительно помогает всему коллективу». 0

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