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    «Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов

    Рассказываем о семи случаях, когда клубы безжалостно избавлялись от ненужных игроков

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    Автор Squawka Стив Дженнингс рассказывает о семи самых возмутительных случаях, когда футбольные клубы избавлялись от ненужных им игроков.
    Футбольные тренеры довольно привычны к увольнениями, но что насчет игроков?

    И речь не о обычных расторжениях контрактов, вроде тех, что в последнее время мы видели, например в «Сьоне» (руководство французского клуба расторгло контракты с игроками, не согласившимися на понижение зарплаты на время паузы на пандемию коронавируса — прим. LiveSport.Ru).

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    • Нет, время от времени тренеры берут реванш, сообщая своим игрокам, что они больше не нужны, вынуждая их немедленно искать нового работодателя, независимо от того, насколько долго они связаны контрактами.

    В современном футболе, где полно безжалостных людей, есть много громких примеров того, как футболисты жестоко выбрасываются из команд тренерами и владельцами.

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    Независимо от того, считаете ли вы, что названные игроки заслуживали своей участи или нет, ниже приводятся факты, слухи и сведения из первых рук о самых диких случаях.

    1. Джо Харт против Пепа Гвардиола («Манчестер Сити»)

    Пеп Гвардиола и Джо Харт

    Будучи победителем Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити» и основным вратарем сборной Англии, Джо Харт неожиданно оказался в аренде в «Торино» после бурного лета 2016 года.

    «Учитывая то, что Гвардиола сделал с карьерой Харта, он мог бы с таким же успехом отрезать ему ноги», — так Йен Райт резюмировал ситуацию в недавнем подкасте «Матч дня».

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    • После неудачного выступления с «Тремя львами» на чемпионате Европы, Харт не смог убедить нового тренера Пепа Гвардиолу, что он был подходящим стражем ворот для обновленного «Сити». Клаудио Браво был приглашен на роль вратаря, а Харт был бесцеремонно осел в запасе.

    «Я уважаю всех парней в команде, но я здесь должен принимать решения, и это то, что я чувствую», — сказал Гвардиола, в стиле игры которого явно нет места для чувств.

    В то время Харт считал, что «в футболе у всех есть свои мнения: некоторые люди думают обо мне хорошо, другие, вероятно, считают, что я абсолютно бесполезен. К сожалению, мнение обо мне парня, возглавляющего мою команду, было не таким хорошим, как должно было быть».

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    • Позже он положительно отзывался о тренере, который закончил его карьеру в «Сити», сказав:

    «[Гвардиола] пришел и был абсолютно честен со мной. Я посмотрел ему в глаза и пожал ему руку, я поблагодарил его за честность. Я не поблагодарил его за его мнение обо мне, но его честность была непревзойденной».

    2. Робин ван Перси против Луи ван Гаала («Манчестер Юнайтед»)

    Робин ван Перси против Луи ван Гаала

    На тот момент это не сильно бросилось в глаза, но расставание Робина ван Перси с «Манчестер Юнайтед» кажется довольно резким. Особенно для игрока, который всего два года назад помог «МЮ» завоевать их 20-й титул.

    Его неоднозначный уход из «Арсенала» первоначально привел к невероятному дебютному сезону в «Манчестер Юнайтед», но Ван Перси непросто приходилось под руководством Дэвида Мойеса, которого в итоге уволили и заменили Луи ван Гаалом.

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    • Можно подумать, что земляк — и тот, под чьим руководством Ван Перси только что отлично выступил на чемпионате мира 2014 года — будет благосклонно относиться к нападающему, который только разменял 30 лет.

    С кем угодно, кроме Ван Гаала, это могло бы быть правдой. После сезона 2014/15 года, полного травм, Ван Перси безапелляционно сообщили, что он больше не нужен.

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    • «У меня был этот разговор с Луи ван Гаалом, и он сказал мне: Хорошо, Робин, наши пути расходятся. Я тренер, а ты игрок — тебе пора уходить, твое время истекло», — рассказал Ван Перси Джейку Хамфризу на подкасте ведущего BT.

    «Я сказал: "Да, но у меня все еще есть контракт?". Он сказал: Мне все равно».

    Финальная пощечина? Болельщики «Юнайтед» регулярно напоминают клубу в соцсетях, что «МЮ» так никогда и не опубликовал информацию об уходе игрока.

    3. Хонас Гутьеррес и Райан Тейлор против «Ньюкасл Юнайтед»

    Хонас Гутьеррес и Райан Тейлор против «Ньюкасл Юнайтед»

    Ну а это совсем паршивая история. В конце сезона 2014/15, вскоре после того, как «Ньюкасл Юнайтед» спасся от вылета из Премьер-лиге, исполняющий обязанности главного тренера Джон Карвер позвонил Райану Тейлору, чтобы сказать защитнику, что его контракт не будет продлен.

    Примечательно, что Карвер попросил Тейлора передать телефон товарищу по команде Хонасу Гутьерресу, чтобы сказать ему то же самое.

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    • «Джон Карвер позвонил мне и сказал, что клуб не собирается предлагать мне новое соглашение», — рассказал Тейлор. «Затем он попросил меня передать телефон Хонасу, это было просто немыслимо».

    Тейлор отметил, что Карвер, вероятно, был проинструктирован руководством клуба, но независимо от того — не лучший способ узнать свою судьбу.

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    И все это не говоря уже о том, что предыстория Хонаса напоминала сказку. Аргентинский вингер победил рак яичек в 2013 году, чтобы помочь «Ньюкаслу», забив в последнем туре два гола, которые спасли команду от вылета в Чемпионшип два года спустя.

    «Я думаю, что сообщить об этом лично, лицом к лицу, было бы гораздо лучше» сказал Хонас BBC позже тем летом. «Это заставило меня задуматься о том, что им было плевать на нас».

    4. Икер Касильяс против Жозе Моуринью («Реал»)

    Икер Касильяс против Жозе Моуринью

    Икер Касильяс обнаружил, что потерял твердое место в стартовом составе команды Жозе Моуринью, что заставило задуматься о том, что его время в «Реале» подходит к концу.

    В конечном итоге легендарный испанский вратарь перетерпел это. Но, несмотря на то, что он отвоевал место в старте при Карло Анчелотти, летом 2015 года, после 725 матчей за «Реал», пяти чемпионских титулов, двух кубков и трех трофеев Лиги чемпионов, Касильяс был продан в «Порту».

    На стадионе, куда не пригласили ни болельщиков, ни его одноклубников, Касильяс плакал, рассказывая миру, что его 25-летнее пребывание в «Реале» заканчивается.

    Прощание Касильяса с клубом

    Его родители сразу же обвинили президента клуба Флорентино Переса в том, что он вынудил их сына уйти, вопреки пресс-релизам клуба о том, что игрок сам создал эту ситуацию.

    «Икер со многим мирился, он испытал психологическое давление, и они относились к нему иначе, чем к другим игрокам», — сказала мать Касильяс, Мари Кармен.

    «Я видел, как он мучался много лет. Именно Флорентино выталкивал его из клуба, потому что Икер хотел закончить свою карьеру в Реале».

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    • Это лишь подтверждение того, что все и так уже подозревали. В прессе даже ходили переданные источником слова Переса о том, что Касильяс был доведен до предела или, как он выразился, «сыт по горло».

    После того, как на пресс-конференции Касильяс подтвердил, что прощание с ним было безразличным и неуважительным со стороны клуба, была организована еще одна церемония прощания спустя 24 часа, которая была довольно неловко проведена в середине рабочего дня.

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    Сообщается, что 2000 фанатов пришли на нее и потребовали отставки Переса. Неудивительно, что агент Касильяса охарактеризовал то, как клуб устроил расставание с игроком, как «катастрофу».

    5. Пепе Рейна против «Ливерпуля»

    Пепе Рейна против «Ливерпуля»

    Летом 2013 года Пепе Рейна мечтал о возвращении в «Барселону», только чтобы увидеть, как этот переход провалится. Впоследствии он высказал свое желание остаться в «Ливерпуле», но оказалось, что пути назад не было.

    Испанский вратарь утверждает, что «Ливерпуль» принял предложение об аренде в «Наполи», даже не сообщив ему об этом.

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    • «Вполне естественно, что я был бы разочарован, "Ливерпуль" согласился врендовать меня в "Наполи", не сказав мне сначала», — рассказал он.

    «Я думал, что заслуживаю лучшего обращения, хотя понимаю, что в футболе должны приниматься сложные решения».

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    Рейна согласилась поехать в Неаполь. На самом деле, он провел два периода в клубе, проведя между ними год в мюнхенской «Баварии». Сейчас он арендован «Астон Виллой» у «Милана».

    6. Диего Коста против Антонио Конте («Челси»)

    Диего Коста против Антонио Конте

    В неспокойном пребывании Диего Косты в «Челси» было слишком много крутых поворотов, чтобы сосчитать.

    Его уход из команды в январе 2018 года не стал неожиданностью, но то, как ему об этом сказали, было неожиданно.

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    • «Привет, Диего, надеюсь, ты в порядке. Спасибо за сезон, который мы провели вместе. Удачи на следующий год, но ты не входишь в мои планы».

    Согласно изданию AS, это СМС, которую Антонио Конте отправил Диего Косте, чтобы сообщить нападающему, что он не нужен ему в сезоне 2017/18.

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    • Тем летом Коста не смог уйти, но в сентябре он согласился вновь присоединиться к мадридскому «Атлетико», перейдя в предстоящее зимнее трансферное окно (до этого момента «матрасники» находились под трансферным баном).

    «В этом сезоне мои отношения с тренером были плохими», — сказал Коста. Да, похоже на то.

    7. Набиль Бенталеб против «Тоттенхэма»

    Набиль Бенталеб против «Тоттенхэма»

    Введенный в состав первой команды Тимом Шервудом и ставший центром, вокруг которого Маурисио Почеттино строил полузащиту, Набиль Бенталеб, похоже, должен был стать важной частью будущего «Тоттенхэма». Пока он не расстроил Почеттино.

    «Я получил травму, и когда я вернулся, я настолько хотел играть, что у меня были споры по этому [с Почеттино]», — рассказал Бенталеб.

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    • «Я был немного разочарован, но это было уроком для меня. Сидеть на скамейке запасных — это часть обучения, педагогический ход».

    Известный тем, что не слишком хорошо относился к игрокам, которые жалуются на отсутствие места в стартовом составе, Почеттино дал понять, что Бенталеб не входит в его планы.

    Бывший босс «Шпор» сказал: «У меня есть одно ясное правило: если ты не входишь в мои планы, зачем ты тренируешься с нами?». Да уж....

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