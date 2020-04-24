Период, когда «Монако» мог вынести любого. Об игре с «Челси» в сезоне 2003/2004

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» на «Стэмфорд Бридж» не удержал нужный счет и попрощался с мыслями о финале.

Как шли команды в течение евросезона?

Перед кампанией 2003/2004 мадридский «Реал» отдал в аренду в «Монако» своего нападающего Фернандо Морьентеса. Именно от Эль Моро «королевский клуб» пострадает в Лиге чемпионов, а сами «монегаски» дойдут аж до финала.

На групповом этапе «Монако», который тогда возносил до вершин Дидье Дешам, финишировал первым, обойдя «Депортиво», ПСВ и АЕК. Ну а «Челси» с Клаудио Раньери еще бился за право сыграть в ЛЧ с «Жилиной» в третьем квалификационном раунде. Разумеется, синие легко хлопнули словацкий клуб с общим счетом 5:0 и оказались в квартете G со «Спартой», «Бешикташем» и «Лацио». Свою группу лондонцы также закончили первыми.

В плей-офф «Монако» в соперники достался московский «Локомотив». Тогда «Локо» достойно сражался за четвертьфинал, но влетел французам из-за правила гола на выезде — 2:2 по сумме двух матчей. Гостевой мяч помог княжескому клубу обойти «королевский клуб» в 1/4. Усилиями того же Морьентеса «Монако» посмел выкинуть «Реал» из Лиги чемпионов.

Подвиги «Челси» в раунде на вылет были не такими красочными. После прохода «Байера» с общим счетом 1:0 лондонцы столкнулись с реальным испытанием в виде «Арсенала». Тогда дерзкую команду Венгера «аристократы» переиграли на «Хайбери» 2:1, а до этого они разошлись миром в первой встрече — 1:1.

Внушительная заявка на финал от «Монако»

«Монако» и «Челси» сошлись между собой в первом поединке полуфинала 20 апреля 2004 года. Тогда на «Луи II» при 18 тысячах болельщиков хозяева положили трешку в ворота лондонцев. Сами же красно-белые пропустили гол от Эрнана Креспо на 22-й минуте.

Итоговый результат 3:1 в пользу «Монако» свидетельствовал о серьезных намерениях команды Дешама побороться за еврокубковое золото. Коллектив из одноименного княжества заполучил неплохой гандикап перед ответкой, но списывать со счетов обозленный «Челси» в игре на «Стэмфорд Бридж» было бы глупо.

5 мая 2004 года около 37 тысяч фанатов приехали на домашний стадион «Челси» в надежде на то, что их команда при поддержке своих помчится вперед, отыграется и завоюет путевку на решающий матч в Гельзенкирхене. В 20:45 шведский судья Андерс Фриск попросил команды начать с центра, и ответная встреча стартовала.

Забили сколько нужно в первом тайме

Лондонская команда сразу же начала окружать штрафную «Монако». Хозяева без промедлений принялись создавать шансы впереди. В домашней игре на острие в составе «Челси» действовали Хассельбайнк и Гудьонсен. В течение двадцати минут эта связка при поддержке Джо Коула придумала пару-тройку неплохих моментов у чужих ворот.

«Челси» — «Монако». Лига чемпионов 2003/2004

А на 22-й минуте команда Раньери уже додавила красно-белых. В сетку «монегасков» влетела настоящая красота в исполнении Йеспера Гренкьера. Датский футболист находился с мячом на правом фланге. Полузащитник не смог ничего придумать в плане продвижения вперед и сходу решил все ударом издали. Игрок зарядил приблизительно с угла штрафной площади в дальнюю девять. Этот шедевр вывел «Челси» вперед, 1:0!

После забитого гола пошла настоящая жара. Команды создали на двоих несколько убийственных моментов. То Морьентес попал в штангу, то в перекладину угодил Гудьонсен. Чуть позже вратарь Флавио Рома со своей восхитительной реакцией не позволил «Челси» положить второй, а затем и Морьентес с выгодной позиции махнул мимо ворот.

Но второй гол все же успел влететь до перерыва. На 44-й минуте лондонцы удвоили преимущество стараниями Лэмпарда. Активный по ходу всего тайма Гудьонсен отдал пас вразрез на Фрэнки и тот при выходе один на один был точен. «Челси» сумел отыграть разницу уже в первом тайме, 2:0!

Облом за минуту до перерыва

Возможно, если бы в первом тайме было больше времени, «Челси» на кураже полетел бы забивать третий, но до свистка оставалось от силы пара минут. Поэтому «Монако», начав с центра поля, решил сам идти вперед. Как оказалось, не зря.

На 45-й минуте «монегаски» быстро ответили лондонцам на их гол. В штрафной площади хозяев Фернандо Морьентес откликнулся на подачу с левого фланга и кивнул головой в сторону дальней девятки. Но вместо результативного удара получилась прекрасная скидка на Уго Ибарру, который уже как смог закатил мяч с нескольких сантиметров. Теперь «Челси» нужно было думать, как забить еще, а «Монако» не мешало поразмыслить, как выстоять во втором тайме.

Очередной большой вечер Морьентеса

После перерыва «аристократы» возобновили активные наступательные действия. Большое давление вынуждало оборону «Монако» часто ошибаться, в результате чего «Челси» получал отличные шансы для гола. Но игроки в синем просто отвратительно распоряжались собственными моментами.

За такую расхлябанность они были наказаны на 60-й минуте. В одной из своих нечастых атак в первой половине второго тайма Лукас Бернарди здорово вывел Морьентеса на ударную позицию. Испанец распорядился возможностью как надо, пробив по центру. Мяч от ноги голкипера влетел точно в цель.

Теперь на табло счет равный. Фернандо снова забил тогда, когда команда действительно нуждалась в этом. Эль Моро вколотил девятый мяч в Лиге чемпионов того сезона. Коллективу Раньери необходимо было откуда-то брать еще три гола за 30 минут. Но хозяева больше ничего не придумали впереди. Более того, красно-белые отодвинули игру от своих ворот и могли забивать еще.

В итоге встреча закончилась ничьей 2:2, а по сумме двух матчей «Монако» выиграл 5:3 и оказался в финале. В решающем поединке коллектив Дидье Дешама всухую уступит «Порту», сделав Жозе Моуринью особенным тренером. 0